Ida Glanzmann verzichtet auf Wahl 2023, Nachfolger stehen bereit

Überraschend hat die GLP Anfang Monat verkündet, dass sie für die Kantonsratswahlen im April 2023 in der Stadt Luzern eine Listenverbindung mit der Mitte, FDP und SVP eingeht. In den anderen Wahlkreisen sowie bei den nationalen Wahlen im Oktober wiederum möchten die Grünliberalen mit grosser Wahrscheinlichkeit mit der SP und den Grünen zusammenspannen, wie GLP-Co-Präsident Michel Rudin sagt. Man wolle so die ökologischen und gesellschaftsliberalen Kräfte bündeln. Entschieden ist das aber noch nicht, wie es auch seitens der SP und Grünen heisst. (jon)