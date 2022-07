Nachruf Mit Judith Stamm ist eine Schweizer Pionierin und Vorkämpferin für Frauenrechte verstorben Judith Stamm ist am Mittwochabend 88-jährig gestorben. Sie war die erste Polizeioffizierin und eine der ersten Nationalratspräsidentinnen – einst kandidierte sie gar für den Bundesrat. In konservativen Kreisen eckte sie mit ihrer liberalen Haltung oft an, von Kritikern liess sie sich aber nie unterkriegen. Livia Fischer und Jérôme Martinu Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.23 Uhr

Judith Stamm beim Bahnhof Luzern im Juli 2019. Bild: Dominik Wunderli

Judith Stamm war unerschrocken, unzimperlich, unermüdlich. Sie nahm für ihre Partei, die CVP, oft überraschende Positionen ein, brach Tabus. Ganz besonders bekannt war die vielfache Pionierin für ihren ausgeprägten Gerechtigkeitssinn – und ihren andauernden Kampf für Frauenrechte.

Am 25. Februar 1934 kam Stamm in Schaffhausen zur Welt, aufgewachsen ist sie in Zürich-Wipkingen. Ihr Vater, SBB-Angestellter, war reformiert, ihre Mutter, Hausfrau mit Luzerner Wurzeln, wie sie selbst katholisch. Diese Mischung sorgte dafür, dass sie in einem «offenen Elternhaus» gross wurde, das ihr «Toleranz, Offenheit und Mut» mitgab. Mit diesen Worten beschrieb sie ihre Kindheit in verschiedenen Medien.

Auch ihr Selbstbewusstsein erlangte Stamm früh. So erzählte sie einem Journalisten des «Tagesanzeigers» einst:

«Ich wuchs nicht in falscher Bescheidenheit auf, bereits die Französischlehrerin am Gymnasium war der Meinung, ich stelle mein Licht nie unter den Scheffel.»

Erste Polizeioffizierin der Schweiz

Zu dieser Zeit kam sie denn auch erstmals mit dem Thema Frauenstimmrecht in Berührung. 1952 war es, als sie die Matura machte – und eine «unglaubliche Diskussion übers Frauenstimmrecht» in der Klasse ausbrach, wie sie unserer Zeitung 68 Jahre später erzählte. Während ihre Kolleginnen der Meinung waren, dass das «nichts für Frauen» sei und sie es ja einfach ihrem Mann sagen könnten, wenn sie ein politisches Anliegen hätten, wollte Stamm selbst mitreden.

Und das tat sie. 1971, kurz nach der Einführung des Frauenstimmrechts, startete sie ihre politische Karriere: Mit 37 Jahren trat Stamm der CVP bei und zog zusammen mit einer Parteikollegin als erste Frau in den Luzerner Grossen Rat (heute Kantonsrat) ein.

Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits seit elf Jahren in Luzern zu Hause, wo sie als erste weibliche Polizeiassistenz bei der Kriminalpolizei arbeitete. Der Job verlangte ihr viel Einfühlvermögen ab, denn sie musste Frauen und Kinder befragen, die traumatisierte Opfer von Sexual- und Gewaltverbrechen waren. Schon früh engagierte sie sich für eine entsprechende Reform der Befragungspraxis.

Judith Stamm bei ihrer Arbeit bei der Polizei. Archivbild: Parlament.ch

1976 wurde die promovierte Rechtswissenschaftlerin schliesslich zur ersten Polizeioffizierin der Schweiz ernannt. Ab 1980 arbeitete sie als Richterin und Jugendanwältin.

Mit ihrer liberalen Haltung eckte sie an

Nach 13 Jahren als Grossrätin schaffte Judith Stamm den Sprung in den Nationalrat, an dessen Spitze sie 1997 stand. Sie war erst die vierte Frau, die ins Amt der höchsten Schweizerin gewählt wurde. In ihrer Zeit als Nationalrätin prägte sie die politische Landschaft unseres Landes massgeblich mit.

So initiierte Stamm mit einer Motion etwa die Schaffung des Eidgenössischen Gleichstellungsbüros; ein Jahr später wurde sie Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen. Auch die Mutterschaftsversicherung war eines ihrer Anliegen, das verwirklicht wurde.

