Motorsport Power aus Knutwil: Dieser Pilot will mit seinem aufgemotzten Gefährt am Einachserrennen in Marbach abräumen Im Schärlig bei Marbach liefern sich am Samstag rund 150 Männer und Frauen mit Einachsern heisse Rennen. Einer der Piloten ist Jonas Staffelbach aus Knutwil. Er fährt eine Maschine der Marke Eigenbau. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 15.09.2022, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jonas Staffelbach mit seinem Renneinachser in seiner Werkstatt. Bild: Pius Amrein (Knutwil, 7. September 2022)

Die Saison neigt sich dem Ende zu. Das Einachserrennen vom 17. September in Marbach bildet für viele Fahrerinnen und Fahrer den Schlusspunkt, obwohl der Quöllbisch-Cup in Brülisau (AI) am 2. Oktober die letzte Veranstaltung des Jahres ist. Weil dieses Rennen an einem Sonntag stattfindet, verzichten etliche Leute auf die Teilnahme, wie Fabian Brun, Präsident des Einachserteams Marbach und Umgebung, vermutet.

Ein Einachser auf Probefahrt. Video: Roger Rüegger

«Das Rennen auf dem Schärlig war lange Zeit das letzte vor der Winterpause. Der Saisonabschluss wird bei uns nach dem Nachtrennen jeweils ausgiebig gefeiert. Das erachten viele Fahrer auch für sich persönlich als Final», betont Brun. So auch Jonas Staffelbach aus Knutwil, der das Rennen in Marbach als eines der besten erachtet. «Das ist eine grosse Kiste. Dort starte ich mit Sicherheit», sagt der 25-jährige gelernte Spengler, der seit zirka zehn Jahren Einachserrennen fährt. Wir haben ihn am 3. September beim Rennen in Brittnau (AG) verfolgt, wo er den 12. Rang belegte, und ihn wenige Tage später in seiner Werkstatt aufgesucht.

Es ist ein Klischee, dass in der Schweiz fast hinter jeder Scheune ein Einachser steht. Wie viele sind bei Ihnen zu finden?

Jonas Staffelbach: Es stehen einige auf dem Platz. Solche, die zum Mähen eingesetzt werden können und andere besonders schönen Maschinen präsentieren wir auch mal an einem Treffen.

Ihr Fahrzeug beim Rennen in Brittnau war kein Aebi und für jemanden, der die Szene nicht kennt, war es nicht als Einachser erkennbar. Was lenkten Sie über die Piste?

Eine Maschine mit einer sogenannten Knicklenkung. Ich trete in der Kategorie «Eigenbau Heckantrieb» an. Diese Klasse hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Jeder dieser Renneinachser ist ein Unikat. Meiner wird von einem Yamaha-FJ-1200-Töffmotor angetrieben. Im Reglement sind die Vorschriften nach Kategorien exakt aufgelistet. Wir sind etwas zügiger unterwegs.

Jonas Staffelbach mit seinem Heck-Einachser Marke Eigenbau. Bild: PD

So kann man es nennen. Dieses Hobby scheint recht kühn. Ist es das auch?

Die Auflagen an die Sicherheit sind streng und jedes Fahrzeug wird vor den Starts von der Rennleitung kontrolliert. Eine Abrissleine, Dreipunktsicherheitsgurt und Überrollbügel sind bei meiner Kategorie obligatorisch. Es ist ein Rennsport und ja, ich habe in der Kategorie «Sport» auch schon den Käfer gemacht.

Einachser sind Arbeitsgeräte. Wie sehr werden die im Alltag auf Ihrem Betrieb gebraucht?

Nicht mehr oft. Für kleinere Betriebe oder bei manchen Bergbauern sind solche Geräte ideal. Auf grossen Flächen setzt man heutzutage modernere Maschinen ein.

Also sammeln Sie Einachser vorwiegend aus Freude?

Ja, die Leidenschaft hat mein Bruder schon früh in mir geweckt. So sehr, dass ich in der dritten Oberstufe einen Einachser des Typs Aebi AM 80 als Projektarbeit restauriert habe.

Zurück zu den Rennen. In Brittnau waren Sie im Mittelfeld klassiert. Worum geht es Ihnen in erster Linie?

Das Mitmachen zählt. Die Platzierung ist für mich Nebensache. Ziel ist, die Rennen ohne grösseren Schaden zu beenden, was nicht immer gelingt. Aber aus der Erfahrung lernen wir und kennen die Schwachpunkte unserer Maschinen. So habe ich in dieser Saison zum Beispiel die Vorderachsaufhängung verstärkt. Auch den Motor muss man gelegentlich revidieren.

Solche Reparaturen kosten eine Stange Geld, nicht wahr?

Sie kosten vor allem viel Zeit und Arbeit, bis der Einachser wieder läuft.

Ist die Konkurrenz gross oder geht es ums Hobby und Spass?

Natürlich geben alle ihr Bestes, um eine top Zeit zu fahren. Aber es ist selbstverständlich, dass wir einander im Fall eines Defekts unterstützen. Ob mit Ersatzteilen, Werkzeugen, oder dass man bei der Reparatur einspringt.

Für das Rennen in Marbach, wo rund 150 Leute am Start sind, ist Jonas Staffelbach gerüstet. Seine orangefarbene Maschine hat er repariert, geputzt und das Maskottchen an der Front platziert. Das Material wird aber auch auf dem Schärlig stark beansprucht. Es gilt, drei Durchgänge zu fahren, die für die Gesamtwertung zählen. Dort will er auch am Nachtrennen teilnehmen. In Brittnau musste er verzichten. Laut Veranstalter wird das Viertelmeilenrennen im K.-o.-System ausgetragen. «Das ist ein Spektakel und zieht beim Publikum», weiss Fabian Brun, der im Idealfall bis 1500 Leute erwartet. Für den Sieg in jeder Klasse gibt es eine Kiste Bier. Müssig zu erwähnen, dass bei den Rennen Alkoholverbot gilt und bei Missachtung der Ausschluss vom Rennen gewiss ist.

Einachserrennen in Marbach im Jahr 2017. Quelle: Youtube

Auf dem Rennkalender 2022 sind elf Austragungsorte aufgeführt. Es zeigt sich, dass dieser Motorsport in der Zentralschweiz und den angrenzenden Gemeinden Melchnau (BE) und Brittnau (AG) besonders beliebt ist. Im Kanton Luzern gibt es Rennen in Marbach, Hofstatt und Gunzwil. Im Kanton Schwyz werden in naher Zukunft in Rothenthurm wieder welche stattfinden und Neuheim im Kanton Zug ist ohnehin gesetzt. Dort ist der Einachserrennsport 1998 aus der Taufe gehoben worden, wie das organisierende «Edelwiis Racing Team» auf ihrer Website beschreibt. Zum ersten Wettkampf sind damals 22 Einachser angetreten.

Einachserrennen in Marbach. Samstag 17. September ab 9.30 Uhr.

Infos unter www.eatm.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen