ÖV-Bericht Luzerner Regierung will ÖV-Angebot verbessern – wartet aber mit zwei bösen Überraschungen auf Der öffentliche Verkehr soll in Luzern ausgebaut und besser vernetzt werden. In seinem neuen ÖV-Bericht äussert sich der Regierungsrat aber auch zu verfehlten Zielen und Preiserhöhungen.

Er gibt sich selbstkritisch, der Luzerner Regierungsrat. Im neuen Bericht über den öffentlichen Verkehr 2023 bis 2026 zeigt er auf, wie sich das Angebot von Bus, Bahn und Schiff entwickeln soll. Und welche bisherigen Ziele nicht erreicht worden sind.

Das Bestreben, in der Agglomeration den ÖV-Anteil am Gesamtverkehr zu erhöhen, wurde «wiederholt klar verfehlt». Der ÖV-Anteil hätte bis im vergangenen Jahr 30 Prozent betragen sollen, schliesslich war es aber nur halb so viel. Gründe seien unter anderem die fehlende Busbevorzugung, die 2011 eröffneten Autobahnanschlüsse Buchrain und Rothenburg und die damit verbundene gestiegene Attraktivität des Autos.

Nun korrigiert die Regierung ihr Ziel nach unten. Bis 2026 soll der ÖV-Anteil in der Agglo 25 Prozent betragen – im Vernehmlassungsentwurf waren es noch 30 Prozent. Wobei, «mittel- und langfristig» soll an diesem alten Ziel festgehalten werden.

Wegen Teuerung: Tariferhöhung denkbar

Dies ist nicht die einzige Änderung im Bericht, der nun in seiner definitiven Fassung vorliegt. So schreibt die Regierung: «Das wirtschaftliche Umfeld, insbesondere die steigende Inflation, befeuert die Diskussion um eine Tariferhöhung.» Bisher sei eine Erhöhung der Billettpreise «mangels Akzeptanz und gesamtverkehrlicher Überlegungen» national und damit auch lokal nicht vorgesehen gewesen.

Mittlerweile habe sich die Ausgangslage aber «aufgrund von aktuellen und nicht vorhersehbaren Entwicklungen» auf der Kostenseite verändert, erklärt Livia Frei. Die Kommunikationsverantwortliche beim Verkehrsverbund Luzern (VVL), der den Bericht in Auftrag des Regierungsrats ausgearbeitet hat, nennt als Beispiele die steigenden Energie- und Materialpreise sowie die allgemeine Teuerung.

Sollte es tatsächlich zu Tariferhöhungen kommen, würde diese aber nicht der Luzerner Regierungsrat festlegen, sondern nationale Gremien. Laut Frei wären das die Alliance SwissPass, zu der 250 Transportunternehmen und 18 Verbünde gehören, sowie der Tarifverbund Passepartout, zu dem der VVL, die Kantone Luzern, Nid- und Obwalden sowie zwölf Transportunternehmen gehören.

Zu wenig Fahrpersonal gefährdet ÖV-Ausbau

Neben möglichen Preiserhöhungen wartet die Regierung mit einer zweiten bösen Überraschung auf: «Es ist festzustellen, dass die Rekrutierung insbesondere von Fahrpersonal bei den Transportunternehmen zunehmend schwieriger wird.» Dadurch stelle sich die Frage, ob der vorgesehene Angebotsausbau überhaupt personell bewältigt werden könne.

Laut Livia Frei betrifft das sowohl Bus- wie auch Bahnunternehmen. «Ob und welche konkreten Massnahmen ergriffen werden oder bereits wurden, liegt in der Verantwortung der Transportunternehmen.»

Der «letzte Spielraum» soll ausgenutzt werden

Ansonsten hat die Regierung kaum Änderungen am ÖV-Bericht vorgenommen. Die drei zentralen Schwerpunkte lauten: Kapazität, Zuverlässigkeit und Vernetzung. Wesentlich erweitert werden könne das Angebot erst nach dem Bau des Durchgangsbahnhofs in Luzern 2040.

Bis dahin soll «der letzte Spielraum» der Kapazitätsmassnahmen im Bahnangebot ausgenutzt werden. Vorgesehen seien etwa Doppelstockzüge auf der Strecke Luzern–Sursee–Olten. Auch die Busverbindungen sollen in allen Regionen weiterentwickelt werden.

Da der Ausbau des bestehenden Netzes aber nur begrenzt möglich ist, soll der ÖV stärker mit anderen Verkehrsmitteln verknüpft werden. Dies etwa durch digitale Mobilitätsplattformen oder Sharing-Angebote.

Schliesslich soll der ÖV zuverlässiger werden. Um das zu erreichen, setzt die Regierung etwa auf die «konsequente Busbevorzugung». Ob die Massnahmen genügen, entscheidet der Kantonsrat. Dieser behandelt den ÖV-Bericht voraussichtlich im Januar 2023.

