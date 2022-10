Minicon Die kleinste Comic Messe der Schweiz findet im Kanton Luzern statt – mit dabei ist auch ein Simpsons-Synchronsprecher Die erste Comic Convention des Kantons findet Ende Oktober in Wikon statt. Erwartet werden rund 1000 Besucherinnen und Besucher. Federico Gagliano 07.10.2022, 16.46 Uhr

Der «Nerdy Flohmarkt» wurde im Mai in Wikon durchgeführt, um das Interesse an der MiniCon abzuwägen. Bild: Laura Brosi

Die Mehrzweck- und Schulanlage in Wikon verwandelt sich am 29. und 30. Oktober zum Treffpunkt für alle, die sich für Cosplay, Games, Anime, Manga, Filme, Serien und mehr interessieren. Mit rund 1600 Quadratmetern Fläche ist die MiniCon laut den Organisatoren die kleinste Comic Messe der Schweiz.

Doch weshalb hat man sich für die Gemeinde mit rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern entschieden? Julia Schmucki, Teil des Organisationsteams, schreibt in einer Medienmitteilung dazu:

«Wir haben uns ganz bewusst für eine kleine Location in einem kleineren Dorf entschieden, daher auch der Name MiniCon. Dies bedeutet aber nicht, dass das Dorf und Umfeld schlecht ist.»

Mit einem Testevent im Mai 2022 habe man geprüft, ob das Interesse an einem solchen Event vorhanden ist – mit Erfolg.

Videospiele werden an der MiniCon natürlich auch nicht fehlen. Bild: Laura Brosi

An der MiniCon werden rund 1000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Neben Workshops, Cosplay-Wettbewerben und Bühnenprogramm wird es eine Party am Samstagabend geben. Auch einen Gaststar konnten die Organisatoren verpflichten: der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Claus-Peter Damitz, bekannt als die deutsche Stimme von Charakteren wie Ned Flanders in «Die Simpsons» oder Tyrion Lannister aus «Game of Thrones». Er wird an beiden Tagen anwesend sein. Ein Tagesticket kostet 7 Franken, weitere Infos zum Programm gibt es unter www.minicon.ch.