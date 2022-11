Neophyten Gemeinden am Rotbach wollen invasiven Pflanzen an den Kragen – ein teurer und schwieriger Kampf Der japanische Knöterich breitet sich am Rotbach im Eiltempo aus und gefährdet so die Biodiversität. Die Gemeinden Neuenkirch, Rothenburg, Emmen und Luzern wollen die invasive Pflanze gemeinsam bekämpfen. Dazu brauchen sie Unterstützung vom Kanton und äussern Kritik am Bund. Jonas Hess Jetzt kommentieren 13.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benjamin Emmenegger mit Blättern vom japanischen Knöterich. Bild: Pascal Linder (Rothenburg, 3. November 2022)

Ein wenige Zentimeter langes Wurzelstück veranschaulicht das Dilemma mit dem japanischen Knöterich. Stephanie Amrein, Koordinatorin Neobiota bei der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa), hält das winzige Rhizom, das den Neophyten aus Asien irgendwo wieder austreiben lässt, in die Kamera. Sie steht am Rotbach in der Gemeinde Rothenburg. Hinter ihr sind die Überreste eines grossen Bestandes des Knöterichs zu sehen. Er wurde zwar zu grossen Teilen niedergemäht, wird im Frühling aber trotzdem wieder gedeihen – und sich weiter ausbreiten.

«Wenn der Knöterich an einem Fliessgewässer wächst, ist die Gefahr extrem gross, dass er sich ausbreitet», sagt Stephanie Amrein. Hinzu kommt, dass die Pflanze sehr schnell wächst.

«30 Zentimeter pro Monat sind realistisch.»

Doch warum ist es überhaupt so schlimm, wenn der Knöterich überall auftaucht? «Er gefährdet die Biodiversität, verdrängt einheimische Pflanzen und hat keine natürlichen Feinde», fasst Biologin Amrein zusammen. Auch für Insekten ist die im Sommer weiss blühende Staude nicht attraktiv. «Sie kennen die Pflanze nicht.»

Solche Rhizome können mit dem Flusswasser weitergetragen werden, was oft zur Ausbreitung des japanischen Knöterichs führt. Bild: Pascal Linder (Rothenburg, 3. November 2022)

«Der Knöterich ist überall»

Neben den Auswirkungen auf die Ökologie verursacht der Knöterich auch Schäden an der Infrastruktur. Das hat Benjamin Emmenegger, Gemeinderat von Neuenkirch, in seiner Gemeinde schon vor Jahren erlebt. Ein Parkplatz senkte sich aufgrund von Knöterichbefall, weil die Erdschicht durch die Rückbildung im Winter instabil wurde. Zu Beginn seiner Amtszeit habe er zum ersten Mal das Wort «Neophyt» gehört, erzählt der 32-Jährige. Inzwischen hat er sich intensiv mit den gebietsfremden Pflanzen beschäftigt.

Emmenegger blickt am steilen Bachtobel hinab und zeigt auf die vielen grünen, eckigen Blätter, die überall zu sehen sind. «Der Knöterich ist überall.»

Der Gemeinderat weiss inzwischen: Eine strategielose Bekämpfung der Pflanze führt zu keinem Erfolg. Als Neuenkirch ihm ein Projekt zur Eindämmung des Knöterichs aufs Pult legte, kam der Ressortleiter Umweltschutz und Landwirtschaft nach Abklärungen zum Schluss: «Die 100'000 Franken wären nicht nachhaltig investiert gewesen.» Bevor man den Knöterich bekämpfen wolle, müsse man mehr über seine Verbreitungsräume wissen. Emmenegger lancierte ein Projekt, das mittels Geodaten, Foto- und Kartenmaterial, aber auch Begehungen das Neophytenproblem in Hellbühl aufzeigen soll.

Inzwischen haben sich dem Projekt auch Rothenburg, Emmen und die Stadt Luzern angeschlossen. Das Untersuchungsgebiet hat den Schwerpunkt entlang des Rotbachs, der durch all diese Gemeinden fliesst. «Das Projekt ist grösser geworden, als gedacht», sagt Benjamin Emmenegger. Sinn mache das auf jeden Fall.

«Der Knöterich macht vor unserer Gemeindegrenze ja nicht Halt.»

