Jubiläum Meggen und Romoos: Zwei ungleiche Gemeinden feiern 50 Jahre Patenschaft Achtmal mehr Steuerkraft pro Einwohner: Finanziell ist Meggen seiner Patengemeinde Romoos weitaus überlegen. Dennoch ist ist die Patenschaft gegenseitig bereichernd. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 28.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Romooser Gemeindepräsident Willi Pfulg (links im Chüjermutz) und sein Megger Amtskollege Urs Brücker (mit Carbon-Alphorn) auf der Gemsenegg. Links hinten das Dorf Romoos. Bild: Roger Grütter (Romoos, 29. Juni 2022)

Willi Pfulg, Gemeindepräsident von Romoos, führt uns auf einen der wunderschönen Aussichtspunkte in seiner Gemeinde, den Gemsenberg, 930 Meter hoch gelegen. Ein grosses, schlichtes Kreuz steht hier, nachts durch eine von einem Solarpanel gespiesene Leuchte erhellt. Der Blick schweift über die tief eingeschnittenen Gräben, bewaldeten Steilhänge und weit verstreuten Bauernhöfe von Romoos. Hinten Richtung Süden sind die Berge zu sehen, in der Mitte markant der Schimbrig.

Mit dabei auf dem von dieser Zeitung initiierten Ausflug ist Urs Brücker, der Gemeindepräsident von Meggen. Wir haben ihn und Pfulg gebeten, etwas für sie Charakteristisches mitzubringen.

Pfulg erscheint als Aktivmitglied der Trachtengruppe Romoos im Chüjermutz, der traditionellen Sennenjacke aus Samt. Brücker ist in seiner Freizeit ein passionierter Alphornbläser; er hat sein Instrument dabei, eines aus Carbon, nicht aus Holz – für Puristen ein Graus. «Es ist nur knapp zwei Kilo schwer», sagt Brücker, «tönt aber genau gleich wie eines aus Holz.» Zum Beweis bläst er ein paar Töne in die Romooser Landschaft – eindrücklich.

Der reiche Onkel zu Besuch beim armen Vetter?

Anlass für das Treffen ist das Jubiläum «50 Jahre Patenschaft Meggen/Romoos», das heuer gefeiert wird. Etwa 30 Kilometer Luftlinie und eine dreiviertelstündige Autofahrt trennen die beiden Luzerner Gemeinden. Der reiche Onkel aus der städtischen Agglomeration zu Besuch beim armen Vetter auf dem Land? Die nackten Zahlen könnten diesen Eindruck erwecken: fünfmal mehr Fläche, dafür zwölfmal weniger Einwohner in Romoos. Achtmal mehr Steuerkraft pro Einwohner in Meggen.

Doch Brücker betont: «Jeder Besuch in Romoos ist für mich eine Bereicherung. Die anderen Gesellschaftsstrukturen hier können uns Meggern in vieler Hinsicht die Augen öffnen.» Die «unglaublich hohen Ansprüche», welche die Megger Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger an ihre Gemeinde stellten, seien manchmal «schon sehr speziell». Ein Beispiel:

«Bei uns in den Tagesstrukturen kocht der ‹Gault-Millau›-Koch unter Berücksichtigung aller Lebensmittelintoleranzen, während in Romoos die Frau des Schulhausabwarts für das Mittagessen der Schulkinder besorgt ist.»

Die Romooserinnen und Romooser seien auch eher bereit, einander zu helfen, sie seien solidarischer: «Diese Form der Bescheidenheit beeindruckt mich.» Pfulg bestätigt, dass in Romoos 90 Prozent der Bevölkerung aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, etwa in Vereinen. In Meggen, so Brücker, seien es nur etwa 20 Prozent: «Natürlich hat das auch mit einer gewissen Anonymität im städtischen Umfeld zu tun.»

Klar ist: Das Geld in Form von Unterstützungsbeiträgen fliesst von Meggen nach Romoos, nicht umgekehrt. Kein Wunder: In Meggen leben viele Einkommensmillionäre, in Romoos, wo die Mehrheit der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig ist, kein einziger.

Die Patenschaft begann 1972. Damals beschloss die Gemeindeversammlung Meggen auf Antrag des Gemeinderates, «aus dem Rechnungsertrag des Jahres 1971 einen Beitrag von 40000 Franken als Hilfe an eine notleidende Berggemeinde abzuzweigen». Die Wahl fiel auf die Napfgemeinde Romoos.

