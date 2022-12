Nach zwölf Jahren Willisauer Stadtrat Pius Oggier tritt zurück Um mehr Zeit für seine Familie zu haben, gibt Pius Oggier sein Amt per Ende Juni 2023 ab. 15.12.2022, 11.55 Uhr

Pius Oggier Bild: PD

Der Willisauer Mitte-Stadtrat Pius Oggier tritt per 30. Juni 2023 zurück, wie es in einer Mitteilung der Stadt Willisau heisst. Seinen Entscheid begründete er damit, dass er «mit Erreichen des Pensionsalters seine Zeit nochmals nutzen möchte, um Neues zu entdecken». Ausserdem möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und mit seiner Passion als Käsermeister «kreative Ideen kulinarisch ausleben».

Oggier war zwölf Jahre lang in der Exekutive und setzte sich in seiner Amtszeit in den Bereichen Sicherheit aber auch Altersplanung «sehr stark für Willisau ein», heisst es weiter. Der Stadtrat schreibt: «Mit seiner umgänglichen Art und seinem Sinn für die Gleichbehandlung aller Anspruchsgruppen konnte er Brücken bauen und viele Projekte im gemeinsamen Konsens voranbringen.»

Der Stadtrat wird die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer im Januar anordnen. Sofern keine stille Wahl zu Stande kommt, soll der Urnengang am 2. April 2023 stattfinden. (fmü)