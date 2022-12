Musikfest Emmen Kantonal-Musikfest kann nun alle Forderungen begleichen Nachdem das Emmer Kantonal-Musikfest seine Bilanz mit einem Defizit abschliessen musste, kann es dank Covid-Ausfallentschädigung und teilweisem Verzicht der Gläubiger die offenen Rechnungen begleichen. 23.12.2022, 17.09 Uhr

Die Kinder des Regionalen Blasensemble Wiggertal Hürntal am Jugendmusikfest in Emmen. Bild: Eveline Beerkircher (11. Juni 2022)

Nach Gesprächen mit der öffentlichen Hand und dem Luzerner Kantonal-Blasmusikverband sei man in der Lage, alle bestehenden Forderungen der Lieferanten und Helferinnen zu begleichen, schreibt das Fest-OK in einer Mitteilung. Um dies möglich zu machen, hätten unter anderem die Gemeinde Emmen, die Zivilschutzorganisation Emme (ZSOE) und der Luzerner Kantonal-Blasmusikverband (LKBV) sowie «ein weiterer Partner» auf einen Anteil ihrer Forderungen verzichtet.

Neben Privaten entlastet auch der Kanton das Budget des Musikfestes. Die beantragten Covid-19-Ausfallentschädigungen werden gemäss OK-Vizepräsidentin Tanja Steger zu 50 Prozent gedeckt, was rund 77'000 Franken entspreche. Die Auszahlung soll im Januar erfolgen. Dann sei man auch in der Lage, alle noch offenen Forderungen zu begleichen, so das OK.

Das Kantonal-Musikfest hatte Anfang November mitgeteilt, dass aufgrund kurzfristiger Absagen von 14 Vereinen und Preissteigerungen aufgrund der pandemie- und kriegsbedingten Situation mit einem Verlust gerechnet werden müsse. (jh)