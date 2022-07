Lehrabschlüsse Luzern 2022: Die Namen aller Lehrabgänger

Lehrabschlüsse Die Namen aller Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger im Kanton Luzern Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Gewerblich-industrielle Berufe

Andres Jason, Luzern (Haldi Erich Bedachungen AG, Luzern). De Oliveira Sousa Stéphane, Zell (Bucher Bauspenglerei AG, Knutwil). Jenni Matteo, Schenkon (Schürch-Egli AG Dach – Fassade – Solar, Sempach). Krasniqi Besmir, Luzern (Schäfer Stammbach Partner AG, Luzern).

Heinrich Cyril, Ermensee (Philipp Galliker, Schwarzenbach). Stöckli Raphael, Luthern Bad (Lukas Lustenberger, Hofstatt). Unternährer Kevin, Hasle (Fabian Hüsler, Hildisrieden). Wermelinger Benjamin, Hasle (Thomas Portmann, Hasle). Zimmermann Fabian, Kleinwangen (Walter Zimmermann-Egli, Kleinwangen).

Achermann Jan, Rothenburg (Ruag AG, Emmen). Achermann Ramon, Ballwil (Ruag AG, Emmen). Da Costa Aylin, Hildisrieden (Ruag AG, Emmen). Duss Gian, Emmen (Shiptec AG, Luzern). Fässler Mike, Ennetbürgen (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Felder Noel, Rothenburg (Ruag AG, Emmen). Gehri Sven, Horw (Imbach + Cie AG Solutions in Metal, Nebikon). Kleger Peter, Adligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Müller Andreas, Schüpfheim (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Schumacher Sven, Doppleschwand (Krieger Produktions AG, Ruswil). Stirnimann Raphael, Adligenswil (Ruag AG, Emmen). Villar Fischer Jeronimo Santiago, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Wassmer Noah, Eschenbach (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Zumofen Michael, Doppleschwand (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Zurbriggen Daniel Elia, Neuenkirch (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,8: Krähenbühl Jan, Schüpfheim.

Weiter haben bestanden: Campean Horatiu Dan, Malters. Cerullo Marco, Reinach (Peka-Metall AG, Mosen). Demolli Florian, Luzern (Siga Services AG, Ruswil). Florian De Los Santo Enger Emilio, Triengen (UFA AG, Sursee). Jafari Reza, Luzern (B. Braun Medical AG, Sempach). Jamal Mushtaq, Luzern (Perlen Packaging AG, Perlen, Perlen). Komani Edisa, Mehlsecken (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Matic Mladenka, Schötz. Matovic Lazar, Pfaffnau (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen). Mendes de Almeida Rodrigo, Büron (Mineralquelle Bad Knutwil AG, Knutwil). Salehi Seifollah, Buchrain (Perlen Packaging AG, Perlen, Perlen). Yildirim Mahmut, Horw.

Note 5,6: Göldlin Suzana, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens).

Note 5,5: Mustafa Maya, Kriens (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Tharmarasa Anoja, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern).

Note 5,4: Adili Albina, Flühli (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Correia Luana, Alpnach Dorf (Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI), Horw). Fischer Fiona Ronja, Luzern (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Shafaii Jome Khan, Ebikon (Novizonte-Tagesstrukturplätze, Kriens). Tagliafierro Alessia, Kriens (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wolfisberg Alves Andréa, Geiss (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Zellweger Miriam Martina, Kriens (Kirchfeld AG, Horw).

Weiter haben bestanden: Adam Solin, Hochdorf (Zurzach Care, Luzern). Al-Hesnawi Yousef, Luzern (Sunneziel Meggen, Meggen). Almeida Matias Càtia, Luzern (Heim im Bergli AG, Luzern). Anandarasa Sakana, Luzern (St. Anna Stiftung, Luzern). Bättig Fabienne, Hellbühl (Zentrum Eymatt AG, Nottwil). Berisha Rafaela, Ebikon (Alters- und Gesundheitszentrum Adligensw, Adligenswil). Bhutsang Tingle Choetso, Ebikon (Alterssiedlung Root, Root). Blaser Amy, Escholzmatt (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Chandrabawan Saranka, Kriens (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Dhunkartsang Yangky Lhamo, Ebikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Fanaj Leonora, Sursee (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Fanaj Sumea, Grosswangen (Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch). Fernandes Dantas Jennifer, Horw (Kirchfeld AG, Horw). Funk Yuberky Altagracia, Buttisholz (Verein Pflegewohngruppen Buttisholz, Buttisholz). Geisseler Lena, Rothenburg (Fläckematte AG, Rothenburg). Gonçalves Teixeira Mariana, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Hasso Dilber, Luzern (Viva Luzern AG Pflegewohnungen Tribschen, Luzern). Hoang Tù Quyên, Luzern (St. Anna Stiftung, Luzern). Hofstetter Sarah, Neudorf (Heime Kriens AG, Kriens). Jeyaruban Ajay, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Jusic Mirela, Rickenbach (Alterszentrum Willisau, Willisau). Kibrom Gebrekirstos, Buchrain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Klosi Zelije, Luzern (Zurzach Care, Luzern). Knezevic Ana, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Kqira Bleonda, Luzern (Steinhof Luzern, Luzern). Krummenacher Marcela, Emmen (Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch). Künzli Angela Anika, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Leja Emilia, Wauwil (Regionales Alters- und Pflegezentrum Feldheim, Reiden). Lötscher Elena, Kriens (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Lutfija Nelina, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Mananga Fortune, Ballwil (Chrüzmatt, Hitzkirch). Meier Petra, Altishofen (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Ntaka Anna, Reiden (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Nuredini Rijad, Emmenbrücke (Heim im Bergli AG, Luzern). Oetliker Sara, Neuenkirch (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Oroshi Vanesa, Hochdorf (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Pereira Costa Helena, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Pereira Diniz Fabiana Maria, Grosswangen (Verein Pflegewohngruppen Buttisholz, Buttisholz). Poceva Ivana, Willisau. Ramadani Amelina, Emmen (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Ramadani Vanessa, Emmen (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Ramazani Ehsan, Emmenbrücke (Vivale Sonnenplatz, Emmenbrücke). Rassooly Yalda, Kriens (Landgut Unterlöchli, Luzern). Romodan Slahadin, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Roos Livia, Ufhusen (Heim Weiermatte, Menznau). Rramanaj Benita, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Sadat Sayed Ashraf, Kriens (Spitex Kriens, Kriens). Sahin Medet, Ebikon (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Schmid Christian, Malters (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Tahiraj Elsa, Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Teclemicael Aryam, Luzern (Zurzach Care, Luzern). Teixeira Peixoto Beatriz, Vitznau (Alterszentrum Hofmatt, Weggis). Tekle Abrham Legese, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Trovatelli Martina, Kriens (Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI), Horw). Ukaj Erza, Buchrain (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Umer Kaideja, Hochdorf (Residio AG Haus Sonnmatt, Hochdorf). von Arx Elena Verónica, Obernau (Heime Kriens AG, Kriens). Yonas Yosan, Willisau (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Zurkirch Valeria, Ennetbürgen (Heime Kriens AG, Kriens).

Note 5,5: Pfrunder Nando, Hohenrain (Visilab Magasins SA, Emmenbrücke).

Note 5,4: Ciroldi Michelle, Horw (Fielmann AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Amhof Nadine, Abtwil (Visilab Magasins SA, Kriens). Arnet Luana, Gunzwil (Götti + Niederer Optik, Luzern). Giovinetti Milena, Kriens (Neuseh’land Optik AG, Luzern). Häfliger Sofia, Ebersecken (Fielmann AG, Sursee). Imeri Altina, Luzern (Fielmann AG, Luzern). Kathirchelvan Sivavaani, Luzern (Fielmann AG, Luzern). Keiser Fabienne, Schwarzenberg (Schnider Optik, Ebikon). Märchy Nicole Grace, Adligenswil (Visilab Magasins SA, Luzern). Perucca Laura, Sempach (Emmen Optik AG, Emmenbrücke). Rampini Soraya, Luthern (Fielmann AG, Sursee). Rogger Sara, Müswangen (Mc Optik (Schweiz) AG, Luzern).

Note 5,4: Bleuler Marco, Buchrain (Asosystem AG, Sulz).

Weiter haben bestanden: Antifakos Adam, Emmenbrücke (Steeltec AG, Emmenbrücke). Bucher Lorena, Kerns (Zimmermann Technik AG, Luzern). Büttel Kay, Emmenbrücke (Ruag AG, Emmen). Christ Laurin, Kriens (Ruag AG, Emmen). Herbil Casian, Emmen (Hug Elektromaschinenbau AG, Emmenbrücke). Jeyapaskaran Aravinthan, Luzern (Schurter AG, Luzern). Käslin Elia, Ebikon (Perlen Papier AG, Perlen). Mäder Sandro, Luzern (D. Fallegger Elektro-Tableaux AG, Kriens). Meyer Daniel (mit BM), Schötz (Reiden Technik AG, Reiden). Müller Elia, Triengen (ws Automation AG, Sursee).

Alijovski Afrim, Altwis (Staveb Automation AG, Hitzkirch). Binz Simon, Eschenbach (Binz Motorenwicklerei GmbH, Eschenbach). Gauch Marco, Schenkon (ws Automation AG, Sursee). Hauser Casey Andreas, Hohenrain (Tophinke Automation & Gebäudetechnik AG, Hochdorf). Jakovljevic Tjaša Rickenbach. Karimi Ahmad, Luzern (F. Borner AG, Reiden). Milosavljevic David, Altishofen (Reiden Technik AG, Reiden). Oltványi Gábor Dániel, Horw. Sripalan Nesalini, Schwarzenberg (D. Fallegger Elektro-Tableaux AG, Kriens).

Abdi Mahmaud Abdale, Luzern (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). Abraham Andemicael Michael, Ruswil (Rotbach-Garage AG, Hellbühl). Akyüz Kerim, Ebikon (Garage Oscar GmbH, Buchrain). Azevedo Silva Filipe, Emmen (Contitrade Schweiz AG, Sursee). Azizi Hassan, Buttisholz (Huber Leitungsbau GmbH, Buttisholz). Bakr Delkhaz, Perlen (Garage Galliker Nidfeld AG, Ebikon). Bekar Siyabend, Root (Garage Salvenmoser GmbH, Luzern). Berisha Meriton, Wauwil (Prela Garage GmbH, Sursee). Castano Stefano, Egolzwil (Kanton Luzern Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos, Egolzwil). Demhasaj Isuf, Luzern (PTE GmbH, Emmenbrücke). Desale Sham, Luzern (A1 Automobile GmbH, Neuenkirch). Ehrles Maximilian, Schlierbach (Garage Carrosserie Wey AG, Buchs). Ghebresilassie Temesghen, Emmenbrücke (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Gyger Kilian, Reitnau (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Horvath Dennis, Horw (Tribschen Garage Wigger + Schilliger AG, Luzern). Kurt Ahmet, Luzern (KFZ Garage Leo GmbH, Adligenswil). Mahmood Akar, Dierikon (Zenuni, Luzern). Marcenko Marks, Malters (Garage Graf, Schwarzenberg). Rudaj Enis, Büron (Lueg AG, Sursee). Sif Eddin Sozdar, Reiden (Galliker Transport AG, Altishofen). Sultani Shoaib, Luzern (Sternmatt Garage Capozzo + Häfliger, Wauwil). Uryakhel Abdul Basit, Luzern (Auto AG Truck, Rothenburg).

Al Qassab Nidal, Beromünster (Autowelt Meggen AG, Meggen). Amrhyn Jonas, Ruswil (Rottal Auto AG, Ruswil). Andrade Gomes Rodrigo, Reiden (Garage Kerlein, Dagmersellen). Bachmann Joel, Werthenstein (Schärli + Bossert AG, Wolhusen). Balmer Jannis, Schüpfheim (Bahnhof Garage Leo Schnyder AG, Schüpfheim). Balogh Ryan Yves, Root (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Berger Patrick, Emmenbrücke (Armeelogistikcenter Othmarsingen, Emmenbrücke). Berhane Daniel, Wolhusen (Garage Frank GmbH, Kriens). Betschart Gian, Rain (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Bianco Lorenzo, Buchrain (Gross Garage Horw AG, Horw). Birrer Marco, Schüpfheim (Lueg AG, Luzern). Brader Raphael, Oberkirch (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Bucher Louis Noah, Entlebuch (Garage Müller AG, Wolhusen). Bucher Nicola, Marbach (Fritz Thomi GmbH, Wiggen). Bucher Noah, Malters (Auto Krauer AG, Neuenkirch). Bühler Raphael, Hellbühl (Auto Keller AG, Ruswil). Bühler Silvan, Adligenswil (Lueg AG, Luzern). Cakolli Jeton, Büron (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Christ Simon, Rothenburg (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Dervishaj Isuf, Wolhusen (Bimmer Clinic Sigrist, Obernau). Domgjoni Domenik, Luzern (Garage P. Kaufmann GmbH, Obernau). Estermann Severin, Beromünster (Garage Erni Neudorf AG, Neudorf). Estermann Simon, Oberkirch (Epper Sursee-Zofingen AG, Sursee). Ethemi Arjanit, Triengen (Galliker Transport AG, Altishofen). Fanaj Ardit, Triengen (Auto Wyder AG, Sursee). Fantin Jonas Melchior, Schwarzenberg (Lastwagen-Service Malters AG, Malters). Fuschetto Daniele, Ruswil (Autohaus Steffen AG, Oberkirch). Gjergjaj Enrico, Neuenkirch (Garage Carrosserie Wey AG, Buchs). Grüter Jonas, Wauwil (Garage B. Seeholzer AG, Nebikon). Gurgurovci Fuad, Emmenbrücke (Garage Mathis AG, Emmen). Häfliger Severin, Luthern (Schärli + Bossert AG, Wolhusen). Hamad Mohanad, Oberkirch (Heller Garage AG, Gettnau). Heierle Lars, Kirchleerau (Grund AG Fahrzeuge, Triengen). Hermanns Youri, Dietwil (Koch Panorama AG, Ebikon). Hügi Marco, Egolzwil (Auto-Heller AG, Schötz). Idrizi Burim, Kägiswil (Sedel Garage AG, Emmenbrücke). Imfeld Dario, Lungern (Scania Schweiz AG, Emmen). Imiela Kevin-Anthony, Kriens (Garage Bolzern AG, Obernau). Kälin Benjamin, Schötz (Marti Nutzfahrzeuge AG, Reiden). Kempijan Kristian, Emmenbrücke (J. Windlin AG, Kriens). Koch Lenny, Hofstatt (Müller Talbach Garage AG, Zell). Koller Timon David, Rothenburg (Lueg AG, Luzern). Kozarac Almin, Luzern (Garage Frank GmbH, Kriens). Krasniqi Albin, Hellbühl (Rotbach-Garage AG, Hellbühl). Krasniqi Raimond, Dallenwil (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Künzle Yannis, Horw (Koch Panorama AG, Ebikon). Lekaj Valton, Rothenburg (Steiner Group AG, Luzern). Lustenberger Lukas Markus, Willisau (Kreuz-Garage Willisau AG, Willisau). Lustenberger Timon David, Luzern (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Marbach Manuel, Luthern Bad (Galliker Transport AG, Altishofen). Marks Hendryk, Emmetten (J. Windlin AG, Kriens). Marti Julian, Hergiswil b. Willisau (Napf-Garage GmbH, Hergiswil b. Willisau). Mekic Elmar, Emmenbrücke (Garage Burri Emmen AG, Emmen). Mira Colaço Filipe, Ebikon (Bolliger Nutzfahrzeuge AG, Root). Mirakaj Nikolla, Alberswil (Heller Garage AG, Gettnau). Mohammed Norai Abdulrahim, Kriens (Pilatus-Garage Studhalter AG, Horw). Moradi Milad, Beromünster (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Nasser Firas, Emmenbrücke (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Novakovic Danijel, Emmenbrücke (Ineichen Garage + Pneuhaus AG, Hochdorf). Odermatt Jona Fortunat, Oberkirch (Garage Burkhardt AG, Oberkirch). Perrotta Giuliano, Neuenkirch (J. Windlin AG, Kriens). Pilss Sandro Rolf, Emmenbrücke (Unterdorf-Garage AG, Emmen). Pinho Oliveira Abel Xavier, Emmen (Steiner Group AG, Luzern). Portmann Cyrill, Doppleschwand (Bucher Hasle AG, Hasle). Quni Daniell, Sarnen (Emil Frey AG Kriens, Kriens). Schenk Tom, Schüpfheim (Lueg AG, Luzern). Schmid Fabrizio Gino, Sursee (Auto Birrer AG, Sursee). Schmid Joel, Schüpfheim (Limacher Automobile AG, Schüpfheim). Schneider Silvan, Willisau (Mechwer.ch AG, Gettnau). Selimi Faris, Malters (Lueg AG, Luzern). Soltirov Stefan, Ebikon (Garage Rast LG GmbH, Ebikon). Spaqi Gabriel, Ballwil (Auto Stocker Altwis AG, Altwis). Steiner Dario, Rothenburg (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Stöckli Dario Ignazio, Kriens (Lueg AG, Kriens). Vogel Patrick, Doppleschwand (Garage Glanzmann AG, Doppleschwand). von Allmen Noël, Pfaffnau (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Wendt Benjamin, Arth (Verkehrsbetriebe Luzern AG, Luzern). Wermelinger Simon, Rickenbach (Garage E. Burkhard AG, Gunzwil). Zeising Christopher Erik, Hochdorf (Auto-Leisibach AG, Hitzkirch). Zemp Raphael, Wolhusen (Auto Widmer AG, Ruswil). Zilic Lukas, Luzern (Auto GoGo, Kriens).

Note 5,5: Bernet Nevio, Ufhusen (Dorfgarage Wagner AG, Zell).

Weiter haben bestanden: Alt Kilian, Muhen (Galliker Transport AG, Altishofen). Bieri Mike, Schüpfheim (Lueg AG, Luzern). Blum Dominik, Hellbühl (Auto AG Truck, Rothenburg). Bolli Roman Luca, Müswangen (Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen). Borova Erijon (mit BM), Inwil (Lueg AG, Luzern). Bösiger Janis, Eich (Lueg AG, Sursee). Britschgi Levin, Baldegg (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). Bucheli Cédric, Geuensee (Centralgarage Sursee AG, Sursee). Bucher Raphael, Emmenbrücke (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Bucher Thomas, Romoos (Kreuz-Garage Willisau AG, Willisau). Decker Nils, Lieli (Schürch + Zimmerli AG, Sursee). Emmenegger Daniel, Alberswil (Lueg AG, Luzern). Frei Yanick, Egolzwil (Garage Wüest AG, Ettiswil). Fuchs Jordan, Kriens (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Furrer Louis, Hitzkirch (Garage/Fahrzeugelektrik Bucher, Hämikon). Gjetaj Samuel, Langnau b. Reiden (Galliker Transport AG, Altishofen). Hermann Silvan, Risch (Garage Rohrer GmbH, Meierskappel). Iseli Janik, Nottwil (Garage Galliker Nidfeld AG, Ebikon). Jans Patrick, Baldegg (Fischer AG Baldegg, Baldegg). Jost Lukas, Beromünster (Auto AG Truck, Rothenburg). Kostadinov Filip, Neuheim (Lueg AG, Luzern). Mägerli Joel, Emmenbrücke (Emil Frey AG, Luzern). Müller Remo, Kriens (Garage E. Bieri AG, Entlebuch). Peter Joël, Ettiswil (Galliker Transport AG, Altishofen). Prela Valentin, Triengen (Lueg AG, Sursee). Riande Juan, Luzern (Amag Automobil und Motoren AG, Kriens). Rösli Matthias, Sigigen (Schärli + Bossert AG, Wolhusen). Rütter Kilian, Pfeffikon (Autohaus Steffen AG, Oberkirch). Santin Alejandro, Rothenburg (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Schaad Nicolas, Giswil (Scania Schweiz AG, Emmen). Schallberger Florian Pascal, Küssnacht am Rigi (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Schnyder Timo, Buchrain (Autohaus Imholz AG, Ebikon). Schuler Valentin, Rickenbach (Auto Keller AG, Ruswil). Sinanovic Benjamin, Emmenbrücke (Garage Senn AG, Luzern). Steiner Justin Joel, Kriens (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Ulrich Vital, Küssnacht am Rigi (franz tschopp automobile, Weggis). Vitanov Georgi, Goldau (Lueg AG, Luzern). von Moos Dario, Sachseln (Nidfeld Garage AG, Kriens). Waldispühl Fabian, Beromünster (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Wandeler Timo, Beromünster (Auto AG Truck, Rothenburg). Wermelinger Luca, Hergiswil b. Willisau (Napf-Garage GmbH, Hergiswil b. Willisau). Wigger Elias, Schachen (Garage Helfenstein AG, Hildisrieden). Wüthrich Stefan, Escholzmatt (Riedweg Philipp Garage + Elektro, Escholzmatt). Zangger Jonas Heinz, Willisau (Kreuz-Garage Willisau AG, Willisau).

Achermann David, Greppen (Wehren’s, Weggis). Ferreira Morais Bruno Tiago, Luzern (Heini Conditorei AG, Luzern). Ferreira Queiroz Simão, Hochdorf (Ehliger Bäckerei-Konditorei-Confiserie AG, Hochdorf). Haller Jan, Dagmersellen (Herbert Hodel, Altishofen). Helfenstein Nadine, Büron (Willi Beck AG, Sempach). Lichtenberger Jari Eljas, Luzern (Macchi AG, Buchrain). Mohammadi Mohammad Asef, Kriens (Hug Bäckerei AG, Luzern). Spitaleri Janik, Triengen (Café Koller AG, Sursee). Sugahara Jessi, Alpnach Dorf (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Zoglio Mario, Büron (Bäckerei Amrein AG, Büron).

Note 5,7: Müller Glenda, Ballwil (Ehliger Bäckerei-Konditorei-Confiserie AG, Hochdorf).

Note 5,6: Leibundgut Elena Maria, Roggwil (Bäckerei-Konditorei-Café Gut, Willisau).

Note 5,4: Fries Jolanda, Ermensee (Ehliger Bäckerei-Konditorei-Confiserie AG, Hochdorf). Wehren Vanessa, Weggis (Ehliger Bäckerei-Konditorei-Confiserie AG, Hochdorf). Wermelinger Linda, Hergiswil b. Willisau (Bäckerei-Konditorei-Café Gut, Willisau).

Weiter haben bestanden: Baumann Julia Jennifer, Dietwil (Schlossberg-Beck Peter Wyler, Luzern). Baumann Ronja, Weggis (Wehren’s, Weggis). Brun Janik, Wiggen (Bäckerei Zihlmann AG, Schüpfheim). Bühlmann Antonia, Kulmerau (Hunger AG, Triengen). Demir Azra, Ebikon (Heini Conditorei AG, Luzern). Ettlin Michael, Buchrain (Schlossberg-Beck Peter Wyler, Luzern). Feer Rahel, Obernau (Bäckerei-Confiserie Koch AG, Hochdorf). Fuchs Sonja, Ruswil (Kreisel-Beck, Wolhusen). Huber Leandra, Udligenswil (Art-Confiserie Kurmann GmbH, Luzern). Isenring Ramona, Horw (Heini Conditorei AG, Luzern). Kaufmann Chiara, Rothenburg (Willi Beck AG, Sempach). Lozano Gonzalez Nerea, Ebikon (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Lustenberger Tina, Hergiswil b. Willisau (Café Amrein Chocolatier, Willisau). Luternauer Nicole Vanessa, Malters (Gasser André, Malters). Meier Vanessa Ramona, Waltenschwil (Bäckerei-Café Meyer AG, Hitzkirch). Muff Pamela, Rothenburg (Café-Confiserie Surchat AG, Sursee). Näf Tamara, Eich (Café Koller AG, Sursee). Osman Mohammad Mohammad, Kriens (Bäckerei-Konditorei-Café Moos Fabienne GmbH, Emmenbrücke). Palachandren Amuthakaran, Luzern (Macchi AG, Buchrain). Rohn Flavia, Luzern (Josef Kreyenbühl, Luzern). Schaffner Basil Farid, Kriens (Aeschbach Chocolatier AG, Root). Schöpfer Olivia Carmen, Reidermoos (Herbert Hodel, Altishofen). Schumacher Angela, Adligenswil (Bäckerei Brunner AG, Dierikon). Staffelbach Leonie Iris, Sursee (Willi Beck AG, Sempach). Stocker Fabia Leonie Brigitta, Schlierbach (Bäckerei Amrein AG, Büron). Tinner Ramona, Dagmersellen (Café Koller AG, Sursee). Weber Leann, Eigenthal (Macchi AG, Buchrain).

Birrer Jan, Willisau (Huber Leitungsbau GmbH, Buttisholz). Blum Matthias, Pfaffnau (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Feyer Tim Jonas, Adligenswil (Arnet Bau AG, Entlebuch). Frick Gabriela, Sursee (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Haas Kevin, Willisau (Leuenberger AG, Zell). Hunziker Patrick, Hirschthal (A. Leiser AG, Reiden). Jung Albin, Eschenbach (Amstutz Holzenergie AG, Emmen). Müller Michael, Meierskappel (BRC Baumaschinen AG, Rain). Schicker Christian, Rotkreuz (Walo Bertschinger AG, Ebikon). Schwarz Andreas, Eriswil (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Studer Christoph, Pfaffnau (A. Leiser AG, Reiden). Widmer Marcel, Inwil (Implenia Schweiz AG, Buchrain).

Aeschlimann Remo, Fischbach (Häfliger Bau AG, Zell). Berisha Arjan Lyrian, Roggwil (Affentranger Bau AG, Altbüron). Haileab Habtegergish, Gettnau (Affentranger Bau AG, Altbüron). Imeri Furadin, Langnau b. Reiden (Bau AG Luzern, Reiden). Joseph Pascal, Gunzwil (Sepp Bättig Bau AG, Eich). Karimi Reza, Luzern (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Lisibach Aaron, Malters (Emil Gloggner AG, Ruswil). Mahari Haben, Emmenbrücke (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Omar Abtidon Ahmed, Luzern (Stutz AG, Willisau). Oroshi Leontin, Kleinwangen (Kiener Bau AG, Baldegg). Sadat Said Rahim, Luzern (Estermann AG, Geuensee). Teklu Haben, Altishofen (Baugeschäft Muff, Rickenbach).

Fankhauser David, Schwarzenbach (Interbohr AG, Luzern). Mohamed Abed Ismain, Kriens (Betontec AG, Perlen).

Note 5,6: Fahrni Stefanie, Trubschachen (LU Couture AG, Willisau).

Weiter haben bestanden: Bucher Kseniia, Luzern (LU Couture AG, Willisau). Hof Patrizia Vera, Nottwil (LU Couture AG, Willisau). Jakubowski Lena Djenuba, Root (LU Couture AG, Willisau). Kunz Sheila, Hochdorf (LU Couture AG, Willisau). Riedweg Cheyenne Violette (mit BM), Ruswil (LU Couture AG, Willisau).

Jakupovic Samir, Emmen (Sebastian Müller AG, Rickenbach). Raths Raphael, Sarmenstorf (Sebastian Müller AG, Rickenbach).

Abdela Abdelhamid, Obernau (Richli AG, Emmenbrücke). Ahmadi Basir, Luzern (Solum-Boden GmbH, Meggen). Bucher Aaron, Kerns (Küttel Teppiche AG, Kriens). Farho Farhan, Ermensee (Stalder Bodenbeläge AG, Ermensee). Hagos Hagerawi, Luzern (Claudio Bühlmann AG, Ebikon). Heini Noé, Schongau (Stalder Bodenbeläge AG, Ermensee). Hosseini Hanif, Hochdorf (Art on Bodenbeläge GmbH, Hochdorf). Karimi Hossein, Kriens (Küttel Teppiche AG, Kriens). Mehari Beletse, Hochdorf (Art on Bodenbeläge GmbH, Hochdorf).

Bellandi Gina, Brunnen (Lüthy + Stocker AG, Luzern). Hodel Xenia, Oberkirch (Lüthy + Stocker AG, Luzern).

Note 5,4: Sigrist Nathalie, Luzern (Soland AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Affeltranger Mike, Ruswil (Autospritzwerk Hans Kunz, Ruswil). Alijovski Abaz, Altwis (Autolackiererei P. Bregenzer GmbH, Hochdorf). Basha Dardan, Oftringen (Galliker Transport AG, Altishofen). Borner Selina Laura, Kriens (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). Camenzind David, Vitznau (J. Kaufmann AG, Ebikon). Gassmann Kim, Gunzwil (Carrosserie Stalder AG, Geuensee). Grubenmann Daemon, Rain (Geser Fahrzeugbau AG, Rothenburg). Kaufmann Diana, Rain (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens). ­Meisert Erika Jessicka, Luzern (Autospritzwerk Urs Steiner, Kriens). Palokaj David, Kriens (Carrosserie Pius Wermelinger GmbH, Luzern). Schumacher Vanessa, Dagmersellen (Werner Willimann AG, Schötz). Tallarico Morena Nerina, Luzern (Auto-spritzwerk Urs Steiner, Kriens). Velaj Luis, Kriens (Th. Willy AG Auto-Zentrum, Kriens). Wismer Sven, Root (Dobberstein AG, Inwil).

Note 5,4: Stalder Timo, Doppleschwand (Fuchs GmbH, Schachen).

Weiter haben bestanden: Bachmann David, Luzern (Lueg AG, Emmenbrücke). Berisha Nikolin, Hochdorf (Carrosserie Wüest AG, Hochdorf). Kammermann Jan Christoph, Rickenbach (Carrosserie Vitali + Müller AG, Oberkirch). Schmidlin Colin, Ebikon (J. Kaufmann AG, Ebikon). Schöpfer Sven, Wolhusen (Glanzmann Carrosserie AG, Menznau). Toker Emre, Wauwil (Galliker Transport AG, Altishofen).

Burkard Céline, Rothenburg (Intercoiffure Team Fax, Luzern). Erenda Antonela, Hitzkirch (Holliger hair & beauty GmbH, Hitzkirch). Günal Sencer Kaan, Ebikon (Diyala M. GmbH, Luzern). Hofer Fabienne, Merlischachen (Haarkult GmbH, Luzern). Lulaj Yuna, Emmen (Ramona Zimmermann GmbH, Luzern). Melchionna Jana Lea, Ebikon (Ramona Zimmermann GmbH, Luzern). Pereira Laura, Luzern (Coiffure Team Hugo Graf, Luzern). Rahmani Qadir, Baar (Intercoiffure Stephan Furrer, Luzern). Rutishauser Dennis, Buochs (Ramona Zimmermann GmbH, Luzern). Saroukhan Shehnaz, Malters (Coiffure Graf GmbH, Rothenburg). Zekaj Tauland, St. Erhard (Liri Joli hair & make up GmbH, Luzern).

Note 5,6: Kurmann Sandra, Hergiswil b. Willisau (Hair Point GmbH, Willisau). Walker Melanie, Luzern (Fuchs Hairteam AG, Luzern).

Note 5,4: Spring Ayicha, Luthern (cb Coiffurebirrer, Willisau). Wirz Michelle, St. Urban (Coiffure Bösiger GmbH, Altbüron).

Weiter haben bestanden: Aguguo Onyeka Sophie, Luzern (Intercoiffure Stephan Furrer, Luzern). Bachmann Anna, Perlen (Fuchs Hairteam AG, Luzern). Bühlmann Amena, Weggis (Fuchs Hairteam AG, Luzern). Burri Jeannine, Emmenbrücke (Bucher Hair & Style, Neuenkirch). Ciampi Elena, Sursee (Fuchs Hairteam AG, Sursee). Da Silva Moreira Fernanda Beatriz, Reiden (Coiffure Kurmann GmbH, Sempach). Esteves Gonçalves Jéssica, Nebikon (Hair & Nail, Sempach). Giger Sarina Nicole, Horw (Coiffure Team Hugo Graf, Luzern). Haidary Lotfullah, Luzern (Coiffure Scofano & Josefine Stoneham, Luzern). Jenni Anja Sina, Ballwil (Hairpin Coiffure, Ebikon). Krauer Daria, Neuenkirch (Bucher Hair & Style, Neuenkirch). Lichtsteiner Lynn, Schötz (Trend Coiffure, Dagmersellen). Lüscher Xenia, Schötz (Coiffure BelleHair, Buttisholz). Marjanovic Dajana, Emmenbrücke (Fuchs Hairteam AG, Kriens). Mendes Haider Ilária, Luzern (Gidor-Coiffure, Luzern). Merlin Blue Lora Rosa, Meggen (Coiffeur Wunderland GmbH, Luzern). Mitrova Natalija, Willisau (Coiffure Baumli, Sursee). Paulo Gonçalo, Steinen (Devito Coiffure GmbH, Adligenswil). Peter Vivien, Ebikon (Coiffure Top Line, Ebikon). Popadic Natascha, Luzern (Hesse Hair Style GmbH, Luzern). Sacheli Nadja, Egolzwil (Hauptsache Franziskanerplatz 8 GmbH, Kriens). Schurtenberger Stina Stephanie, Hochdorf (Fabienne Stalder Hair & Beauty GmbH, Hochdorf). Studhalter Carmen, Horw (Fuchs Hairteam AG, Kriens). Tobler Frida Emilia, Rain (Coiffure Kurmann GmbH, Sempach). Vitale Evelin, Emmenbrücke (Trend Solutions GmbH, Luzern). von Werdt Sofie Antoinette, Luzern (Coiffure Etter by Fabienne GmbH, Horw). Wiederkehr Kim Maria, Neuenkirch (Muff Andreas, Rothenburg). Zäch Sabrina, Wohlen (Jil’s Hair & Extensions, Luzern).

Note 5,5: Buholzer Marco, Malters (Haldi Erich Bedachungen AG, Luzern). Lussi Andreas, Malters (Bühlmann AG Malters, Malters).

Weiter haben bestanden: Bucher Dario, Doppleschwand (Markus Zemp Bedachungen + Spenglerei AG, Schüpfheim). Bühler Ramon, Steinhuserberg (Vogel Bedachungen GmbH, Wolhusen). Jörg Reto, Huttwil (M. Kneubühler AG, Menznau). Ziswiler Jonas, Sempach (Schürch-Egli AG, Sempach).

Buholzer Gianluca Andrea, Luzern (Würsch Söhne AG, Luzern).

Ali Ahmed, Reinach (Dr. med. dent. Peter Suter, Beromünster). Amini Freschta, Hochdorf (Praxis am Pilatusplatz AG, Luzern). Aouichaoui Mariam, Emmen (Zahnärzte Ebikon AG, Ebikon). Aydogdu Ebru, Menziken (Dr. med. dent. Stefan A. Tepper, Beromünster). Balakumaran Shanuja, Luzern (Praxis Riedmatt, Ebikon). Berisha Miranda, Huttwil (Zahnarztpraxis Biodental, Kabioza Dental, Ettiswil). Fernandes Bytyqi Denise, Geuensee (Zahnarztpraxis Geuensee AG, ­Geuensee). Gunalingam Abinaya, Luzern (Zahnarztpraxis Rain, Rain). Hasler Julia Anna, Hohenrain (Dr. med. dent. M. u. M. Willi, Emmenbrücke). Ismajli Lindijana, Wolfenschiessen (Zumstein Dental Clinic AG, Luzern). Joveva Ivana, Triengen (Zahnarztpraxis Geuensee AG, Geuensee). Jularic Martina, Luzern (Med and Dent Zahnarztpraxis Dr. Sternina, Luzern). Jung Valentina Flurina, Horw (Praxis Dr. med. dent. Katerina Schweizer, Luzern). Kaufmann Chantal, Reiden (Zahnarztpraxis Stefanie Maienfisch, Sursee). Kisungu Kellys, Luzern (Zahnarztpraxis Bourqui, Willisau). Koch Leticia Katharina, Luzern (Dr. med. dent. Erich Z’Graggen, Luzern). Kokaj Yllka, Kriens (Dr. med. dent. Hans Jans, Luzern). Laski Jessika, Luzern (Zahnarztzentrum.ch AG, Luzern). Lustenberger Anja, Schötz (Zahnarztpraxis Andrej Früh, Schötz). Marti Sarina, Dagmersellen (Zahnarztpraxis Dagmersellen AG, Dagmersellen). Mendes Carvalheira Sabrina, Emmenbrücke (Dr. med. dent. Niels Büttner, Luzern). Moradi Maryam, Unterägeri (Praxis Krebs & Martin AG, Luzern). Mozaffari Massumeh, Kriens (Dr. med. dent. Sabrina Kamer, Buchrain). Muherina Nejla, Sursee (Med and Dent Zahnarztpraxis Dr. Sternina, Luzern). Müller Nina, Brittnau (Dr. med. dent. Thomas Denninger, Reiden). Myrta Visar, Ettiswil (Zahnarztpraxis Arnold AG, Willisau). Oflaz Esra, Reinach (Adent Zahnarztzentrum Luzern AG, Luzern). Plavsic Elena, Inwil (Zahnarztpraxis Neustadt AG, Luzern). Prenkaj Sabina, Emmen (Dr. med. dent. Thomas Hofstetter, Hitzkirch). Ramizi Hatixhe, Ebikon (Praxis für Zahngesundheit, Horw). Schmid Carmen, Hildisrieden (Dr. med. dent. Niels Büttner, Luzern). Schmid Sandra, Schenkon (Dr. med. dent. Mark Razinger, Luzern). Schmidli Sarah, Sempach Station (Zahnarztpraxis B. Stocker, Sempach). Schwegler Jasmin, Nottwil (Dr. med. dent. Rolf Kaeslin, Luzern). Selmonaj Algjira, Hochdorf (Iten Zahnarzt GmbH, Hochdorf). Sinanovic Benisa, Emmenbrücke (Zahnarztpraxis Flecken Rothenburg, Rothenburg). Spahic Anesa, Cham (Dr. med. dent. Slobodan Krucican, Root). Spaqi Diana, Ballwil (Zahnarztpraxis Falkengasse, Luzern). Stankovic Angelina Jolie, Emmenbrücke (Brunner Praxis für Zahnmedizin, Luzern). Tharmarajah Kajana, Kriens (Dr. med., med. dent. Patrick Voser, Menznau). Vigneswaran Kajana, Luzern (Zahnarztzentrum.ch AG, Luzern). Vogel Michelle, Escholzmatt (Zahnarztpraxis Duss AG, Escholzmatt). Weber Carina, Zug (Dr. med. dent. Bernadette Grimaldi, Ebikon). Wetterwald Sina, Schwarzenberg (Dr. Beat Wicki, Malters). Zogaj Fatjona, Luzern (Brunner Praxis für Zahnmedizin, Luzern).

Note 5,5: Durrer Edith, Kerns (Sunneziel Meggen, Meggen). Fleischlin Philipp, Sempach (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee).

Weiter haben bestanden: Albert Kai, Buchrain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bachmann Jonas, Hohenrain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bersaeva Bilkisa, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bucher Dominic Max, Luzern. Engelmann Christian, Adligenswil (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Minder Tobias, Beromünster (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Rosica Davide, Luzern (Die Rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Rüttimann Philipp, Hohenrain (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Steiner Joël, Zell (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Wyss Marcel, Sursee (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern).

Note 5,6: Kurmann Nicole, Ettiswil (Entlebucher Drogerie, Entlebuch).

Note 5,5: Wermelinger Svenja Alexandra, Willisau (Brunnmatt Drogerie GmbH, Nebikon).

Note 5,4: Elmiger Karin, Hohenrain (Walter und Karin Käch AG, Hochdorf). Schnider Melanie, Ballwil (Safran Drogerie AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Ambühl Selin, Wolhusen (Drogi GmbH, Escholzmatt). Carrasco Vanessa, Adligenswil (Dropa Drogerie Rogger, Meggen). Felder Luca, Schüpfheim (Entlebucher Drogerie, Entlebuch). Grüter Alina, Sigigen (Rottal Drogerie GmbH, Ruswil). Heini Noemi, Werthenstein (Würzenbach-Drogerie Nurnatur GmbH, Luzern). Heller Paula, Willisau (Drogerie A. Jost AG, Willisau). Steiner Andrea, Nottwil (Drogerie Balance AG, Malters). Stöckli Lara, Nebikon (Drogerie Schlumpf GmbH, Dagmersellen). Villiger Sarina, Auw (Drogerie Seiz AG, Buchrain). Voegtli Alissa, Buchrain (Hertenstein-Drogerie, Luzern). Vonarburg Jeanina, Ruswil (Drogerie Wyss AG, Sursee). Wobmann Sara Gabi, Kriens (Naturdrogerie Frey AG, Kriens). Zihlmann Kayra, Ballwil (Dropa Drogerie Rogger, Meggen).

Note 5,7: Weiss Naomi Melanie, Muri (Sima Print AG, Ebikon).

Note 5,5: Lüthi Joelle Amélie, Luzern (Multi Reflex AG, Luzern).

Note 5,4: Meyer Sandra Ramona, Luzern (Druckerei Ebikon AG, Ebikon).

Weiter haben bestanden: Brunner Dylan Momartalla, Büron (Ley Druck GmbH, Luzern). Burgert Yannick, Luzern (Multi Reflex AG, Luzern). Curri Diell, Stans (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,5: Gander Jana (mit BM), Beckenried (Frey + Cie Elektro AG, Kriens).

Weiter haben bestanden: Aksu Cem, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Aleksic Marko, Emmenbrücke (Wild Electric AG, Kriens). Aliu Bunjamin, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Aregger Dario, Romoos (Kaufmann Elektro AG, Wolhusen). Arnold Cyril, Büron (Electrotime Wechsler + Bucher AG, Geuensee). Arnold Reto Martin, Eschenbach (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Barros Correia Roberto, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Beeler Jonas, Gelfingen (Heggli Service AG, Müswangen). Brehm Linus Matthias, Winikon (Fries Elektro u. Papeterie GmbH, Triengen). Bremgartner Stefan, Geuensee (RSK Elektro AG, Büron). Bucher Sven Peter, Luzern (Cimenti.lipp AG, Kriens). Buchmann Amon, Ruswil (Elektromatik Benno Geisseler AG, Ruswil). Burkart Sven, Rain (Elektro Burkart AG, Rain). Burkhardt Jan, Sursee (CKW Conex AG, Sursee). Contessotto Nando, Ebikon (Brissoni AG, Luzern). Costa Nogueira Bruno Filipe, Ruswil (Elektro Stirnimann ag, Ruswil). Cvrtila Ivan, Nebikon (Elkon GmbH, Wauwil). Dahinden Silvan, Rothenburg (Schriber Elektro AG, Emmen). Etter Ramón, Horw (CKW Conex AG, Horw). Gernet Iris, Uffikon (Frei + Bättig Elektro AG, Schenkon). Giger Jeremias Hubert, Entlebuch (Telestrom AG, Entlebuch). Glanzmann Sven, Grosswangen (CKW Conex AG, Buttisholz). Gretener Regula Ines Nina, Adligenswil (Elektro Märk AG, Luzern). Hamzawi Mustafa, Kriens (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Hildebrandt Mike, Horw (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Huber Manuel, Altishofen (CKW Conex AG, Nebikon). Jenni Lian Gian, Rain (CKW Conex AG, Sempach). Kälin Silas, Rain (Weibel + Sommer Elektro Telecom AG, Rothenburg). Kam Nathanaël, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Kasumi Briliant, Neuenkirch (Cimenti.lipp AG, Kriens). Kaufmann Simon, Oberkirch (RSK Elektro AG, Sursee). Kauz Lenny Nico, Ballwil (CKW Conex AG, Ballwil). Kleeb Marco, Roggliswil (CKW Conex AG, Pfaffnau). Knüsel Raphael, Wiggen (CKW Conex AG, Entlebuch). Koch Andrin, Marbach (CKW Conex AG, Escholzmatt). Kostovic Viktor, Emmenbrücke (Robert Widmer AG, Luzern). Larghi Joel, Schwarzenberg (Oskar Hof, Schwarzenberg). Limacher Julian, Beromünster (RSK Elektro AG, Sursee). Lochstampfer Soraya Esmeralda, Schwarzenberg (Schumacher Elektro AG, Malters). Lustenberger Jan, Malters (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Malkoc Amar, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Meier Sascha, Hildisrieden (Elektro Widmer AG, Hildisrieden). Merz Pascal, Horw (Elektro Waser AG, Luzern). Meyer Nick, Reiden (CKW Conex AG, Reiden). Müller Arno, Schwarzenberg (Steiner Energie AG, Malters). Müller Tomy, Buchrain (CKW Conex AG, Meggen). Nadar Mohammad, Langenthal (Elektro Illi AG, Willisau). Nguyen Vienkham, Luzern (Elektro Waser AG, Luzern). Niederberger Loris, Luzern (STS Elektro AG, Kriens). Odermatt Livio, Malters (Steiner Energie AG, Malters). Oetliker Sandro, Neuenkirch (Georg Imbach AG, Neuenkirch). Peter Flavio Alessandro, Luthern (Elektro Gander AG, Luthern). Petrovic Marko, Emmenbrücke (CKW Conex AG, Emmenbrücke). Roth Marco (mit BM), Rain (Elektro Burkart AG, Rain). Sänger Tristan Gabriel, Horw (Aregger Elektro AG, Horw). Schilliger Janis Kai, Rothenburg (Weibel + Sommer Elektro Telecom AG, Rothenburg). Schlatter Roman, Weggis (EWS AG, Weggis). Schmid Elias David, Wolhusen (Belevo AG, Menznau). Schmid Melanie, Flühli (CKW Conex AG, Schüpfheim). Schumacher Reto, Hergiswil b. Willisau (CKW Conex AG, Willisau). Schwegler Yanick, Winikon (RSK Elektro AG, Sursee). Sommer Silvan, Alberswil (Elektro Illi AG, Willisau). Spiess Yuri, Knutwil (RSK Elektro AG, Büron). Stöckli Alexander Miguel, Schötz (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Stöckli Sven, Emmenbrücke (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Stutzer Tim Nicolas, Udligenswil (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Tedros Selomon, Strengelbach (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Wey Dominik Marcel, Hitzkirch (Müller Elektro Hitzkirch AG, Hitzkirch). Wicki Manuel (mit BM), Hasle (Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt). Winiger Jari, Küssnacht am Rigi (CKW Conex AG, Elektro Ost, Luzern). Wirz Jonas, Grosswangen (CKW Conex AG, Grosswangen). Wolanin Nils, Neuenkirch (Elektro Burri Partner AG, Sempach Station). Wüthrich Yanik, Schachen (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Zwyer Mauro, Adligenswil (Kälin Elektro & Telematik AG, Adligenswil).

Note 5,7: Steiger Marco Peter, Horw (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,6: Dias Horta David (mit BM), Oberrüti (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,5: Wicki Pascal (mit BM), Wolhusen (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,4: Suter Amir, Weggis (Komax AG, Dierikon).

Weiter haben bestanden: Ammann Tim (mit BM), Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Andegergsh Yohannes, Luzern (Hochschule Luzern, Horw). Glanzmann Samuel, Doppleschwand (Auto-Meter AG, Kriens). Kronenberg Yves Manuel (mit BM), Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Lang Raphael, Eich (Schweizer Electronic AG, Reiden). Meier Paul, Udligenswil (Komax AG, Dierikon). Mohamed Evan, Beckenried (Heliotis AG, Root). Ruckli Mario Robert (mit BM), Buchrain (Ruag AG, Emmen). Thali Joel, Ebikon (Ruag AG, Emmen). Wermelinger Lukas (mit BM), Obernau (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Widmer Stefan, Schwarzenberg (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Birrer Joel, Ufhusen (Network 41 AG, Sursee). Bühler Ruth Christina, Dulliken (Wey + Partner AG, Sursee). Eisenring Patrick, Stalden (Elmaplan AG, Horw). Felber Mario Nicolas, Ettiswil (Wey + Partner AG, Sursee). Hegglin Jérôme Clemens Josef, Ruswil (Brunner Elektroplan AG, Luzern). Liibaan Omar, Ebikon (EWL Verkauf AG, Luzern). Oppliger Tobias Marc, Rothenburg (mb Ingenieure AG, Sempach Station). Regli Laura, Altdorf (Bühlmann Engineering AG, Luzern). Schacher Daniel, Escholzmatt (Elektroengineering Partnerag, Emmenbrücke). Shala Manuel, Emmenbrücke (Elek-troengineering Partnerag, Emmenbrücke). Stöckli Fabian, Neudorf (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Zweili Rahel, Dierikon (Rebsamen Elektroplan AG, Horw).

Blume Nadja, Kriens (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Doua Nan Wonser Eunice Emanuelle, Emmen (Post CH AG, Luzern). Ibrahimi Larisa, Kriens (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Ielapi Alessia, Luzern (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Khalid Diyana, Kriens (Post CH AG, Luzern). Mohideen Sarah Islam, Ebikon (Post CH AG, Luzern). Santos Almeida Ana Filipa, Hergiswil (Suva, Luzern).

Note 5,7: Birrer Nadine Esther, Grosswangen (Bieri Tenta AG, Grosswangen).

Rösch Michaela, Geuensee (Texpress Textilpflege AG, Büron).

Note 5,6: Belter Sophie Charlotte, Zell (Wohnheim Sonnegarte, St. Urban). Santoro Giada, Buchrain (Kindertagesstätte Mondo Magico, Luzern).

Note 5,5: Dubach Sabrina Lena, Sursee (Kindertagesstätte St. Anna Stiftung, Luzern). Fusco Rosa Daniela, Sursee (Kanton Luzern, Schüpfheim). Lamping Bianka Margret, Weggis (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Zeindler Irina, Rothenburg (Kinderkrippe Frohheim, Luzern).

Note 5,4: Bühler Yves, Dagmersellen (Stiftung Brändi, Sursee). Deivendren Yahalinee, Hochdorf (Kinderkrippe Stärnschnuppe, Kriens). Fleischli Anja, Eschenbach (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Hodel Chiara Marie (mit BM), Schötz (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Khan Shahinur Nursat Jahan, Kriens (Chinderhus Maihof, Luzern). Krummenacher Jasmin, Rothenburg (Die Rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Miroll Florian, Ebikon (TaFF Adligenswil GmbH, Adligenswil). Riedel Martina, Adligenswil (Stadt Kriens, Kriens). Züst Esmeralda, Obernau (Müsliburg GmbH, Luzern).

Weiter haben bestanden: Adam Semaf, Hochdorf (Müsliburg GmbH, Luzern). Adler Vanessa, Hochdorf (Verein Kita Zaubercheschte, Inwil). Akolzina Darya, Marbach (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Albert Miriam, Kriens (Kita Luzern GmbH, Luzern). Bachmann Samira, Steinhuserberg (Kanton Luzern, Schüpfheim). Baumann Petra, Alpnachstad (Heime Kriens AG, Kriens). Braun Milena Jasmin, Grosswangen (Kinderkrippe Hurrlibus, Willisau). Bühler-Barmettler Marianne, Schüpfheim. Calvo Bohorquez Vanessa, Kriens (Small Foot AG – Die Kinderkrippe, Luzern). Camenzind Mara, St. Erhard (Kindertagesstätte Sonneschiin, Schenkon). Catalano Iara, Emmen (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Chevalley Robin, Luzern (Kita Rösslispiel, Luzern). Colucci Chiara, Küssnacht am Rigi (TaFF Luzern GmbH, Luzern). Del Tufo Marianna, Buchrain (Müsliburg GmbH, Luzern). Domann Sarah, Geuensee (Kita Wonderwält, Oberkirch). Dos Santos Andreia, Luzern (Kita Luzern GmbH, Luzern). Eggerschwiler Raffaela Maria, Kriens. Farik Nantheinei, Luzern (Chinderhus Wanja, Ebikon). Fellmann Livia, Dagmersellen (Kita Plus, Geuensee). Figueiredo Jessica, Luzern (Kita Eichhörnli, Luzern). Förster Roman Francesco, Luzern (Stiftung Brändi, Horw). Fournier Émilie, Altishofen (Kinderkrippe Paradiesli, Nottwil). Gasser Bianca Anita, Burgdorf (Small Foot AG – Die Kinderkrippe, Knutwil). Gnos Chloe Delphine Linda, Luzern (Stiftung Brändi, Horw). Gomes Inacio Jessica, Alpnach Dorf (Kita Waldfee GmbH, Horw). Graf Joela Leandra, Sursee (Chinderhuus Bellpark, Kriens). Grüter Aline, Hochdorf (PH Luzern, Luzern). Härtel Melanie Nina, Buchrain (Bärlihus GmbH, Gisikon). Hartmann Jessica Irina, Sursee (Kindertagesstätte Villa Luna, Sursee). Heiniger Tamara Verena, Willisau (Kinderkrippe Bienehuus, Emmen). Herger Noemi, Uffikon (Wohngemeinschaft Fluematt, Dagmersellen). Huber Lara, Hochdorf (Small Foot AG, Hochdorf). Husmann Tamara Michelle, Malters (Kinderhaus Malters, Malters). Imlig Nerea, Ibach (TaFF Weggis GmbH, Weggis). Jakupovic Ajla, Emmen (Chinderhus Maihof, Luzern). Kaufmann Sina, Ballwil (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Kempijan Andrea, Emmenbrücke (Kindertagesstätte Centralpark Luzern, Luzern). Koch Sven, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Koller Alina, Ennetmoos (Small Foot AG, Luzern). Krähenbühl Justine Viviane, Sursee (Small Foot AG, Ruswil). Krasniqi Enisa, Wolhusen (Kita Märlischloss GmbH, Rothenburg). Krauer Joline Marlene, Rickenbach (Kiana Krippen, Sursee). Krummenacher Samira Sonja, Ebikon (Verein Kita Zaubercheschte, Inwil). Laimbacher Melanie, Goldau (TaFF Weggis GmbH, Weggis). Läubli Ursina, Staffelbach (Stiftung Brändi, Sursee). Lazri Jessica, Kriens (Small Foot AG, Luzern). Lustenberger Lea Verena, Malters (Kinderhaus Malters, Malters). Mahler Jacqueline, Sörenberg (Kiriku AG, Luzern). Mai Mirjam, Meggen. Mainolfi Melissa, Emmenbrücke (Kita Buntspecht, Dierikon). Martinez Campo Melanie, Luzern (Kita Caracol GmbH, Emmenbrücke). Mastria Molinero Luana, Luzern (Small Foot AG – Die Kinderkrippe, Emmen). Meyer Ilena-Mercedes, Luzern (Stiftung Der rote Faden, Luzern). Mitrovic Kristina, Emmenbrücke. Moussallem Jomana Joy, Emmenbrücke (Kiriku AG, Luzern). Muff Alisha, Römerswil (Kita kleine Matrosen GmbH, Hochdorf). Muff Sarah, Eschenbach (KiTa Spielburg Inwil, Inwil). Müller Jana (mit BM), Willisau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Müller Lena, Sursee (Wohnheim Sonnegarte, St. Urban). Nyffeler Jennie, Zell (Kanton Luzern, Willisau). Oostenbrug Norina Carmen, Obernau (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Palumbo Laura, Emmen (Kindertagesstätte Maluum GmbH, Luzern). Pfister Nina, Altishofen (Small Foot AG – Die Kinderkrippe, Dagmersellen). Pfleiderer Eliane Ruth, Sursee. Pisano Giada, Meggen (Kita Knirps, Meggen). Portmann Laura, Malters (Small Foot AG – Die Kinderkrippe, Schötz). Portmann Nico, Kriens (Small Foot AG, Kriens). Pribanovic Sanja, Kriens (Kindertagesstätte Zauberstärn, Ebikon). Pushparajah Agshari, Kriens (Die Rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Räber Jerome, Horw (Sunneziel Meggen, Meggen). Rasic Petra, Pfeffikon (Kita Zipfelmütze GmbH, Luzern). Richter Jennifer, Willisau (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Rüssi Mattia Stefano, Mauensee (Stiftung Brändi, Willisau). Schäfer Lisa, Büron (KnirpseTräff GmbH, Luzern). Schnyder Gisela, Ettiswil (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Schwander Helina, Neuenkirch (Kindertagesstätte Arcoiris, Luzern). Schweizer Billie Maude, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Spichtig Lea, Kägiswil (Kita Waldfee GmbH, Horw). Stadelmann Andrea, Doppleschwand (Small Foot AG – Die Kinderkrippe, Luzern). Stadelmann Anja, Fischbach (Wohnheim Sonnegarte, St. Urban). Studer Virginia Wambui, Luzern (Small Foot AG, Luzern). Stürmlin Aurelia Akane, Oberkirch (Gemeinnütziger Frauenverein, Luzern). Supino Simone, Luzern (Stadt Kriens, Kriens). Tanner Oliver, Buttisholz (Kita Ententeich, Sursee). Vallipuram Sarusan, Herzogenbuchsee (Stadt Luzern, Luzern). Vargas Fernández Lorena, Sursee (Chinderhuus Sunneschiin 2, Luzern). Vettorazzi Lantzendorffer Paola, Buchrain (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Weber Angelina, Pfaffnau (Kita Froschkönig, Pfaffnau). Wermelinger Selina, Sursee (Chenderhus Rägeboge, Buchrain). Wicki Gianna, Römerswil (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Willi Joelle, Obernau (Kita Fröschli GmbH, Luzern). Wiprächtiger Lisa Jasmin, Hergiswil b. Willisau (Kita Fröschli GmbH, Luzern). Xhemaj Blerta, Sursee (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Zemp Noah, Malters (Kinderkrippe Frohheim, Luzern). Züger Ananda, Ebikon (Stiftung Brändi, Horw). Zymberi Alisa, Emmenbrücke (Kita Naki Naturkind, Kriens).

Albrecht Mika, Schlierbach (Kanton Luzern, Luzern). Beck Lorena, Dierikon (Gemeindeverwaltung Ebikon, Ebikon). Berlinger Lars, Eschenbach (Gemeinde-verwaltung, Eschenbach). Blättler Santos Joycel, Horw (Kanton Luzern, Sursee). Curcio Gregorio Claudio, Horw (Hochschule Luzern, Luzern). Gigante Tunç, Wauwil (Stadt Sursee, Sursee). Hasaj Valmir, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Kiser Stefanie, Gunzwil (Gemeindekanzlei Menznau, Menznau). Koch Merlin, Rickenbach (Universität Luzern, Luzern). Krause Chiara Maria, Entlebuch (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Kuhn Jolanda, Obernau (allgemeine baugenossenschaft luzern, Luzern). Lehmann Noah Luca, Adligenswil (Gemeinde Adligenswil, Adligenswil). Lucifora Alessandro, Strengelbach (Einwohnergemeinde Oberkirch, Oberkirch). Lustenberger Jonas, Ruswil (Pistor AG, Rothenburg). Maliqi Shkelqim, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Marinovic Gabriel, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Metz Lea, Gettnau (Violino Zell, Zell). Neziri Adnan, Horw (Stadt Luzern, Luzern). Peter Lara, Rain (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Renfer Robin, Emmenbrücke (Gemeinde Horw, Horw). Ribeiro da Silva Carlos Eduardo, Emmenbrücke (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Saciri Lumir, Oberkirch (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Schmid Manuel, Rickenbach (Stiftung Campus Sursee, Sursee). Schmid Martin, Schwarzenberg (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Senn André, Schöftland (Jugenddorf, Knutwil). Stadelmann Silvio, Luthern Bad (Gebäudeversicherung Luzern, Feuerwehrzen, Luzern). Stehrenberger Kay Sandro, Wolhusen (Connection Wolhusen, Wolhusen). Stojanovic Kristijan, Kriens (Stadt Kriens, Kriens). Studer Peter, Wolhusen (Kanton Luzern, Luzern). Toma Gjergj Sebastian, Wolhusen (Gemeindeverwaltung, Gisikon). Tomic Darko, Kriens (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Uthayachandran Aathishan, Gelfingen (Einwohnergemeinde Hochdorf, Hochdorf). Vonlaufen Jeremy Justin, Hitzkirch (Residio AG, Hochdorf). Wälchli Sandro, Nottwil (Gemeindeverwaltung Nottwil, Nottwil). Wespi Lorena, Rotkreuz (Gemeinde Udligenswil, Udligenswil). Wiederkehr André, Römerswil (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Winkler Janic, Hochdorf (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wyss Lars, Landiswil (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen).

Banz Céline, Luzern (Plan C Fitness AG, Kriens). Barmettler Melanie, Menznau (Activ Fitness Sursee, Sursee). Baumeler Simona, Schenkon (Aquafit Sursee Kumar Kamlesh GmbH, Sursee). Bossert Corin, Altbüron (Connection Wolhusen, Wolhusen). Büchler Adnana, Ballwil (Activ Fitness Rothenburg, Rothenburg). Janssen Céline, Willisau (Paul Kuoni AG, Sursee). Niederberger Jonas, Menznau (Connection Wolhusen, Wolhusen). Vogel Sereina, Sins (David’s Fitness Center GmbH, Ebikon).

Note 5,6: Bachmann Martina Michaela, Menznau (Alterszentrum Willisau, Willisau).

Note 5,5: Kunz Mirjam, Stans (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Lötscher Sara, Luzern (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Studer Priska Helene, Schüpfheim (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch).

Note 5,4: Bucher Eliane (mit BM), Buchrain (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Burri Tanisha, Ruswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). da Silva Ferreira Jessica, Emmenbrücke (Spitex Kriens, Kriens). Flückiger Stefanie, Hergiswil b. Willisau (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Furrer Carina, Rickenbach (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Meireles Cardoso Diogo, Horw (St. Anna Stiftung, Luzern). Müller Celine (mit BM), Eigenthal (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Rebsamen Eva, Oberkirch (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Schmidt Anouk Nina, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Vogel Vanessa, Emmen (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Wobmann Mara Serena, Schwarzenberg (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Wobmann Sina, Malters (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern).

Weiter haben bestanden: Agrawi Duaa, Emmenbrücke (Zentrum Höchweid, Ebikon). Albisser Lea, Geuensee (Seeblick, Sursee). Alimpic Sara (mit BM), Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Ametaj Erblina, Perlen (Zentrum Höchweid, Ebikon). Amrhein Glenn Joe (mit BM), Kriens (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Anandarajah Apinaya, Meggen (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Anderhub Jeanine, Geuensee (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Arjomandi Shirin, Schöftland (Betagtenzentrum Lindenrain, Triengen). Arnet Luana Anina (mit BM), Horw (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Arnet Rahel, Entlebuch (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Arnold Lea, Buchrain (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Asceric Zorica, Sursee (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Avdiu Leona, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bachmann Noelle (mit BM), Buchrain (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Baia Cardoso Melani, Emmenbrücke (Senevita Pilatusblick, Ebikon). Bajic Nikolina, Hochdorf (Residio AG, Hochdorf). Baker Loiy, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bankovic Kristina, Kriens (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Bänninger Luana Stefanie, Adligenswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Banz Samira Franziska, Inwil (Residio AG, Hochdorf). Barmettler Diana, Roggliswil. Bashotaj Sabina, Gettnau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Bassa Fabienne Lara, Zell (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Baumann Nives, Rain (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Baumgartner Belinda, Marbach (Spitex Region Entlebuch, Schüpfheim). Berhe Selam, Wolhusen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Berisha Argjira, Kriens. Berisha Niksona, Hochdorf (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Berisha Sara, Buchrain (Zentrum Höchweid, Ebikon). Bianco Luana, Luzern (Spitex-Verein Meggen, Meggen). Birrer Olivia, Werthenstein (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Blaser Any, Escholzmatt (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Blättler Melissa, Uffikon (Spitex Wiggertal, Reiden). Blum Annina Silvia, Menznau (Heim Weiermatte, Menznau). Blum Christina, Steinhuserberg (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Bortoluzzi Paloma Désire, Horw (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bozovic Anastasija, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Brun Sarah, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bründler Johanna, Luzern (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Brzozowski Elena (mit BM), Gisikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bucher Nadia, Schüpfheim (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Bucher Naomi, Marbach (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Bucher Raffaela, Buttisholz (Leben im Alter Oberkirch AG, Oberkirch). Bucher Verena Maria, Buttisholz (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Burri Carmen Maria, Malters (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Burri Lea, Werthenstein (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Bushi Benita, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Buzhala Valentina, Luzern (Steinhof Luzern, Luzern). Calarion Marisel Josayan, Kriens (Spitex Rontal Plus, Ebikon). Cantarella Delia, Kastanienbaum (Allcura Spitex GmbH, Luzern). Carvalho Silva Jessica, Zell (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Chikho Ghada, Kriens (Heim im Bergli AG, Luzern). Claerbout Els Marie Cornelia, Ufhusen. Cordaro Alessia Giovanna, Reiden (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Cosor Adrian, Meggen (Sunneziel Meggen, Meggen). Da Ascençao Batista Patricia, Buttisholz (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). De Kok Florentin, Grosswangen (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). De Longis Sandra, Kriens (Senevita Pilatusblick, Ebikon). Deuber Cäcilia, Adligenswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Didic Alisha, Steinhausen (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Doudin Jasmin Annina (mit BM), Obernau (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Dunn Gianara (mit BM), Oberwil b. Zug (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Duss Rita Maria, Escholzmatt (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Eftimova Ruza, Emmen (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Eggermann Yara, Obernau (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Eiholzer Selina, Geuensee (Betagtenzentrum Lindenrain, Triengen). Emmenegger Vivien, Schüpfheim (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Enz Yvonne, Wolhusen (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Estermann Anita, Rickenbach (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Exer Sarah Brigitte, Schmiedrued (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Fähndrich Ramona Maria, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Fankhauser Leonie, Inwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Ferati Kanita, Malters (Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch). Ferreira Coelho Elsa Cristina, Küssnacht am Rigi (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Ferreira Lima Ana Luisa, Emmenbrücke (Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI), Horw). Fetovska Leonita, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Fijneman Alina Emma Maria, Triengen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Flückiger Giulia Valentina, Sursee (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Frank Regula, Hergiswil b. Willisau (BegegnungsZentrum St. Ulrich, Luthern). Fritschi Lorena Stella, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Fuhrer Sarina Michelle, Zell (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Galliker Melanie (mit BM), Luzern (Fläckematte AG, Rothenburg). Gander Svenja, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Gashi Enora, Sursee (Private HausSpitex GmbH, Sursee). Gehrig Léonie, Ettiswil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Gesseney Chantal (mit BM), Alpnach Dorf (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Gisler Livia, Buchrain (Landgut Unterlöchli, Luzern). Gjinaj Bergita, Ruswil. Goitom Yonas, Luzern (Tertianum AG, Luzern). Gomez Ruben Aurelio, Altdorf (Spitex Instinkt GmbH, Horw). Graça Vieira Bruna Mariana, Wolhusen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Graf Joél Lars, Kriens (Zentrum Höchweid, Ebikon). Graf Sonja, Dagmersellen (Spitex Wiggertal, Reiden). Gretler Lorena, Oberkirch (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Grosenick Chiara Maria Vesna, Luzern (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Haag Simona, Kriens (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Habtegabir Tesfom Rahwa, Hochdorf (Chrüzmatt, Hitzkirch). Häfliger Jana, Reidermoos (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Häfliger Jeannine, Altbüron (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Hajrullahu Debora, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Halili Marigona, Root (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Hamza Besarta, Ruswil (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Hänggi Salome, Ruswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Harkou Amina Rajia (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hassani Mohamed Kabir, Emmenbrücke (Kirchfeld AG, Horw). Hauri Janine, Beinwil am See (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Headd Irene, Grosswangen (Meierhöfli, Sempach). Heini Rebecca, Sempach (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Hermann Martina, Dietwil (Residio AG, Hochdorf). Hofer Nadja, Luzern (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Höing Jeanne Ninon (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hoitinga Carmen, Hochdorf (Residio AG, Hochdorf). Huber Eliane (mit BM), Altishofen (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Hürzeler Anja Sarah, Reitnau (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Huser Luana, Menznau (Heim Weiermatte, Menznau). Huwiler Felisha, Emmen (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Huwyler Laura, Sins (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Huwyler Priska, Root (Senevita Pilatusblick, Ebikon). Iten Jessica, Steinhausen (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Jeyakumar Avanthiga, Stans (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Job Lea, Kriens (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Joss Katja Isabelle, Gettnau (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Julaton Winiger Diana May, Luzern (Tertianum AG, Luzern). Jurelinac Ines, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Juric Snježana, Luzern (Kirchfeld AG, Horw). Jutzi Larissa, Schüpfheim (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Kahrimanovic Selma, Küssnacht am Rigi (Alterszentrum Hofmatt, Weggis). Kajendran Suthanthiravani, Malters (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kalo Hussein, Luzern (Spitex Hochdorf und Umgebung, Hochdorf). Kamukamu Timothy, Luzern (Cereneo Schweiz AG, Weggis). Kasper Lena Marah (mit BM), Alpnach Dorf (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Kathriner Lena (mit BM), Ennetmoos (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kaufmann Fabienne, Triengen (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Kaufmann Sarah, Oberkirch (Meierhöfli, Sempach). Keita Mariama, Weggis (Alterszentrum Hofmatt, Weggis). Khangkytha Nyima Lhamo, Kriens (Kirchfeld AG, Horw). Kipfer Gina, Malters (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Klingenfuss Léonie Celia, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Knobel Leona, Baar (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Knüsel Jasmine, Eschenbach (Betagtenzentrum Dösselen, Eschenbach). Kozina Dacic Olgica, Ibach (Kirchfeld AG, Horw). Kqira Blerina, Luzern (Landgut Unterlöchli, Luzern). Kqira Tereze, Luzern (Heime Kriens AG, Kriens). Krasniqi Aulona, Emmenbrücke (Elisabethenheim Luzern AG, Luzern). Krishnan Vinusha, Emmenbrücke (Spitex Rontal Plus, Ebikon). Krummenacher Livia Beata (mit BM), Schüpfheim (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Krummenacher Martina, Gisikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Krummenacher Tina, Malters (Spitex-Verein Buttisholz / Nottwil, Buttisholz). Kryenbühl Tatjana Jelena, Weggis (Cereneo Schweiz AG, Weggis). Kugathas Tharsika, Luzern (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Kulenthiranathan Sharuga, Wauwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kümin Jennifer, Emmen (Steinhof Luzern, Luzern). Kuster Chantal (mit BM), Geuensee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Küttel Carmen Corina, Luzern (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Lang Dina, Greppen (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Latifi Ibadete, Luzern (St. Anna Stiftung, Luzern). Leisibach Rafaela, Hitzkirch (Genossenschaft Pflegewohngruppe Sonnenra, Rain). Leupi Lara Manuela, Winikon (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Leutwyler Hanna (mit BM), Sigigen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Linggi Annika, Schötz (Biffig AG, Schötz). Lörch Elena, Horw (Spitex Kriens, Kriens). Loretz Jael (mit BM), Oftringen (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Lörtscher Joelle, Aarwangen (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Lumme Sebastian, Buttisholz (Verein Pflegewohngruppen Buttisholz, Buttisholz). Lussi Celine, Buochs (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Lussi Lorena, Ennetmoos (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Lüthi Lea Christina, Ruswil (Heime Kriens AG, Kriens). Lütolf Anja, Emmen (Heime Kriens AG, Kriens). Malota Yllka, Escholzmatt (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Manoharan Sagana, Luzern (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Marending Arienna, Wikon (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Masciulli Valentina, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Matter Jana Anastasia Edith, Steinhausen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Meier Ilona, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Meier Julia, Willisau (Violino Zell, Zell). Meier Susanne, Buchs (Zentrum Eymatt AG, Nottwil). Melliger Lea Magdalena (mit BM), Merenschwand (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Mengustu Kisanet, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Merz Sandra, Küssnacht am Rigi (Sunneziel Meggen, Meggen). Meyer Anja Livia, Willisau (Betagtenzentrum Linde, Grosswangen). Meyer Carla, Gelfingen (Chrüzmatt, Hitzkirch). Mezengi Adunia, Sursee (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Ming Vera, Pfaffnau (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Mitrovic Andjela, Wauwil (Spitex Dagmersellen, Dagmersellen). Mitrovic Martina, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Mohr Selina, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Monn Anja, Rain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Morina Lulvera, Sursee (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Muff Livia, Gunzwil (Betreuungs- und Pflegedienst Michelsamt, Rickenbach). Muff Salomé, Kriens (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Müller Mara, Wauwil (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Müller Ramona, Altwis (Chrüzmatt, Hitzkirch). Müller Sophie Paulina, Sulz (Residio AG, Hochdorf). Müller Stefanie, Triengen (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Mushkolaj Dorontinë, Emmenbrücke (Steinhof Luzern, Luzern). Nadarajah Thevakumar, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Nergiz Gülbin, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Niederberger Lucien, Hergiswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Niesink Naemi, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Nietlispach Nicole, Ebikon (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Niggeli Murielle (mit BM), Obernau (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Nikolic Helena, Horw (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Niranjan Niruthiga, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Novak Marija, Luzern (Zurzach Care, Luzern). Novak Mia, Grosswangen (Steinhof Luzern, Luzern). Nurisic Meliha, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Obrist Nico, Nebikon (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Oppliger Ricarda, Pfaffnau (Regionales Alters- und, Reiden). Parada Mendes Bruna, Kriens (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Parada Mendes Gabriela, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Pavlovic Anja, Emmen (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Pelliccione Sophie Naomi Rena, Emmenbrücke (Spitex Emmen, Emmenbrücke). Pellizzaro Gianna, Ruswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Peter Tamara, Muhen (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Petkovic Danijela, Emmenbrücke (Fläckematte AG, Rothenburg). Pfister Nadia (mit BM), Grosswangen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Pfulg Rilana Flavia (mit BM), Wolhusen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Phan My-Thi (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Picanço Estácio Carina Filipa, Emmenbrücke (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Pireva Rita, Reiden (Regionales Alters- und, Reiden). Popovic Valerija, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Prenqi Donjeta, Wauwil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Püntener Dario, Obernau (Heime Kriens AG, Kriens). Raess Priscilla (mit BM), Eschenbach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Rajeswaran Ragavi, Sursee (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Rama Jehona, Luzern (Alterssiedlung Root, Root). Ramazani Mahmoud, Luzern (Cereneo Schweiz AG, Weggis). Regensburger Chiara, Beckenried (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Rexha Lumira, Luzern (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Risi Sarina Helena, Dallenwil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Rohrer Philipp, Stansstad (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Rölli Chiara (mit BM), Altbüron (Alters- und Pflegeheim St. Johann, Hergiswil b. Willisau). Rölli Sarah, Beromünster (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Röösli Carmen (mit BM), Rengg (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Röösli Laura, Romoos (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Röösli Nico, Dietwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Röösli Sonja Claudia, Horw (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Roth Jasmin, Ibach (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Röthlin Mara Alena (mit BM), Ruswil (Fach- und Wirtschaftsmittel-schulzentrum, Luzern). Rymann Noël, Kriens (Luzer-ner Kantonsspital Luzern, Luzern). Saciri Rinesa, Oberkirch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Saengsuksawang Phanutchanat, Horw (Heime Kriens AG, Kriens). Sager Melanie Sandra, Winikon (Betagtenzentrum Lindenrain, Triengen). Saiphet Jiraporn, Luzern (Tertianum AG, Luzern). Schäfer Noé, Rothenburg (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schaffhauser Silvan, Neuenkirch (Seeblick, Sursee). Scherer Julia, Geiss (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Schiller Priska Patricia, Emmenbrücke (Stiftung Sonnbühl, Ettiswil). Schilliger Jessica Dewi (mit BM), Buttisholz (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Schmid Daria, Abtwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schmid Dorothea, Luzern (Spitex-Verein Meggen, Meggen). Schmid Julia, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schmidli Amanda, Rain (Betagtenzentrum Dösselen, Eschenbach). Schmidweber Petra Margareta, Reiden (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Schön Serbest, Luzern (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Schönbrunn Anna Sophie, Malters (Alters- und Gesundheitszentrum Adligensw, Adligenswil). Schöpfer Jasmin, Schüpfheim (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Schüepp Aliana Elisabeth, Emmenbrücke. Schürmann Luisa Maria, Rickenbach (Stiftung Sonnbühl, Ettiswil). Schwander Livia, St. Niklausen (Steinhof Luzern, Luzern). Schwarz Monika, Oberkirch (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Schwegler Nina, Hofstatt (BegegnungsZentrum St. Ulrich, Luthern). Schweizer Lya Sophie, Hellbühl (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Scuderi Emanuela Cinzia, Sursee (Alterszentrum Willisau, Willisau). Setz Nina Emilia, Schötz (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Sigrist Michelle (mit BM), Emmen (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Silva Luiz, Menznau (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Silva Duarte Ines, Sursee (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Sivaneswaran Shoba, Root. Speck Karin, Rotkreuz (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Spitaleri Celine (mit BM), Triengen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Stadelmann Katja (mit BM), Meggen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Stadelmann Stefan, Horw (Kirchfeld AG, Horw). Stalder Melanie, Escholzmatt (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Steiger Kim, Schlierbach (Spitex-Verein Sursee und Umgebung, Sursee). Steiger Lea, Altishofen (Regionales Alters- und, Reiden). Steimann Liane, Udligenswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Stirnimann Jael, Sursee (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Stirnimann Rahel Anna (mit BM), Neuenkirch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Stocker Franziska, Hitzkirch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Stocker Rahel, Eschenbach (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Stucki Sarah Naomi, Neudorf (Spitex Hochdorf und Umgebung, Hochdorf). Suventhiran Suvetha, Goldau (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Temiño Ariana, Luzern (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Terzis Sophie, Emmenbrücke (Vivale Sonnenplatz, Emmenbrücke). Thalmann Monika, Schüpfheim. Theiler Cassandra Evelyn (mit BM), Obernau (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Theiler Vivienne, Sempach (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Thekkumthala Lara Joy, Schachen (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Thoma Luca, Greppen (Kirchfeld AG, Horw). Thomas Jeyasooriya Maryromy, Kriens (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Tita Jasmin, Nottwil (Zentrum Eymatt AG, Nottwil). Tomeo Laura, Dagmersellen (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Traub Susanne Jacqueline, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Überschlag Lynn, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Unternährer Noelle (mit BM), Rickenbach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Van Duuren Tessa, Triengen (Betagtenzentrum Lindenrain, Triengen). Var Tarrik, Luzern (Tertianum Sternmatt Tertianum AG, Luzern). Varela Garcia Lorena, Kriens (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Vasconcellos Maria Dolores, Emmenbrücke (Sunneziel Meggen, Meggen). Venetz Michelle, Pfaffnau (Murhof AG, St. Urban). Vicente Antunes Mariana, Küssnacht am Rigi (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Vogel Chantal, Roggliswil (Regionales Alters- und, Reiden). Vogel Sarina, Inwil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Voll Adrian Yasin, Langnau b. Reiden (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Vonarburg Jana, Schötz (Spitex-Verein Sursee und Umgebung, Sursee). Vranjic Ivona, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Waser Angela, Ennetmoos (Spitex Rontal plus, Ebikon). Weber Melissa, Hellbühl (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Wespi Anja, Menznau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Wey Katharina, Eschenbach (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wielander Sarah, Root (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Wipfli Regina, Malters (Spitex Emmen, Emmenbrücke). Wolf Simon Adrian, Ruswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wyss Jessica, Zofingen (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Yegit Figen Alina, Schötz (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Zahnd Amy Janis, Winikon (Seeblick, Sursee). Zaugg Sara, Uffikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Zekanovic Ana, Emmenbrücke (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Zenker Lavinia Letizia, Buttisholz (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Zihlmann Larissa, Schüpfheim (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Zimmermann Jasmin, Hellbühl (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Zivanovic Marica, Sachseln (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Zurkirchen Sarah, Schwarzenberg (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters).

Note 5,5: Meier Mascha Sarah, Rothenburg (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen).

Weiter haben bestanden: Ambühl Daniela, Wolhusen (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Anpalakan Agsana, Kriens (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Balazi Fluturije, Luzern. Chitpagna Phuong Thao, Luzern (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Dahinden Svenja, Ettiswil (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). De Vittori Flavia, Sursee (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Devittori Olivia, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Eggenschwiler Fay, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). El Ouazi Ridouan, Luthern. Isenaj Elmedina, Luzern (Kirchfeld AG, Horw). Kirchhofer Fabienne, Geuensee (Betagtenzentrum Lindenrain, Triengen). Kojasevic Jasmin, Horw (Sunneziel Meggen, Meggen). Kürschner Sonja, Hochdorf (IPH Hitzkirch, Hitzkirch). Lanz Melanie, Fankhaus (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Mates Simona, Malters (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Maurer Gina, Schwarzenbach (Alterszentrum Willisau, Willisau). Miftari Fjolla, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Mulanga Noela, Luzern (Residio AG, Hochdorf). Müller Sara Barbara, Rain (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Rölli Anja, Richenthal (Regionales Alters- und, Reiden). Scheuber Nadine Claudia, Beromünster (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Spiess Serina, Römerswil (Fläckematte AG, Rothenburg). Widmer Ramona, Rothenburg (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wyss Chantal, Römerswil (Meier-höfli, Sempach).

Note 5,4: Limacher Jannis Severin, Kriens (Staatsarchiv des Kantons Luzern, Luzern).

Weiter haben bestanden: Häberli Danja Priscilla, Geuensee (Stadt Luzern, Stadtarchiv, Luzern). Hasler Natnael, Sarnen (Kanton Luzern, Luzern).

Note 5,5: Felder Marc Sylvan, Nottwil (Login Berufsbildung AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Djellas Achwak Amel, Ebikon (Login Berufsbildung AG, Luzern). Mazidi Tarik, Wetzikon (Login Berufsbildung AG, Luzern). Subramaniam Sanjief, Malters (Login Berufsbildung AG, Luzern).

Ajzeri Dardan, Kriens (CWS-Boco Suisse SA, Kriens).

Amrein Lukas, Dagmersellen (Velos Motos Stadi, Hochdorf). Dellenbach Nicola, Nottwil (GO-IN Sportshop Kunz-Sport AG, Sursee). Egli Noah, Werthenstein (Tandem Schweiz AG, Wolhusen). Erni William, Luzern (Imgrüth AG, Luzern). Gehrig Silvan, Egolzwil (Hostettler Veloland GmbH, Sursee). Jenny Mattia, Römerswil (A-Team Achermann GmbH, Hitzkirch). Joller Jenny, Gisikon (Boardlocal & Bikelocal AG, Luzern). Monteiro Gonçalves Samuel, Nottwil (Bikexpert, Ruswil). Pfister Nick, Sarnen (2 Rad Scheidegger GmbH, Ebikon). Sabori Amir Hussain, Emmenbrücke (Pedros Bikeshop, Rothenburg). Steiner Martina, Nottwil (Velo Plus AG, Emmenbrücke). Wiederkehr Irene, Luzern (Velociped AG, Kriens). Zemp Ramon, Emmenbrücke (Sager-2Rad AG, Emmenbrücke).

Note 5,4: Kipfer Michael, Hellbühl (Lanz + Marti AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Amstutz Jonas, Geuensee (Lanz + Marti AG, Sursee). Aregger Sebastian, Luthern (Alois Birrer AG, Hofstatt). Bornand Maurice, Schötz (Galliker Transport AG, Altishofen). Scherer Patrick, Geiss (Hodel Betriebe AG, Grosswangen). Steiner Armin, Dagmersellen (Galliker Transport AG, Altishofen).

Note 5,4: Emmenegger Elias, Malters (Zihlmann AG, Wolhusen).

Weiter haben bestanden: Rrustemi Pashk, Döttingen (4B AG, Hochdorf). Scheuber Michael, Beromünster (Schürch-Egli AG, Sempach). Weishäupl Manuel Philipp, Sempach (Schürch-Egli AG, Sempach).

Note 5,5: Siegenthaler Irene, Schüpfheim (Huwiler, Schüpfheim).

Note 5,4: Bieri Crispin, Flühli (Fleischfachgeschäft Metzgerei Giger AG, Entlebuch).

Weiter haben bestanden: Baumgartner David Adrian, Hintermoos (Dorfmetzg Langnau AG, Langnau b. Reiden). Hadergjonaj Denis, Emmenbrücke (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Mohammed Fahmi, Luzern (Keller Fritz, Kriens). Mündle Mauro, Schwarzenberg (Metzgerei Felder GmbH, Entlebuch). Sherifi Argjend, Altbüron (Ernst Sutter AG, Geuensee).

Note 5,4: Budmiger Philipp Lukas, Sursee (Vonwyl Fleisch GmbH, Ettiswil).

Weiter haben bestanden: Distel Janos, Kriens (Hugo Willimann AG, Dagmersellen). Fellmann Julian, Winikon (Hugo Willimann AG, Dagmersellen). Glanzmann Joel, Hasle (Küpfer’s Dorfmetzg GmbH, Hasle). Stirnimann Joel, Sempach Station (Fleisch & Feines aerne, Sursee). Troxler Roman, Langnau b. Reiden (Hugo Willimann AG, Dagmersellen). Vogel Florian, Luthern (Stöckli Metzgerei, Zell). von Moos Lea Erika, Dagmersellen (Hugo Willimann AG, Dagmersellen).

Note 5,4: Bollina Carla Simona, Luzern (Blumen Gmür GmbH, Horw).

Weiter haben bestanden: Dahinden Julia, Schüpfheim (Gärtner Pflugshaupt AG, Willisau). Estermann Milena, Dierikon (Blumen Widler, Dierikon). Kunz Jasmin, Grosswangen (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Luthiger Maria-Edith, Vitznau (Blumenhaus Daniela GmbH, Luzern). Petermann Luzia, Römerswil (Blumen Steiger AG, Beromünster). Rachow Anja Barbara, Rothenburg (Floradiso AG, Luzern). Rölli Anja, Buttisholz (Gabriel Blumen & Garten AG, Sempach). Schilter Lara, Neuenkirch (Bernet Blumen Nottwil GmbH, Nottwil). Stadelmann Christa, Entlebuch (BlütenBlatt, Luzern). von Weissenfluh Anja, Sursee (Virdis Blumen, Sursee). Zulauf Michael Martin, Dagmersellen.

Lenzin Naomi, Rickenbach (Bachmann Forming AG, Hochdorf). Vogel David, Emmen (vonRoll Casting AG, Emmenbrücke).

Note 5,6: Schnider Timo, Hasle (Kanton Luzern, Altishofen).

Weiter haben bestanden: Aregger Philipp, Hofstatt (Korporation Stadt Willisau, Willisau). Odermatt Sascha, Altishofen (Korporation Sursee, Sursee). Studer Kevin, Schachen (Bieri Felder AG, Schüpfheim). Zeder Jonas Patrick, Hochdorf (Korporation Sursee, Sursee).

Bolzern Tanja, Kriens (P&M Photo Media Luzern AG, Luzern). Gehrig Lara, Rain (Creative Foto AG, Hildisrieden). Russo Noa, Dietwil (Creative Foto AG, Hildisrieden). Staring Noor, Kriens (BabyCute AG, Schenkon).

Ajrulli Sani, Büron (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Epifanio Luca Davide, Adligenswil (Villiger Arnosti Gartenbau AG, Root). Grossmann Josua, Neuenkirch (Hodel & Partner AG, Malters). Isenegger Ivo, Kriens (Emanuel Zimmermann AG, Horw). Jafari Abolfazl, Kriens (Stadt Luzern, Luzern). Kuhn Elias, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Leutwyler Rahel, Beinwil am See (Stiftung Brändi, Baldegg). Massaro Savio, Emmenbrücke (Stadt Luzern, Luzern). Serafini Riccardo, Meierskappel (Vetter Gartenbau AG, Adligenswil). Widmer Jesse James Dillon, Rothenburg (Stiftung Brändi, Baldegg).

Achermann Hannah, Inwil (Villiger Arnosti Gartenbau AG, Root). Ambauen Fabian, Buchrain (Villiger Arnosti Gartenbau AG, Root). Ammon Jonas, Luzern (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Bienz Kim, Grosswangen (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Birrer David, Eich (Bernet Gartenbau AG, Nottwil). Bisang Dorjan, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Bühler Benjamin Lars, Wolhusen (Gartenbau AG Entlebuch, Ebnet). Distel Erika, Luzern (Hodel & Partner AG, Malters). Donzé Naemi, Emmen (Amstutz Gartenbau AG, Emmen). Fankhauser Jonas, Reiden (Erwin Erhart AG, Reiden). Fischlin Matthias, Luzern (Freywerk GmbH, Inwil). Greber Jan, Rohrmatt (Wohlfühlgarten Portmann GmbH, Schötz). Hafner Gabriel Jakob, Alberswil (Blumen Suter Emmenbrücke AG, Emmenbrücke). Hartmann Adrian, Cham (Hodel & Partner AG, Malters). Herzog Sem, Beromünster (Garten La Verde AG, Eich). Höltschi Patrick, Menznau (Arnet Gartenbau AG, Ettiswil). Hueber Emanuel, Luzern (Amstutz Gartenbau AG, Emmen). Jenni Nico, Ballwil (Müller Gärtner von Eden AG, Udligenswil). Kirchhofer Simon, Büron (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Kolica Sanija, Lenzburg (Stiftung Brändi, Baldegg). Köpfli Maria Corin, Hellbühl (Blumen Galliker, Emmenbrücke). Kurmann Jeremy, Root (Freywerk GmbH, Inwil). Langensand Joel, Emmen (Hodel & Partner AG, Malters). Leder Rangi Aaron Liam, St. Erhard (Arnet Gartenbau AG, Ettiswil). Lustenberger Mario, Steinhuserberg (Zumbühl AG, Wolhusen).Mäder Lukas, Luzern (Blumen Ley, Luzern). Marbach Marvin, Willisau (Wohlfühlgarten Portmann GmbH, Schötz). Marti Raphael, Willisau (Stefan Marti Garten AG, Grosswangen). Mathis Björn, Buchrain (Fischer Gartenbau GmbH, Perlen). Mathis Cécile Nadine, Horw (Gärtnerei Schwitter AG, Inwil). Mattle Rafael, Cham (Müller Gärtner von Eden AG, Udligenswil). Mattmann Maurin, Adligenswil (Vetter Gartenbau AG, Adligenswil). Mehr Livian, Willisau (Arteverde Gartengestaltung GmbH, Hüswil). Mendez Madeleine Esther, Buochs (Stadt Luzern, Luzern). Muff Noah, Hellbühl (Beat Ottiger Gartengestaltung GmbH, Rain). Mühlebach Rebekka, Oberrüti (Luzerner Garten AG, Ebikon). Niederberger Timo, St. Erhard (Brechbühl Gartenbau GmbH, Oberkirch). Palmieri Mario Pascal, Rothenburg (Gabriel Blumen & Garten AG, Sempach). Pfister Lukas, Grosswangen (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Portmann Moritz, Buchrain (Mattmann Gartenbau GmbH, Ebikon). Rachow Pascal, Rothenburg (Bernet Gartenbau AG, Nottwil). Schläfli Florian, Luzern (Hodel & Partner AG, Malters). Schmidlin Aiden Kai, Schlierbach (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Schwitter Julia, Inwil (Gärtnerei Schwitter AG, Inwil). Trutmann André, Buchrain (Gärtnerei Schwitter AG, Inwil). Wasem Oliver, Udligenswil (Vetter Gartenbau AG, Adligenswil). Wermelinger Joel, Nottwil (Thomas Hunkeler Gartenbau GmbH, Kaltbach). Wey Lars, Rothenburg (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Wicki Laura, Geuensee (Arnet Gärtnerei/Blumenhaus, Ettiswil). Wieland Michael Jonas, Kriens (Hodel & Partner AG, Malters). Zemp Otmar, Escholzmatt (Aeschlimann Gartenbau GmbH, Marbach). Zihlmann Marlon Benjamin, Luzern (Brunner Garden AG, Meggen).

Kastrati Blerand, Escholzmatt (B. Braun Medical AG, Escholzmatt).

Note 5,5: Zimme Dominique, Ebikon.

Weiter haben bestanden: Baccouche Adel, Kriens (Vebego AG, Horw). Dawid Houwar, Ruswil. Gjergjaj Luz, Nebikon. Hosseini Seyed Mahdi, Luzern (Login Berufsbildung AG, Luzern).

Bachmann Joël Luca, Ebikon (Flüma Klima AG, Ebikon). Meyer Tim, Ebikon (Aicher, De Martin, Zweng AG, Luzern). Siegenthaler Dennis, Beinwil am See (Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Luzern).

Note 5,6: Stocker Kyra Pascale, Beromünster (JOP Josef Ottiger + Partner AG, Rothenburg).

Weiter haben bestanden: De Paolis Patrizio, Kriens (WSP Suisse AG Ingenieure und Berater, Luzern). Dinic Filip, Ebikon (Equans Services AG, Kriens). Felber Fabian, Buchs (Schär + Egli GmbH, Sursee). Fischetti Stefano, Hochdorf (E. + Th. Bertsch AG, Luzern). Haas Nico, Obernau (Olso AG, Luzern). Hofer Simon, Meggen (Schmid Amrhein AG, Luzern). Mehmedi Haris, Merenschwand (Basler & Hofmann AG, Kriens). Mihajilovic Stefan, Emmenbrücke (Schär + Egli GmbH, Sursee). Pajic Bojan, Ebikon (Markus Stolz + Partner AG, Luzern). Ulbrich Tim, Weggis (Fredy Haefliger AG, Vitznau).

Note 5,5: Zemp Patrick, Buchrain (Implenia Schweiz AG, Gisikon).

Weiter haben bestanden: Cvetkovic Lazar, Emmenbrücke (Aicher, De Martin, Zweng AG, Luzern). Jusovic Mirzet, Luzern (Amstein + Walthert Luzern AG, Horw). Krasniqi Egzon, Büron (Imboden Solista GmbH, Horw). Kunz Flavia, Reitnau (T&P Troxler & Partner AG, Ruswil). Maheswaran Gowsikan, Emmenbrücke (Wirkungsgrad Ingenieure AG, Luzern). Nefzi Yassin, Kriens (Schmid Amrhein AG, Luzern). Pittet Michel Robert, Kriens (W & P Engineering AG, Willisau). Uysal Mustafa, Menziken (tib Technik im Bau AG, Luzern).

Note 5,6: Fischer Markus Matthäus, Malters (Fischer Thomas und Stefan, Malters).

Note 5,5: Meier Raphael, Dagmersellen (Bell Schweiz AG, Zell).

Barmet Simon (mit BM), Ballwil (Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke). Huwiler Jonas, Küssnacht am Rigi (Planteam S AG, Luzern). Lötscher Bryan, Hellbühl (Ingenieurbüro Kost + Partner AG, Sursee). Roos Elias (mit BM), Rothenburg (Trigonet AG, Luzern). Schaller Silvan, Willisau (Heini Geomatik AG, Willisau). Stadelmann Tim Luca, Inwil (Stadt Luzern, Luzern). Tanner Severin, Flühli (Geopoint Lütolf ag, Entlebuch).

Bossart Andrin Moritz, Luzern (Castelli Silvestro Schriften & Reklamen GmbH, Luzern). Brun Yael, Entlebuch (Swiss Krono AG, Menznau). Kunz Lara, Grosswangen (Atelier WM GmbH, Sursee). Meyer Jana, Grosswangen (Makro Art AG, Grosswangen). Meyer Nils, Ruswil (BlackStone Werbetechnik GmbH, Luzern). Rosenkranz Sarah, Rothenburg (AST Beschriftet AG, Emmenbrücke). Rüegg Jonas, Emmenbrücke (awp-Plakatif ag, Kriens). Ruf Elena, Menziken (Pinato Graphics AG, St. Erhard). Stocker Gian Frédéric, Eschenbach (AST beschriftet AG, Emmenbrücke). Vassali Gian Mathias, Luzern (BlackStone Werbetechnik GmbH, Luzern). Venetz Lora, Kriens (Atelier WM GmbH, Sursee). Wick Christian, Root (Sima Print AG, Ebikon).

Burch Vanessa, Neudorf (Kunz AG, Neuenkirch). Oppliger Damian Marc, Hasle-Rüegsau (FN Bau Team AG, Malters).

Gullo Carmine, Emmen (MVM AG, Emmen).

Note 5,5: Elger Nora Daniela, Luzern (Stutz Design GmbH, Luzern).

Weiter haben bestanden: Loser Inola, Goldau (Gübelin AG, Luzern). Reifler Alina, Bischofszell (Bucherer AG, Luzern). Zihlmann Alexandra, Escholzmatt (Schmuckwerkstatt 1983 GmbH, Luzern).

Note 5,7: Staub Michelle Deborah (mit BM), Oberarth (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern).

Note 5,4: Urech Noah Aioscha (mit BM), Windisch (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern).

Weiter haben bestanden: Baumbach Mara Ira (mit BM), Neuenkirch (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Braun Valentin Luis (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Brügger Jan, Lostorf (Rocket GmbH, Luzern). Bruhin Michelle (mit BM), Wagen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Crivaro Ines (mit BM), Aarau (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Egli Elena Laura (mit BM), Horw (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Eichelberg Ludovica (mit BM), Zürich (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Estermann Lena (mit BM), Hildisrieden (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Gander Ruben (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Gränicher Kaia (mit BM), Huttwil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Guilgot Fabienne (mit BM), Horw (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Häfliger Daniel Hubert (mit BM), Rickenbach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hartl Jasmin (mit BM), Erlinsbach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Huwyler Michael Simon (mit BM), Auw (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Kiefer Melinda (mit BM), Villnachern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Koch Corina (mit BM), Bremgarten (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Kost Natalie Julie (mit BM), Hohenrain (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Lussmann Elin (mit BM), Steinen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Porporini Laura Anja Sara (mit BM), Zürich (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Spiess Patrizia (mit BM), Hellbühl (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Stürmlin Jana (mit BM), Willisau (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Tanaka-Lingg Dana (mit BM), Cham (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Tobler Soley Vivienne (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). von Gunten Katharina (mit BM), Hägendorf (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Willimann Fabienne (mit BM), St. Erhard (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Zerzawy Nadia Hikaru (mit BM), Villnachern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern).

Kadrija Joy Tima, Beromünster (Nanzer Gravuren GmbH, Adligenswil).

Note 5,6: Emmenegger Mario, Hildisrieden (Rüttimann Leitungsbau AG, Ballwil).

Kozarac Armin, Emmenbrücke (vonRoll Casting AG, Emmenbrücke).

Buchser Jean-Luc, Menziken (vonRoll Casting AG, Emmenbrücke).

Bajramaj Luis, Emmen (Zemp Sanitär AG, Luzern). Baltensperger David, Eschenbach (von Büren Dachblitz AG, Hochdorf). Brunet Igor, Luzern (Wieland AG, Kriens). Çallaku Burak, Luzern (Schmidt AG, Luzern). Christen Peter Matthias, Gettnau (Graf AG, Schötz). Dantas Gonçalves Silvano, Schachen (F. Kuster AG, Luzern). Dawit Isseyas, Emmenbrücke (Schacher Sanitär AG, Adligenswil). Dovoda Benjamin, Luzern (Morelli AG, Luzern). Duss Luca, Rothenburg (Schmidt AG, Luzern). Feyzi Nassir, Triengen (Erwin Peter AG, Triengen). Galamic Kevin, Oftringen (Gut AG, Willisau). Ganiu Besjan, Hitzkirch (Gallati AG, Luzern). Gjoka Arlind, Ettiswil (Gut AG, Willisau). Grüter Fabian Michael, Dagmersellen (Gut AG, Willisau). Lötscher Remo, Neuenkirch (Air Five AG, Schenkon). Malbasic Dorian, Kriens (Schmidlin Spenglerei + Flachdach AG, Büron). Mathis Ramon, Horw (A. Erhart AG, Horw). Mohammadi Mohammad Rasul, Altishofen (Bösch Sanitär & Heizung AG, Buttisholz). Morina Gentrit, Wolhusen (Air Five AG, Schenkon). Murtaj Lorik, Luzern (Stalder & Birrer AG, Ebikon). Paic Ivan, Luzern (Schmidt AG, Luzern). Pantic Ylias, Luzern (Stutz AG, Luzern). Preni Martin, Wolhusen (Air Five AG, Schenkon). Schärli Fabian, Emmenbrücke (F. Lang AG, Luzern). Siles Mancera David, Luzern (Gallati AG, Luzern). Tecle Dawit, Sempach Station (Josef Wey AG, Rothenburg). Ukaj Bleon, Root (Gallati AG, Luzern). Yakob Amir, Luzern (Vinzenz Peter AG, Inwil). Zeqiri Merdjan, Hitzkirch (Thalmann Haustechnik AG, Hitzkirch).

Aklilu Semhar, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Baumann Jasmin, Sursee (IG Arbeit, Luzern). Birrer Jana Noemi, Fischbach (Alterszentrum Willisau, Willisau). Dawit Teklealem, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). De Barros Noemi Serena, Horw (Stiftung Villa Erica, Nebikon). Gjokaj Rrok, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Haile Lula, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Jossi Samira Nadja, Root (Zentrum Höchweid, Ebikon). Kuqi Arbina, Schenkon (Caritas Luzern, Luzern). Pelosi Noelia, Luzern (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Ruch Jessica, Ufhusen (Stiftung Brändi, Sursee). Schaller Sabrina Andrea, Wolhusen (IG Arbeit, Luzern). Weibel Sahra, Büron (Stiftung Villa Erica, Nebikon).

Al Shawk Mohammad, Ebikon (Stutz AG, Luzern). Arifi Valentin, Root (Stalder & Birrer AG, Ebikon). Birrer David, Inwil (Wesba AG, Ballwil). Birrer Joel, Willisau (Gut AG, Willisau). Boog Aaron Nathanael, Menznau (Marti Haustechnik AG, Menzberg). Chabbeh Louai, Ebikon (Gut AG, Rothenburg). Chaloupka Alois, Uerkheim (Stalder & Birrer AG, Ebikon). Dervishaj David, Sempach (Meyer Haustechnik AG, Neuenkirch). Destani Ejmen, Arth (Gallati AG, Luzern). Emmenegger Luca, Willisau (Troxler Haustechnik AG, Willisau). Fallegger Andreas Franz, Geuensee (Grüter Hans AG, Oberkirch). Fede Fabio, Triengen (Fischer + Pomsler AG, Büron). Fuchs Cedric, Oberkirch (Grüter Hans AG, Oberkirch). Ghebrekidan Natnael, Luzern (GGT Gut Gebäude Technik AG, Emmenbrücke). Gutfleisch Florian, Malters (Markus Schmid AG, Malters). Keller Simon, Hochdorf (Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Luzern). Kreienbühl Gabriel, Triengen (Leupi Haustechnik AG, Winikon). Lutfiu Edin, Root (Hälg & Co. AG, Ebikon). Rölli Simon, Attelwil (Grüter Hans AG, Oberkirch). Stocker Janis, Neudorf (Wey Sanitär/Heizungs AG, Beromünster). Studer Linus, Malters (Grüter Hans AG, Oberkirch). Zurfluh Yanick, Ballwil (Wesba AG, Ballwil).

Andebrhan Semeré, Oberkirch (Tschopp Holzindustrie AG, Buttisholz). Bruhin Manuel Dominik, Beinwil am See (Brauchli AG Luzern, Luzern). El Wirfali Omer, Trimbach (Karl Rölli Holzbau, Bedachung & Spenglerei AG, Pfaffnau). Ettlin Mike, Altbüron (Renggli AG, Schötz). Heer Tim, Grosswangen (Renggli AG, Schötz). Hofmann Jovin Livio, Rothenburg (Sidler & Co. Nottwil AG, Nottwil). Lustenberger Sven, Hergiswil b. Willisau (Birrer Holz AG, Hergiswil b. Willisau). Mohamadi Adjmal, Kriens (Aregger Holzbau GmbH, Ballwil). Portmann Curdin, Steinhuserberg (Huwiler Mägu GmbH, Entlebuch). Vogt Nik Jason, Sursee (Haussener Holzbau, Reiden).

Baggenstos Malin, Vitznau (Hospitality Visions Lake Lucerne AG, Vitznau). Barmettler Jessica, Ennetmoos (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Birrer Franziska, Gisikon (Cascada Hotel, Luzern). Bucheli Selina, Nebikon (Hotel Continental Park, Luzern). Bucher Gaia, Ermensee (Hotel an der Reuss Gamag Management AG, Gisikon). Bucher Morillo Rosa Lisa, Luzern (Hotel Sempachersee, Nottwil). Dietze Jeannine, Altishofen (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Garo Lina, Brittnau (Campus Sursee Seminarzentrum AG, Sursee). Hans Larissa, Ruswil (Hospitality Visions Lake Lucerne AG, Vitznau). Haxhijaj Arbesa, Sursee (Hotel Rigi Kaltbad GmbH, Rigi Kaltbad). Kreienbühl Rafaela, Rothenburg (Hotel Astoria, Luzern). Krummenacher Anna-Theresa, Kriens (Hotel des Balances, Luzern). Llorente Lilly, Zell (Grand Hotel National AG, Luzern). Pinske Sarah, Ecublens (Renaissance Lucerne Hotel Hotel Schiller Betriebe AG, Luzern). Szili Zoltán, Dierikon (Grand Hotel National AG, Luzern).

Note 5,5: Rähmi Janine Mathilde, Schötz (Hotel Continental Park, Luzern).

Note 5,4: Dudle Bianca, Goldau (Hotel Hermitage, Luzern). Pfister Giulia, Schötz (BHS Hotel AG / Radisson Blu Hotel, Luzern).

Weiter haben bestanden: Aeschbacher Natalie, Wabern (Cascada Hotel, Luzern). Beck Niklas, Schenkon (Château Gütsch AG, Luzern). Caruso Elio, Kastanienbaum (Ameron Luzern Hotel Flora Dulac AG, Luzern). Hahn Celina, Sachseln (Ameron Luzern Hotel Flora Dulac AG, Luzern). Kunz Sarah Laura, Luzern (Ameron Luzern Hotel Flora Dulac AG, Luzern). Stillhard Nina-Maria, Sachseln (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern).

Pizzolla Raffael, Grandval (von Moos Peter Hufbeschlag GmbH, Ruswil). Scheurer Erik, Engelberg (Hufklang GmbH, Langnau b. Reiden).

Note 5,5: Kolodziej Maciej, Schachen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern).

Note 5,4: Didi Kevin Chidi, Reinach (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Zimmermann Janik, Emmenbrücke (Perlen Papier AG, Perlen).

Weiter haben bestanden: Bieri Maria, Escholzmatt (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Bucher Nick, Rothenburg (Kanton Luzern, Luzern). Da Rold Chiara, Eschenbach (Gemeindeverband ICT, Emmenbrücke). Dedato Michele, Neuenkirch (Meraxo AG, Sempach Station). Drenica Dreni, Zell (Swiss GRC AG, Luzern). Haidari Eissa, Luzern (simpit GmbH, Luzern). Imfeld Noah, Sarnen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Keller Frederic Emanuel, Adligenswil (Stiftung Brändi, Horw). Kresovljak Gabriel, Zug (Komax AG, Dierikon). Lokietsch Sebastian, Engelberg (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Nestler Vincent Maurice, Eigenthal (Post CH AG, Luzern). Steffen Patrick, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Tinner Pino, Kriens (Komax AG, Dierikon). Valles Luca, Stansstad (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Weber Lara, Luzern (Belfor (Suisse) AG, Gisikon).

Fölmli Michelle, Hasle (b+p AG, Gettnau). Schranz Matthias, Emmen (Ruag AG, Emmen).

Note 5,7: Baumann Philip (mit BM), Obernau (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern).

Note 5,6: Roth Elias (mit BM), Ruswil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Ziltener Noah, Meierskappel (Komax AG, Dierikon).

Note 5,5: Hüsler Jonas, Rickenbach (Dialog Verwaltungs-Data AG, Baldegg). Scherer Leo (mit BM), Ebikon (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Wicki Aurel Linus, Kriens (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil).

Note 5,4: Felder Tobias, Hochdorf (Concordia, Luzern). Müller Jonas John, Schöftland (Erowa AG, Büron). Müller Mira, Kottwil (Leuchter Management Services AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Aksentijevic Djordje, Luzern (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Amro Majd (mit BM), Ebikon (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Ansermet Robin, Meggen (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Bachmann Dominic (mit BM), Safenwil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Bissig Nico, Hochdorf (PH Networks AG, Hochdorf). Bucher Lukas (mit BM), Buochs (Suva, Luzern). Burch Nathalie, Zug (iHilfe Powersolutions GmbH, Luzern). Costa Dominik Alain, Horw (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Dittli Vincent Johannes, Luzern (bbv Software Services AG, Luzern). Durrer Nick, Wolfenschiessen (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Eltaief Younes, Adligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Enzler Aline (mit BM), Stans (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Estermann Jonas, Sursee (BitHawk AG, Sursee). Felder Florian, Schüpfheim (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Flury Tom, Stans (Swiss IT Security AG, Luzern). Fürst Colin, Schenkon (Calida AG, Sursee). Galliker Simon, Emmenbrücke (Bison Schweiz AG, Sursee). Gashi Luan, Luzern (Löwenfels Partner AG, Luzern). Gerber Ben, Grosswangen (Swenex – Swiss Energy Exchange Ltd, Kriens). Götschi Noah Kazuki (mit BM), Vitznau (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Govduchanova Tamila (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschafts-mittelschulzentrum, Luzern). Halbheer Loris Marco, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Halter Daniel Heinz, Lungern (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Härtel Raphael, Luzern (Infoniqa Switzerland Software and Services AG, Root). Huynh Jiriki, Huttwil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Inglin Nadine (mit BM), Altdorf (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Jenni Pascal, Sins (TurnKey Services AG, Root). Käslin Justine, Rothenburg (edp-services ag, Kriens). Kiefer Robin Kedir, Sarnen (InfoSoft Systems AG, Luzern). Kingsman Nicholas Alex, Meggen (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Kneubühler Janis (mit BM), Ufhusen (Bison Schweiz AG, Sursee). Kreienbühl Angelo, Sursee (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Kronenberg Luke Apollo (mit BM), Meggen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Kryeziu Aid (mit BM), Emmenbrücke (Stadt Luzern, Luzern). Leist Jean Richard Maria (mit BM), Weggis (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Lustenberger David, Buttisholz (Also Schweiz AG, Emmen). Martinez Jorge (mit BM), Hochdorf (Siga Services AG, Ruswil). Marty Sebastian, Kastanienbaum (Leuchter Management Services AG, Luzern). Mauve David, Obernau (DemoScope AG, Adligenswil). Meili Simon, Menziken (Bison Schweiz AG, Sursee). Muff Robin, Eich (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Musa Yazdan Mehdi (mit BM), Rothenthurm (I-AG Software, Luzern). Näf Cedric, Schlierbach (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Naval Aguilar Daniel, Emmenbrücke (Zettaplan AG, Rothenburg). Nikolic Nikola, Reiden (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Odermatt Simon David (mit BM), Buochs (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Oppliger Dorian, Pfaffnau (BitHawk AG, Sursee). Öztug Arda, Aesch (Lanpool AG, Aesch). Peric David, Luzern (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Pfäffli Max, Menziken (Data Unit AG, Sursee). Polgár Dániel, Attinghausen (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Porchet Samuel Noah (mit BM), Meggen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Rajab Abdallah, Horw (CKW Conex AG, Luzern). Raveendran Elankeeran, Steinen (Parallel Informatik AG, Luzern). Rechsteiner Felix, Schongau (Ruag AG, Emmen). Rey Colin, Luzern (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Ruckli Simon, Hildisrieden (Ajila AG, Sursee). Ruiz Jeremy, Luzern (Suva, Luzern). Saleem Basil Mahmoud Husni (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Schneider Nicola, Luzern (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Serretti Diyar (mit BM), Root (Migros-Genossenschafts-Bund, Dierikon). Sever Aleksa, Hochdorf (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Stadelmann Severin (mit BM), Meggen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Staffelbach Levin, Kriens (B. Braun Medical AG, Sempach). Stalder Pascal, Oberkirch (Geistlich Pharma AG, Root). Steffen Cedric Lars, Schüpfheim (Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt). Stettler Florian (mit BM), Ballwil (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Stublia Tim, Dierikon (Achermann ict-Services AG, Kriens). Sucur Oliver (mit BM), Buchrain (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Suhendran Ruthran, Kriens (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Trabattoni Massimiliano, Meierskappel (Kanton Luzern, Luzern). Tscherfinger Kevin, Sempach (Suva, Luzern). Tschopp Joël, Schenkon (Zeit AG, Sursee). Veseli Edon, Emmen (Verkehrsbetriebe Luzern AG, Luzern). Vogel Sacha (mit BM), St. Erhard (Bison Schweiz AG, Sursee). Wicki Rouven, Rothenburg (Bica AG, Rothenburg). Zihlmann Andreas, Ballwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Zimmermann Janis, Stans (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern).

de Groot Anna Lina, Meggen (Roth Sempach AG, Sempach).

Chiantera Fabio, Beinwil am See (Imholz Team AG, Luzern). Ernst Silas, Küssnacht am Rigi (Imholz Team AG, Luzern). Schnedl Tamino, Wetzikon (Rocket GmbH, Luzern).

Buchli Andrin, Emmenbrücke (Pircher Partner Kälte & Klima AG, Schachen). Ciriolo Luca, Kriens (Pircher Partner Kälte & Klima AG, Schachen). Sejdiu Luan, Schötz (Huwyler Klima AG, Root).

Barraco Dominik, Villmergen (Truttmann AG, Reiden).

Bieri Samuel, Schüpfheim (Kaufmann Kaminfeger AG, Schüpfheim). Camenzind Ruben, Ebikon (Gabriel Rebsamen AG, Dierikon). Duss Jonathan, Ettiswil (Meier Kilian GmbH, Willisau). Emmenegger Alexandra Katrin, Schüpfheim (Kaufmann Kaminfeger AG, Schüpfheim). Tanner Gianni Daniele, Weggis (Gregor Hirsiger GmbH, Meggen). Zurkirchen Thomas, Werthenstein (Grau Kaminfeger, Entlebuch).

Nussbaumer David Andreas, Alberswil (Fries 2-Rad, Schötz).

Note 5,7: Kraft Linus, Kriens (Hotel Wilden Mann AG, Luzern).

Note 5,6: Lötscher Antonia, Marbach (Gasthaus Thorenberg AG, Luzern).

Note 5,5: Portmann Melissa, Malters (Restaurant Rössli, Schwarzenberg).

Note 5,4: Müller Poonam, Münchenstein (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern).

Weiter haben bestanden: Abdulkadir Abdishakur, Dagmersellen (Landgut Unterlöchli, Luzern). Achermann Reto, Willisau (Campus Sursee Seminarzentrum AG, Sursee). Antoine Ariana, Dagmersellen (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Baftiu Leonora, Gelfingen (Residio AG, Hochdorf). Bartsch Patrick, Sursee (Hotel Sempachersee, Nottwil). Bättig Simon, Willisau (Sternen AG, Willisau). Beck Nicholas, Meggen (Tertianum AG, Luzern). Bisang Joya, Oberarth (Sunneziel Meggen, Meggen). Brunner Carmen, Schötz (Violino Zell, Zell). Bucher Corina, Ruswil (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Ciaccia Serena, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Dokhang Tenzin Woeser, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Emmenegger Jasmin, Flühli (Rest. Bahnhöfli Entlebuch AG, Entlebuch). Emmenegger Nik Timon, Sempach (Sonne Seehotel, Eich). Fischer Levi, Winikon (Campus Sursee Seminarzentrum AG, Sursee). Fries Sarina, Dierikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Graetz Sven, Eich (Cascada Hotel, Luzern). Habermacher Ramon, Altishofen (Restaurant Landhaus zum Lerchenhof, Reiden). Heckner Jan, Buchrain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Heini Alexi, Horw (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Hillmann Anna-Lena, Ballwil (Richemont Gastronomie SBC Stiftung, Luzern). Höfelmann Steven, Menziken (Hotel Restaurant Vogelsang AG, Eich). Hofer Jakob Karl, Meggen (Mariazell Sursee, Sursee). Hordos Noël, Horw (Seehotel Sternen, Horw). Hurschler Adrian, Hasle (Rössli ess-kultur Zima Gastro GmbH, Wolhusen). Imgrüth Tim, Meggen (Gasthaus Thorenberg AG, Luzern). Iten Melanie, Horw (Kirchfeld AG, Horw). Kropf Thalia Sirirat, Hergiswil b. Willisau (Alters- und Pflegeheim St. Johann, Hergiswil b. Willisau). Krummenacher Lina, Escholzmatt (Hotel Sporting AG, Marbach). Lötscher Christine, Meggen (Alters- und Gesundheitszentrum Adligensw, Adligenswil). Martinovic Stjepan, Ruswil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Müller Helena, Sattel (Hospitality Visions Lake Lucerne AG, Vitznau). Perrinjaquet Adrian, Rickenbach (Hotel Hermitage, Luzern). Rehor Alexandra Beatrice, Adligenswil (Alters- und Gesundheitszentrum Adligensw, Adligenswil). Reichmuth Massimo, Triengen (Campus Sursee Seminarzentrum AG, Sursee). Rohrer Alain, Luzern (Hotel Wilden Mann AG, Luzern). Schilliger Leoni, Ebikon (Gastro-Kultur GmbH, Perlen). Schürmann Lars, Nottwil (Campus Sursee Seminarzentrum AG, Sursee). Sigrist Elias, Meggen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Stadelmann Melina, Inwil (Lehrverband Flab 33, Emmen). Stadelmann Tim, Obernau (Gasthaus Hergiswald Häfliger und Partner AG, Obernau). Stirnimann Veronika, Malters (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Sutter Flavia, Rothenburg (Meierhöfli, Sempach). Togni Jannic, Ballwil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Uludag Cihan, Willisau (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Wahyudi Tri, Seewen (Hospitality Visions Lake Lucerne AG, Vitznau). Wicki Julia, Schüpfheim (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Wicki Martinez Janine, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Widmer Yannik, Abtwil (Chrüzmatt, Hitzkirch).

Note 5,5: Christhoku Sarusan, Sempach (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Regli Julian (mit BM), Neuenkirch (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,4: Lombardi Leonardo (mit BM), Küssnacht am Rigi (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Lustenberger Jan (mit BM), Eschenbach (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Wyss Marco, Malters (Schurter AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Baskaran Nemalan, Sins (Thermoplan AG, Weggis). Baumann Marianne Kathrin, Erstfeld (Stiftung Brändi, Luzern). Bisaki David, Ermensee (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Bitterli Eliane, Kappel (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Brun Marino, Grosswangen (Gersag Krantechnik AG, Reiden). Estermann Fabian (mit BM), Dierikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Galli Lars, Luzern (Andritz Hydro AG, Kriens). Gragnano Gianluca, Hochdorf (Ruag AG, Emmen). Herzog Jessica Jasmin, Buchrain (Komax AG, Dierikon). Hess Dany, Gontenschwil (Reiden Technik AG, Reiden). Krummenacher Robin, Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Ramanesh Jakuram, Huttwil (Almatec AG, Schüpfheim). Schilter Cyrill, Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Schmidli Joël, Brittnau (Hunkeler AG, Wikon). Schönenberger Jan, Unterägeri (Stiftung Brändi, Luzern). Schuler Mattia (mit BM), Ballwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Setz Jascha, Schötz (Lanz + Marti AG, Sursee). Willi Stefan (mit BM), Geiss (Ackermann Fahrzeugbau AG, Willisau).

Keller Ruth, Henggart (Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI), Horw).

Hecht Sarah Leonie, Altishofen (HauptSache Schön, Gettnau). Zemp Priska, Eich.

Note 5,7: Koukal Michael, Luzern.

Note 5,4: Beck Seraina Alina, Römerswil (Stiftung Cafe Sowieso, Luzern).

Weiter haben bestanden: Carvalho de Sousa André Miguel, Wauwil (Tertianum AG, Luzern). Fehlmann Selina, Schöftland (Stiftung Brändi, Sursee). Müller Sven Samuel, Schenkon (Stiftung Villa Erica, Nebikon).Neumann Sascha Janik, Rothenburg (Heim im Bergli AG, Luzern). Rasuli Reza, Luzern (Tavolago AG, Luzern).Shala Vjollca, Weggis (Alterszentrum Hofmatt, Weggis). Skeparoska Sonja, Baar (Caritas Luzern, Luzern). Teame Mihret, Emmenbrücke (Tavolago AG Chärnsmatt, Rothenburg). Teweldemedhin Okbit, Luzern (St. Anna Stiftung, Luzern).

Portmann Carlo Vittorio, Emmenbrücke (Gemü GmbH, Emmen).

Note 5,5: Aebischer Nicolas Ivan, Hochdorf (Ufag Laboratorien AG, Sursee). Probst Selina, Emmen-brücke (Ufag Laboratorien AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Barmettler Jasmin, Stans (nolax AG, Sempach Station). Blättler Fabian, Buochs (Werthenstein BioPharma GmbH, Schachen). Hoffer Julian, Baar (Monosuisse AG, Emmenbrücke). Schumacher Andreas, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Shkodra Elza, Affoltern am Albis (Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Wyss Julian, Sarnen (Siga Manufacturing AG, Schachen).

Ahmadi Islamodin, Rain (Autospritzwerk Erwin Suter, Eschenbach). Banz Luca Joel, Knutwil (Jugenddorf, Knutwil). Cabdirahman Cabdillahi Khalid, Stans (Crea Brush Blum, Rothenburg). Derri Dorijan, Malters (Carrosserie Root GmbH, Root). Hussain Dilawar, Luzern (Pascal Günter Spritzwerk AG, Ruswil). Imeri Blendi, Horw (Auto Picasso GmbH, Luzern). Reçica Florent, Luzern (SAM Autodesign AG, Obernau). Tesfay Robel, Reinach (Carrosserie Stalder AG, Geuensee). Wermelinger Dario, Ebikon (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern).

Note 5,5: Zimmermann André, Gunzwil (Paul Furrer AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Achermann Christian, Rengg (Lingg, Doppleschwand). Bachmann Michael, Hasliberg Hohfluh (Schärli Markus, Wolhusen). Bättig Markus, Ruswil (Bernet Landmaschinen AG, Schötz). Bolliger Sebastian, Gontenschwil (Sebastian Müller AG, Rickenbach). Bucheli Loris, Root (Burkart Landmaschinen GmbH, Rain). Bucher Pascal, Entlebuch (Zihlmann Maschinen & Geräte AG, Schüpfheim). Calò Celestino, Beromünster (Sumag Landmaschinen Service GmbH, Römerswil). Dali Marco Thomas, Gunzwil (Emag Landmaschinen AG, Rothenburg). Furrer Fabian, Ermensee (Rogger AG, Kleinwangen). Gfeller Sarina, Schangnau (Urs Unternährer AG, Hasle). Hess Markus, Root (Urs Schmid AG, Luzern). Hug Raffael, Winikon (A. Leiser AG, Reiden). Isenegger Remo, Inwil (Amstad Service GmbH, Dierikon). Käppeli Tim Lino, Sempach (Landtechnik Heini AG, Neuenkirch). Kneubühler Simon, Ufhusen (Kronenberg Maschinen und Fahrzeuge AG, Willisau). Köchli Jan Sven, Sarmenstorf (Bucher Agro-Technik AG, Hämikon). Marbacher Pirmin, Werthenstein (Urs Schmid AG, Luzern). Marti Julian, Grosswangen (Bächtold Landtechnik AG, Menznau). Mehr Andrj Lionel, Willisau (Martin Ruckli AG, Buttisholz). Meyer Nicola, Grosswangen (Paul Furrer AG, Sursee). Richner Simon, Gontenschwil (Rogger AG, Kleinwangen). Röösli Titus, Schüpfheim (Urs Unternährer AG, Hasle). Schwegler Gabriel Severin, Ettiswil (B. Kaufmann AG, Altishofen). Steinmann Christian, Buttisholz (Kurmann Technik AG, Ruswil). Strebel Tobias, Grosswangen (Meyer Walter Landtechnik AG, Ettiswil). Waser David, Luzern (Rüedi Technik AG, Luzern). Wespi Reto, Werthenstein (Martin Ruckli AG, Buttisholz). Willimann Simon, Pfaffnau (Peter Maschinen GmbH, Roggliswil). Wolf Yanis, Hildisrieden (Emag Landmaschinen AG, Rothenburg).

Note 5,8: Barmettler Stefan, Oberdorf (Franz und Martin Theiler, Emmenbrücke). Hodel Michael, Büron (Pirmin Schmidlin, Geuensee). Riebli Leon, Neuenkirch (Kaspar Riebli, Neuenkirch).

Note 5,7: Studer Pascal, Schüpfheim (Pius Schmid, Schüpfheim).

Note 5,6: Amrein Fabian, Sempach (Eugen Senn, Gelfingen). Barmettler Oliver, Reitnau (Armin Aregger, Eich). Bürli Daniel, Gettnau (Leo Zwyer, Willisau). Frey Beat, Hasle (Josef Schmid, Schüpfheim). Hüsler David, Neudorf (Elmar Koch, Sempach). Jenny Camilla, Zürich (Biohof Tempikon, Baldegg). Krummenacher Fabian, Eschenbach (Roman Sigrist-Hurschler, Adligenswil). Marti Nadine, Schötz (Kurt Huwiler-Stadelmann, Aesch). Moos Valentin, Buttisholz (Ueli Zemp, Buttisholz). Odermatt Marco, Oberdorf (Pirmin Schöpfer, Schüpfheim). Schmidlin Klemens Anton Josef, Schlierbach (Kanton Luzern, Egolzwil).

Note 5,5: Gerber Yannick, Wiggen (Mathias Hodel, Langnau b. Reiden). Gisler Simon, Udligenswil (Josef Schryber, Adligenswil). Schöpfer Samuel, Escholzmatt (Niklaus Vonarburg, Buttisholz). Zimmermann Stefan, Dierikon (Peter Zimmermann, Dierikon).

Note 5,4: Bucher Ivan, Kerns (Christian Schnider, Sörenberg). Egli Marco, Menznau (David Brunner, Buttisholz). Furrer Andrea, Hasle (Pius Schmid, Schüpfheim). Huser Ivan, Roggliswil (Philipp Rölli, St. Urban). Klauser Sarah, Herlisberg (Doris und Toni Habermacher-Portmann, Rickenbach). Kneubühler Adrian, Ufhusen (Beat Filliger-Portmann, Ufhusen). Kriz Marcel Roger, Buttisholz (Walter & Romana Zumbühl, Altbüron). Roos Ueli, Willisau (Mathias Stalder, Willisau). Schöpfer Matthias, Flühli (Ueli Schwenk, Eigenthal). Studer Ruedi, Flühli (Lukas Hofstetter, Doppleschwand). Wespi Martin, Nottwil (Bruno Muff, Ruswil).

Weiter haben bestanden: Amrein Patrick, Malters (Anton Seeholzer-Hodel Bauernhofevent GmbH, Sigigen). Anderhub David, Eschenbach (Bernhard Zemp, Eigenthal). Aregger Daniel, Hergiswil b. Willisau (Josef Steinmann-Buob, Fischbach). Bachmann David, Doppleschwand (Richard Grüter-Küng, Ruswil). Bachmann Ramon Philipp, Hellbühl (Familie Andrea Lötscher, Meggen). Barmet Michael, Inwil (Josef Rebsamen- Bucher, Eschenbach). Bernet Sascha, Ufhusen (Peter Renggli-Koller, Grossdietwil). Bircher Jonas, Nottwil (Christoph Hofstetter, Ruswil). Bösch Patrick, Alberswil (Beat Wüest-Kaufmann, Grosswangen). Brun Dominik, Entlebuch (Markus Bucheli, Buttisholz). Brun Jasmin, Willisau (Beat Arnold-Künzli, Schenkon). Brun Silvan, Sigigen (Wendelin Wyss-Häfliger, Triengen). Bucher Kilian, Doppleschwand (Philipp Bachmann, Hellbühl). Bucher Mathias Kilian, Baldegg (Andreas und Daniel Grüter, Hohenrain). Bucher Michael, Romoos (Markus Fuchs, Buttisholz). Bühlmann Dominik, Emmenbrücke (Andreas Stuber, Rothenburg). Bühlmann-Muff Lucia Priska, Kriens (Franz und Martin Theiler, Emmenbrücke). Dober Silvan, Baldegg (Othmar Feer, Römerswil). Egli Philippe, Nottwil (Magnus Bättig, Rickenbach). Erni Dominik Daniel, Sigigen (Richard Grüter-Küng, Ruswil). Estermann Joel, Nottwil (Hans-Peter Zemp, Buchrain). Felder David, Finsterwald (Fredy Bucher-Felder, Emmen). Friedli Marcel, Escholzmatt (Pius Emmenegger, Geiss). Füglister Florian Peter, Ballwil (Lukas Ottiger, Rothenburg). Füglister Stefan, Ballwil (Beat Filliger-Portmann, Ufhusen). Grüter René, Sigigen (Beat Wüest-Kaufmann, Grosswangen). Grütter Jonas, Hagendorn (Bruno Häfliger, Rickenbach). Gut Mario, Ennetmoos (Stefan Bütler-Amhof, Hämikon). Häfliger Jonas, Zell (Philipp Lingg, Altbüron). Hasler Elias, Dornach (Beat Riedweg, Schongau). Hodel Kilian, Kottwil (René Helfenstein, Sempach). Hunziker Rico, Rain (Franz Schürch, Rothenburg). Kälin Adrian, Einsiedeln (Eduard Z’graggen-Kretz, Adligenswil). Kammermann Alexander, Hergiswil b. Willisau (Thomas Grüter, St. Urban). Kaufmann Remo, Schüpfheim (Reto Vogel, Schüpfheim). Koch Florian, Luzern (Rolf Stocker, Neudorf). Koch Pirmin, Gunzwil (Markus Gisler, Gunzwil). Krummenacher Fabian, Rothenburg (Reto Theiler, Schüpfheim). Küng Samuel, Gunzwil (Hanspeter Jost-Meier, Gunzwil). Kurmann Manuel, Zell (Pächtergemeinschaft Barmettler & Stalder, Eigenthal). Kurmann Melanie, Willisau (Bruno Stadelmann, Willisau). Lehmann Elias, Ballwil (Adrian Klauser-Zürcher, Römerswil). Limacher Patrick, Ruswil (Thomas Brunner, Rain). Lischer Daniel, Geuensee (Betriebsgemeinschaft ApmB-Alberswil, Alberswil). Lüthi Lukas, Marbach (Thomas Grüter, St. Urban). Malhotra Kim, Ennetbürgen (Othmar Feer, Römerswil). Meyer Lars, Grosswangen (Michael Rölli, St. Erhard). Meyer Samuel, Beromünster (Hanspeter Jost-Meier, Gunzwil). Müller Christoph, Nebikon (Andreas und Daniel Grüter, Hohenrain). Niederberger Martin, Escholzmatt (Martin Müller, Rain). Niederberger Samuel, Wolfenschiessen (Thomas Bühlmann, Emmen). Peter Raphael, Lieli (Markus Kaufmann-Ward, Kleinwangen). Peter Sebastian, Hergiswil b. Willisau (Ludwig Grüter, Hergiswil b. Willisau). Portmann Ivan, Escholzmatt (Martin Zemp, Ebnet). Portmann Jonas, Schüpfheim (Hanspeter Streit, Steinhuserberg). Portmann Ueli, Escholzmatt (Stefan Schöpfer, Rengg). Purtschert Henry, Buttisholz (Robert Portmann-Trinkler, Buttisholz). Ruoss Romeo Josef, Beromünster (Armin Ottiger, Neudorf). Schmidiger Stefan, Hasle (Beat Wigger-Niederberger, Hasle). Schori Kevin Pavel, Brunnenthal (Matthias Sempach, Entlebuch). Schuller Muriel Julienne, Burg (Roland Wismer, Rickenbach). Schumacher Ramon Toni, Wolhusen (Matthias Hofstetter, Rengg). Seeholzer Stefanie, Sigigen (Beat Kaufmann-Gerstenkorn, Nottwil). Staudacher Magali, Mandach (Philipp Aregger, Inwil). Stocker Jvan, Neudorf (Josef Marfurt, Büron). Stöckli Roland, Werthenstein (Lukas Dissler, Wolhusen). Vogel Stefan, Sörenberg (Markus Bieri, Entlebuch). von Moos Elia Mattia, Römerswil (Peter Willimann, Beromünster). von Wyl Remigi Jesaja, Schwarzenbach (Herbert Wechsler-Birrer, Grosswangen). Waser Albert, Engelberg (BG Hüsler Bättig, Rickenbach). Weiss Quirin, Meierskappel (Andreas & Bettina Nussbaumer, Alberswil). Wicki Adrian, Hasle (André Schmid, Flühli). Wigger Adrian, Schüpfheim (Pius Schmid, Schüpfheim). Wobmann Manuel, Schwarzenberg (Andreas Burri, Malters). Wolf Beat, Buttisholz (Stefan Marti, Grosswangen). Wolfisberg Jules, Neuenkirch (Markus Bühlmann, Rothenburg). Wüest David, Grosswangen (Julien Rüttimann, Hohenrain). Zihlmann Silvan, Schüpfheim (Bruno Burri, Rain).

Note 5,5: Carrero Nando, Zofingen (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen).

Weiter hat bestanden: Sahiti Laura, Brittnau (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen).

Note 5,8: Staubli Jana, Ettiswil (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen).

Note 5,4: Scheidegger Tobias, Aarburg (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen).

Weiter haben bestanden: Burri Timo, Rain (Ramseier Suisse AG, Sursee). Heutschi Silvan, Hitzkirch (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Huber Hannah, Grossdietwil (Diwisa Distillerie Willisau SA, Willisau). Koch Marion, Laupersdorf (Ramseier Suisse AG, Hochdorf). Krähenbühl Anastasia, Brittnau (Ramseier Suisse AG, Sursee). Näf Antonia, Schlierbach (Soorser Bier AG, Sursee).

Note 5,7: Ravindran Apuurvan, Sursee (Galliker Transport AG, Altishofen).

Note 5,4: Tefera Kevin, Luzern (Manor Warenhaus, Luzern).

Weiter haben bestanden: Amalathas Tharsan, Luzern (Heineken Switzerland AG, Luzern). Asovic Leonardo, Grosswangen (Orgatent AG, Grosswangen). Berhe Hermon, Unterägeri (Schacher Hydraulik AG, Inwil). Berisha Armend, Emmenbrücke (Manor Logistik AG, Hochdorf). Da Silva Francisco, Emmenbrücke (Galliker Transport AG, Altishofen). Daniel Tomas, Emmenbrücke (Caritas Luzern, Luzern). Dantas Fernandes Ronaldo, Kriens (Röösli Transporte AG, Emmen). Dantas Fernandes Ruben, Kriens (Röösli Transporte AG, Emmen). Feer Alessio, Luzern (Stiftung Brändi, Kriens). Huser Robin Noël, Menznau (Imbach Logistik AG, Schachen). Mangott Brian, Inwil (Armeelogistikcenter Othmarsingen, Emmenbrücke). Marbach Pascal, Ruswil (Krieger AG, Ruswil). Mohamed Hassan Abdirahman, Luzern (Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH, Reiden). Mohammed Ahmed Kisha, Triengen (Trisa Accessoires AG, Triengen). Müller Simon, Geuensee (Stiftung Brändi, Kriens). Negash Asmelash, Horw (Montalpina, Kriens). Nikaj Richard, Sursee (EWL Verkauf AG, Luzern). Pajaziti Haris, Emmenbrücke (Röösli Transporte AG, Emmen). Pali Rajmond, Kriens (Stiftung Brändi, Kriens). Qorbanzada Hamayun, Altishofen (Stahl Reiden AG, Reiden). Sahiti Fatlum, Luzern (Trisa AG, Triengen). Santos Castro André Filipe, Dagmersellen (Genossenschaft Caritas-Markt, Sempach Station). Schmidiger Marian-Aurelian, Schötz (Meyer BlechTechnik AG, Grosswangen). Softic Armin, Emmenbrücke (Stiftung Brändi, Kriens). Sulub Cabdi Cabdifatax, Luzern (Kanton Luzern, Luzern).

Note 5,5: Lüscher Philippe, Sempach (Otto’s AG, Sursee). Speidel Michel, Luzern (B. Braun Medical AG, Sempach).

Weiter haben bestanden: Abazi Dijart, Burg (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Almeida Carvalho Ivan Gabriel, Schöftland (Nouvel AG, Triengen). Alves Vieira Antonio Alexandre, Grosswangen. Araya Perez Michael, Luzern (SAG Schweiz AG, Kriens). Baltensweiler Oksana, Luzern. Baumgartner Luca Fabian, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Bécsi Kamilla, Schötz. Beetschen Yanic, Eschenbach (Arco Regio AG, Eschenbach). Bejic Edon, Kriens (Siga Services AG, Ruswil). Bernet Lukas, Reiden (Galliker Transport AG, Altishofen). Bogosavljevic Ilija, Willisau (Heitzmann AG, Schachen). Bühler Pascal, Schongau (Post CH AG, Luzern). Bunjaku Leon, Stans (Curaden AG, Kriens). Çallaki Durim, Ebikon (Emmi Schweiz AG, Emmen). Camenzind Mika, St. Erhard (Arthur Weber AG, Nebikon). Cammarano Daniel, Baar (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Cayir Berkan, Luzern (Steeltec AG, Emmenbrücke). Ciaranfi Franco, Luzern (Armeelogistikcenter, Emmenbrücke). Cosor Valentin, Meggen (Aldi Suisse AG, Perlen). Costa Axel, Neuenkirch (Thali AG, Hitzkirch). Da Silva Moreira Bruno, Reiden (Arthur Weber AG, Nebikon). Dacosta Yago, Rothenburg (Sonepar Suisse AG, Rothenburg). Darweshi Bigwz Shayan, Emmen (Otto’s AG, Sursee). Das Neves Penso Dylan, Root (Komax AG, Dierikon). Delijaj Muhamet, Schüpfheim. Dodaj Florian, Kriens (Otto’s AG, Sursee). Dubach Timo, Wolhusen (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Durrer Jan Peter, Horw (Stiftung Brändi, Kriens). Emmenegger Thomas, Ebikon. Faustino Silva Michaell Senny, Emmenbrücke (Post CH AG, Luzern). Fiechter Lars, Auswil (Galliker Transport AG, Altishofen). Franzé Matteo, Strengelbach (Meier Tobler AG, Nebikon). Frrokaj Gentian, Wauwil (Trisa AG, Triengen). Fuchs Daniel Mojsije, Luzern (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Gashi Durim, Sursee (PanGas AG, Dagmersellen). Geci Gentian, Beinwil am See (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Giuliani Erika, Sursee (Competec Logistik AG, Willisau). Glauser Andreas, Fischbach (Marmobisa AG, Ebersecken). Graca Julian, Emmenbrücke. Hajrizi Rinor, Emmenbrücke (Login Berufsbildung AG, Luzern). Hajrullahu Laurent, Luzern (Scherer & Bühler AG, Meggen). Haller Kevin, Rothenburg (Ikea AG, Rothenburg). Hernández Rodríguez Leandra, Malters (Hornbach Bau- und Gartenmarkt, Luzern). Ibrahimovic Haris, Luzern (Perlen Papier AG, Perlen). Ignatov Leonardo Ivanov, Kriens (O. Küttel AG, Kriens). Januzaj Enis, Geuensee (Otto’s AG, Sursee). Jolli Juliano, Luzern (Manor Logistik AG, Hochdorf). Kipfer Loïc, Rotkreuz (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Komani Anton, Reiden. Köpfle Lorrany, Oberkirch (Ikea AG, Rothenburg). Kostic Sasa, Fontannen b. Wolhusen (Ygnis AG, Ruswil). Krebs Levin, Reiden (Hunkeler AG, Wikon). Kunz Joël, Gunzwil (Ruag AG, Emmen). Kurz Sabrina, Altishofen (Stiftung Brändi, Kriens). Lika Arber, Kriens (Herzog-Elmiger AG, Kriens). Limacher Anja Lena, Oberkirch (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Loosli Jan, Eriswil (Galliker Transport AG, Altishofen). Lopes Tiago, Emmenbrücke (Post CH AG, Luzern). Lopes Camarinha Pedro Henrique, Luzern (Sonepar Suisse AG, Rothenburg). Ly Jetwin, Hochdorf (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Manz Luca, Obernau (Emmi Schweiz AG, Emmen). Martinez Campo Daniel, Luzern (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Matkovic Enrique, Horw (Post CH AG, Luzern). Mendes Arsénio João Manuel, Sursee (Lang & Co. AG, Reiden). Mendes Teixeira Bernardo, Ebikon (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Meyer Dominik, Laupersdorf (Woodpecker Group AG, Reiden). Milenkovic Lukas, Sursee (Post CH AG, Luzern). Mira Sao Pedro Daniel, Emmenbrücke (Reiden Technik AG, Reiden). Mora Diaz Kevin Onays, Luzern (Littlebit Technology AG, Root). Mostafa Karim, Luzern (Bucherer AG, Luzern). Murtic Nedim, Hergiswil (Post CH AG, Luzern). Nasufi Neron, Oberarth (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Ninkovic Boban, Emmen (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Odermatt Silvan Marc, Oberkirch (vonRoll Casting AG, Emmenbrücke). Okola Isaac, Luzern. Pajaziti Blendi, Ebikon (E. C. Fischer AG, Luzern). Pajic Boris, Ebikon (Post CH AG, Luzern). Paljuh Julian Luca, Luzern (EL Kabel AG, Root). Pereira Subtil Carolina, Kriens 2 (Competec Logistik AG, Willisau). Peter Nick, Emmenbrücke (Bataillard AG, Rothenburg). Rana Faseeh Altaf, Luzern (Frigo Handel AG, Rothenburg). Rindlisbacher Manuel, Aarwangen (Galliker Transport AG, Altishofen). Rocha Teixeira Miguel, Sursee (Proderma AG, Schötz). Roth Andy, Altbüron (Andermatt Biocontrol Suisse AG, Grossdietwil). Rusu Cristin, Kriens. Saliu Adrian, Emmen. Schick Sebastian, Emmen (Pistor AG, Rothenburg). Schmid Marion, Hitzkirch (Ruag AG, Emmen). Schürmann Michael, Buchrain (Wirth+Co AG, Buchrain). Setton Bove Fabio Elias, Geuensee (Arthur Weber AG, Nebikon). Sever Vladimir, Hochdorf (Arthur Weber AG, Nebikon). Sivapiragasam Ischwarnan, Mauensee (Hostettler AG Sursee, Sursee). Stalder Michael, Wolhusen (Competec Logistik AG, Willisau). Stojak Kristian, Emmen (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Stojanovic Srdana, Emmenbrücke (Aldi Suisse AG, Perlen). Supino Luca, Eschenbach (Also Schweiz AG, Emmen). Temelkovski Kristian, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Tesfamichael Benhur, Emmenbrücke (Post CH AG, Luzern). Thayananthan Risikeesan, Emmenbrücke (Post CH AG, Luzern). Toggenburger Nando, Altdorf (Suva, Luzern). Trailovic Gabrijela, Hochdorf (Manor Logistik AG, Hochdorf). Waldis Cedric, Weggis (Heineken Switzerland AG, Luzern). Walker Saskia, Altbüron (Post CH AG, Luzern). Zivanovic Alex, Büron (Lehner Versand AG, Schenkon). Zivkovic Gabriel, Emmenbrücke (Emmi Schweiz AG, Emmen). Zivkovic Ivo, Emmenbrücke (Imbach Logistik AG, Emmenbrücke). Zorica Hrvoje, Sursee.

Cherillo Tommaso, Emmenbrücke (Flüma Klima AG, Ebikon). Islamaj Hamdi, Wauwil (Air Five AG, Schenkon). Jonuzi Almin, Sursee (Air Five AG, Schenkon). Karakoc Gürkan, Reinach (Air Five AG, Schenkon). Kulhan Furkan, Hochdorf (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Lanfranchi Dan Cedric, Rothenburg (Flüma Klima AG, Ebikon). Preni Emanuel, Triengen (Air Five AG, Schenkon). Yasa Mustafa, Ebikon (Flüma Klima AG, Ebikon).

Note 5,4: Rüttimann Lea, Kriens (Gimalur AG, Obernau).

Weiter haben bestanden: Arnold Rahel, Seewen (Stiftung Brändi, Kriens). Bachmann Astrid, Schachen (Bieri GmbH, Schachen). Bucheli Rivana, Malters (Hans Bühler GmbH, Malters). Bucher Leonie, Schüpfheim (Maler Wigger GmbH, Entlebuch). Dejen Abel, Emmenbrücke (Maler Schlotterbeck AG, Adligenswil). Everts Nina, Adligenswil (Maler Schlotterbeck AG, Adligenswil). Ghebre Sirak, Allenwinden (Maler Schlotterbeck AG, Adligenswil). Gisler Kaya Fiona, Neudorf (Egli + Vitali AG, Sempach Station). Hochuli Tia, Reinach (Maler Mathis AG, Luzern). Holub Micha Corin, Kriens (Bezzola Flavio AG, Horw). Irniger Jana, Emmenbrücke (Maler Rindlisbacher, Emmen). Kaufmann Anja, Egolzwil (Wey Malerei AG, Schötz). Keller Nadine, Schongau (Maler Mennel GmbH, Hochdorf). Kurmann Chantal, Willisau (Hanspeter Bühler, Willisau). Marcellino Matteo, Kriens (MVM AG, Emmen). Mosimann Aisha Gordana, Menznau (malanders GmbH, Luzern). Painda Mukhtar Hussain, Luzern (Gimalur AG, Obernau). Portmann Nadja, Wiggen (Maler Wicki GmbH, Marbach). Spadin Tanja, Emmen (Maler Schlotterbeck AG, Adligenswil). Vogel Eva, Escholzmatt (Hektor Stadelmann GmbH, Escholzmatt).

Note 5,6: Lötscher Corinne Tamara, Dagmersellen (Arnold Philipp Maler AG, Dagmersellen).

Weiter haben bestanden: Abdu Usman, Ruswil (Pascal Günter Malergeschäft GmbH, Ruswil). Canonico Pio Andrea, Zell (Maler Crivellotto AG, Willisau). Elabdellaqui Zapatero Said, Knutwil (Jugenddorf, Knutwil). Ferrara Pasquale, Nottwil (Egli + Vitali AG, Sempach Station). Gmünder Simon, Hergiswil (Camenzind & Partner AG, Luzern). Husseini Mohammad Amin, Rain (Maler Lipp AG, Rothenburg). Marchiano Giacomo, Altdorf (Stiftung Brändi, Kriens). Monteiro Moreira Jessica Catarina, Buttisholz (Stiftung Villa Erica, Nebikon). Moos Celiné, Obernau (Gimalur AG, Obernau). Nick Alexander, Horw (Stiftung Brändi, Kriens). Oberholzer Joel, Römerswil (Maler Stutz AG, Luzern). Safi Ahmed, Langenthal (SAA AG, Altbüron). Schwarzentruber Benjamin, Eschenbach (Bezzola Flavio AG, Horw). Setz Luan, Steinhuserberg (Armin Stöckli AG, Willisau). Sinner Jasmin, Strengelbach (Maler Arnold AG, Reiden). Zihlmann Natalie, Ruswil (Malergeschäft Habermacher, Ruswil).

Note 5,4: Amgarten Marco Peter, Schenkon (Aregger AG, Buttisholz).

Weiter haben bestanden: Abdiu Nuhi, Malters. Affentranger Noel, Melchnau (Affentranger Bau AG, Altbüron). Alves Pinto Rui Filipe, Nottwil. Bieri Tim, Schlierbach (Waller AG, Büron). Bremgartner Peter Anton, Geuensee (Waller AG, Büron). Bucher Flavio, Horw (Anliker AG, Emmenbrücke). Büchler Adrian, Nottwil (Aregger AG, Buttisholz). Burkard Dario, Schlierbach (Waller AG, Büron). Burri Manuel, Baldegg (Beer AG, Hochdorf). De Castro Carmona Kauan, Hildisrieden (Häller Bau AG, Sempach). Egli Kilian, Menznau (Emil Peyer AG, Willisau). Egloff Kevin Marc, Richenthal (Josef Arnet AG, Dagmersellen). Ferrario Luca Fritz, Dagmersellen (Estermann AG, Geuensee). Funk Patrick, Buchrain (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Gisi Noah, Nottwil (Emil Gloggner AG, Ruswil). Gretler Luca, Oberkirch (Gretler AG, Oberkirch). Grilz Dario, Winikon (Estermann AG, Geuensee). Habteab Tesfahiwet, Luzern (Arnet Bau AG, Entlebuch). Hafner Roger, Hasle (Arnet Bau AG, Entlebuch). Hodel Dario, Oberkirch (Aregger AG, Buttisholz). Huber Simon Peter, Büron (Waller AG, Büron). Hüsler Michael, Menziken (H. Estermann Bau AG, Schenkon). Kaiser Lars, Hergiswil (Anliker AG, Emmenbrücke). Kneubühler Aurel, Willisau (Stutz AG, Willisau). Knupp Aron, Schötz (Kurmann Bau AG, Gettnau). Kronenberg Michael, Schötz (Wüest AG, Nebikon). Paternoster Silvio, Emmenbrücke (Anliker AG, Emmenbrücke). Peter Simon, Hergiswil b. Willisau (Emil Peyer AG, Willisau). Portmann David, Doppleschwand (Stalder Bau AG, Hasle). Portmann Ramon, Hasle (PK Bau AG Schüpfheim, Schüpfheim). Portmann Tom, Kriens (Arnold Senger AG, Adligenswil). Pozzi Sven, Nebikon (Wüest AG, Nebikon). Ramazany Reza, Rothenburg. Roos Sandrin, Willisau (Emil Peyer AG, Willisau). Roth Silvan, Hasle (Arnet Bau AG, Entlebuch). Schwegler Jonas, Nottwil (LBG Architektur + Bau, Schenkon). Schwyzer Sebastian, Kottwil (Stutz AG, Willisau). Sergi Pierluigi, Buttisholz. Stäger Franz Benno, Ruswil (Emil Gloggner AG, Ruswil). Stöckli Marco, Emmen (Implenia Schweiz AG, Luzern). Studer Yannick, Oberdorf (Gebr. Amberg Bauunternehmung AG, Luzern). Stutz Kilian Alexander, Nottwil (Sidler & Co. Nottwil AG, Nottwil). Troxler Silvan, Sempach Station (LBG Architektur + Bau, Schenkon). Wechsler Marius, Grosswangen (Aregger AG, Buttisholz).

Abraham Andemicael Siem, Luzern (Thermoplan AG, Weggis). Akrami Mohammad Hadi, Rain (Sistag AG, Eschenbach). Alimpic Lazar, Cham (Stiftung Brändi, Kriens). Baisotti Carlo, Strengelbach (Stiftung Brändi, Kriens). Blum Jan Lukas, Wilihof (Trisa AG, Triengen). Cufta Muhamed, Reinach (Peka-Metall AG, Mosen). Desic Filip, Emmenbrücke (Trisa AG, Triengen). Mungan Haidar, Oberkirch (Imbach + Cie AG, Nebikon). Teixeira da Silva João Francisco, Schachen (Stiftung Brändi, Kriens).

Note 5,6: Kretz Pascal, Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,5: Wapf Flavio, Altbüron (Stöckli Medical AG, Oberkirch). Wyss Fabio (mit BM), Rain (Pädagogische Hochschule Luzern, Luzern).

Note 5,4: Bussmann Manuel, Willisau (7S Medical International AG, Oberkirch). Geisseler Lea (mit BM), Neuenkirch (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen).

Weiter haben bestanden: Antonucci Nino (mit BM), Obernau (ICT-Berufsbildung Zentralschweiz, Adligenswil). Barmettler Anita, Rothenburg (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Barmettler Joel (mit BM), Ennetbürgen (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Brun Joel (mit BM), Buchrain (TurnKey Services AG, Root). Bucher Mano, Ruswil (Auviso Audio Visual Solutions AG, Emmenbrücke). Felder Julia (mit BM), Entlebuch (Kanton Luzern, Willisau). Fellmann Jan, Uffikon (Private Selection Service AG, Luzern). Flury Leander, Wangen b. Olten (Funk Solutions GmbH, Luzern). Hartmann Luke Morris (mit BM), Emmenbrücke (Kanton Luzern, Luzern). Jenzer Layla (mit BM), Huttwil (Andermatt Biocontrol Suisse AG, Grossdietwil). Kottmeyer Janica, Zug (Bauer Medien AG, Kriens). Kramer Lea (mit BM), Malters (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Krieger Fabio Mark (mit BM), Ruswil (Opacc Laboratory AG, Rothenburg). Muff Reto (mit BM), Weggis (Ruag AG, Emmen). Pechmann Samuel (mit BM), Ebikon (Elektro-Ausbildungszentrum, Horw). Röthlin Franco, St. Niklausen OW (Kanton Luzern, Luzern). Schmid Dario, Luzern (Also Schweiz AG, Emmen). Schmid Elias David (mit BM), Neuenkirch (Opacc Laboratory AG, Rothenburg). Stadelmann Sebastian, Kastanienbaum (Bauer Medien AG, Kriens). Stifani Davide (mit BM), Sarnen (Achermann ict-Services AG, Kriens). Zemp Daniela, Menznau (Swiss Infosec AG, Sursee).

Note 5,4: Bucheli Jana, Malters (Medici Ärztezentrum, Zell). Felder Nadine, Schüpfheim (Ärztezentrum Malters AG, Malters). Stojanovic Sandra, Emmenbrücke (Praxis Gruppe Luzern Maihofstrasse, Luzern). Studer Simone, Sursee (Praxis Dr. med. U. Harte, Sursee).

Weiter haben bestanden: Abdihodzic Irma, Emmen (Zentrum für Kinder und Jugendmedizin am Sonnenplatz, Emmenbrücke). Achermann Ayline, Ballwil (Rontalpraxis Dr. med. A. Heisler, Ebikon). Adler Svenja, Adligenswil (Praxis Dr. Züsli, Luzern). Araújo Gomes Nina, Luzern (Dr. med. Markus Dahinden, Luzern). Arnet Lisa Maria, Meggen (Arztpraxis im Park, Meggen). Avdija Mergime, Dagmersellen (Kinder- und Jugendarztpraxis, Willisau). Baggenstos Joana, Root (Gesundheitszentrum Dr. Annen AG, Root). Bärtschi Anouk, Brittnau (Permanence Bahnhof Luzern MedCenter AG, Luzern). Bättig Nicole, Wauwil (Städtlipraxis Sempach, Sempach). Beeler Nina, Honau (Familienpraxis Wilweg, Root). Berisha Lorent, Dierikon (Gesundheitszentrum Dr. Annen AG, Root). Betschart Eliane, Ruswil (Sanacare Gruppenpraxis, Luzern). Biedermann Julia, Kriens (Praxis Dr. Lutz Herbst, Horw). Bötschi Riana, Neuenkirch (Dr.med. Barbara Keel, Luzern). Britschgi Seline, Urswil (Ärztezentrum Adligenswil, Adligenswil). Burkart Lara Manuela, Rain (Monvia Gesundheitszentrum Hochdorf, Hochdorf). Dubacher Rahel, Weggis (Arztpraxis im Weggishof AG, Weggis). Eid Lara Marie, Grosswangen (Dr. med. Sonntag u. Schubiger, Luzern). Felder Joana, Geuensee (Städtlipraxis Sempach, Sempach). Felix Silvana, Horw (Praxis Feldmühle Dr. med. Stefanie Meusel GmbH, Kriens). Furrer Carla, Schüpfheim (Hausarztpraxis Dr. med. Thalmann AG, Wolhusen). Greuter Sarah, Reitnau (hausärzte region reiden, Reiden). Haring Olivia, Gelfingen (Praxisgemeinschaft am Lindenberg AG, Hitzkirch). Heim Sarah, St. Erhard (Praxisgemeinschaft Wey Streit, Sursee). Herzog Tina, Rain (Centramed, Luzern). Hofstetter Melanie Selina, Ruswil (Hausarztzentrum Gersag, Emmenbrücke). Holzer Linda, Sempach (Maihofpraxis, Luzern). Kämpfer Linda, Neuenkirch (Praxis am Löwenplatz, Luzern). Keller Michelle, Schenkon (Fläckepraxis AG, Rothenburg). Kostic Andela, Kriens (Praxisgemeinschaft Kuonimatt, Kriens). Krishnamoorthy Karaniya, Luzern (Dr. med. Sibylla Weymann, Luzern). Limacher Chiara, Ruswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Lütolf Lara, Rickenbach (Praxis Dr. Wüst AG, Kriens). Lys Sina, Hochdorf (Bueripraxis AG, Buchrain). Meier Livia, Luzern (Praxis Dr. med. Ghelli, Luzern). Minder Patricia, Willisau (Dr. med. Gerhard Klein PFGM GmbH, Wauwil). Müller Sara, Küssnacht am Rigi (Dr.med. Ueli Lang, Weggis). Payares Sanchez Vanessa Beatrice, Luzern (Gruppenpraxis Horw GmbH, Horw). Priestnigg Larissa, Buttisholz (Gesundheitszentrum Buttisholz, Buttisholz). Renggli Andrea, Neuenkirch (Kinderärzte Sursee, Sursee). Rossit Gina, Rain (Praxis Dr. med. Konstantin Vourtsis, Emmenbrücke). Rrahmani Esma, Ebikon (Monvia AG, Luzern). Schacher Nathalie, Malters (Löwenpraxis Luzern, Luzern). Schöpfer Angela, Marbach (Ärztezentrum Malters AG, Malters). Schumacher Luana, Malters (Rontalpraxis Dr. med. A. Heisler, Ebikon). Steffen Chiara, Ruswil (Unimedica Praxis, Ruswil). Steffen Sina, Wolhusen (Pilatus Praxis AG, Luzern). Strickler Jill, Stans (Dr. med. Klaus A. M. Rambach, Kriens). Teixeira Beatriz, Luzern (Hausarztpraxis Udligenswil Frau Dr. med. Claudia Waldleben, Udligenswil). Thommen Simona, Emmenbrücke (Haus- arztzentrum Gersag, Emmenbrücke). Trautmann Zoé, Ennetbürgen (Medbase Luzern, Luzern). Unternährer Aylin, Hasle (Arztpraxis Flühli Sörenberg AG, Flühli). Unternährer Linda, Menznau (Hausärzte Willisau AG, Willisau). Vonäsch Noelia Selena, Inwil (Praxis Gruppe Emmen, Emmen). Widmer Livia, Hochdorf (Pilatus Praxis AG, Luzern). Zemp Nicole, Ruswil (Dr. med. Frank Bieringer, Grosswangen). Zizzi Alessia, Rothenburg (Hausarztpraxis Würzenbach, Luzern).

Markaj Martin, Kriens (SteriLog Sterilgutversorgung Luzern AG, Luzern).

Alt Nicola Manuel, Ufhusen (HB Systeme GmbH, Hüswil). Bucheli Björn, Schwarzenberg (Pendola GmbH, Malters). Bürgisser Sven, Menznau (Stadelmann Metallbau AG, Willisau). Dubach Mirco, Hergiswil b. Willisau (Scheiber GmbH, Ettiswil). Egger Philipp, Alberswil (Huber Kontech AG, Buttisholz). Hochstrasser Dean, Nottwil (Huber Kontech AG, Buttisholz). Hoti Edon, Emmen (Bühlmann Metallbau AG, Luzern). James Ryan Colin, Gelfingen (Bühlmann Metallbau Aesch GmbH, Aesch). Joss Lucien Raphael, Gettnau (Wyss Metallbau AG, Gettnau). Jost Kevin, Buttisholz (Moderne Metallbearbeitung GmbH, Grosswangen). Kneubühler Ramon, Nottwil (Huber Kontech AG, Buttisholz). Krauer Louis, Altbüron (Adolf Müller GmbH, Grossdietwil). Kurmann Lukas, Menznau (Herger & Koch AG, Menznau). Mehr Philipp, Hergiswil b. Willisau (Scheiber GmbH, Ettiswil). Moor Yann, Buchrain (Schaller Josef AG, Buchrain). Naef Kevin, Rothenburg (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Rieger Jacob, Entlebuch (Muff Kirchturmtechnik AG, Triengen). Shamala Jonah, Zetzwil (Metallbau Bühlmann AG, Wauwil). Stähelin Nikola, Rickenbach (Moritz Felix, Beromünster). Stöckli Matthias, Menznau (Herger & Koch AG, Menznau). Varga Oliver, Buchrain (Schaller Josef AG, Buchrain). Vengadasalam Shan, Menznau (Herger & Koch AG, Menznau). von Allmen Marvin Christopher René, Luzern (Odermatt Metallbau AG, Kriens). Wolfisberg Max, Luzern (Matter Metallbau AG, Luzern). Zwimpfer Andy, Rickenbach (Metallbau Ottiger AG, Rickenbach).

Bienz Robin, Kriens (Odermatt Metallbau AG, Kriens). Huber David, St. Erhard (Wimeba Metallbau AG, Nebikon). Jauch Jens, Malters (Gebr. Vogel & Co. AG, Malters). Lezić Aldin, Römerswil (4B AG, Hochdorf).

Note 5,4: Manser Silvan, Ruswil (SSM Meier GmbH, Ruswil).

Weiter haben bestanden: Col Roberto Angelo, Hitzkirch (Seven-Air Gebr. Meyer AG, Hitzkirch). Haghju Mohammad Jan, Rain (Odermatt Metallbau AG, Kriens). Jafari Hasan – Ali, Grosswangen (Metallbau Bühlmann AG, Wauwil). Nejati Safar, Pfeffikon (Metallbau Ottiger AG, Rickenbach). Popovic Damjan, Luzern (Ackermann Fahrzeugbau AG, Willisau). Salehi Reza, Beromünster (FH Hüsler AG, Rickenbach). Schönenberger Johnny, Hitzkirch (Seven-Air Gebr. Meyer AG, Hitzkirch). Tschumper Timo Rino, Hochdorf (Schlosserei Lüdi GmbH, Emmenbrücke).

Note 5,6: Vogel Barbara, Doppleschwand (Emscha GmbH, Entlebuch).

Weiter haben bestanden: Muhumed Hussen Shaban, Emmen (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Tesfay Tsige, Grosswangen (Bio-Genuss Käserei Hofstetter, Ruswil).

Note 5,4: Dervishaj Blerina, Geuensee (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen).

Weiter haben bestanden: Alzain Hassan, Bonaduz (Emmi Schweiz AG, Kaltbach). Bachmann Fabian, Meisterschwanden (Fläcke-Chäsi GmbH, Beromünster). Balazi Sanije, Luzern (Emmi Schweiz AG, Emmen). Boutchoko Kouega Orphee Loetitia, Buchrain (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Bühlmann Simon, Buttisholz (Käserei Rottal / Käserei Geiss, Geiss). Huwiler Janis, Gunzwil (Napf-Chäsi AG, Luthern). Küchler Basil, Luthern (Napf-Chäsi AG, Luthern). Küchler Linus, Luthern (Napf-Chäsi AG, Luthern). Meier Manuel, Willisau (Toni Kaufmann, Hergiswil b. Willisau). Samaras Stergios, Entlebuch (Bergkäserei Marbach AG, Marbach). van Drunen Joel, Altbüron (Emmi Schweiz AG, Emmen). Vonlanthen Joel Samuel, Dagmersellen (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Zaid Mengs, Dagmersellen (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen).

Agrawi Yousef Wasef Mohammad Gyhad, Emmenbrücke (D. Pfenninger AG, Luzern). Amrein Elias, Sursee (Lüscher & Partner Elektro AG, Schenkon). Amrein Louis, Sempach (CKW Conex AG, Sursee). Berisha Dorenton, Schüpfheim (CKW Conex AG, Luzern). Beuggert Sven Joel, Geuensee (RSK Elektro AG, Büron). Binaku Arbias, Nebikon (Belevo AG, Menznau). Bushaj Daniel, Emmen (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Costa Antunes Samuel, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Domic Andre, Sempach Station (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Eisser Liam, Fulenbach (CKW Conex AG, Pfaffnau). Estermann David, Sursee (RSK Elektro AG, Sursee). Fischer Ramón Breandon, Geuensee (electrotime Wechsler + Bucher AG, Geuensee). Flury Gian, Root (CKW Conex AG, Root). Gächter Gil, Neudorf (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Gashi Domenik, Buttisholz (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Gharzang Abdul Hamid, Sursee (Elektro Schmid Sursee AG, Sursee). Gjoni Edison Leotrim, Kriens (STS Elektro AG, Kriens). Godic Leon, Kriens (STS Elektro AG, Kriens). Gonnella Mattia, Emmenbrücke (Schriber Elektro AG, Emmen). Grossniklaus Fabio, Neuenkirch (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Grüter Nino, Eschenbach (Gebr. Allenbach AG, Eschenbach). Habegger Simon, Sursee (Elektro Gander AG, Luthern). Hildebrandt Jan, Horw (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Ibrahimi Rinor, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Infantino Giuliano, Sursee (Elektro Nottwil AG, Nottwil). Isenschmid Joel, St. Erhard (Elektro Schmid Sursee AG, Sursee). Kappeler Leon, Reinach (R. Schriber Elektro AG, Hochdorf). Karaagaç Ömer, Luzern (Wild Electric AG, Kriens). Keulen Arne Sjouke, Sempach (Capasso Elektro GmbH, Luzern). Krasniqi Mon, Kriens (IK Elektro GmbH, Kriens). Krummenacher Noah Marco, Rothenburg (Schriber Elektro AG, Emmen). Kryeziu Arlind, Malters (Kaufmann Elektro AG, Wolhusen). Leuenberger Dan, Wikon (CKW Conex AG, Reiden). Luma Ardian, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Malushaj Lirim, Hellbühl (Wild Electric AG, Kriens). Menghstab Mahdere, Ruswil (CKW Conex AG, Luzern). Mihaljevic Tin, Hochdorf (Schärli Elektro.com AG, Luzern). Mijailovic Milos, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Mogos Efrem, Neuenkirch (Georg Imbach AG, Neuenkirch). Müller Dominik Philipp, Egolzwil (Wild Electric AG, Kriens). Nadarajah Vaanusan, Sursee (Lüscher & Partner Elektro AG, Schenkon). Osmankaj Nuhi, Sursee (Wild Electric AG, Kriens). Padrutt Elias, Dierikon (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Peter Melvin, Luzern (CKW Conex AG, Ebikon). Pronek Marek, Altdorf (Ehrenberg Elektro AG, Luzern). Renggli Silvan, Schachen (Steiner Energie AG, Malters). Rubin Janis Robin, Reiden (CKW Conex AG, Reiden). Sanches Fernandes Fábio Casimiro, Obernau (Wild Electric AG, Kriens). Schär Simon Franz, Zell (CKW Conex AG, Zell). Schilliger Jessica Selina, Rothenburg (CKW Conex AG, Horw). Schumacher Lino, Obernau (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Scorrano Davide, Root (Swisspro AG, Root). Soltani Abolfazl, Luzern (Robert Widmer AG, Luzern). Tawfiq Aram, Ebikon (Gebr. Meier AG, Emmenbrücke). Tesfagebriel Abraham, Wolhusen (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Tomaj Dennyen, Nottwil (Elektro Nottwil AG, Nottwil). Wicki Paul, Buttisholz. Wicki Peter, Buttisholz. Zaki Salim, Gisikon (Gebr. Mathis Elektro AG, Root). Zivkovic Lazar, Emmenbrücke (Widmer Elektro-Telecom AG, Ebikon). Zobele Elia, Grosswangen (Elektro Stirnimann AG, Ruswil).

Brändli Raphael, Reitnau (Gemac GmbH, Büron). Kopp Lino, Malters (SNG Lake-Lucerne, Luzern). Müller Julian, Emmenbrücke (Stadt Luzern, Luzern). Wandeler David, Schenkon (Hostettler Motoren AG, Sursee).

Birrer Patrick, Weggis (Hans Leupi GmbH, Meggen). Hartmann Florian, Altwis (MotoCenter Seetal AG, Hochdorf). Hummel Samuel, Ettiswil (Hostettler Moto AG, Sursee). Küchler Michael Emanuel, Horw (Odermatt Motos Luzern GmbH, Luzern). Lussi Adrian, Malters (Iff Motorcycles AG, Gettnau).

Note 5,4: Fischer Joel Joy, Sempach (UFA AG, Sursee).

Betschart Christian, Buttisholz (Ottiger Media Systeme AG, Ruswil). Gandola Tino, Emmen (Telcom Cablenet AG, Rothenburg). Gosteli Joshua, Kerns (Auviso Audio Visual Solutions AG, Emmenbrücke). Gut Alain, Sempach (B+T Bild+Ton AG, Rothenburg). Hangartner Jonas, Luzern (B+T Bild+Ton AG, Rothenburg). Hodel Joel, Triengen (Infra-Com Swiss AG, Sursee). Inäbnit Michael, Adligenswil (Enz Audio-Video AG, Kriens). Plüer Silas Florian, Oetwil an der Limmat (Rebsamen Technics AG, Horw). Röthlin Janis, Buttisholz (Klangformat AG, Rothenburg). Schegg Timo, Buochs (Bucher AG, Horw). Steiger Joachim, Merlischachen (Expert Eichenberger AV Electronics AG, Hochdorf).

Schmitt Cheyenne, Emmenbrücke (Musik Hug AG, Kriens).

Note 5,6: Dubach Heinz, Hellbühl.

Weiter haben bestanden: Bucher Kay, Emmenbrücke (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Luzern). Keist Oliver, Küssnacht am Rigi (Cablex AG, Inwil). Meili Flynn, Ebikon (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Luzern). Vasic Danijel, Boswil (Cablex AG, Inwil).

Komatina Mihailo, Malters (Blaser AG Malters, Malters).

Note 5,4: Hodel Michèle, Pfaffnau (Orthotec AG, Nottwil).

Weiter haben bestanden: Brünisholz Tim, Zofingen (Orthotec AG, Nottwil). Ruckli Dario, Rain (Ortho-Team Luzern AG, Kriens). Spahija Florim, Sursee. Stadelmann Leonie, Entlebuch (Ortho-Team Luzern AG, Kriens).

Giovannacci Ruben Augusto, Luzern (Karin Henseler, Udligenswil). Häner Weber Franziska, Meierskappel. Järmann Michelle, Luzern (Reitstall Grossmatt, Buchrain). Krieger Tanja, Hildisrieden (Reiterhof Wegscheiden, Rothenburg). Lang Martina, Gelfingen (Pferdesportanlage Wydmühle AG, Eschenbach). Mak Lilien, Auenstein (Erlebnis-Bauernhof Hintermoos, Hintermoos). Racheter Michael, Luzern (Buurehof Meiengrüne, Inwil). Schnider Michelle, Flühli (Pferdehof Lutersarni, Rengg).

Limacher Roger, Ruswil (Pferdehof Lutersarni, Rengg). Schmid Salome, Luzern (Rennstall Casotti, Buchrain).

Note 5,7: Roos Livia, Oberkirch (Apotheke Meyer AG, Sursee).

Note 5,5: Odermatt Rabea, Dallenwil (Dr. Schmid’s See-Apotheke, Luzern). von Rotz Tamara, Melchtal (Amavita Apotheke Horw GaleniCare AG, Horw). Wismer Alina, Mauensee (Dr. Schmid’s See-Apotheke, Luzern).

Note 5,4: Boog Corina, Wauwil (Apotheke Surseepark AG, Sursee). Frey Nuria, Luzern (Amavita Apotheke Ebikon GaleniCare AG, Ebikon). Zemp Anja, Luzern (Apotheke & Drogerie Ruopigen, Luzern).

Weiter haben bestanden: Bisch Michelle, Obernau (Coop Vitality Apotheke, Kriens). Burkart Fabienne, Kriens (Benu Bahnhof Apotheke, Luzern). Carvalho Ferreira Melissa, Luzern (Amavita Apotheke Würzenbach GaleniCare AG, Luzern). Esch Maëlle, Hildisrieden (Amavita Apotheke GaleniCare AG, Luzern). Kaufmann Lynn, Kriens (Apotheke Fanghöfli Luzern AG, Luzern). Müller Alina, Ballwil (Vitaluce Apotheke AG, Hochdorf). Neziri Sanije, Emmenbrücke (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Nietlispach Aline, Sursee (Cysat Apotheke, Luzern). Regjaj Fjolla, Emmenbrücke (Emmen Apotheke, Emmenbrücke). Ribeiro Tatiana, Horw (Amavita Apotheke Schönbühl GaleniCare AG, Luzern). Stoop Bianca, Ballwil (Sonnen Apotheke AG, Emmenbrücke). Volic Magdalena,Luzern (Amavita Apotheke Ebikon GaleniCare AG, Ebikon). Zahnd Tanja, Ebikon (Coop Vitality Apotheke, Kriens). Zorzenone Emilia Giulia, Luzern (Neustadt Apotheke, Luzern).

Note 5,4: Bachmann Raphael, Malters (Platten- und Abdichtungsarbeiten, Malters).

Weiter haben bestanden: Graf Philipp Alexander, Hasle (Rogenmoser Plattenbeläge GmbH, Wolhusen). Hänni Philipp, Vitznau (Muheim Keramik AG, Weggis). Kammermann Renato, Hildisrieden (Kammermann GmbH, Luzern). Müller Tim, Kleinwangen (Meyer Ofenbau & Plattenbeläge AG, Beromünster). Zeder Alessio, Rothenburg (Dähler Keramik GmbH, Weggis).

Bahlibi Iyassu, Luzern (Richli AG, Emmenbrücke).

Note 5,4: Kaufmann Nicole, Ballwil (Podologie Fanghöfli, Luzern).

Weiter haben bestanden: Iten Julia Jayne, Unterägeri (Fuss-Praxis Schwanen AG, Luzern). Süess Corina, Brittnau (Podologie Buchenhof AG, Sursee).

Arnold Nando, Sursee (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Felber Lara, Schötz (Globus Magazine zum Globus AG, Luzern). Grütter Sofia, Luzern (Ikea AG, Rothenburg). Meier Dimitrios Ioannis, Kriens (Pengland AG, Kriens). Wallimann Sara, Sarnen (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Wyss Fabienne, Luzern (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke).

Ambauen Yannick, Luzern (KRT Media AG, Luzern). Beck Tobias, Hünenberg See (gammaprint ag, Luzern). Grüter Kathrin, Fischbach (Eicher Druck AG, Horw). Hunziker Mirco Danilo, Reinach (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Siegenthaler Miles Finley, Sachseln (Geistlich Pharma AG, Root).

Note 5,8: Odermatt Fabio (mit BM), Dietwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,7: Bamert Timo (mit BM), Brittnau (Hunkeler AG, Wikon). Stettler Michael, Geiss (Albrecht Wüthrich Maschinen und Mechanik AG, Wolhusen).

Note 5,5: Scherer Samuel (mit BM), Oftringen (GIS AG, Schötz). Wandeler Roman (mit BM), Buttisholz (Schurter AG, Luzern). Zuber Mischa (mit BM), Obernau (Ruag AG, Emmen).

Note 5,4: Grossenbacher Felix, Huttwil (Afag Automation AG, Zell). Sartori Leandro, Sempach Station (Trisa AG, Triengen).

Weiter haben bestanden: Abdoski Ismail (mit BM), Zofingen (Reiden Technik AG, Reiden). Afra Amir, Aeugst am Albis (Ruag AG, Emmen). Alfama Lara, Luzern (Monosuisse AG, Emmenbrücke). Amhof Mischa, Hämikon (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Ammann Vincent Léon, Inwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Bachmann Kaj, Inwil (Sistag AG, Eschenbach). Bachmann Nick Thierry, Ruswil (GIS AG, Schötz). Bajrami Gentrit, Emmen (Imbach + Cie AG, Nebikon). Bättig Rian Johan, Rickenbach (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Bieri Mario, Römerswil (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Blättler Daniel, Ermensee (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Blum Joël, Sonceboz-Sombeval (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Bogino Daniel, Root (Komax AG, Dierikon). Bucher Andreas, Emmen (Ruag AG, Emmen). Burri Jonas, Buchrain (Wirth+Co AG, Buchrain). Cobucci Eric Giuseppe, Luzern (Jato Düsenbau AG, Luzern). Dugarte Ojeda Yannik, Baar (SQ Products AG, Inwil). Engel Dimitri, Schüpfheim (B. Braun Medical AG, Escholzmatt). Fischer Cédric, Büron (Trisa AG, Triengen). Frevel Simona, Obernau (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Hassan Ayanle, Luzern (Monosuisse AG, Emmenbrücke). Hofstetter Mischa, Eschenbach (Sistag AG, Eschenbach). Huber Noah, Kriens (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Jost Marius, Sursee (Hunkeler AG, Wikon). Kaiser Max, Malters (Grünig + Elmiger AG, Malters). Klaus Simon, Malters (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Kovac Marko, Huttwil (Grob AG, Nebikon). Krznaric Kevin, Emmenbrücke (Komax AG, Dierikon). Kujadinovic Maid, Oftringen (Terra AG, Reiden). Lauber Patrik, Marbach (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Lienhard Basil, Zofingen (Reiden Technik AG, Reiden). Lindegger Yannick, Willisau (GIS AG, Schötz). Loureiro Couto Leonardo, Altdorf (Erni Technik AG, Luzern). Markucic Nikola, Luzern (Perlen Papier AG, Perlen). Marty Markus, Meggen (Perlen Papier AG, Perlen). Miletic Danko, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Milosavljevic Aleksa, Unterägeri (Hagenbuch Hydraulic Systems AG, Ebikon). Musliu Lindrit, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Naef Mathias, Küssnacht am Rigi (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Neziri Samuel, Zell (HB Systeme GmbH, Hüswil). Pali Aleksander, Schötz (Iseli + Co. AG, Schötz). Pelosi Julia Faye, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Rahimi Ali Reza, Rain (Jenny Science AG, Rain). Rüedi Collin, Winznau (Imbach + Cie AG, Nebikon). Rufli Marvin, Rain (Ruag AG, Emmen). Russenberger Nadja Aischa Annamaria, Zürich (B. Braun Medical AG, Escholzmatt). Rütimann Sandro, Oberrüti (Ruag AG, Emmen). Schaufelberger Noah Martin, Kriens (B. Braun Medical AG, Sempach). Shala Tomas, Emmenbrücke (Shiptec AG, Luzern). Sheholli Fidan, Zofingen (Trisa AG, Triengen). Steiner Noah, Udligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Subasic Kevin, Luzern (Perlen Papier AG, Perlen). Trübenbach Robin (mit BM), Wikon (Hunkeler AG, Wikon). Walker Jonas, Malters (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Wedlich Andreas Jakob, Aesch (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Wicky Janic, Pfaffnau (Reiden Technik AG, Reiden). Wyss Martina, Rickenbach (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Zimmermann Marvin, Gunzwil (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Zweifel Franco, Dietwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,7: Strauss Lea Selina, Emmenbrücke (Stiftung Villa Erica, Nebikon).

Note 5,4: Hama Rashid Azad Mohammed, Luzern (Druckerei Ebikon AG, Ebikon).

Weiter haben bestanden: Coelho Salgado Eloy, Emmenbrücke (Meyer Rottal Druck AG, Ruswil). Schälin Salome Jessica Astrid, Buochs (Stiftung Villa Erica, Nebikon).

Gunalingam Suhindan, Luzern (W. Thomann AG, Ebikon). Künzli Yanneck, Merenschwand (Brunner Medien AG, Kriens). Mahilrajah Suvethan, Luzern (Schär Druckverarbeitung AG, Wikon).

Note 5,4: Habermacher Corina, Oberkirch (Makies AG, Gettnau).

Weiter haben bestanden: Ayoubi Ghulam Haidar, Hochdorf (Profiform AG, Hochdorf). Durgut Emircan, Oftringen (Allega GmbH, Dagmersellen). Gassmann Lars, Wilihof (Trisa AG, Triengen). Gholam Hosseini Zaher, Luzern (TM Metalltechnik AG, Emmen). Glanzmann Jerome, Escholzmatt (Müller Martini Maschinen und Anlagen AG, Hasle). Ineichen Yanick, Inwil (Perlen Papier AG, Perlen). Kazimoski Adnan, Richenthal (Trisa AG, Triengen). Masilio Pietro, Safenwil (Grob AG, Nebikon). Mipham Dorjee, Luzern (Wirth+Co AG, Buchrain). Mohammadi Sharif, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Pereira dos Santos Iago, Luzern (Jato Düsenbau AG, Luzern). Peter Lars, Neuenkirch (Semec Mechanik AG, Ruswil). Regamey Noan, St. Erhard (Wirth+Co AG, Buchrain). Shala Marcel, Wauwil (Peka-Metall AG, Mosen). Suter Joel, Ebikon (Komax AG, Dierikon). Wicki Marc, Malters (Romatech-Swital AG, Malters).

Recyclist EFZ

Note 5,4: Hilbrecht Ruben, Willisau (Amstein Robert AG, Willisau).

Altunsu Cevat Naci, Sursee (Pneuhaus Frank AG, Sursee). Aregawi Abraham, Emmenbrücke (Pneuhaus Frank AG, Sursee). Dimitrijov Igor, Reiden (Pneuhaus Frank AG, Sursee). Ferreira Patricio David Rodrigo, Luzern (Pneuhaus Frank AG, Emmenbrücke). Pereira Soares Paulo Rúben, Luzern (Pneumatikhaus AG, Rothenburg). Sejfuli Samir, Luzern (Pneumatikhaus AG, Rothenburg). Spaqi Matejo, Hitzkirch (Contitrade Schweiz AG, Schongau).

Beutler Nina, Cham (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Chermiti Ayscha, Kriens (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Kane Noel Christopher, Kriens (Stiftung La Capriola, Luzern). Koller Nina, Nebikon (Stiftung Cafe Sowieso, Luzern). Solomon Soliana, Luzern (Wärchbrogg, Luzern). Wedage Warni Mokethi, Hünenberg See (See- und Seminarhotel FloraAlpina AG, Vitznau).

Note 5,4: Meyerhans Alicia, Ballwil (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Achermann Dana Raphaela, Richenthal (BHS Hotel AG / Radisson Blu Hotel, Luzern). Andreossi Marco, Vitznau. Ciszek Oliwia Martyna, Ebikon (Hotel Continental Park, Luzern). De Sousa Ferreira Joana, Küssnacht am Rigi (Hotel Rigi Kaltbad GmbH, Rigi Kaltbad). Grüter Tanja, Sempach (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Hergert Sophie, Emmen (Gastro-Kultur GmbH, Perlen). Hoang Thuy Vi, Luzern (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Kieliger Olivia, Stans (Rebstock Luzern AG, Luzern). Kobler Joanna Vanessa, Obernau (Sunneziel Meggen, Meggen). Matter Gian, Kriens (Cascada Hotel, Luzern). Minder Nina, Hochdorf (Hotel Hermitage, Luzern). Mustafa Aster, Kriens (Brasserie Bodu, Luzern). Rohner Alisa, Gunzwil (Hotel Sempachersee, Nottwil). Rossi Alessio, Kriens (Cascada Hotel, Luzern). Schürmann Nina, Rothenburg (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Stojiljkovic Andjela, Geuensee (Restaurant Militär-garten, Luzern). Studach Sandra Seraina, Vitznau (Hospitality Visions Lake Lucerne AG, Vitznau). Wehrle Lorena, Rickenbach (Sonne Seehotel, Eich). Widmer Alexander, Emmen (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Wolfisberg Max, Gelfingen (Hotel Restaurant Vogelsang AG, Eich). Wyrsch Carmen, Sachseln (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Yilmaz Cemil, Luzern.

Buth Giana, Brunnen (Hotel Rigi Kaltbad GmbH, Rigi Kaltbad). Vukovic Danijel, Emmenbrücke (Gasthof Tell Remimag AG, Gisikon).

Birrer Sandro, Hergiswil b. Willisau (Sägewerk Christen AG, Luthern). Bischof Silas, Hochdorf (Lang Sägewerk AG, Urswil). Ibrahim Raoan, Luzern (Schaerholzbau Produktion AG, Malters). Kunz Patrick, Willisau (Gebr. Küng AG, Willisau).

Ademi Albin, Rothenburg (Alois Bättig AG, Neuenkirch). Ademi Arian, Rothenburg (Wey Sanitär/Heizungs AG, Beromünster). Baumeler Niclas, Malters (Markus Schmid AG, Malters). Berisha Valon, Sarnen (Schmidt AG, Luzern). Cahuzac Ernesto, Luzern (Morelli AG, Luzern). Calivers Fabrizio, Willisau (Troxler Haustechnik AG, Willisau). Cron Michael Andreas, Ebikon (Kaiser AG, Udligenswil). Dettling Florim, Neuenkirch (Alois Herzog AG, Luzern). Elmaz Elija, Kriens (Morelli AG, Luzern). Esmael Alamin, Hitzkirch (Thalmann Haustechnik AG, Hitzkirch). Fellmann Dominik, Uffikon (Koller Haustechnik AG, Nebikon). Golub Manuel, St. Niklausen (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Habtom Mikelé, Neuenkirch (Grüter Hans AG, Oberkirch). Häfliger Sandro, Willisau (Gut AG, Willisau). Hübscher Joel Lucien, Reiden (Grüter Hans AG, Oberkirch). Jahn Marco, Luzern (Alois Herzog AG, Luzern). Kesete Desbele, Luzern (Zemp Sanitär AG, Luzern). Kijamet Emrah, Gunzwil (Stierli Sanitär GmbH, Sursee). Lanzellotti Giuseppe, Ballwil (Gebr. Estermann AG, Rain). Moser Jan, Buchrain (Burri & Lötscher AG, Meggen). Muff Ben, Hellbühl (Julius Wandeler AG, Ruswil). Odermatt Patrick, Malters (Markus Schmid AG, Malters). Perez Victoria Juan David, Emmenbrücke (Gallati AG, Luzern). Pica Mouralinho Linus, Luzern (Zemp Sanitär AG, Luzern). Portmann Juryl, Nottwil (Grüter Hans AG, Oberkirch). Rajeswaran Rajeen, Sursee (Peter Haustechnik GmbH, Sursee). Recica Gentian, Buchrain (Portmann Sanitär GmbH, Ebikon). Renggli David, Nottwil (Keller Haustechnik GmbH, Nottwil). Rimensberger Yannick Raffael, Grosswangen (Schwegler AG, Ettiswil). Sahiti Enis, Buochs (Hs. Müller & Cie. AG, Luzern). Schmid Lukas, Hasle (Toni Müller Haustechnik AG, Hasle). Schöpfer Marco, Wiggen (Süess Sanitär GmbH, Flühli). Schumacher Tobias, Hergiswil b. Willisau (Sanitär Künzli AG, Hergiswil b. Willisau). Soltermann Roy, Hochdorf (Gut AG, Altwis). Spahiu Erolind, Ebikon (Vinzenz Peter AG, Inwil). Stirnimann Roel, Weggis (Gebäudetechnik Estermann AG, Weggis). Suter Marco, Kriens (Fuchs & Müller AG, Kriens). Vogel Josef, Doppleschwand (Toni Müller Haustechnik AG, Hasle). Wolfisberg Caesar, Luzern (Burri & Lötscher AG, Meggen). Wyss Lukas, Rickenbach (Sanitär-Spenglerei Wey GmbH, Rickenbach).

Note 5,5: Wechsler Martina, Luthern (Fredy Bieri AG, Schötz).

Note 5,4: Bucher Yves, Flühli (Felder Handwerk & Design AG, Sörenberg). Meier Joel, Willisau (Lukas Meyer, Willisau). Trüssel Lukas, Grosswangen (Bühlmann AG Nottwil, Nottwil).

Weiter haben bestanden: Achermann Robin, Buttisholz (Vogel Design AG, Ruswil). Amrein David, Neudorf (Furter Schreinerei AG, Beromünster). Amstalden Lukas, Hintermoos (Setz Fensterbau AG, Schötz). Augstburger Severin, Beromünster (Schriber AG Rothenburg, Rothenburg). Bachmann Sandro, Schwarzenberg (Schreinerei Markus Vogel AG, Schwarzenberg). Baggenstos Jan, Neuenkirch (BP Design AG, Ettiswil). Bär Micha, Malters (Stöckli Swiss Sports AG, Malters). Bättig Patrick, Buttisholz (Müller + Zihlmann AG, Buttisholz). Birrer Jonas, Schötz (Gebr. Wüest AG, Ettiswil). Bisang Janick, Dagmersellen (Schreinerei Kneubühler AG, Richenthal). Bitterli Frederic, Luzern (Die Holzmacher GmbH, Adligenswil). Bitzi Lukas, Willisau (Schreinerei Meier AG, Zell). Blum Karin, Emmenbrücke (Vogel Design AG, Ruswil). Brochella Manuel Noel, Kriens (Schreinerei Bründler AG, Ebikon). Bühler Nils, Willisau (Schreinerei Scherrer Willisau GmbH, Willisau). Dommen Tobias, Rickenbach (Schreinerei Duss AG, Grosswangen). Egli Jana, Nottwil (Vogel Design AG, Ruswil). Epp Raphael, Hohenrain (Räber Schreinerei GmbH, Kleinwangen). Estermann Simon, Schenkon (Albisser AG, Geuensee). Felber Janis, Egolzwil (Kissling werk statt ware AG, Reiden). Friedli Stefan, Marbach (Wicki AG, Schüpfheim). Fries Sebastian, Adligenswil (Odermatt AG, Adligenswil). Gerber Marcel, Dierikon (Shiptec AG, Luzern). Glanzmann Tobias, Grosswangen (Schreinerei Gut, Mauensee). Grüter Joel, Malters (Schreinerei Markus Vogel AG, Schwarzenberg). Häfliger Roger, Zell (Schreinerei Meier AG, Zell). Hebler Crispin, Ruswil (Haupt AG, Ruswil). Huber Mattias, Oberkirch (Bremgartner Innenausbau AG, Eich). Illi Patrick Marcel, Horw (Duss Küchen AG, Emmenbrücke). Ineichen Jonas, Buttisholz (Vogel Design AG, Ruswil). Ineichen Marco, Luzern (Della Torre GmbH, Luzern). Kammermann Lukas, Romoos (Schreinerei Duss AG, Grosswangen). Keller Vivian Simona, Nottwil (Bremgartner Innenausbau AG, Eich). Lang Ramona, Udligenswil (Schreinerei Arnold AG, Meierskappel). Liniger Gilles, Oberkirch (Bieri + Schwegler AG, Sursee). Lötscher Severin, Horw (Duss Küchen AG, Emmenbrücke). Meier Kai, Root (Slamanig Schreinerei AG, Inwil). Metz Konstantin Philipp, Baldegg (Schreinerei Holz-ART GmbH, Hochdorf). Mosses Raphael, Luzern (Portmann + Meier AG, Luzern). Murpf Rafael (mit BM), Hasle (Thalmann AG, Romoos). Näf Marcel, Eich (Urs Dubach AG, Büron). Renggli Andrin, Sigigen (Haupt AG, Ruswil). Rigert Roy, Udligenswil (Krieger Rolf AG, Meggen). Roesch Tim, Kriens (Inno Wood GmbH, Kriens). Roth Ramon, Hasle (Wigger AG Entlebuch, Entlebuch). Schärli Iris, Hergiswil b. Willisau (Fellmann Schreinerei AG, Mauensee). Scherer Roy, Sursee (BS Fenster- und Türenbau AG, Sursee). Schillig Marius, Adligenswil (Odermatt AG, Adligenswil). Schläpfer Lino, Luzern (Sitzplatz Schweiz AG, Wolhusen). Schmidiger Andreas, Römerswil (Geisseler + Bühler AG, Sempach). Shahini Atëdhe, Adligenswil (Krieger Rolf AG, Meggen). Steiner Noah, Oberkirch (Kawa Design AG, Wauwil). Tesfamaryam Yohans, Luzern (1a Hunkeler Fenster AG, Ebikon). van Gool Stijn (mit BM), Rotkreuz (Stöckli Swiss Sports AG, Malters). Wiler Marius, Büron (Jugenddorf, Knutwil). Wirz Daniel, Pfaffnau (schaerholzbau produktion ag, Grossdietwil). Zihler Alessandro, Sursee (Loosli Küchenbau + Innenausbau AG, Sempach Station). Zimmermann Tom, Inwil (Obrist interior AG, Inwil).

Note 5,6: Alici Seyma, Luzern (4B AG, Hochdorf).

Note 5,5: Hess Severin Jan, Kriens (Gastro Line’s AG, Kriens). Jaeger Leon, Weggis (Fähndrich Schreinerei AG, Weggis). Zhang Yikang, Root (Brauchli AG Luzern, Luzern).

Note 5,4: Gilli Elia, Triengen (Biene Fenster AG, Winikon). Scheidegger Lionel Ramon, Safenwil (Blum Innenausbau AG, Dagmersellen).

Weiter haben bestanden: Amiri Behzad, Luzern (Röösli AG, Rothenburg). Brönnimann Nathan Yannick, Hitzkirch (4B AG, Hochdorf). Brunner Cedric Colin, Zell (Schreinerei Meier AG, Zell). Dalipi Erdzan, Emmenbrücke (Stiftung Brändi, Kriens). Debretsion Filmon, Root (Huwyler Hans AG, Root). Eichenberger Esther Mirjam, Beinwil am See (Talsee AG, Hochdorf). Esmael Mohamed, Sempach (Setz Fensterbau AG, Schötz). Estevan Ramón, Kriens (Zemp AG, Winikon). Eyob Habtom, Inwil (Buchmann & Britschgi AG, Inwil). Feuz Gideon Thomas, Sigigen (Vogel Design AG, Ruswil). Gasche Christoph, Roggliswil (Schreinerei Meier AG, Zell). Goitom Kobel, Buttisholz (Vogel Design AG, Ruswil). Golbaig Basir, Luzern (4B AG, Hochdorf). Gutic Haris, Luzern (Caritas Luzern, Luzern). Habibi Mohammad Nouroz, Malters (Schreinerei Markus Vogel AG, Schwarzenberg). Kebede Atakilti, Wolhusen (Muota GmbH, Willisau). Kewani Filmon, Luzern (4B AG, Hochdorf). Kölliker Anita, Entlebuch (Stiftung Brändi, Kriens). Mazzotta Paolo, Luzern (BS Fenster- und Türenbau AG, Sursee). Ruini Nicola, Sursee (Norma Reiden AG, Reiden). Russom Mogos, Sursee (BS Fenster- und Türenbau AG, Sursee). Stadelmann Kilian, Werthenstein (Vogel Design AG, Ruswil). Thomas Jeyasooriya Roshan, Kriens (1a Hunkeler Fenster AG, Ebikon).

Besse Silvan, Kriens (Spenglerei Pilatus AG, Kriens). Bühlmann Martin, Brittnau (Karl Rölli Holzbau, Bedachung & Spenglerei AG, Pfaffnau). Schmid Luca, Triengen (Bucher Bauspenglerei AG, Knutwil). Schurtenberger Pio, Malters (Fuchs Gebäudehülle GmbH, Schachen). Sprecak Mirza, Baar (Spenglerei Egger Theodor, Root). Unternährer Julian Edi, Hergiswil b. Willisau (Habisreutinger Gebäudehülle GmbH, Zell). Walpert Michael, Rickenbach (Rüeger Spenglerei AG, Sempach). Wullschleger Philipp, Strengelbach (Bauspenglerei Kneubühler AG, Schötz).

Gyarfas Zoltán Timon, Luzern (Emilio Stecher AG, Root).

Note 5,7: Bossard Louis, Grosswangen (Wüest AG, Nebikon).

Note 5,5: Emmenegger Lionel, Ruswil (Arnet Bau AG, Entlebuch).

Note 5,4: Rupp Sebastian Gabriel Alexander, Hergiswil b. Willisau (Glanzmann Tiefbau GmbH, Hergiswil b. Willisau).

Weiter haben bestanden: Baresic Daniel, Baar (Walo Bertschinger AG, Ebikon). Cathomen Gian Andri, Sempach Station (Anliker AG, Emmenbrücke). Eicher Benno, Schüpfheim (Stalder Tiefbau AG, Schüpfheim). Emmenegger Patrik, Romoos (A. Duss AG, Fontannen b. Wolhusen). Johann Kilian, Menzberg (Hans Renggli Bau AG, Malters). Kneubühler Pascal, Hergiswil b. Willisau (Glanzmann Tiefbau GmbH, Hergiswil b. Willisau). Montesanto Francesco, Sursee (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Morand Martin Patrik, Rengg (Hans Renggli Bau AG, Malters). Mühlebach Nando Bernhard, Mosen (Amrein AG, Rickenbach). Odermatt Luca, Malters (Hans Renggli Bau AG, Malters). Pelizza Claudio, Oberkirch (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Ramezani Hossein Ali, Buchrain (Amrein Bau AG, Emmen). Rüegger Devin Luke, Mühlau (Walo Bertschinger AG, Ebikon). Sigrist Elyo Samuel, Reiden (Wüest AG, Nebikon). Soares da Silva Miguel Ângelo, Luzern (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Usejni Arlind, Dierikon. Westermeier Dario Luca, Beromünster (Amrein AG, Rickenbach). Widmer Manuel, Hochdorf (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Wyss Nick, Kulmerau (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee).

Note 5,4: Gasser Leonardo, Luzern (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Schryber Philipp, Adligenswil (Amrein Bau AG, Emmen).

Weiter haben bestanden: Adan Barre Kadar, Beromünster (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Estermann Justin Jasson, Oberkirch (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Kacinari Daniel, Sursee (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee).

Note 5,5: Gisler Jenny, Arth (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Grilz Dominic, Römerswil (Galliker Transport AG, Altishofen).

Weiter haben bestanden: Ammann Tobias, Sempach (Galliker Transport AG, Altishofen). Anderhub Robine Sonja, Obernau (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Cathry Martin, Steinen (Martin Brunner Transport AG, Luzern). Christen Nadja, Beinwil (Freiamt) (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Emmenegger Thomas, Uffikon (Otto’s AG, Sursee). Gautschi Kassandra, Ermensee (Creabeton Baustoff AG, Rickenbach). Gerber Gian-Luca, St. Erhard (Emmi Schweiz AG, Emmen). Gerber Simon, Trub (Imbach Logistik AG, Schachen). Grillo Nadja, Buochs (Creabeton Baustoff AG, Rickenbach). Haubensak Malcolm, Altishofen (Galliker Transport AG, Altishofen). Licci Nicola, Emmenbrücke (Emmi Schweiz AG, Emmen). Marti Andrea, Zell (Traveco Transporte AG, Sursee). Migliore Gian-Luca, Fahrwangen (Anton Häfliger AG, Sursee). Schönbächler Joel, Kriens (Heineken Switzerland AG, Luzern). Shtufi Kol, Luzern. Stöckli Ivo Josef, Schwarzenberg (Lötscher Logistik AG, Luzern). Villiger Johanna Dara Denize, Alberswil (Traveco Transporte AG, Sursee). von Flüe Dominik, Bettwil (Galliker Transport AG, Altishofen). Zemp Jan, Schötz (Galliker Transport AG, Altishofen).

Ibrahim Deshoy Jemal, Willisau (Galliker Transport AG, Altishofen). Schmied Salome, Kölliken (Galliker Transport AG, Altishofen).

Imamovic Asja, Schöftland (Manor Warenhaus, Luzern).

Eicher Cedric, Ruswil (CKW Conex AG, Telematics, Luzern). Tschumper Leon, Horw (Cimenti.lipp AG, Kriens). Wolf Tim, Alpnachstad (Network 41 AG, Sursee).

Huber Jonathan, Grossdietwil (Kramis Teppich Design AG, Altbüron). Villiger Tamara, Ohmstal (Seilerei Herzog AG, Willisau).

Note 5,5: Zorlu Leyla, Winterthur (Luzerner Theater, Luzern).

Note 5,5: Moos Rahel, Rotkreuz (Schönau-Vets AG, Udligenswil).

Note 5,4: Schmid Luna, Parpan (AniCura Kleintierpraxis Sursee AG, Sursee). Villiger Tatjana, Luzern (Gross- und Kleintierpraxis Malters AG, Malters).

Weiter haben bestanden: Bolliger Julia Céline, Sursee (AG für Tiergesundheit, Gunzwil). Bucher Alena, Urswil (Tierarztpraxis Rothenburg AG, Rothenburg). Smit Megan, Immensee (Kleintierpraxis Wydenhof, Kriens). Stocker Livia, Ballwil (VETtrust AG, Eschenbach). Vigliotta Giuliana, Sempach (Kleintierpraxis Schachenweid AG, Ebikon). Wengi Mja, Dallenwil (Kleintierpraxis Horw, Horw). Wigger Vanessa, Horw (Tierklinik Obergrund AG, Luzern). Zilio Tatjana, Wolhusen (Kleintierpraxis Isenegger, Wolhusen).

Helbling Sheryl, Lauerz (Tierheim an der Ron, Root). Khan Rosmarie Annelise, Luthern.

Baumann Céline, Herrliberg (Bucherer AG, Luzern). Burgener Lars, Schwarzenberg (Bucherer AG, Luzern).

Garcia Augusto Mateus, Rothenburg (EWL Verkauf AG, Luzern). Maiorano Alessandro, Würenlingen (Stiftung Brändi, Kriens). Mohammadi Abdollah, Brunnen (Gemeinde Weggis, Weggis). Moos Luca, Kriens (Zentrum Höchweid, Ebikon).

Bucher Matthias Markus, Luzern (Auviso Audio Visual Solutions AG, Emmenbrücke). Gisler Marlis, Altdorf (B+T Bild+Ton AG, Rothenburg). Schnider Ivo, Meggen (Luzerner Theater, Luzern).

Giroud Nathanaël, Grimisuat (Scherer & Bühler AG, Meggen).

Zaugg Sindy, Büron (Brunner Weinmanufaktur AG, Hitzkirch).

Miller Désirée, Wolfenschiessen (Creative Zahntechnik GmbH, Luzern). Muheim Enya, Rickenbach (Zahntechnik sursee ag, Sursee).

Note 5,4: Krummenacher Severin, Luzern (Schubiger AG Bauingenieure, Luzern). Roth Sandra, Dagmersellen (Cerutti Partner Architekten AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Amstutz Felicia, Ennetmoos (Basler & Hofmann AG, Kriens). Andreoli Dario, Küssnacht am Rigi (Marques Architekten AG, Luzern). Ansky Luise, Sachseln (TGS Architekten AG, Luzern). Aregger Luzi, Buttisholz (Baureag Architekten AG, Willisau). Baggenstos Alain Cedric, Hochdorf (PlanQuadrat AG, Hochdorf). Berchtold Mitja, Luzern (Bernasconi + Partner Architekten AG Luzern, Luzern). Birrer Patricia, Lauerz (Bremgartner Innen-ausbau AG, Eich). Bösiger Dominic, Strengelbach (R + K GU und Immobilien AG, Pfaffnau). Bucher Jan (mit BM), St. Erhard (Rast Architektur, Schenkon). Bucher Vivien, Hildisrieden (Schärli Architekten AG, Luzern). Bussmann Daniela, Neuenkirch (Büchler + Scheidegger Architekturgemeinschaft GmbH, Neuenkirch). Christen Nicola, Sempach (Huber + Weibel AG, Hitzkirch). Dal Fara Noe, Bonstetten (Atmoshaus AG, Sempach Station). De Souza Samuel, Emmen (Reichenbach Brun und Partner AG, Horw). Dedaj Denis, Willisau (CAS Architektur AG, Willisau). Egli Laura, Kriens (Wälli AG Ingenieure, Horw). Elmiger Lars (mit BM), Inwil (Schmid Architektur & Baumanagement AG, Ebikon). Emmenegger Lara, Horw (a4 Architekten GmbH, Kriens). Fischer Reto, Merenschwand (Camenzind Architekten AG, Luzern). Fischer Silvan, Rothenburg (Brigger + Käch Bauingenieure AG, Luzern). Galliker Fabienne, Römerswil (IGD Grüter AG, Dagmersellen). Gjugja Gabriel (mit BM), Ebikon (Scheitlin Syfrig Architekten AG, Luzern). Grob Timo, Buttisholz (Aregger Architekten AG, Buttisholz). Hager Manuel, Inwil (CAS Architektur AG, Kriens). Häller Marc, Baldegg (Matter Architekten AG, Hitzkirch). Hautle Aaron, Schenkon (LBG Architektur + Bau, Schenkon). Heck Debora, Rothenburg (Müller+Pfister Architekten AG, Emmenbrücke). Herzog Leonie, Buchrain (Architekten Horcher GmbH, Luzern). Huber Nicola Fabian, Rickenbach (Bättig Goldenberger Architektur AG, Rickenbach). Imfeld Luca Simon, Emmenbrücke (GKS Architekten Generalplaner AG, Luzern). Imgrüth Vivian, Meggen (Musar Architekten AG, Luzern). Kaufmann Judith, Schenkon (Amberg Architekten AG, Sursee). Kiener Jan, Ballwil (Anliker AG Generalunternehmung, Emmenbrücke). Koch Selina, Rain (B2G Archi-tekten AG, Sempach). Korner Mattis Odin, Ettiswil (Ingenieurbüro Kost + Partner AG, Sursee). Krebs Sascha, Triengen (w+p Bauingenieure AG, Rothenburg). Kreyenbühl Tom, Ebikon (A. Rigert + P. Bisang Architekten AG, Luzern). Kündig Mattia, Hochdorf (Kündig Architektur AG, Baldegg). Künzli Timo, Grosswangen (FT Architektur AG, Ettiswil). Lauc Rafaela, Luzern (Basler & Hofmann AG, Kriens). Lehne Hendrik, Dagmersellen (iPlus Bauingenieure AG, Sursee). Lenherr Lea Maria, Sarnen (TGS Architekten AG, Luzern). Leupi Ian, Dietwil (Schmid Architektur & Baumanagement AG, Ebikon). Lisske Yannic, Nottwil (Atmoshaus AG, Sempach Station). Loosli Simon Marc, Nottwil (Hunziker & Trüssel AG, Sursee). Marijanovic Luka, Emmen (B+S AG, Luzern). Ming Basil, Ruswil (Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke). Perez Ortega Samuel Humberto Ramon, Triengen (qbatur AG, Sursee). Ramic Dino, Engelberg (Iwan Bühler Architekten GmbH, Luzern). Rehm Lisa Selina, Ballwil (Dobas AG, Luzern). Renggli Manuel, Malters (Limacher Architekten AG, Malters). Rickenbacher Mara, Rotkreuz (hausconcept AG, Sursee). Scherrer Dominik, Willisau (Leuenberger Architekten AG, Sursee). Schmid Livia Vivien (mit BM), Schenkon (Hunkeler Partner Architekten AG, Schenkon). Schmid Tim, Meggen (Basler & Hofmann AG, Kriens). Schöpfer Livia Veronika, Werthenstein (Massplan AG, Ruswil). Schöpfer Tina, Richenthal (Tagmar AG, Dagmersellen). Stadelmann Simon, Wolhusen (Cerutti Partner Architekten AG, Malters). Stadlin Sandro, Kriens (Cerutti Partner Architekten AG, Dierikon). Stalder Katja, Geiss (Punkt Architekten GmbH, Menznau). Steiner Bastian, Mühlethal (Studer Partner AG, Sempach Station). Stocker Fabrice, Auw (Erni Planung AG, Schongau). Studer Jan, Inwil (Hunold Architekten AG, Luzern). Studhalter Tarja, Horw (Masswerk Architekten AG,Luzern). Toplanaj Agnesa, Willisau (Koffel + Partner AG, Grossdietwil). Tschopp Noah, Gunzwil (Stöckli + Ramundo Architektur GmbH, Beromünster). Unternährer Patrick, Buttisholz (Müller Architekt AG, Ruswil).

Note 5,4: Bucheli Joel, Wolhusen (Holzbau Schachen AG, Schachen).

Weiter haben bestanden: Arber Florian, Ebikon (Buob Holzbau AG, Luzern). Arendt Bryan, Egolzwil (Renggli AG, Schötz). Bachmann Florian, Hochdorf (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Bieri Marvin (mit BM), Flühli (Andreas Bieri Zimmerei GmbH, Flühli). Bissegger Manuel, Altishofen (Holzbauteam Lustenberger AG, Grosswangen). Blättler Marc, Ebnet (Massholzbau GmbH, Malters). Blum Andreas, Pfaffnau (Renggli AG, Schötz). Bollardini Fabio, Schötz (Renggli AG, Schötz). Bremgartner Marco, Büron (Hecht Holzbau AG, Sursee). Bucheli Jonas, Reiden (Kneubühler Holzbau AG, Richenthal). Christen Lukas Reto, Buttisholz (Holzbauteam Lustenberger AG, Grosswangen). Dahinden Nick (mit BM), Schüpfheim (A. Portmann Holzbau AG, Escholzmatt). Dommen Ramon, Kastanienbaum (1a Hunkeler Holzbau AG, Ebikon). Egli Nils, Rain (Helfenstein + Muff Holzbau AG, Sempach). Felber Manuel, Römerswil (Zimmermann Holz und Bau AG, Herlisberg). Felder David, Schüpfheim (Wicki Holzbau AG, Marbach). Felder Mike, Sörenberg (Andreas Bieri Zimmerei GmbH, Flühli). Gmür Flurin, Buttwil (Erni Holzbau AG, Schongau). Haas Dario, Obernau (Brauchli AG Luzern, Luzern). Heller Noah (mit BM), Kottwil (Renggli AG, Schötz). Hermann Silvan, Rickenbach (Albisser AG, Geuensee). Herrmann Dario, Emmen (Schläpfer Holzbau AG, Emmen). Hirsiger Lukas, Pfaffnau (Koller Poly-Holzbau AG, Ebersecken). Hodel Remo, Neuenkirch (Weingartner & Meier Holzbau AG, Oberkirch). Huber Philipp, Kleinwangen (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Hüsler Dominik, Nottwil (Haupt AG, Ruswil). Imbach Janis, Wolhusen (Holzbau Schachen AG, Schachen). Kämpfer Silvan, Neuenkirch (Hecht Holzbau AG, Sursee). Keller Damian, Dietwil (Ideal Holzbau AG, Ballwil). Kern Tabea Esther, Dietwil (Portmann Holzbau GmbH, Meierskappel).Kiser Colin, Hitzkirch (Stadelmann Holzbau AG, Aesch). Koch Claudio, Werthenstein (Haupt AG, Ruswil). Koch Lars, Sursee (Hecht Holzbau AG, Sursee). Kühni Simon, Sarmenstorf (Erni Holzbau AG, Schongau). Kunz Florian Marc, Hergiswil b. Willisau (Dubach Holzbau AG, Hüswil). Kurmann Patrick, Willisau (Bättig Holzbau GmbH, Schötz). Lustenberger Marc, Hasle (Krummenacher Holzbau AG, Escholzmatt). Meier Julian, Willisau (Loosli Holzbau Willisau AG, Willisau). Müller Jonas, Ebnet (Walter Küng, Entlebuch). Müller Julian, Büron (Häfliger Holzbau AG, Büron). Murpf Fabian, Hasle (Zimmerei Stalder AG, Schüpfheim). Portmann Matthias, Sörenberg (Wicki Holzbau AG, Marbach). Rösli Samuel, Pfaffnau (Karl Rölli Holzbau, Bedachung & Spenglerei AG, Pfaffnau). Scherrer Fabian, Uffikon (Lang Holzbau AG, Altishofen). Scherrer Fabian, Fischbach (schaerholzbau produktion ag, Altbüron). Schumacher Claudius,Ebikon (1a Hunkeler Holzbau AG, Ebikon). Schumacher Kim-Noah, Ruswil (Stirnimann Holzbau GmbH, Menznau). Spiess Tobias, Herlisberg (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Stalder Kevin, Schüpfheim (Zimmerei Stalder AG, Schüpfheim). Steiger Elias, Langnau b. Reiden (Karl Rölli Holzbau, Bedachung & Spenglerei AG, Pfaffnau). Stocker Lukas, Hitzkirch (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Studer Dario, Escholzmatt (Wicki Holzbau AG, Marbach). Tschopp Maik, Winikon (Häfliger Holzbau AG, Büron). Wicki Manuel, Doppleschwand (Holzbau Schachen AG, Schachen). Wicki Noel, Winikon (Hecht Holzbau AG, Sursee). Wolfisberg Florian, Kriens (Eggstein Holz AG Luzern, Emmenbrücke).

