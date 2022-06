Nebikon Die Musikerin Ivorrie mischt die männerdominierte Rapszene auf – vom Luzerner Hinterland aus Bild: Pius Amrein, (Nebikon, 1. Juni 2022) Die Nebikoner Sängerin und Rapperin Ivorrie ist in der Zentralschweiz eine der wenigen Frauen in ihrem Metier. Es ist nicht der einzige Gegensatz, der ihr Leben und Schaffen prägt. Miriam Abt 0 Kommentare 04.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Ivorrie könnte sich problemlos zwischen Stars und Sternchen auf einem roten Teppich einreihen. Selbst dann, wenn sie nach einem Arbeitstag aus dem Büro läuft. Die Musikerin ist nicht sonderlich gross und abseits der Bühne nicht sonderlich auffällig gekleidet, dennoch füllt ihre Präsenz den Raum. Ivorrie ist ihr Alias, mit bürgerlichem Namen heisst sie Michelle Allemann. Die Nebikonerin redet offen und viel. Ihre Ausdrucksweise ist gespickt mit Anglizismen, ihre Haare pink gefärbt. Kurz: Ivorrie fällt auf.

Die Frau in der Männerdomäne

Und das tut sie auch in der Musik. Denn Frauen in der Rapszene, in der sich die 25-Jährige bewegt, sind massiv in der Unterzahl. Davon lässt sie sich aber keineswegs einschüchtern. Ihr Traum sehe gleich aus wie der von allen Künstlerinnen und Künstlern: «Eines Tages will ich von der Musik leben können.» Im Moment sei eher das Gegenteil der Fall – was sie übrig hat, wird in die Musik investiert.

Die Musikerin Ivorrie aus Nebikon war als erste Luzerner Frau am Cypher (die jährliche Rap-Zusammenkunft von SRF Virus) vertreten. Bild: Pius Amrein (Nebikon, 1. Juni 2022)

In naher Zukunft erscheint Ivorries Debütalbum. Bereits vor gut zwei Jahren hat sie mit dessen Konzeptionierung begonnen. Das Ziel: Sie will ihr gesamtes musikalisches Spektrum beleuchten:

«Ich bin keine Rapperin, sondern ein ‹Music Artist›.»

So sei das Album zwar geprägt von Rap und R’n’B, beinhalte aber auch poplastigere und radiotauglichere Songs, als man es sich von ihr gewohnt sei: «Ich weiss nicht, wie die Leute reagieren werden – es wird wirklich anders.» Künftig kann sie sich auch vorstellen, ihre englischen Texte mit schweizerdeutschen Verses zu ergänzen.

Ihre Premiere in Schweizerdeutsch hatte die Musikerin am diesjährigen «Bounce Cypher» – das Rap-Gipfeltreffen von SRF Virus. Einmal im Jahr versammeln sich die Besten aus der Szene im Radiostudio und präsentieren ihre Texte. Ivorrie war bereits zum zweiten Mal dabei, als erste und einzige Frau aus Luzern. Ihre berühmte Rap-Kollegin Loredana aus Emmenbrücke war noch nie mit von der Partie. Immerhin waren unter den 86 Rapperinnen und Rappern viel mehr Frauen am Start als in den Vorjahren: «Es tut sich etwas, wenn auch sehr langsam.»

Die fluchende Feministin

Sexistische und homophobe Sprüche von gewissen Musikern sorgten während und nach der Veranstaltung für Unruhe – eine jährlich wiederkehrende Problematik, omnipräsent in der Welt des Hip-Hops. Ivorrie zeigt sich dieser Diskussion gegenüber unschlüssig:

«Für mich ist es schwierig, zwischen kreativer Freiheit und Beleidigung zu unterscheiden.»

Homophobie sei für sie keineswegs akzeptabel, auch nicht in Rap-Versen: «Das kann man nicht bringen, weder früher noch heutzutage.» Von frauenfeindlichen Anspielungen aber fühle sie sich persönlich nicht angegriffen. Auch sie wurde schon zur Rede gestellt, da sie in ihren Lyrics das Wort «Bitch» benutzt.

Als Musikerin sehe sie sich jedoch in der Rolle, den Spiess umzudrehen: Durch den Gebrauch solcher negativen Ausdrücke wolle sie diese zurückgewinnen und in einen positiven Kontext setzen. Nicht nur mit ihrer Attitüde bekennt sich Ivorrie zum Feminismus, sie spricht die Missstände konkret an. Auch abseits von der Musik macht sie sich für die Gleichberechtigung stark: So trat sie vor einigen Jahren etwa am Luzerner Frauenstreik auf.

On- und offline macht die 25-jährige Michelle Allemann klar, was ihr wichtig ist – und romantisiert dabei nichts. Bild: Pius Amrein (Nebikon, 1. Juni 2022)

Immer wieder ist es auch ein Thema auf dem sozialen Netzwerk Twitter, wo sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Twitter sei für Ivorrie ein gängiger Weg, um ihre Meinung loszuwerden. Sie schreibe lieber, als vor der Kamera zu stehen.

Die Onlineaktivistin

Weiter kann man auf ihrem Twitter-Account und aus ihren Texten viel über Depressionen lesen. Was man der ambitionierten jungen Frau nämlich nicht ansieht, ist ihr langjähriger Kampf mit der mentalen Gesundheit.

Nachdem sie vor gut einem Jahr ihre Antidepressiva absetzen konnte, erlitt sie nach einer schweren Trennung einen Rückschlag. Dennoch versichert sie: «Es geht mir gut – meistens.» Ivorrie spricht unverschlossen über ihre Depression, denn sie will das Thema normalisieren. «Wer weiss, vielleicht hilft es ja jemandem.»

Das Stadtkind aus dem Hinterland

Auch von ihrer Kindheit hat Ivorrie viel zu erzählen. Aufgrund von familiären Spannungen hat sie zahlreiche Umzüge hinter sich: Sie wurde in Solothurn geboren, verbrachte ihre Kindheit in unterschiedlichen Ortschaften in Bern und Basel – und landete schlussendlich im Luzerner Hinterland, wo sie seit fünf Jahren mit ihrem Vater zusammenwohnt.

Hier ist sie anonym. Mit Ausnahme der Nachbarin, die ab und zu ihre Katze füttert, kennt sie niemand. Und das stört sie auch nicht: Nebikon ist für Ivorrie ein Rückzugsort, hier habe sie ihre Ruhe.

Die Musikerin Ivorrie in ihrer Heimat Nebikon. Obwohl sie sich hier wohl fühlt, zieht es sie in die Stadt. Bild: Pius Amrein (Nebikon, 1. Juni 2022)

Trotzdem zieht es die Künstlerin in die Stadt. Ihre Stelle im Büro hat Ivorrie vor kurzem gekündigt, bald startet sie teilzeitig im Detailhandel. Danach will sie nach Luzern ziehen, denn hier fühle sie sich endlich angekommen. Nicht zuletzt wegen ihres zweiten Jobs im Luzerner Nachtleben und den Menschen, die sie dadurch kennen gelernt hat.

An den Wochenenden steht die Musikerin im Rok Klub hinter der Bar, wo sie seit ihrem Cypher-Auftritt nicht selten erkannt wird oder auf andere Musikschaffende trifft. Für sie bedeute es viel, den Anschluss gefunden zu haben: «Jetzt kann ich endlich sagen, dass ich zu dieser Stadt gehöre.»

