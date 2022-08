Zell Ein asiatischer Käfer versetzt Luzern in Aufruhr – Behörden reagieren unverzüglich Der asiatische Laubholzbockkäfer kann innert kurzer Zeit grosse Baumschäden verursachen. Die Behörden haben Sofortmassnahmen eingeleitet. Viel Zeit haben sie nicht. Chiara Z'Graggen 30.08.2022, 18.32 Uhr

Ein männlicher Käfer, der dieser Tage in Zell gefunden wurde. Bild: Dominik Wunderli (Zell, 30. August 2022)

«Das ist ein Ereignis mit nationaler Ausstrahlung», sagte Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald der Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern, am Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz in Zell. Der Anlass: Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) gehen in der Gemeinde um. Das Tier mit ostasiatischer Herkunft gilt laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) als besonders gefährlicher Schadorganismus. «Die Sache bedeutet viel Sorgen, Kosten und Aufwand für Gemeinde, Kanton und Bund», so Röösli.

So kann die Bevölkerung den Käfer identifizieren – und das ist zu tun Der ALB ist schwarz und trägt über den Körper verteilt helle Flecken. Ohne Fühler ist er zirka 25–35 Millimeter lang, die Fühler des Weibchens sind zirka so lang wie der restliche Körper, diejenigen des Männchens doppelt so lang. Am Holz gibt es kreisrunde Löcher und je nachdem Rindenrisse mit groben Spänen respektive Bohrmehl. Funde von potenziellen Schädlingen sollen umgehend an die Dienststelle Landwirtschaft und Wald per Mail an lawa@lu.ch gemeldet werden. Den Käfer am besten in einem Glas mit gelöchertem Deckel im Kühlschrank aufbewahren. (zgc)

Was macht den ausländischen Käfer so gefährlich? Kurz: Der Schädling befällt gesunde Laubbäume wie etwa Ahorn, Birke, Buche und weitere Laubholzarten. Binnen weniger Jahre bringt der ALB die betreffenden Bäume zum Absterben. Laut Röösli befalle der Schädling auch Obstbäume.

«Entsprechend seines breiten Wirkungsspektrums ist er besonders gefürchtet.»

Hinweis aus der Bevölkerung machte Behörden hellhörig

Das Schädlingsproblem ist am Freitag vor einer Woche ins Rollen geraten. Dort habe ein Mann aus Zell via Meldeformular des Kantons ein Bild eingeschickt. «Er hatte zu einem anderen Zeitpunkt etwas zum Kompost fliegen sehen und das Tier anschliessend gefangen», sagte Röösli. Der Bildvergleich mit dem Objekt habe dann gezeigt, dass die Tiere nicht identisch sind – und, dass es sich bei beiden um einen ALB handelt.

Urs Felder zeigt Käferfallen, welche die Verbreitung stoppen sollen. Bild: Dominik Wunderli (Zell, 30. August 2022)

Derzeit sucht der Kanton in Zusammenarbeit mit dem Bund nach den Befallsherden, um die Gebiete in entsprechende Zonen einzuteilen. Dabei kommen Spürhunde und Baumpfleger zum Einsatz.

«Sobald ein befallener Baum erkannt wird, muss er sofort eliminiert werden»,

so Röösli. Dabei sei man auch auf die Bevölkerung angewiesen, jede Meldung helfe den Behörden weiter. Um die Einwohnerinnen und Einwohner zu sensibilisieren, gab es am Dienstagabend eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung. Dies, nachdem 900 Haushalte bereits am Freitag via Brief informiert worden seien.

Spürhunde können den Käfer ausfindig machen. Bild: Dominik Wunderli (Zell, 30. August 2022)

«Wir stehen am Anfang eines Marathons»

Der ALB wird Zell noch mindestens vier Jahre beschäftigen, denn: Bis es grünes Licht gibt, müssen betroffene Gebiete während vier Jahren in Folge als käferfrei gelten. «Wir stehen am Anfang eines Marathons», betonte Bruno Röösli. Weshalb dieser Langstreckenlauf überhaupt nötig ist, sei schwer zu sagen. «Der Hauptweg des Käfers nach Europa ist vor allem via Verpackungsmaterial aus Holz», erklärte Joana Meyer von der Sektion Waldschutz und Waldgesundheit des Bafu.

Für die Bekämpfung übernimmt der Bund 40 Prozent der Kosten, für den Rest ist der Kanton Luzern verantwortlich. Fälle früherer Jahre aus Winterthur oder Marly (FR) zeigen: Die Kosten betragen zwischen 300'000 und 3 Millionen Franken.

Holz darf nicht aus Zell raus

Urs Felder, Schutzwaldbeauftragter des Kantons Luzern, betonte die Wichtigkeit der Massnahmen: «Wir müssen unverzüglich alle befallenen Wirtspflanzen tilgen.» Dabei sei man auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen, beispielsweise indem sie die Baumpfleger aufs Privatgrundstück lassen. Und:

«Es ist davon auszugehen, dass wir auch prophylaktisch Bäume entfernen müssen.»

Die präventiven Massnahmen hätten aber noch Zeit, da der Käfer in einem Radius von ungefähr 400 bis 500 Meter aktiv sei. Darüber hinaus gibt es bereits jetzt keine Ausfuhr von Holz aus Zell. Damit wird versucht zu verhindern, dass der Käfer mitsamt Holz exportiert wird.

Die Gemeinde Zell richtet nun eine Entsorgungsstelle für Grünabfall ein, wie Urs Lustenberger, Baudirektor Zells, sagte. Das Grüngut wird dann untersucht und auf direktem Weg in die Verbrennungsanlage gebracht.