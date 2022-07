Neue Markierungen für Schutzgebiet Wauwilermoos

Naturschutz Neue Markierungen sollen das Schutzgebiet Wauwilermoos besser sichtbar machen Damit das Naturschutzgebiet Wauwilermoos besser erkennbar ist, wurden durch den Kanton Luzern Markierungen überprüft und erneuert. Neu beschriftete Pfosten und Informationstafeln machen auf die Schutzbestimmungen aufmerksam und Abgrenzungen zum Gebiet besser sichtbar. 22.07.2022, 10.02 Uhr

Neue Informationstafeln zeigen, was es alles zu entdecken gibt. Bild: Kanton Luzern

Der «Biodiversitäts-Hotspot» Wauwilermoos lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Natur. Damit das Wasser- und Zugvogelreservat auch weiterhin gut geschützt werden kann, wurden neue Markierungen erstellt.

Wie der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, stammen die bisherigen Markierungen des Wasser- und Zugvogelreservates weitgehend aus dem Gründungsjahr 2009. Bei Leinenpflicht-Kontrollen wurde durch den Kanton wiederholt festgestellt, dass nicht alle Zugangswege ins Reservat markiert und einzelne Grenzmarkierungen defekt waren.

Die Grenzmarkierung machen auf das Schutzgebiet aufmerksam. Bild: Kanton Luzern

Inzwischen, so der Kanton in der Mitteilung, sind alle offiziellen Zugangswege mit einer Grenzmarkierung ausgestattet und an den Haupt-Zugangswegen sind zeitgemässe Informationstafeln angebracht worden. Die Neumarkierungen sollen gemäss Kanton dazu beitragen, dass das Wauwilermoos weiterhin so wertvoll bleibe, wie es heute bereits sei. (sfr)