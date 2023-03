Gewässerraum im Wauwilermoos: Gericht pfeift Regierung zurück

Naturschutz Gewässerraum im Wauwilermoos: Kantonsgericht pfeift Luzerner Regierung zurück Ausgerechnet im geschützten Wauwilermoos sollte auf Gewässerraumausscheidungen verzichtet werden – mit dem Segen der Kantonsregierung. Das Bundesamt für Umwelt hat dagegen Beschwerde eingereicht und erhält Recht. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Blick auf die Wauwiler Ebene. Bild: Pius Amrein (26. 11. 2019)

Die Schweizer Gemeinden müssen entlang von Gewässern Schutzräume ausscheiden. Das schreibt die nationale Gewässerschutzgesetzgebung vor. Doch in zahlreichen Gemeinden führt dies zu Konflikten, insbesondere mit der Landwirtschaft. Denn die zu schaffenden Korridore entlang der Gewässer dürfen nur noch extensiv bewirtschaftet werden und schränken die Landwirtschaft dadurch ein.

Auch im Wauwilermoos gibt die Gewässerraumausscheidung zu reden. Denn ausgerechnet dort hat die Gemeinde Wauwil mit dem Segen der Luzerner Regierung entschieden, keine Korridore zu definieren – obwohl das Wauwilermoos eines von elf Gebieten im Kanton Luzern ist, das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) eingetragen ist und somit als besonders schützenswert gilt.

Aufenthaltsort für gefährdete Vögel

Dieser Vorgang hat die Politik auf den Plan gerufen. Die Surseer SP-Kantonsrätin Sara Muff reichte eine Anfrage zum Thema ein, die Antwort der Regierung liegt nun vor. Zwischenzeitlich hat sich auch das Kantonsgericht mit dem Fall Wauwilermoos auseinandergesetzt, denn das Bundesamt für Umwelt hat Beschwerde gegen die regierungsrätliche Genehmigung des Wauwiler Zonenplans eingereicht.

Konkret geht es um die drei Gewässer im Wauwilermoos: den Sandlochbach, die Kleine Ron und den offenen Abschnitt des Scheidgrabens. Die Gemeinde Wauwil argumentierte laut dem Urteil des Kantonsgerichts, es handle sich dabei um künstliche Gewässer, bei denen keine Hochwasserproblematik bestehe und die keinen wertvollen Lebensraum für wassergebundene oder an Gewässer gebundene Arten darstelle.

Das ist insofern erstaunlich, weil das Wauwilermoos auch im Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung eingetragen ist – als einziges Gebiet in der ganzen Zentralschweiz. Seltene und gefährdete Vögel wie Kiebitz, Kuckuck, Feldlerche, Neuntöter, Drosselrohrsänger, Blaukehlchen und Grauammer halten sich dort auf.

Gemeinde ist nun wieder am Zug

Ziel des Reservats sei es, unter anderem diese Arten zu schützen, hält das Kantonsgericht fest. «Um dieses Schutzziel zu erreichen, kommt den Weihern, Feuchtwiesen und Uferstreifen und den Fliessgewässern eine bedeutende Rolle zu.» In seiner Interessensabwägung kommt das Gericht zum Schluss, dass den «wasserbezogenen Schutzzielen des BLN-Objekts grosse Bedeutung» zukomme. «Diesbezüglich haben auch die drei Fliessgewässer eine wichtige Funktion zu erfüllen. Sie sind Teil der Vernetzung und des Lebensraums für viele Pflanzen- und Tierarten, die das Wauwilermoos beherbergt.»

Das Kantonsgericht heisst die Beschwerde des Bundesamts für Umwelt gut und weist das Geschäft zurück an den Regierungsrat. Dieser schreibt in seiner Antwort auf die Anfrage von Sara Muff, die Gemeinde Wauwil sei nun am Zug. «Da die Gemeinde die umstrittenen Gewässerräume nicht öffentlich aufgelegt hat, können diese nicht im Genehmigungsverfahren direkt angeordnet werden.» Deshalb habe man die Vorlage an Wauwil zurückgewiesen und die Gemeinde aufgefordert, «den Gewässerraum gemäss den Ausführungen im Urteil des Kantonsgerichts auch im Wauwilermoos auszuscheiden».

Gemeinde: Freiwillige Ausgleichsflächen gefährdet

Sara Muff wollte in ihrer Anfrage wissen, warum die Regierung den Verzicht auf Gewässerraumausscheidungen ausgerechnet im Wauwilermoos überhaupt genehmigt habe. Die Regierung verweist in ihrer Antwort vor allem auf die Argumentation der Gemeinde. Diese habe einerseits dargelegt, bei den betroffenen Gewässern handle es sich um künstlich angelegte Entwässerungskanäle.

Andererseits seien in den letzten Jahren «ausserordentlich viele ökologische Ausgleichsflächen auf freiwilliger Basis geschaffen worden». Mit der Ausscheidung der Gewässerräume seien diese gefährdet, habe die Gemeinde argumentiert. «Diese Einschätzung war für unseren Rat noch knapp innerhalb des Ermessensspielraums der Gemeinde», so die Regierung. Zu Unrecht, wie das Urteil des Kantonsgerichts zeigt.

