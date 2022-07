Verkehrsinitiativen spalten die Luzerner Parteien

Mobilität Mehr Platz für Autos oder mehr Lebensqualität in Ortszentren? Die Luzerner Parteien streiten über den Verkehr Die Regierung hat ihre Gegenvorschläge zur Anti-Stau-Initiative der Jungen SVP und zur Grünen-Initiative «Attraktive Zentren» in die Vernehmlassung gegeben. Die Reaktionen der Parteien zeigen: Rechts und Links liegen in ihren Vorstellungen zur Mobilität extrem weit auseinander. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Gleich zwei Gegenvorschläge zu zwei Volksinitiativen hat die Luzerner Regierung in die Vernehmlassung geschickt. Beide betreffen einen politischen Zankapfel: den Verkehr.

Die Junge SVP verlangt in ihrer Anti-Stau-Initiative, dass sich die Leistungsfähigkeit von übergeordneten Strassen an der Nachfrage des privaten motorisierten Verkehrs ausrichten soll. Zudem dürften die bestehenden Kapazitäten von Kantonsstrassen nicht reduziert werden. Die Grünen wiederum haben die Initiative «Attraktive Zentren» lanciert. Damit will die Partei eine siedlungsverträglichere Gestaltung von Ortszentren entlang von Strassen im Gesetz festschreiben.

Der Verkehr gibt bei den Luzerner Parteien zu reden. Bild: Eveline Beerkircher

Beide Initiativen gehen der Regierung zu weit. Im Fall der Grünen-Initiative hat sie freiwillig einen Gegenvorschlag präsentiert. Demnach soll im Gesetz verankert werden, dass «auf eine gute Wohn- und Aufenthaltsqualität geachtet» wird. Zudem soll sich die Regelung auf Kantonsstrassen beschränken.

Bei der Anti-Stau-Initiative verknurrte der Kantonsrat die Regierung zu einem Gegenvorschlag, nachdem die Exekutive das Volksbegehren zur Ablehnung empfahl. Der Gegenvorschlag besagt, die Leistungsfähigkeit der Kantonsstrassen sei «für den motorisierten Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Veloverkehr zur Bewältigung der Gesamtmobilität zu erhalten und sicherzustellen».

SVP zerreisst Gegenvorschlag in der Luft

Die SVP zerreisst diesen Vorschlag in der Luft. In ihrer Vernehmlassungsantwort schreibt die Partei: «Der Gegenentwurf ist komplett zu überarbeiten.» Eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Initiative sei nicht erkennbar, die Botschaft der Regierung beschränke sich darauf, Gründe gegen die Initiative aufzuzählen.

«Der Auftrag des Parlaments ist deshalb nicht umgesetzt.»

Positiver gestimmt sind FDP und Mitte. Der Gegenentwurf entspräche in den Grundsätzen der Haltung der Partei, schreibt die FDP. Gleichzeitig erwartet sie, dass der Wirtschaftsverkehr im überarbeiteten Bericht Zukunft Mobilität Luzern «noch besser gewichtet und unterstützt wird». Die Mitte stellt sich hinter den Gegenvorschlag. Ihre Forderung, dass Verkehrsträger nicht gegeneinander ausgespielt werden sollen, sieht sie erfüllt, denn das Verkehrsnetz soll bei Bedarf ausgebaut werden können.

Die GLP hingegen lehnt sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag ab. Die SP kritisiert in ihrer Mitteilung die Anti-Stau-Initiative massiv. Diese torpediere mehrere Grundsätze der Kantonsverfassung. «Mit ihrem etwas abgeschwächten indirekten Gegenvorschlag spielt die Regierung mit dem Feuer.» Stattdessen verlangt die SP Investitionen in «flächeneffiziente und ökologische Verkehrsmassnahmen».

Das fordern auch die Grünen. In der Vernehmlassungsantwort schreibt die Partei, der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Kantonsstrassen soll kein zwingendes Kriterium sein. «Die Luzerner Verkehrsplanung muss neu gedacht werden. Weitermachen wie bisher geht nicht.»

SP unterstützt Initiative der Grünen

An ihrer eigenen Initiative «Attraktive Zentren» halten die Grünen fest. «Der Gegenvorschlag geht zu wenig weit und die zentralen Anliegen werden nicht aufgenommen», heisst es. Unterstützung erhält die Partei von der SP, die sich für die Initiative ausspricht:

«Die Initiative schafft Lösungen für ein längst überfälliges Bedürfnis der Bevölkerung in den Gemeinden, nämlich, dass die Lebensqualität in den Ortszentren sowie die Verkehrssicherheit erhöht werden.»

Die Mitte hingegen unterstützt den Gegenvorschlag der Regierung. Sie hält aber fest: «Der Kanton muss unbedingt auf die Wohn- und Aufenthaltsqualität links und rechts der Durchfahrten achten.» Gleichzeitig schreibt die Partei: «Die Gestaltung darf (wenn immer möglich) zu keiner Reduktion der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes führen.»

Auch die FDP attestiert der Regierung: «Der Gegenvorschlag nimmt die Kernanliegen der Initiative auf, ohne in die Kompetenz- und Aufgabenteilung zwischen den Gemeinden und dem Kanton einzugreifen.» Um eine nachhaltige Lösung zu erreichen, sei allerdings eine «ganzheitliche Betrachtungsweise» zwingend.

Die SVP knüpft ihre Unterstützung für den Gegenvorschlag an Bedingungen. Sie sei bereit, die von der Regierung vorgeschlagene Formulierung ins Strassengesetz aufzunehmen, jedoch nur, wenn dieses nicht zu Lasten der Strassenkapazität gehe. «Ohne entsprechende Garantien behält sich die SVP-Fraktion vor, auch den Gegenvorschlag abzulehnen.»

Die Grünliberalen äusserten sich bis am späten Freitagnachmittag nicht zur Vorlage.

