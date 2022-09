Mobilität Ökosteuer für Autos geht den Luzerner Grünen zu wenig weit – Luxus-Elektroautos sollen weniger stark profitieren Der Vorschlag der Luzerner Regierung zur Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer ist in der Vernehmlassung. Die Grünen schlagen nun Anpassungen vor. Kleine Autos sollen noch stärker bevorzugt werden. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 22.09.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Motorfahrzeugsteuer im Kanton Luzern soll grundlegend reformiert werden. Der Regierungsrat hat im Juli eine Gesetzesrevision in die Vernehmlassung geschickt, sie dauert noch bis Ende Oktober. Neu sollen Personenwagen nach Gewicht und Leistung besteuert werden. Für energieeffiziente Fahrzeuge wird ein Bonussystem eingeführt.

Wer ein Auto mit wenig CO 2 -Ausstoss fährt, soll im Kanton Luzern künftig von tieferen Motorfahrzeugsteuern profitieren. Bild: Manuela Jans-Koch

Um die daraus resultierenden Einnahmeausfälle zu kompensieren, sollen Fahrzeuge, die viel CO 2 ausstossen, stärker besteuert werden, ein sogenannter Malus. Die Motorfahrzeugsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für den Kanton Luzern: 2021 spülte sie 112 Millionen Franken in die Staatskasse. Die Reform soll laut Kanton ertragsneutral sein, die durchschnittliche Steuer pro Fahrzeug soll sich aufgrund der Revision nicht ändern.

Die Ökologisierung der Fahrzeugsteuern ist im Kantonsrat im Grundsatz unbestritten. Die Vorlage der Regierung geht sogar auf eine Initiative des Parlaments zurück, das Mitte 2021 eine entsprechende Motion von Mitte-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler überwiesen hat. Nur die SVP lehnte das Anliegen ab.

Plug-in-Hybride sollen nicht gefördert werden

In der Vernehmlassung fordern nun die Grünen Anpassungen. In ihrer Antwort, die unserer Zeitung exklusiv vorliegt, verlangen sie, dass nur Fahrzeuge, die gar kein CO 2 ausstossen, vom Bonussystem profitieren können. Das wären ausschliesslich Elektro- und Wasserstofffahrzeuge.

«So kann eine unverhältnismässige Subventionierung von Plug-in-Hybriden verhindert werden», sagt der Surseer Kantonsrat Samuel Zbinden, der für die Fraktion der Grünen/Jungen Grünen in der Kommission Wirtschaft und Abgaben sitzt. Plug-in-Hybride sind Fahrzeuge, deren Akku sowohl über den Verbrennungsmotor als auch über den Stecker aufgeladen werden kann.

Doch warum ist diese Antriebsart den Grünen ein Dorn im Auge? Zbinden beruft sich auf eine Studie, die der Kanton Wallis hat durchführen lassen. Demnach würden Plug-in-Hybride kaum weniger Schadstoffe ausstossen als reine Verbrenner. Der Bergkanton hat die Förderung solcher Fahrzeuge deshalb eingestellt.

Kein Bonus für schwere Elektroautos

Auch beim Bonus wollen die Grünen Anpassungen. Autos, die den CO 2 -Zielwert des Bundes – aktuell 118 Gramm CO 2 -Ausstoss pro Kilometer – unterschreiten sowie mit der Energieetikette A gekennzeichnet sind, sollen 80 Prozent weniger Motorfahrzeugsteuern zahlen.

Grundsätzlich fordern die Grünen, den Bonus von 80 auf 50 Prozent zu reduzieren. «Denn in der Praxis führt dieses System dazu, dass sehr unökologische und übermotorisierte Luxusboliden steuerlich bevorzugt würden», sagt Zbinden. So würde etwa das Model X des amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla – Neupreis rund 120’000 Franken – mit einem Leergewicht von 2,6 Tonnen von einem 80-Prozent-Bonus profitieren.

«Solche Fahrzeuge sind sehr schwer, teuer und verfügen über massive Leistung – sie sind übermotorisiert», so Zbinden.

«Auch wenn die Fahrzeuge elektrisch betrieben sind, sind sie im Vergleich zu leichten Modellen sehr unökologisch.»

Deshalb sollen laut den Grünen kleine Elektromodelle gegenüber grossen steuerlich bevorzugt werden.

Eine Hälfte würde profitieren, die andere Hälfte draufzahlen

Klar ist schon jetzt, dass die Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern zu reden geben wird. So sprach der Udligenswiler SVP-Kantonsrat und Vorstandsmitglied der TCS-Sektion Waldstätte im März gegenüber unserer Zeitung von einem «fiskalischen Umerziehungsprogramm». Bestraft würden jene, die auf ein Fahrzeug angewiesen seien, aus finanziellen Gründen aber nicht auf ein umweltfreundliches Modell umsteigen könnten.

Der Kanton zeigt in den Vernehmlassungsunterlagen auf, wie viel Prozent der 332’000 eingelösten Luzerner Fahrzeuge von wie hohen Steueraufschlägen betroffen wären. So würde sich die Motorfahrzeugsteuer für 23,7 Prozent um 10 bis 30 Prozent erhöhen. Demgegenüber stehen 25,7 Prozent, die im gleichen Rahmen profitieren würden. Insgesamt würden 48,5 Prozent der Fahrzeuge teurer werden, 47,1 Prozent günstiger. Der Rest bewegt sich im Plus-Minus-1-Prozent-Bereich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen