Luzerner Regierung will Opfern sexueller Gewalt entgegenkommen

Medizinische Erstversorgung Spurensicherung ohne Anzeigepflicht: Luzerner Regierung will Opfern sexueller und häuslicher Gewalt entgegenkommen Beweise einer Vergewaltigung oder häuslicher Gewalt werden oft erst dann gesichert, wenn Opfer Anzeige erstatten. Der Luzerner Regierungsrat will nun Möglichkeiten prüfen, um für Opfer Hürden abzubauen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 29.11.2022, 00.01 Uhr

Eine Frau wird vergewaltigt. Sie ist wie gelähmt und befürchtet, von der Polizei nicht ernst genommen zu werden. Erst nach ein paar Wochen entschliesst sie sich, Anzeige zu erstatten. Doch Spuren des Täters sind nicht mehr zu finden. Solche und ähnliche Situationen, etwa nach häuslicher Gewalt, kommen Schätzungen zufolge oft vor. Laut einer Untersuchung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften wurde im Kanton Luzern zwischen 2016 und 2018 nur rund ein Viertel der wegen Vergewaltigung beschuldigten Personen im Kanton Luzern rechtskräftig verurteilt.

Scham oder Zweifel an die Adresse der Polizei können dazu führen, dass Opfer sexueller oder häuslicher Gewalt nicht oder zu spät Anzeige erstatten. Getty

Die Untersuchung zitiert hat die Emmenbrücker SP-Kantonsrätin Melanie Setz Isenegger in einem Vorstoss: Mit einem Postulat fordert sie, dass der Regierungsrat die Errichtung eines Zentrums zur medizinischen Erstversorgung bei häuslicher und sexueller Gewalt prüft. Der Regierungsrat empfiehlt nun in seiner Stellungnahme, den Vorstoss erheblich zu erklären.

Opfer entscheiden selbstbestimmt

Die Beratung von Opfern häuslicher oder sexueller Gewalt zeige, dass aktuell die Beweissicherung oft nur mit der zeitgleichen Eröffnung eines Strafverfahrens erfolge, schreibt die Regierung. «Eine vom Strafverfahren unabhängige, standardisierte und zeitnahe Beweissicherung würde den Opfern die Möglichkeit eröffnen, selbstbestimmt zu entscheiden, ob und wann sie Anzeige erstatten.» Gleichzeitig erhöhe dieses Vorgehen die Wahrscheinlichkeit, dass die Täterschaft belangt werden könne. Eine höhere Anzeigequote führe wiederum dazu, dass weitere potenzielle Opfer geschützt würden.

Konkret schwebt der Regierung eine Anlehnung an das sogenannte Berner Modell vor. Dabei handelt es sich um ein Gremium, das im Kanton Bern ein Hilfsangebot für Frauen und Kinder bereitstellt, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Das Modell stellt auf drei Prinzipien ab: die umfassende medizinische Versorgung und Spurensicherung ohne Anzeigepflicht, die Betreuung durch weibliche Fachpersonen sowie die institutionalisierte Zusammenarbeit. Allerdings hat eine Bevölkerungsumfrage der Kantonspolizei Bern letztes Jahr ergeben, dass sich noch zu wenige Opfer melden. Es brauche mehr Sensibilisierungsmassnahmen, um Scham und Zweifel abzubauen.

Postulantin überrascht

Melanie Setz ist erfreut über die Empfehlung des Regierungsrats, ihr Postulat erheblich zu erklären: «Das war nicht zu erwarten gewesen. Im Vorfeld kamen mir Aussagen zu Ohren, dass ein solches Projekt nicht nötig sei.» Dabei sei es wichtig, standardisierte Abläufe einzuführen und alle notwendigen Fachpersonen zusammenzuführen. Das müsse nicht in einem physischen Zentrum passieren, wichtig sei die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das Ziel müsse aber erfüllt werden, ein niederschwelliges Angebot zur Beweissicherung und weiteren Begleitung bei Frauen wie Männern zu schaffen.

«Es ist schlimm, wenn sich Betroffene neben der Verarbeitung des Vorfalls für den strafrechtlichen Weg entscheiden, dann aber wegen fehlender Beweise Hürden entstehen.»

Als Pflegefachfrau weiss Setz, dass einigen medizinischen Fachpersonen zwar bekannt ist, wie sie mit Opfern sexueller oder häuslicher Gewalt umzugehen haben. Aber über eine spezialisierte Ausbildung würden nicht alle verfügen. Umso wichtiger seien standardisierte Abläufe. Ob sich der Kanton dabei am Berner Modell oder an einer anderen Variante orientiert, sei sekundär. «Zuerst hoffe ich, dass auch der Kantonsrat das Postulat unterstützt.»

Support ist zumindest von einem Teil der Mitte-Fraktion zu erwarten. Der Menzberger Mitte-Kantonsrat Stephan Schärli hat Setz' Postulat mitunterzeichnet und ist Leiter der Notfallstation des Luzerner Kantonsspitals in Wolhusen. Er hat zudem eine Weiterbildung in Forensic Nursing absolviert, ist also in der Untersuchung von Personen nach tätlichen Auseinandersetzungen und nach Straftaten gegen die sexuelle Integrität geschult. Schärli sagt:

«Es ist wichtig für unsere Gesellschaft, dass man gut hinschaut. Und dass die, die zum Opfer werden, auch den Mut haben, eine Stimme zu haben.»