Diese bambusähnlichen Stauden des japanischen Knöterichs im Winterschlaf. Bild: Pascal Linder (Rothenburg, 3. November 2022)

Nicht ausrotten, aber eindämmen

Das sieht auch Biologin Stephanie Amrein so. Sie begrüsst «die Entwicklung einer gemeinsamen Vorgehensstrategie». Der Kanton könne fachlich unterstützend wirken, Empfehlungen abgeben und Beiträge sprechen. Die Bekämpfung vor Ort sei aber Sache der Gemeinden. «Sie kennen die Begebenheiten am besten, und oft sind auch private Grundstücke betroffen, wo der direkte Kontakt mit den Eigentümern nötig ist», so Amrein.

Das Problem mit invasiven Pflanzen bestehe im ganzen Kanton. Aus diesem Grund hat der Kanton die Neobiota-Koordination ausgebaut und erarbeitet aktuell eine Strategie. Die Aufgabe als Koordinatorin Neobiota bestehe unter anderem darin, die Zusammenarbeit zwischen Bund, Gemeinden und Dienststellen sicherzustellen, erklärt Amrein.

Sie begleitet neben dem Projekt am Rotbach weitere in anderen Kantonsteilen. In den meisten Gebieten gehe es nicht darum, den Knöterich vollständig auszurotten. Das sei nicht mehr möglich. «Ihn einzudämmen, und die weitere Ausbreitung zu verhindern, ist als Ziel schon genug herausfordernd.»

Der wuchernde Knöterich während der Vegetationszeit. Foto: PD

Kritik an grüner Branche und Bund

Das würden auch die Ergebnisse sogenannter «Bachlaufeten» zeigen, sagt Benjamin Emmengger. Rund 35 Personen hätten an bisher vier Begehungen am Rotbach das Ausmass feststellen können. Die Freiwilligen, bestehend aus Naturschützerinnen und aktiven Bürgern stiessen dabei nicht nur an sämtlichen Bachgabelungen auf den japanischen Knöterich, sondern auch auf andere Neophyten. «Ich war erstaunt, wie oft die armenische Brombeere identifiziert wurde», so Emmenegger. Auch die Goldrute und der Kirschlorbeer seien weit verbreitet.

Viele Neophyten wurden ursprünglich in privaten Gärten gepflanzt und gelangten so ins Ökosystem. Den japanischen Knöterich dürfe man heute zwar nicht mehr pflanzen, andere Arten wie der Sommerflieder oder der Kirschlorbeer würden hingegen weiterhin von Gärtnereien verkauft, sagt Stephanie Amrein. Die Sensibilisierung finde zwar statt und die grüne Branche sei sich der Problematik bewusst, aber:

«Letztlich wird es nicht reichen, nur einen Hinweiszettel bei invasiven Pflanzen anzubringen.»

Auch den Bund nimmt Amrein in die Pflicht. Bisher gebe es keine Bekämpfungspflicht gegen Neophyten. Gemäss Amrein wäre eine Priorisierung und Harmonisierung der Massnahmen zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden wichtig. «Mit dem Güter- und Personenverkehr werden die Bahn- und Strassenverkehrsachsen zu eigentlichen Verbreitungsvektoren für standortfremde Arten.» Die Zusammenarbeit mit SBB und Astra sei insofern von zentraler Bedeutung.

Ausbaggern kostet mehrere hunderttausend Franken

Um den invasiven Pflanzen am Rotbach einigermassen Herr zu werden, sei es wichtig, von oben nach unten mit der Bekämpfung zu beginnen, sagt Stephanie Amrein. Dabei müsse man Prioritäten setzen. Den Fokus beispielsweise auf Naturschutzgebiete legen. Dies deshalb, weil die Ressourcen von Gemeinden aber auch Kanton beschränkt seien.

Um den Knöterich wirkungsvoll zu bekämpfen, müsse er ausgebaggert werden, damit die mehrere Meter tiefgreifenden Wurzeln entfernt werden können, erklärt Amrein. «Danach muss das Pflanzenmaterial auf einer Deponie mit einer dicken Erdschicht überdeckt werden, um die erneute Ausbreitung zu verhindern.» Kostenpunkt: «Je nach Gebiet mehrere hunderttausend Franken.» Den Knöterich breitflächig niederzumähen nütze zwar auch, schwäche die Pflanze aber nur, so Amrein.

Wie und wo am Rotbach der Knöterich bekämpft wird, soll gemäss Emmenegger in ein «paar Monaten» als Vorschlag vorliegen. Bisher hätten die Gemeinden für diese Analysen rund 10'000 Franken aufgewendet. Für die konkreten Massnahmen erhoffen sie sich Unterstützung von Bund und Kanton. Amrein sagt dazu: «Das kann erst beantwortet werden, nachdem die Gemeinden ein Projekt mit Beitragsgesuch eingegeben haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen