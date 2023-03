Nachhaltigkeitswoche Luzern Sustainability Week Switzerland

Vom 20. bis 24. März 2023 findet an der Kantonsschule Reussbühl eine Klimawoche statt. Das Ziel: den Klimawandel und dessen Bekämpfung konsequenter in den Schulalltag zu integrieren. Dafür wird bereits zum vierten Mal eine Klimawoche mit Vorträgen sowie Workshops von Experten organisiert. In der diesjährigen Ausgabe wird ein Blick auf die Klima- und Energiestrategie des Kantons geworfen und die Lernenden bekommen Tipps zu klimafreundlichem Reisen und Kochen.