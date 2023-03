Naturschutz Wauwilermoos muss besser geschützt werden – so rechtfertigt sich der Gemeinderat Das Kantonsgericht hat entschieden: Wauwil muss mehr Gewässerraum im Wauwilermoos ausscheiden. Der Gemeinderat kommt dieser Aufforderung nach, bedauert den Entscheid jedoch. Livia Fischer 16.03.2023, 16.00 Uhr

Der Gemeinderat wollte auf Gewässerraumausscheidungen im geschützten Wauwilermoos verzichten. Die Regierung segnete dies ab, doch das Luzerner Kantonsgericht pfiff sie nach einer Beschwerde des Bundesamts für Umwelt zurück (wir berichteten). Daraufhin forderte der Regierungsrat die Gemeinde Wauwil Anfang dieses Monats wiederum auf, den Gewässerraum gemäss den Ausführungen im Urteil auszuscheiden.

Das Wauwilermoos sorgt für Wirbel. Leserbild: Vinzenz Blum

Mitte-Gemeindepräsident Ivo Kreienbühl stellt klar: «Dem Gerichtsurteil wie auch der Aufforderung des Regierungsrates werden wir Folge leisten, auch wenn der Entscheid der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 damit hinfällig wird.» Diese segnete die Teilrevision, die auch die Ausscheidung der Gewässerräume umfasste, damals nämlich ab. Die Änderung soll nun spätestens im Zuge der Gesamtortsplanungsrevision erfolgen, über die im Herbst 2024 abgestimmt wird.

Frust und Abwehrhaltung bei den Bauern

Die Gemeinde rechtfertigte ihre Entscheidung, einen Teil des Sandlochbachs, die Kleine Ron und den offenen Abschnitt des Scheidgrabens nicht auszuscheiden, damit, dass es sich um künstlich angelegte Entwässerungskanäle handle. Gemäss Verordnung kann in diesem Fall darauf verzichtet werden.

Ein weiteres Argument: Die Ausscheidung gefährde die freiwillig geschaffenen ökologischen Ausgleichsflächen. Kreienbühl erklärt: «Die Landwirtschaft hat aus Respekt und Liebe zu unserem Moos freiwillig weit grössere ökologische Ausgleichsflächen geschaffen. Weitere Einschränkungen können zu Frust und Abwehrhaltung führen und diese wieder reduzieren.»

Kreienbühl bedauert die Restriktionen. So müssen Landwirte in den betroffenen Gewässern künftig auf Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichten. Gemäss Direktzahlungsverordnung seien innerhalb des Gewässerraumes nur Streueflächen, Hecken, Feld- und Ufergehölz, Uferwiesen, extensiv genutzte Wiesen oder Weiden sowie Waldweiden möglich, die weniger Ertrag abwerfen.

Pläne wurden öffentlich aufgelegt

Dass der Bund mit dem Zonenplan nicht einverstanden sein könnte, sei für die Gemeinde überraschend gekommen. Schliesslich habe Wauwil die gesetzlichen Grundlagen berücksichtigt. Zusätzliche Sicherheit gab der Gemeinde die Genehmigung der Regierung.

In einer kürzlich erfolgten Vorstossantwort auf eine Anfrage der SP zu diesem Entscheid wirft die Regierung Wauwil vor, die umstrittenen Gewässerräume nicht öffentlich aufgelegt zu haben. Kreienbühl wehrt sich; dies sei von Januar bis Februar 2021 erfolgt. «Wir orientierten die Bevölkerung mit einem Infoblatt an alle Haushaltungen und auswärtige Grundeigentümerinnen und -eigentümer über das Auflageverfahren. Ausserdem wurde die öffentliche Auflage im Luzerner Kantonsblatt publiziert.»

Natur versus Landwirtschaft

Genützt hat alles nichts. Das Kantonsgericht gewichtet den Naturschutz höher als gesetzliche Ausnahmen und kreidet der Gemeinde an, sie habe das öffentliche Interesse unbeachtet gelassen. Schliesslich ist das Wauwilermoos sowohl im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung als auch in jenem der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung eingetragen.

Wie kann es also sein, dass die Gemeinde argumentierte, der Sandlochbach ausserhalb des Siedlungsgebiets, die Kleine Ron und der offene Abschnitt des Scheidgrabens stellten keinen wertvollen Lebensraum für Tiere dar? «Dem Gemeinderat ist sehr bewusst, dass das Wauwilermoos insgesamt ein sehr wertvoller Lebensraum für die Tiere darstellt, er unterstützt auch immer wieder Projekte im Bereich des Naturschutzes», stellt Kreienbühl nun klar.

Doch die Fläche sei auch für die Landwirtschaft wichtig. «Das Wauwilermoos ist in einem engmaschigen Netz sehr stark drainagiert. Sämtliches Wasser, das durch die landwirtschaftlich genutzten Böden sickert, endet in den Entwässerungsgräben.» Was sich nicht umgehen lasse: «Die Gewässerraumfestlegung liegt oft im Spannungsfeld von Natur und Landwirtschaft.»