Luzern: GLP-Nationalrat Roland Fischer will in den Ständerat

Nationale Wahlen 2023 Luzerner GLP-Nationalrat Roland Fischer will in den Ständerat Der 57-jährige GLP-Nationalrat Roland Fischer will bei den nationalen Wahlen 2023 für das Stöckli kandidieren. Die GLP Luzern wird ihn an der Mitgliederversammlung in Willisau ins Rennen schicken. 18.10.2022, 16.06 Uhr

Der Luzerner GLP-Nationalrat Roland Fischer will in den Ständerat. Das lässt die GLP Kanton Luzern auf ihrem Twitter-Kanal verkünden. Die Kantonalpartei wird den 57-Jährigen an der Mitgliederversammlung am Donnerstag in Willisau offiziell ins Rennen schicken.

Fischer sitzt seit drei Jahren im Nationalrat – bereits 2011 war er während vier Jahren in der grossen Kammer, bevor er 2015 abgewählt wurde. Gegenüber «Zentralplus» nennt Fischer die Motivation für seine Kandidatur:

Roland Fischer. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

«Die GLP ist heute im Ständerat gar nicht vertreten. Das wollen wir ändern, weil es wichtig ist, dass unsere Politik in beiden Parlamentskammern gehört wird.»

An den nationalen Wahlen in ziemlich genau einem Jahr will die GLP mit Fischer die Sitze von Andrea Gmür (Die Mitte) und Damian Müller (FDP) angreifen. Bereits vor drei Wochen kündigte David Roth, Präsident der Luzerner SP, seine Kandidatur für den Ständerat an. (pl)