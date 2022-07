Gesundheitsversorgung Wegen «unsäglicher» Verordnung ist im Bezirk Küssnacht ein Drittel der Ärztepower weggefallen Die Betroffenen befürchten wegen des Wegfalls, dass es in Zukunft noch schwieriger wird, genügend Hausärzte zu finden. Trotz Unterstützung der Permanence in Luzern ist die Belastung für die Hausärztinnen nämlich gross. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Eine neue gesetzliche Regelung auf nationaler Ebene sorgt im Notfallkreis Küssnacht für Aufruhr. Zum Notfallkreis gehören auch die Luzerner Gemeinden Weggis, Vitznau und Greppen. Die neue Bestimmung besagt, dass Ärzte und Ärztinnen seit dem 1. Januar 2022 drei Jahre in einer zertifizierten Weiterbildungsstätte in der Schweiz arbeiten müssen, bevor sie bei der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen dürfen. Gefordert wurde die Anpassung hauptsächlich von den Krankenkassen.

Ursprünglich wollte der Bundesrat laut einer Mitteilung aus dem Jahr 2018 mit einer Anpassung der Zulassungsbestimmungen verhindern, dass zu viele Ärzte und Ärztinnen über die Krankenkassen abrechnen:

«Die Kantone erhalten ein dauerhaftes Instrument, um eine Überversorgung im Gesundheitswesen zu verhindern und damit das Kostenwachstum zu dämpfen.»

Im Notfallbezirk Küssnacht kommen nun wegen der Anpassung aber Sorgen um die Abdeckung der medizinischen Grundversorgung auf.

In erster Linie trifft die neue Regelung nämlich ein Unternehmen namens Mobile Ärzte AG. Dieses hat im Notfallkreis Küssnacht bis vor kurzem eine zentrale Rolle bei der hausärztlichen Notfallversorgung gespielt: Sie übernahmen Hausbesuche, Abend- und Wochenenddienste.

Mobile Ärzte musste Zusammenarbeit künden

Etwa 90 Prozent der Ärzte, die für das Unternehmen tätig sind, sind aus dem Ausland, und arbeiten meist während 90 Tagen in der Schweiz. Ihre Leistungen rechnen sie über die Krankenkasse ab. Mit der neuen gesetzlichen Bestimmung dürfen sie das aber nicht mehr, da sie nicht drei Jahre Arbeitserfahrung an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte vorweisen können.

«Wegen dieser unsäglichen Verordnung hat die Mobile Ärzte AG uns auf Ende Juni die Zusammenarbeit gekündigt», sagt Thomas Schade, Küssnachter Bezirksarzt. Das hat schwere Folgen: «Damit fällt im Notfallbezirk Küssnacht ein Drittel der Ärztepower weg.»

Verbleibende Hausärzte müssen Dienste wieder übernehmen

Der Geschäftsführer der Mobile Ärzte AG, Michael Gloger, kritisiert die Anpassung scharf:

«Die neue gesetzliche Lage ist eine reine Katastrophe.»

Die seit 2014 von den Mobilen Ärzten geleisteten Notfalldienste müssen jetzt wieder von den «verbleibenden wenigen» Hausärztinnen und Hausärzten allein getragen werden.

Die Luzerner Seegemeinden erklären in einem gemeinsamen Statement, das sie auf Anfrage verschickt haben, was das bedeutet: Bei einem 100-Prozent-Pensum müssten die Hausärzte und Hausärztinnen nun an 36 Tagen im Jahr den Notfalldienst übernehmen.

Sie betonen:

«Die ‹Mobilen Ärzte› waren ein Zusatzangebot, welches von Einwohnerinnen, Touristen und vor allem auch von den Ärztinnen geschätzt wurde.»

Permanence hilft – und wird dafür bezahlt

Um die Hausärzte und Hausärztinnen nicht komplett zu überlasten, hat der Notfallkreis Küssnacht unter anderem bei der Permanence in Luzern um Hilfe gebeten. «Sie übernehmen jetzt die Telefondienste sowie die ambulanten Patienten am Wochenende gegen Bezahlung durch den Notfallbezirk», sagt Schade. Die Leistungen der Mobilen Ärzte kosteten den Notfallbezirk nichts. Der Bezirk kann auch weiterhin auf die Hilfe des Kantonsspital Schwyz zählen: Dieses übernimmt wie bisher die Nachttelefone unter der Woche.

Trotz der Unterstützung müssen die Hausärztinnen und Hausärzte mehr Notfalldienste leisten als zuvor, denn Permanence und Kantonsspital können nicht alle Arbeiten übernehmen: «Leichenschauen und notfallmässige Hausbesuche müssen die Hausärzte und Hausärztinnen machen», erklärt der Küssnachter Bezirksarzt. Für diese Aufgaben müssen sie 24 Stunden erreichbar sein – und das unentgeltlich. Obwohl während der Dienste die Belastung dank der Unterstützung wohl kleiner ist, betont Doreen Hug, Mitgründerin der Gemeinschaftspraxis Weggis: «Für uns ändert die Zwischenlösung nicht viel.»

Doreen Hug sieht grosse Gefahren in der neuen Bestimmung. Bild: Nadia Schärli (Weggis, 12. Juli 2022)

Vorgabe könnte Mangel an Hausärzten verschärfen

Die grössere Belastung hat auch langfristige Folgen. Hug ist überzeugt: «Das ist ein Grund für potenzielle Nachfolger, nicht in Weggis arbeiten zu kommen.» Ausserdem befürchtet sie, dass mit der neuen Vorschrift aus dem Ausland generell praktisch keine Ärzte mehr kommen werden. Damit verschärfe die neue Vorgabe den Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten. Thomas Schade bestätigt diese Befürchtung:

«Die Ärzte werden so verheizt. Wir laufen Gefahr, dass weitere Ärzte abwandern.»

Auch die Luzerner Seegemeinden schreiben: «Wir alle wissen, wie schwierig es ist, Ärzte zu motivieren, auf dem Land zu arbeiten.» In Weggis sei etwa eine Gemeinschaftspraxis gegründet worden, welche auch nur schwer Personal finde. «Auf dem Lande werden mit der Regelung neue Probleme geschaffen.»

