Mann spielt auf dem Sarnersee Alphorn und entzückt Badegäste

Wer in den letzten Tagen zur richtigen Zeit im Sarnersee baden ging, dem bot sich ein aussergewöhnlicher Anblick. Auf einer schwimmenden Konstruktion treibt ein Mann in gemütlicher Manier über den See. Bei sich hat er ein Alphorn, mit dem er die Badegäste entzückt. Der Musikant soll zurzeit auf dem Camping Seefeldpark in Sarnen verweilen und auch noch nächste Woche auf dem See anzutreffen sein.

08.07.2022, 14.27 Uhr