Judith Stamm bei einer Rede während der Frühjahrssession im Jahr 1987. Nun ist die Luzerner Politikerin im Alter von 88 Jahren gestorben. Keystone Judith Stamm (links) wird im Dezember 1986 als Bundesratskandidatin nominiert. Sie nimmt Gratulationen entgegen. Bild: Str / Keystone Judith Stamm (links) und Eva Segmüller sprechen sich im Nationalrat für positive Massnahmen zur Förderung der Frauen aus. Bild: Keystone / Str (Bern, 20. März 1990) Judith Stamm hört die Ausführungen von SVP-Nationalrat Samuel Schmid gegen das geplante Bundesgesetz zur Gleichstellung von Mann und Frau aus. Bild: Lukas Lehmann / Keystone (Bern, 31. Januar 1995) Judith Stamm wird von Jean-Francois Leuba beglückwünscht. Die grosse Kammer hat Judith Stamm als Präsidentin des Nationalrates und der Vereinigten Bundesversammlung gewählt. Bild: Lukas Lehmann / Keystone (Bern, 1. November 1995) Bundesrätin Ruth Metzler (Mitte) wirbt zusammen mit Brigitte Hauser Judith Stamm und Rosmarie Zapfl in Zürich für die Mutterschaftsversicherung. Bild: Walter Bieri / Keystone (9. Mai 1999) Nationalratspräsidentin Judith Stamm klingelt zur Eröffnung der Herbstsession 1997 in Bern die Glocke. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone Judith Stamm, Ursula Widmer-Schmid und Brigitte Mürner (von links) treffen sich zum Frauenfest am 29. Oktober 2002 im Schloss Wyher in Ettiswil. Archivbild: LZ Judith Stamm hält am 1. August 2005 auf dem Rütli die Rede. Archivbild LZ Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey (links) begrüsst Judith Stamm, Präsidentin der Rütlikommission, 2007 auf dem Rütli. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone Die Politikerin Josi J. Meier wird in der Luzerner Zentralbibliothek in die Galerie verdienstvoller Luzernerinnen aufgenommen. Von links: Alt Bundesrat Flavio Cotti, Judith Stamm und Martha Bauer. Bild: Manuela Jans (26. Mai 2014) Zum Thema Frauenstimmrecht haben sich drei Zeitzeuginnen auf dem Josi-Meier-Platz in Luzern zusammengefunden: Yvonne Schärli, Beatrix Grüter und Judith Stamm (von links). Bild: Dominik Wunderli (20. Oktober 2020)

Immer wieder eckte Stamm mit ihrer liberalen Haltung in der konservativen CVP an. Sie setzte sich beispielsweise vehement für die Fristenlösung bei einem Schwangerschaftsabbruch ein. Und während der Tschernobyl-Debatte sprach sie sich als eine der wenigen aus ihrer Partei gegen die Kerntechnologie aus.

Erfolglose Bundesratskandidatur mit Wirkung

Aus Wut darüber, dass ihre Fraktion für die Nachfolge der CVP-Bundesräte Kurt Furgler und Alfons Egli keine Frau in Betracht zog, kandidierte Judith Stamm 1986 selber fürs höchste Exekutivamt. Der Fraktionspräsident forderte sie auf, eine Loyalitätserklärung zu unterzeichnen und sich hinter die offiziellen Kandidaten zu stellen – doch Stamm weigerte sich.

Offizielle Unterstützung ihrer Partei erhielt sie während des Wahlkampfs keine, nur der Landesring der Unabhängigen, die Grünen und die CVP-Frauen stellten sich hinter sie. So blieb sie denn auch chancenlos. Gelohnt hat sich die Kandidatur aus ihrer Sicht trotzdem.

