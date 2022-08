Naturgefahr «Wollen für den Ernstfall vorbereitet sein»: Zentralschweizer Kantone spannen bei Waldbrand-Bekämpfung zusammen Wegen des Klimawandels werden Waldbrände auch in unserer Region zur zunehmenden Gefahr. Nun treffen Feuerwehren und Forstämter gemeinsame Vorkehrungen, um für's Schlimmste gewappnet zu sein. Niels Jost Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Dreimal ist es im Kanton Luzern dieses Jahr schon zu kleineren Waldbränden gekommen. In Schwyz waren es zwei, in Uri loderte das Feuer einmal.

Feuerwehrleute beim Löschen eines Waldbrandes im Zimmeriwald in der Stadt Luzern im Jahr 2019. Bild: PD/Luzerner Polizei (24. April 2019)

Die Waldbrandgefahr steigt in der Zentralschweiz. Nachdem Uri ein Feuerverbot im Wald und Waldesnähe schon Mitte Juli erlassen hat, sind Luzern und Schwyz diese Woche nachgezogen. Auch auf lange Sicht steigt die Gefahr, weil Trockenheit und Hitzetage zunehmen und sich immer mehr Menschen in der Natur aufhalten. Ein ausser Acht gelassenes Brätel-Feuer, ein Zigarettenstummel, ein Blitzschlag oder mutmasslich gelegte Feuer können dann schneller zu einem Waldbrand führen.

Nun haben die Zentralschweizer Kantone ein gemeinsames Waldbrand-Management errichtet. Dazu gehören ein Konzept und ein auf die Kantone angepasster Leitfaden, der teils noch in Arbeit ist. Das Konzept umfasst die folgenden fünf Themenfelder.

Hier geht es darum, dass die sechs Kantone dieselbe Sprache sprechen. Aktuellstes Beispiel: das Feuerverbot im Wald und Waldesnähe. Dafür tauschen sich die Waldbrandbeauftragten regelmässig aus und besprechen die jeweilige Situation in den Kantonen.

«Dazu gehört auch, ob sich Zwischenfälle ereignet haben», erklärt Miguel Zahner, der bei der Luzerner Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) für die Fachbearbeitung Schutzwald zuständig ist.

In Absprache mit dem Feuerwehrinspektorat legt schliesslich jeder Waldbrandbeauftragte die Waldbrandgefahr für seinen Kanton fest. Müssen mehrere Kantone die Gefahrenstufe und die Massnahmen anpassen, geschieht dies zum gleichen Zeitpunkt – was zuvor nicht immer der Fall war. «Dieser Prozess führt dazu, dass die Zentralschweizer Kantone gemeinsam und einheitlich, aber dennoch autonom die Waldbrandgefahr und die Massnahmen publizieren», so Zahner.

Feuerwehrleute besitzen bereits heute eine Grundausrüstung zur Bekämpfung von Wald- und Flurbränden. Das Material wird nun ergänzt oder ist bereits ergänzt worden. Dazu gehören spezielle Waldbrandhacken und -patschen. Mit letzteren können vor allem kleinere Flurbrände ausgeschlagen oder ausgestrichen werden.

Auch mit Rucksackspritzen werden die Feuerwehren ausgerüstet. «Ein Rucksack fasst 15 bis 20 Liter Wasser, vorne angebracht ist eine Handspritze. Damit können vor allem Glutnester bekämpft werden», erklärt Marco Blättler, der stellvertretende Luzerner Feuerwehrinspektor.

Schon heute besitzen Feuerwehrleute eine Grundausrüstung zur Waldbrandbekämpfung, wie dieses Bild aus Kriens von 2015 zeigt. Bild: PD/Feuerwehr–inspektorat Luzern

Grösseres Geschütz wie Helikopter beschaffen die Feuerwehren nicht selber. Blättler:

«Bei grösseren Waldbränden würde man auf Helikopter von zivilen Unternehmen und der Armee zurückgreifen.»

Die Bekämpfung von Flur- und Waldbränden war schon immer Bestandteil der Feuerwehrausbildung. «Aufgrund der sich verändernden Ausgangslage wurde das Thema in den vergangenen Jahren mit speziellen Ausbildungsmodulen intensiviert», sagt Blättler. 2020 wurden alleine in Luzern 60 Feuerwehrinstruktoren ausgebildet, ein Jahr später folgten rund 130 Kommandanten und Stellvertreter. «Diese Kaderleute bilden wiederum ihre Truppen aus.»

Wissen, was bei einem Waldbrand wie hier in Kriens 2015 zu tun ist: Dazu werden in der Zentralschweiz vertiefte Kurse durchgeführt. Bild: PD/Feuerwehr–inspektorat Luzern

Im September wird in Stans zudem ein Pilotkurs durchgeführt, an dem Feuerwehren und Forstdienste teilnehmen. Für die Waldbrandbekämpfung sei diese fachübergreifende Zusammenarbeit wichtig, betont Blättler.

«Um einen Waldbrand erfolgreich bekämpfen zu können, müssen Feuerwehrleute die Gegebenheiten vor Ort kennen, wie zum Beispiel Zufahrtsmöglichkeiten oder gefährliche Stellen. Sie müssen auch wissen: Welche Baumarten gibt es? Wie sind die Bodenschichten? Handelt es sich um einen Schutzwald?»

In der Zentralschweiz ist Uri am weitesten bei der Waldbrand-Bekämpfung. «Das ist historisch bedingt», sagt Kantonsforstmeister Beat Annen.

«Wegen des Föhns herrschen in Uri andere klimatische Bedingungen, die Trockenheit ist beispielsweise im Reusstal ausgeprägter als im Flachland. Deshalb haben wir immer wieder Waldbrände und mehr Erfahrung in deren Bekämpfung.»

So verfügen die Urner Gemeinden bereits über eine eigene Notfallplanung. «Festgehalten ist darin beispielsweise, wo man Wasser holen kann mit dem Helikopter, wo es Landeplätze gibt und welche Wälder besonders schützenswert sind», sagt Annen.

Der Kanton Uri stehe im regelmässigen Austausch mit dem Bund und dem Tessin, das in der Schweiz führend in dieser Sache sei. Von diesen Erfahrungen können nun auch die anderen Kantone profitieren. «Wir müssen das Rad nicht neu erfinden», sagt Miguel Zahner vom Lawa. Für ihn ist das gemeinsame Waldbrand-Management ein Gewinn.

«In einer kleinräumigen Region wie der Zentralschweiz macht eine Zusammenarbeit Sinn.»

Beim Waldbrand-Management geht es primär um Prävention und darum, Vorsorgemassnahmen zu treffen. «Wir wollen für den Ernstfall vorbereitet sein», sagt Zahner. Trete ein grösseres Ereignis ein, könne man auf die Unterstützung des Nachbarkantons zählen. Dank gemeinsamer Vorbereitung sei ein kantonsübergreifender Einsatz einfacher zu koordinieren.

Ein Einsatz in Buchrain im Jahr 2020. Bild: PD/Feuerwehr–inspektorat Luzern

Von den Einsätzen erhoffen sich die Fachleute, neue Erkenntnisse gewinnen zu können, die wiederum in das Konzept und die Leitfäden einfliessen. Denn: «Bisher kennt man Waldbrände vor allem in der südlichen Schweiz. Klimatische Veränderungen führen jedoch dazu, dass das Waldbrandrisiko auf der Alpennordseite zunimmt», sagt Marco Blättler vom Luzerner Feuerinspektorat.

«Wir müssen verstehen, wie sich Feuer in unsern Wäldern ausbreiten können und wie sich unsere Baumbestände erholen. Daraus lassen sich taktische Schlüsse für den Einsatz ziehen.»

Weiter seien nachgelagerte Prozesse zu beachten. Fehle die Schutzfunktion von Wäldern, könne dies über mehrere Jahre einen negativen Einfluss haben, beispielsweise auf die Sicherheit von Gebäuden oder Strassen, so Blättler. Aber auch andere Waldfunktionen könnten betroffen sein, wie die Holznutzung. Für Blättler ist daher gewiss:

«Die jetzt getroffenen Vorkehrungen helfen, künftige Schäden zu minimieren.»

