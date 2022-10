Modusänderung Luzerner Regierung verlangt für Playoff-Spiele im Fussball «ausreichend Planungszeit» Wenn in der nächsten Saison der Schweizer Fussballmeister nach Playoff-Spielen ermittelt wird, stellt das die Polizeikorps vor Probleme. Sie brauchen mindestens 30 Tage Planungszeit, fordert nun der Luzerner Regierungsrat. Eine generelle Verweigerung lehnt er aber ab. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 04.10.2022, 00.01 Uhr

Wer spielt an welchem Tag gegen wen? Die Antwort auf diese Frage ist seit Jahren schon vor Anpfiff des ersten Saisonspiels bis zur letzten Runde klar. Und sie ist für die Sicherheitsbehörden fast schon wichtiger als für die Fans der Schweizer Fussballklubs. Denn die Polizeikorps können frühzeitig mehr Personal einplanen, wenn ein Hochrisikospiel ansteht.

Ab der nächsten Saison, die im Sommer 2023 beginnt, stellt die Swiss Football League (SFL) diese Planungssicherheit auf den Kopf, weil in der zweiten Saisonhälfte ein Playoff-Modus zum Zug kommt. Diese Modusänderung stösst vielen Fans sauer auf und beunruhigt auch die Politik.

FCL-Fans am Heimspiel vom letzten Sonntag gegen YB: Auch ein grosser Teil von ihnen hat Vorbehalte gegenüber der Modusänderung. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Der Stadtluzerner SP-Kantonsrat David Roth forderte die Luzerner Regierung mit einem Postulat auf, sich gegen Bewilligungen von Fussballspielen auf nationalem Niveau mit Zuschauern auszusprechen, deren teilnehmende Teams und die damit verbundenen Risiken nicht mindestens zwei Wochen im Voraus bekannt sind. Das Postulat wurde auch von Grünen, FDP und Mitte mitunterzeichnet. Jetzt liegt die Stellungnahme des Regierungsrats vor. Sie fällt trotz der Empfehlung, den Vorstoss «nur» teilweise erheblich zu erklären, deutlich aus.

Generelle Verweigerung «nicht verhältnismässig»

«Eine generelle Verweigerung von Spielen, welche nicht zwei Wochen im Voraus bekannt sind, dürfte nicht verhältnismässig sein», begründet die Regierung die teilweise Erheblicherklärung. Im Einzelfall sei aber eine Bewilligungsverweigerung nicht auszuschliessen, beispielsweise bei einem zeitlichen Zusammentreffen mit anderen Grossanlässen, welche ebenfalls einen erhöhten Polizeieinsatz erfordern.

Der Regierungsrat schreibt aber auch: «Es ist geplant, mit den Verantwortlichen der SFL und den weiteren Beteiligten die Problematik zu besprechen. Ziel ist es, dass zumindest die Spieldaten wie bisher frühzeitig und die Zuteilungen der Klubs mindestens 30 Tage im Voraus bekannt sind.» Zwischen den jeweiligen Runden müsse eine «ausreichende Planungszeit» gewährt werden. Denn für die Luzerner Polizei könne der neue Modus je nach Tabellensituation des FCL dazu führen, dass für die unbekannten Spielpaarungen nach der Qualifikationsrunde Hochrisikospiele angenommen werden müssen und daher auch genügend Ressourcen bereitgestellt werden müssen.

Überstunden für Polizei, Mehrkosten für FCL

Kurzfristige Aufgebote würden dazu führen, «dass neben einem beträchtlichen administrativen Aufwand vor allem Überstunden geleistet und ausbezahlt werden müssen». Auch der FC Luzern, der sich gegen die Modusänderung aussprach, müsste für zusätzliche Ressourcen beim Ordnungsdienst tiefer in die Tasche greifen. Ad-hoc-Hochrisikospiele hätten zudem Auswirkungen für die Bevölkerung: «Je nach Paarung und Konstellation muss die Luzerner Polizei aufgrund der Fantransporte und -märsche temporär Strassen und Wege sperren. In der intensiven Playoff-Phase kann dies gehäuft auftreten.»

Die Stellungnahme zum Vorstoss nutzt der Regierungsrat für Werbung in eigener Sache. So sei die Diskussion um den Modus ein Element rund um die Gewalt an Fussballspielen. Diese Situation sei nach wie vor unbefriedigend und müsse umfassend angegangen werden. Die Luzerner Regierung unter der Federführung von Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) sei weiterhin überzeugt, dass personalisierte Tickets umgesetzt werden sollen. Angestrebt werde ein verbindlicher Termin Mitte 2023.

David Roth ist klar gegen personalisierte Tickets, die seiner Ansicht nach nur bürokratischen Aufwand generieren würden. Aber darum gehe es jetzt nicht. Die Stellungnahme lässt den kantonalen SP-Präsidenten ernüchtert zurück:

«Die vorgeschlagenen 30 Tage Vorlaufzeit sind mit dem neuen Modus nicht vereinbar. Und dass man nur im Einzelfall eine Bewilligung nicht erteilen will, greift definitiv zu kurz.»

So lasse man sich als Staat von der Fussballliga auf der Nase herumtanzen. So deutlich die Regierung grundsätzlich seinen Vorstoss befürworte, so undeutlich wolle sie etwas unternehmen.

