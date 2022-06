Nachtleben Ist «Needle Spiking» auch in Luzern möglich? Das sagen Festivalbetreiber, Spital und Polizei über das neue Phänomen In Grossbritannien und Frankreich herrscht nach heimtückischen Nadelattacken Alarmbereitschaft unter dem Partyvolk. Auch in Luzern bereitet das neue Phänomen Sorgen. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 22.06.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kann in Luzern, etwa wie hier auf dem Bild am Funk am See, unbeschwert gefeiert werden? Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 17. August 2018)

Endlich gibt es sie wieder, die Festivals und die Stadtfeste. Man rückt zusammen, kommt sich näher, steht dicht im Gedränge. Und gerade dann, wenn man sich so richtig wohlfühlt, piekst es.

Schuld ist kein Wespen- oder Mückenstich, sondern eine Nadelattacke: das Ganze nennt sich «Needle Spiking». Dabei spritzen Kriminelle ihren Opfern ohne deren Wissen Substanzen, die zu Übelkeit, Benommenheit und Gedächtnisverlust führen können. Fälle davon gibt es in Grossbritannien, Frankreich oder in Deutschland. Muss nun auch Luzern pünktlich zur Festivalsaison zittern?

Die Angst vor dem «Needle Spiking» geht um. Bild: Getty Images

Wie eine Anfrage beim Luzerner Kantonsspital (Luks) zeigt, wurden zumindest im Notfallzentrum bisher keine Patientinnen oder Patienten nach «Needle Spiking» behandelt. Entwarnung gibt gemäss Mediensprecher Urs Wigger auch die Luzerner Polizei. Zwar sei das Phänomen bekannt, «jedoch sind gemäss meinen Recherchen keine derartigen Vorfälle im Kanton Luzern passiert», so Wigger.

«Es hat uns erschreckt»

Trotzdem herrscht unter den Festival- und Eventbetreibern Unsicherheit und Wachsamkeit. «Needle Spiking» ist so etwa ein Thema bei den Organisatoren des Luzerner Stadtfests, das am Wochenende über die Bühne geht. «Dem Organisationskomitee ist das Phänomen bekannt. Insbesondere unser Sicherheitschef hat sich dem angenommen», hält OK-Mitglied Cathrin Blättler fest. Am Fest seien denn auch Sanitäts- und Sicherheitspatrouillen unterwegs sein, welche entsprechend sensibilisiert sind: «Diese haben die Augen offen und werden allfällige Betroffene entsprechend betreuen».

Auch beim Funk am See, das Mitte August stattfindet, kennt man das Problem. «Wir haben vor kurzem das erste Mal davon gehört und es hat uns erschreckt», so die Kommunikationsverantwortliche Joanna Schnarwiler. Bei der nächsten OK-Sitzung werde man das Ganze ansprechen. So oder so erstelle das Funk am See momentan ein Awareness-Konzept. Ziel sei es, geschulte Personen auf dem Festivalgelände zu haben, die für alle Anwesenden einen sicheren Rahmen schaffen. Denn:

«Obwohl es bei den vergangenen Ausgaben keine solchen Vorfälle gab, möchten wir vorbereitet sein.»

Ähnlich klingt es im Kanton Aargau. «Ich war sehr erschrocken, als ich zum ersten Mal davon gehört habe», sagt etwa Organisator Christoph Bill vom Heitere-Openair gegenüber der «Aargauer Zeitung». Besonders tückisch: Nadel-Attacken von Anfang zu verhindern, sei schwierig. «Eine Spritze kann man immer irgendwie auf ein Festivalgelände schmuggeln», so Bill. Dazu kommt, dass Gäste ungern wegen einer Kontrolle länger warten.

Substanzen können nicht lange nachgewiesen werden

Weil in Luzern noch kein Fall aufgetaucht ist, ist es laut Polizei schwierig, gezielte Präventionstipps zu geben. Grundsätzlich gilt: Wer verdächtige Wahrnehmungen macht oder Opfer einer Attacke wurde, sollte diese sofort dem Veranstalter, dessen Sicherheitspersonal oder der Polizei melden. Ebenfalls gelten nach wie vor die allgemeinen Hinweise auf dem Merkblatt «Sicher Im Ausgang». Dazu gehört es etwa, aufeinander zu achten und Getränke nicht unbeaufsichtigt stehen zu lassen (weitere Tipps in der Box).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gemäss Luks sollte bei einem Verdacht auf «Needle Spiking» zudem der Notfall aufgesucht werden – im Spital können in den ersten Stunden noch Substanzen im Blut oder Urin nachgewiesen werden. Doch wie gefährlich ist «Needle Spiking» wirklich?

«Grundsätzlich besteht bei Stichverletzungen eine Infektionsgefahr mit HIV, Hepatitis B und C», so Michael Christ, Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums. Da verschiedene Substanzen beim «Needle Spiking» eingesetzt werden, muss in einem ersten Schritt recherchiert werden. «Bei den meisten Intoxikationen reichen ein Monitoring und eine ausführliche Untersuchung aus», so Christ. Gegebenenfalls kann zudem eine Laboranalyse erfolgen.

