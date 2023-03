Menznau: Willi Knecht (SVP) gegen Marianne Fölmli-Emmenegger

Menznau Parteilose fordert SVP-Kantonsrat heraus Willy Knecht (SVP) tritt bei den Gemeinderats-Ersatzwahlen für den Rest der Amtsdauer bis 2024 gegen Marianne Fölmli-Emmenegger (parteilos) an. 27.03.2023, 14.47 Uhr

Für die Nachfolge des zurücktretenden Gemeinderats Bruno Emmenegger (SVP) in Menznau treten zwei Kandidierende für den Rest der Amtsdauer bis 2024 an. Nach Ablauf der Eingabefrist sind Willi Knecht (SVP) und Marianne Fölmli-Emmenegger (parteilos) vorgeschlagen worden. Knecht ist Landwirt, Linienbus-Chauffeur und seit zwölf Jahren für die SVP im Kantonsrat, die parteilose Marianne Fölmli-Emmenegger ist Fachlehrperson an der Schule Menznau. Die Wahl findet am 14. Mai statt. (rem)