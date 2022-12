So werden im Kanton Luzern junge musikalische Talente gefördert

Musikschulen Im Kanton Luzern werden musikalische Talente gefördert – bald gibt es dafür Bundesgelder Pro Jahr werden im Kanton Luzern 40 Kinder und Jugendliche mit besonderen musikalischen Begabungen in ein Förderprogramm aufgenommen. Es gilt als Vorzeigeprojekt für andere Kantone. Susanne Balli Jetzt kommentieren 22.12.2022, 11.07 Uhr

Junge Musiktalente werden im Musikschulunterricht entdeckt und können für die Talentförderung vorgeschlagen werden. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 7. Juli 2022)

«Das Niveau ist hoch, wir betreiben kantonale Spitzenförderung», sagt Eva Crastan. Sie ist Leiterin der Talentförderung Musik Kanton Luzern, kurz TMLU, die auf eine breite, nachhaltige Förderung junger musikalischer Talente abzielt und seit dem Schuljahr 2014/15 besteht. Jährlich können 40 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 20 Jahren im Programm aufgenommen werden. Die Zahl der Talente sei aufgrund eines engen finanziellen Rahmens beschränkt. «Wir hatten bisher nie Probleme, die 40 Talente zu finden.»

Die begabten Schülerinnen und Schüler, die eine Musikschule im Kanton Luzern besuchen und hier wohnhaft sind, werden von ihren jeweiligen Musiklehrpersonen und der Musikschulleitung vorgeschlagen und müssen selber ein Motivationsschreiben verfassen. Wer die Aufnahmeprüfung besteht, besucht weiterhin den Instrumental- oder Gesangsunterricht in seiner jeweiligen Musikschule und erhält zusätzlich im Programm der TLMU eine breite Förderung in zahlreichen musikalischen Bereichen. So zum Beispiel in Musiktheorie, Rhythmischer Schulung, Körpertechniken oder Improvisation.

Zudem nehmen die Talente an Präsentationen teil, wo sie ihr Werke vorspielen können. «Auch Wahlworkshops wie zum Beispiel Musikproduktion oder Beatboxen werden angeboten», sagt Crastan. Das Ziel sei es, die jungen musikalischen Talente gegenseitig zu vernetzen und zusammenzubringen.

Beiträge von Kanton und Stiftungen

Die TMLU wird vom gleichnamigen Verein getragen, in dessen Vorstand die wichtigsten musikpädagogischen Player vertreten sind, unter anderem die Hochschule Luzern Musik, der Verband für die Musikschulen des Kantons Luzern, die Musikschulen Luzern oder die Dienststelle Volksschulbildung. Finanziert wird die musikalische Talentschmiede über einen Kantonsbeitrag und vor allem über diverse Stiftungen. «Letzteres wird aber immer mehr ein Problem, da viele Stiftungen nur Anschubfinanzierungen geben, aber keine laufenden Kosten decken», erklärt Crastan.

Bisher liege das Budget bei 120'000 bis 140'000 Franken pro Jahr. Dieser Betrag decke mehrheitlich die Unterrichtskosten. «Viele Aufwendungen werden bisher aber nicht aufgelistet. So stellen zum Beispiel zahlreiche Musikschulen die Räume für die TLMU gratis zur Verfügung, und es wird viel ehrenamtliche Arbeit geleistet», so Crastan. Und die Hochschule Luzern Musik hat das Zusatzprogramm der TLMU ebenfalls kostenlos entwickelt.

Neue Verordnung des Bundes zur Talentförderung

Die Finanzierung soll sich nun aber bereits fürs kommende Schuljahr ändern. Denn seit dem 1. August 2022 ist die neue Verordnung des Bundes «Junge Talente Musik» in Kraft. Mit dem Bundesprogramm soll die musikalische Begabtenförderung in der Schweiz harmonisiert und professionalisiert werden.

Die Kantone sind künftig berechtigt, entsprechende Fördergelder des Bundes zu beantragen. Dies aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. So müssen ein kantonal koordiniertes Begabtenförderungsprogramm und eine Koordinationsstelle vorhanden sein. Eine Fachkommission entscheidet über die Vergabe der Beiträge an die Talente. Der Bund sieht jährlich pro Talent Förderbeiträge zwischen 1000 und 2500 Franken vor.

Regierungsrat hat Absichtserklärung unterschrieben

Im Kanton Luzern werden die TMLU und das PreCollege der Hochschule Luzern Musik diese kantonal koordinierten Leistungserbringer sein. «Für uns ist es ein grosses Glück, dass wir mit unserer TLMU bereits so weit sind», sagt Crastan. Andere Kantone hätten zum Teil in diesem Bereich noch keine Erfahrung und müssten nun alles auf einmal aus dem Boden stampfen.

Damit ist die TLMU für in diesem Bereich unerfahrene Kantone ein Vorzeigeprojekt. Letzte Woche habe der Luzerner Regierungsrat eine Absichtserklärung für die musikalische Talentförderung unterschrieben, wie Crastan sagt. «Damit können wir nun die Finanzhilfe vom Bund beantragen.» Die Geschäftsstelle der TLMU habe man bereits ausgebaut, von 10 auf 40 Stellenprozent.