Es droht der Tod durch Atemstillstand

Sowieso ist bei «Needle Spiking» noch vieles unklar – wegen fehlender Blutproben blieben die Ermittlungen im Ausland meist erfolglos. Auch über die Motive der Täter wird in den Medien rege spekuliert: Von Diebstahl oder Vergewaltigung bis hin zu Racheakten oder dem Schüren von Angst ist alles dabei.

Besser bekannt ist wiederum das sogenannte «Drink Spiking», das viele unter dem Begriff K.-o.-Tropfen kennen. Diese können laut Christ zur Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall zum Tod durch Atemstillstand führen und lassen sich ebenfalls nur wenige Stunden nachweisen.

Eine genaue Statistik über die Anzahl der Fälle führt das Kantonsspital nicht. «Drink Spiking» käme aber «sehr selten» vor. Nichtsdestotrotz verfüge man über Erfahrungen mit Stichverletzungen im Allgemeinen, wie auch mit K.-o.-Tropfen oder übermässigen Alkohol- oder Drogenkonsum. Auch Polizeisprecher Wigger kann diesbezüglich beruhigen:

«Die Erfahrungen in den letzten Jahren zeigen, dass Vorfälle, bei welchen K.-o.-Tropfen nachgewiesen werden konnten, sehr selten sind.»

«Drink Spiking» kommt selten vor, ist aber umso gefährlicher. Bild: Keystone/DPA/Nicolas Armer

Wie man sich im und nach dem Ausgang schützen kann In Gruppen aufhalten : Einander im Blick halten, wenn man zusammen unterwegs ist und einen sicheren Treffpunkt ausmachen, falls man einander verlieren sollte. Menschen in ernsten Situationen helfen, aber nicht auf Provokationen eingehen. Je nachdem Aussenstehende oder Mitarbeitende des Veranstaltungsortes um Hilfe bitten.

: Einander im Blick halten, wenn man zusammen unterwegs ist und einen sicheren Treffpunkt ausmachen, falls man einander verlieren sollte. Menschen in ernsten Situationen helfen, aber nicht auf Provokationen eingehen. Je nachdem Aussenstehende oder Mitarbeitende des Veranstaltungsortes um Hilfe bitten. Auf Getränk achten : Seinen eigenen Becher und auch die Getränke von Begleitpersonen nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Gadgets wie eine spezielle Glas-Abdeckung nutzen, aber sich nicht nur darauf verlassen.

: Seinen eigenen Becher und auch die Getränke von Begleitpersonen nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Gadgets wie eine spezielle Glas-Abdeckung nutzen, aber sich nicht nur darauf verlassen. Sicheren Heimweg wählen : Stark angetrunkenen Personen ein Taxi organisieren und sie wenn möglich während der Fahrt begleiten. Im ÖV in die Nähe der Chauffeuse/des Chauffeur sitzen. Helle und belebte Strassen wählen und Rettungsinseln wie Geschäfte, Tankstellen und Restaurants nutzen. Bei Gefahr mit Gegenständen wie Schlüssel, Schirm oder Tasche wehren.

: Stark angetrunkenen Personen ein Taxi organisieren und sie wenn möglich während der Fahrt begleiten. Im ÖV in die Nähe der Chauffeuse/des Chauffeur sitzen. Helle und belebte Strassen wählen und Rettungsinseln wie Geschäfte, Tankstellen und Restaurants nutzen. Bei Gefahr mit Gegenständen wie Schlüssel, Schirm oder Tasche wehren. Standort teilen: Freunde oder Familie vor dem Heimweg den Livestandort via Whatsapp schicken. Gute-Nacht-Message senden, sobald man daheim angekommen ist. Enge Bezugspersonen sofort informieren, sobald sich die gesundheitliche Situation verschlechtert. Bei konkretem Verdacht sofort bei einem Spital melden, da sich Substanzen jeweils nur kurz nachweisen lassen. Betroffene auch daheim in den kommenden Stunden nicht allein lassen.

Freunde oder Familie vor dem Heimweg den Livestandort via Whatsapp schicken. Gute-Nacht-Message senden, sobald man daheim angekommen ist. Enge Bezugspersonen sofort informieren, sobald sich die gesundheitliche Situation verschlechtert. Bei konkretem Verdacht sofort bei einem Spital melden, da sich Substanzen jeweils nur kurz nachweisen lassen. Betroffene auch daheim in den kommenden Stunden nicht allein lassen. Informationen sammeln: Freunde und Bekannte darum bitten, Uhrzeiten und Partyorte zu notieren, sofern man sich selbst nicht mehr an alle Details erinnern kann. Whatsapp-Chats nach weiteren Informationen durchforsten und allfällige Einstichstellen oder Anzeichen von Gewalteinwirkungen wie blaue Flecken fotografieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen