Nebenkosten Energie sparen nützt vielen Mieterinnen und Mietern nicht viel – Nationalrat Michael Töngi will das ändern Individuelle verbrauchsabhängige Nebenkostenabrechnungen sind nur für Neubauten und sanierte Gebäude vorgeschrieben. Eine Motion von dem Grünen Michael Töngi fordert sie nun für alle Gebäude – auch um zum Energie sparen zu motivieren. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.54 Uhr

Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Bund und Kantone rufen die Bevölkerung auf, weniger Strom und Heizenergie zu verbrauchen. Dies trage zur Versorgungssicherheit bei und habe den für die Verbraucherinnen und Verbraucher den schönen Nebeneffekt, dass die Energiekosten nicht durch die Decke gehen würden.

So weit die Theorie. In der Praxis aber können manche Mieterinnen und Mieter so viel sparen, wie sie wollen. Wenn die Nachbarn nicht mitmachen, gibt es keine Entlastung des Portemonnaies. Grund sind die fehlenden individuellen Nebenkostenabrechnungen. Das heisst, in manchen Mehrparteienhäusern werden die Kosten für Heizung und Wasser nach einem fixen Verteilschlüssel aufgeteilt. Wer wie viel Energie verbraucht, ist egal.

Die Heizung nicht zu stark aufdrehen: Bund und Kantone rufen die Bevölkerung zum Energiesparen auf. Bild: Keystone

Überspitzt dargestellt: Wenn man selber die Heizung um ein Grad zurückdreht, der Nachbar aber um ein Grad aufdreht, kommt im Endeffekt keine Ersparnis raus, weder beim Energieverbrauch noch bei den Nebenkosten.

Individuelle Abrechnungen sind laut kantonalem Energiegesetz nur für Neubauten vorgeschrieben. Bei bestehenden Bauten muss das nur gemacht werden, wenn das Heizungs- und/oder des Warmwasserverteilsystem erneuert oder wenn an einem oder mehreren Gebäuden die Gebäudehülle zu über 75 Prozent saniert wird.

Ausgerechnet Altbauten ausgenommen

Der Luzerner Grünen-Nationalrat Michael Töngi verlangt in einer Motion nun Anpassungen. Der Bundesrat soll das Energiegesetz so ändern, dass in allen Mehrparteiengebäude die Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung verbrauchsabhängig abgerechnet werden kann, schreibt der Krienser in seinem Vorstoss.

Grünen-Nationalrat Michael Töngi. Bild: Dominik Wunderli

Weil nur Neubauten oder sanierte Gebäude in diese Pflicht fallen, seien «ausgerechnet Altbauten mit hohem Energieverbrauch von dieser Regelung ausgenommen», so Töngi. Die Motivation zum Energiesparen sinke massiv, wenn die Mieterinnen und Mieter nicht direkt von ihren Sparbemühungen profitieren könnten.

Anderer Meinung als Töngi ist der Luzerner Hauseigentümerverband. Dessen Präsident, der Schlierbacher SVP-Kantonsrat Armin Hartmann, sagt: «Die heutige Regelung ist gut.» Es sei unverhältnismässig zu fordern, die individuelle Abrechnung nun für alle Gebäude verpflichtend einzuführen.

Armin Hartmann, SVP-Kantonsrat. Bild: Jakob Ineichen

Hartmann verweist den baulichen, aber auch auf den Administrationsaufwand, den eine Umstellung auslöse.

«Ein bestehendes Gebäude muss eine gewisse Grösse haben, damit man die Mehrkosten wirtschaftlich und fair auf die Parteien umlegen kann.»

Hartmann glaubt, dass trotz fehlender individueller Abrechnung alle einen Sparanreiz hätten. Auch wenn er einräumt: «Bei individueller Abrechnung ist er natürlich höher.»

Bund fürchtet Mehraufwand für Kontrollen

Nichts wissen von einer Anpassung will auch der Bundesrat. Er hat Töngis Motion bereits beantwortet und empfiehlt sie zur Ablehnung. Eine Ausweitung der Pflicht zur individuellen Abrechnung würde ein «systematisches und heutzutage nicht existierendes Kontrollverfahren erfordern, was für die Kantone zu einem beträchtlichen Mehraufwand führen würde», argumentiert die Landesregierung.

Michael Töngi, der Vizepräsident des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbands ist, ärgert sich über diese Argumentation. «Der Mieterinnen- und Mieterverband unterstützt die Sparkampagne des Bundes. Aber es passt nicht zusammen, den Leuten zu sagen, sie sollen Energie sparen, aber diese profitieren dann nicht, weil der Nachbar immer das Fenster offen hat», sagt er.

Der Aufwand zur Installation einer entsprechenden Messanlage in den Gebäuden sei mit der Digitalisierung massiv kleiner geworden, so Töngi. «Zudem belegen Studien, dass mit der flächendeckenden Einführung von individuellen Nebenkostenabrechnungen ein Energiesparpotenzial von 10 bis 15 Prozent besteht.»