«Ich habe viele Rückmeldungen von Frauen erhalten, denen meine Kandidatur Mut gemacht hat. Es war wichtig, zu zeigen, dass Frauen in der Politik auch eine Rolle spielen sollen»

, erzählte Stamm vor einigen Jahren rückblickend. Ohnehin habe sie sich im Parlament «besser zu Hause gefühlt», dort habe sie mehr Freiheiten gehabt. 1999 legte sie ihr Amt mit 65 nieder. Drei Jahre darauf zeichnete sie die Stadt Luzern für ihr Engagement mit der Ehrennadel aus.

Keine Scheu, jemandem die Meinung zu geigen

In den letzten Jahren suchte Stamm die Öffentlichkeit nicht mehr. Sie hielt es nicht für opportun, sich in den politisch-öffentlichen Aktualitätsdiskurs einzumischen – es sei denn, es ging um ihre wichtigsten Überzeugungen. So waren ihr die Frauenrechte auch noch im hohen Alter ein derart zentrales Anliegen, dass sie sich nicht scheute, im Dokumentarfilm «Nach dem Sturm – 1968 und der Aufbruch in der Innerschweiz» (2019) der Luzerner Filmemacher Beat Bieri und Jörg Huwyler mitzuwirken.

Judith Stamm 2014 bei einer Rede in der Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek. Bild: Manuela Jans

Und wenn ihr etwas wirklich in die Nase stach, wusste sie sich durchaus – kraft ihrer Persönlichkeit und Erfahrung – Gehör zu verschaffen. Dann legte sie sich auch mal mit einer Redaktion an und sagte denen ordentlich die Meinung.

SVP-«Rütlispaziergang» stoss ihr sauer auf

Erinnert sei auch an ihre Reaktion nach dem «Rütlispaziergang» der SVP im Vorfeld der Bundesfeier 2019, als die Parteispitze mit medialer Begleitung den legendenhaften Ort am Urnersee für den Auftakt des Wahlkampfes in Beschlag nahm. Stamm bot unserer Zeitung rasch einen Gastkommentar an. Denn das Rütli steht unter Verwaltung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) und kann nicht einfach eigenmächtig mit Veranstaltungen belegt werden.

Als ehemalige SGG-Präsidentin und Demokratin durch und durch, wehrte sie sich damit gegen die parteipolitische Vereinnahmung und Instrumentalisierung eines allen Schweizerinnen und Schweizern gehörenden, symbolstark ausstrahlenden Ortes. Ein Ort, der in seiner Geschichte auch immer wieder für Auftritte von rechten, extremistischen Gruppen missbraucht wurde.

Judith Stamm redete Klartext: Wie hier zum Thema 40 Jahre Frauenstimmrecht 2011 im Hotel Schweizerhof in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher

Und entsprechend scheute sich Judith Stamm nicht vor Klartext: «Ja, es ist schade, dass sich die SVP, die Partei der Bundesräte Minger, Wahlen und Ogi sich in diese Reihe von Missbrauchern des Rütli stellt. Wieso sollen sich die Leute der Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) an der Bundesfeier anständig verhalten, wenn die Tenöre der grössten Partei der Schweiz sich offenbar um Anstand, Regeln und Ordnung foutieren?»

Sie lernte, gegen die Mehrheit anzukämpfen

Mag gut sein, dass sie ihre ausdauernde öffentliche Kraft gezielt aus der langen beruflichen und politischen Karriere schöpfen konnte, in der sie als Frau immer wieder mit Widerständen zu kämpfen hatte – sich davon aber nie hatte einschüchtern lassen.

Sie wusste, dass es gerade als Frau noch mehr Knochenarbeit und die Fähigkeit, einstecken zu können, braucht, um in Politik und beruflichen Führungspositionen zu reüssieren. Und sie wusste von daher genau, dass es unabdingbar ist, die eigenen Ansprüche immer wieder selbstbewusst anzumelden.

«Ich musste etwa lernen, eine Meinung zu formulieren, aufzustrecken und diese auch laut zu sagen, selbst wenn mir die Mehrheit widersprach. Das war nicht immer einfach»

, sagte sie unserer Zeitung in einem der letzten grossen Interviews. Mit Judith Stamm ist eine grosse, bedeutsame Schweizer Pionierin verstorben – das politische und gesellschaftliche Vermächtnis der Luzernerin wird bleiben.