Seit 1972 fast 50 Projekte in Romoos unterstützt

Seit 1972 bis heute hat Meggen knapp 50 Projekte, Institutionen und so weiter in Romoos mit Beiträgen unterstützt, von der Schneefräse über die «Heuverbilligungsaktion» und den Romooser Kultur- und Infrastrukturfonds bis zur Renovation des Gemeindehauses und der Erstellung des neuen Dorfbrunnens. Die neuesten Projekte waren der Beitrag an den «Zyberli-Garten» oder die Beteiligung bei der Erneuerung des Spielplatzes Bramboden und der Aufwertung der Umgebung des Pfarrhauses in Romoos.

Seit 2008 funktioniert die Unterstützung vermehrt über den kantonalen Finanzausgleich, der in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut wurde. Momentan fliessen über diesen zirka 2 Millionen Franken jährlich nach Romoos. Auch hier ist Meggen der grösste Zahler. «Dank des Finanzausgleichs sind wir keine arme Gemeinde mehr», sagt Pfulg. Dennoch:

«Bei grösseren Investitionen kommen wir sehr schnell ans Limit. Nach wie vor gilt unsere Devise, das Nötige vom Wünschbaren zu trennen.»

Das nächste grössere Projekt, das Romoos angehen will, ist die Renovation des Schulhauses. Kosten: 2,4 Millionen Franken. Geplant ist eine Sanierung in Etappen.

Dass am 21. Juni die Romooser Gemeindeamtfrau Jolande Unternährer-Verdickt im Alter von 46 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben ist, belastet die Gemeinde schwer. Jole, wie man sie liebevoll nannte, Ehefrau und Mutter von fünf Kindern und eines von drei Mitgliedern des Gemeinderats, war gemäss Pfulg «eine fantastische, überaus tüchtige Frau, die alles konnte und überall anpackte». Ihr Tod sei für alle Romooserinnen und Romooser schlimm und unbegreiflich.

Auch Brücker ist betroffen: Er kam als Politiker oft mit Jolande Unternährer-Verdickt in Kontakt: «Sie hat viel für die Gemeinde getan, und die Patenschaft mit Meggen war ihr ein Herzensanliegen.»

«Taten, statt nur Worte»

Nach der Rückkehr vom Gemsenberg kehren wir in der Gartenwirtschaft des denkmalgeschützten Hotels Kreuz im Dorfzentrum ein. Auch dieses profitierte von der Patenschaft: Meggen zahlte an die Renovation 100000 Franken.

Es seien im Lauf der Jahre viele schöne Freundschaften zwischen den beiden Gemeinden entstanden, sagen die beiden Präsidenten. Brücker betont:

«Es braucht in einer Patenschaft nicht nur Testimonials – Werbebotschaften, wie sie dieses Jahr vom Kanton publiziert wurden –, sondern eine gelebte Partnerschaft – Taten statt nur Worte, halt!»

Der Stadt-Land-Graben verschwinde nicht. Dass Meggen finanziell so privilegiert sei, liege vor allem an der fantastischen Lage am See und in der Nähe der Stadt:

«Grundstücke in Meggen sind weltweit äusserst begehrt. Die Preise sind oft jenseits von Gut und Böse – auf dem Level von Hollywood, Beverly Hills.»

Wie sieht der Romooser Willi Pfulg die Patengemeinde? «Die Aussicht in Meggen auf See, Berge und Stadt Luzern ist eindrücklich. Ich komme immer gerne zu Besuch hier. Doch ich wohne lieber in Romoos, ich bin halt doch eher der Bergler.» Dem Megger Urs Brücker geht es umgekehrt ähnlich: «Ich weile immer wieder gerne in Romoos, aber wohnen möchte ich hier trotzdem nicht.»

Jubiläumsfeier: Sonntag, 31. Juli, Dorfplatz Meggen. 15.30 Uhr Begrüssung und Apéro im Festzelt. 16 Uhr Darbietungen aus Meggen und Romoos. 18.30 Uhr Nachtessen, Unterhaltungsprogramm. 20 Uhr Festakt «50 Jahre Patenschaft». Bis 24 Uhr Festbetrieb.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen