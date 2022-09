SP-Politiker David Roth will für den Ständerat kandidieren

Nationale Wahlen 2023 David Roth will für die Luzerner SP in den Ständerat Der 37-jährige Präsident der Luzerner SP will bei den nationalen Wahlen 2023 für das Stöckli kandidieren. Die SP Stadt Luzern wird ihn an der Mitgliederversammlung ins Rennen schicken. 29.09.2022, 16.30 Uhr

Der Luzerner SP-Präsident David Roth. Bild: Urs Flüeler/Keystone

David Roth will es noch einmal wissen: Der 37-jährige Präsident der Luzerner SP möchte bei den nationalen Wahlen 2023 den Sprung in den Ständerat schaffen. Das ist aus der Einladung für die Mitgliederversammlung der SP Stadt Luzern zu entnehmen. Die Stadt-SP wird den amtierenden Kantonsrat an der Mitgliederversammlung am Donnerstag zuhanden des kantonalen Parteitags am 17. November nominieren.