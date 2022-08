Meggen: Temporäre Asylunterkunft biet Platz für 100 Personen

Flüchtlingswesen In Meggen entsteht eine temporäre Asylunterkunft mit Platz für 100 Personen Die Gemeinde Meggen errichtet eine modulare Container-Anlage für Frauen und Kinder aus der Ukraine. Im November wird die Unterkunft für maximal drei Jahre in Betrieb genommen. 23.08.2022, 10.47 Uhr

In Meggen entsteht eine Asylunterkunft mit Platz für rund 100 Personen. In der Container-Anlage sollen primär geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine untergebracht werden, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Die Gemeinde Meggen ist gemäss Zuweisungsentscheid verpflichtet, bis am 1. September 97 Plätze und bis am 1. Dezember weitere 26 Unterbringungsplätze für Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zur Verfügung stellen. Die Container-Anlage besteht aus Zimmern, Wohnraum, Küchen und sanitären Anlagen. Voraussichtlich ab November soll das temporäre Asylzentrum für maximal drei Jahre in Betrieb genommen werden, schreibt der Kanton.

«Meggener Bevölkerung zeigt sich solidarisch»

Die Betreuung erfolge durch die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen Weiter unterrichtet die Dienststelle Volksschulbildung (DVS) schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Die Megger Bevölkerung wurde am Montagabend an einer Informationsveranstaltung über die geplante Asylunterkunft informiert.

Gemeinderat Olivier Class, Vorsteher Soziales und Gesundheit, lässt sich in der Mitteilung zitieren: «Die Meggerinnen und Megger stellten konstruktive und teilweise kritische Fragen, welche beim Sicherheits- und Betreuungskonzept einfliessen werden. Grundsätzlich zeigt sich die Bevölkerung von Meggen solidarisch mit den Menschen aus der Ukraine.» (pl)