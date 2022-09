Schwarzenbach: 16-jähriger Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Beromünster Nach Frontalkollision zwischen Motorrad und Auto: 16-Jähriger verletzt In Schwarzenbach bei Beromünster kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein jugendlicher Motorradfahrer musste verletzt ins Spital geflogen werden. 26.09.2022, 13.28 Uhr

Kurz vor 7.30 Uhr am Montagmorgen fuhr der 16-Jährige auf der Schwarzenbachstrasse und verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad. Im Anschluss prallte er frontal in ein entgegenkommendes Auto. Das schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Medienmitteilung.