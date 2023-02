Morgenstreich Hochdorf startet mit einem lauten Knall in die Fasnacht Mit Urknall, «Fötzeliräge» und Guuggenmusig beginnt offiziell die jährliche Hochdorfer Fasnacht. Hinter dem ausgiebigen Feiern steckt eine aufwendige Organisation. Lisa Zimmermann Jetzt kommentieren 16.02.2023, 10.31 Uhr

Die Fasnachtsbegeisterten machen eine Polonaise. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 16. Februar 2023)

Der Brauiplatz in Hochdorf füllt sich am Donnerstagmorgen langsam mit Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Farbige Lichter durchfluten die umliegenden dunklen Gassen. Müdigkeit findet am Morgenstreich in Hochdorf keinen Platz. Stattdessen herrscht Vorfreude auf die bevorstehende Fasnachtseröffnung. Mit einem wärmenden Kafi Schnaps in der Hand und farbigen Kostümen wartet die Menschenmasse gespannt auf den Urknall mit anschliessendem «Fötzeliräge».

«Wir freuen uns auf die beste Zeit des Jahres», erzählt ein Mitglied der Guuggenmusig Räbedibäms Hochdorf und fügt hinzu, dass sich alle untereinander kennen und das gemeinsame Feiern geniessen – an der Hochdorfer Fasnacht sei man «wie eine grosse Familie». Ein als Dracula verkleideter Junge meint, dass die Fasnacht in Hochdorf so toll sei, weil es nicht so viele Menschen habe wie in der Stadt Luzern und er so besser «Frauenfürze» zünden könne.

Die Guuggenmusig Räbedibäms spielt. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 16. Februar 2023)

Auf die Frage, was die Guuggenmusig Juris Hochdorf motiviert habe, so früh aufzustehen, heisst die Antwort: «Das Bier! Aber eigentlich hatten wir gar keine Wahl, denn zur Hochdorfer Fasnacht gehört unsere Guuggenmusig einfach dazu.» Plötzlich ertönt ein lauter Knall, farbige Konfetti fallen auf die Fasnachtsbegeisterten und die Guuggenmusig beginnt zu spielen – die Hochdorfer Fasnacht hat offiziell begonnen.

«Das ganze Dorf soll von der Fasnacht profitieren»

Die Fasnacht ist nicht das Einzige, was die Martinizunft Hochdorf feiert. Dieses Jahr ist ihr 70-Jahr-Jubiläum ebenfalls ein Grund zum Anstossen. Jedoch stehe jetzt die Fasnacht im Fokus, sagt der diesjährige Martinivater Werner Zurkirchen. Eine ausgiebige Jubiläumsfeier sei erst im Sommer geplant.

Martinivater Werner Zurkirchen eröffnet die Fasnacht 2023. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 16. Februar 2023)

Nebst der Martinizunft hat auch das Organisationskomitee alle Hände voll zu tun. Janek Bösch, Präsident der Fasnacht Hochdorf, sagt strahlend:

«Ich bin erleichtert, dass uns der Start in die Fasnacht gelungen ist, und bin zuversichtlich, dass uns ein reibungsloser Ablauf bevorsteht.»

Während der Morgenstreich hauptsächlich in den Händen der Martinizunft liegt, kümmert sich Fasnacht Hochdorf um die restlichen Tage. «Wir wollen Hochdorf etwas bieten. Die Konkurrenz ist mit der Stadt Luzern gross, somit bieten wir die ganze Fasnacht hindurch Veranstaltungen an», erzählt Bösch.

Zudem integriere Hochdorf einheimische Vereine in ihre Planung, sodass das ganze Dorf von der Fasnacht profitieren könne. Auf die Hochdorfer Fasnacht warten noch weitere Stunden ausgelassenes und gemeinsames Feiern, auf welche sich Bösch «rüüdig freut».

Einmarsch der Tambouren. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 16. Februar 2023)