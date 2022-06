Projekt Papillon soll Altersheim Meierhöfli ersetzen

Neubau Sempach «Papillon» soll Altersheim Meierhöfli ersetzen Das Siegerprojekt für den Neubau Altersheim Meierhöfli steht fest. Das neue Gebäude überzeugt den Stadtrat und soll die Pflege vereinfachen. Noch offen sind die genauen Baukosten des Altersheims. Jonas Hess Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Das Projekt Papillon von aussen. pd

Neun Planungsteams haben sich gemäss einer Mitteilung des Stadtrats Sempach am Projektwettbewerb zum Neubau Meierhöfli beworben. Gewonnen hat die Variante Papillon. Sie soll das 40-jährige Altersheim Meierhöfli am selben Standort ersetzen und wie zuvor 60 Bewohnerinnen und Bewohnern Platz bieten.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres äusserte sich Sozialvorsteher Hanspeter Achermann an einer Infoveranstaltung zu den Gründen, warum ein Neubau die beste Lösung für das Meierhöfli ist. «Das Gebäude entspricht nicht mehr den derzeitigen Pflegeanforderungen, das integrierte Pflegemodell kann räumlich nicht zeitgemäss umgesetzt werden.» So sorge etwa der verwinkelte Grundriss für Orientierungsschwierigkeiten und die Gebäudetechnik sei veraltet und reparaturanfällig – der Hauptgrund, warum eine Sanierung nicht ausreicht, so Achermann.

Ein weiteres Problem sind die zu wenig behindertengerechten Räume, wie Achermann weiter erklärte. Zwischen Zimmern und Balkonen etwa erschweren Schwellen den Durchgang für Menschen im Rollstuhl.

Integriertes Pflegemodell nun möglich

Beim neuen Gebäude Papillon soll sich insbesondere bei der Raumaufteilung und Gestaltung einiges ändern, sagt Hanspeter Achermann auf Anfrage: «Die Pflegegeschosse sind optimal organisiert und bieten verschiedene hochwertige Aufenthaltsbereiche. Sie eignen sich bestens für die Umsetzung des integrierten Pflegemodells, bieten aber auch die Möglichkeit, bei Bedarf die Geschosse ohne grossen Aufwand zu unterteilen. Zum Beispiel wenn der Bedarf einer Demenzgruppe ausgewiesen wäre.»

Die innere Organisation sei aus betrieblicher wie auch architektonischer Sicht gut durchdacht und erfülle die gestellten Ansprüche. Sämtliche öffentlichen Nutzungen könnten im Erdgeschoss angeboten werden. Zum See hin würden die Hauptnutzungen Restaurant, Café, Mehrzweckraum und die Aktivierung angeordnet.

«Diese Räume profitieren von der einmaligen Lage am See und vom direkten Zugang zum Grünraum.»

Kosten sollen 30 Millionen nicht überschreiten

Doch nicht nur von innen, sondern auch von aussen ist er der Stadtrat vom Projekt überzeugt. So nutze das Gebäude mit seiner kompakten Grundform den vorhandenen Platz optimal aus, sagt Sozialvorsteher Achermann. Auch das Erdgeschoss sei gut organisiert und besteche durch den schönen Eingangsbereich. Zudem überzeugte die Wahl des Baustoffs Holz den Stadtrat:

«Das Alters- und Pflegeheim ist als Holz-Element-Bau konzipiert, was sich positiv auf die Nachhaltigkeit auswirkt und eine kürzere Bauzeit ermöglicht.»

Gemäss Achermann ist der früheste Baustart im 2. Quartal 2024 geplant.

Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun. So muss der Stadtrat erst eruieren, wie viel der Bau überhaupt kosten wird. An der eingangs erwähnten Infoveranstaltung vom vergangenen Herbst sprach Hanspeter Achermann von 26 Millionen Franken. Heute sagt er dazu: «Dieser Betrag bezog sich auf die Angaben in der ersten Machbarkeitsstudie. Darin sind die Integration der Spitex Sempach und Umgebung und die eingeplanten 13 Autoabstellplätze in der optionalen Einstellhalle nicht einberechnet.»

Ebenso werde zum Teil mehr Raumbedarf, zum Beispiel beim Mehrzweckraum, gefordert. Auch sei die Preisentwicklung in der Bauwirtschaft momentan schwer abschätzbar, so Achermann. Er betont, dass dem Stadtrat wichtig sei, dass der Betrieb schlussendlich wirtschaftlich und selbsttragend geführt werden könne.

«Dazu muss eine Realisierung unter 30 Millionen möglich sein.»

Eich und Hildisrieden beteiligen sich

Genauere Angaben zu den Kosten werden gemäss Hanspeter Achermann nach der Weiterentwicklung und dem Vorprojekt bekannt sein. Dies wird wohl vor dem 25. September soweit sein. An diesem Tag entscheiden die Sempacherinnen und Sempacher an der Urne über das Projekt. Konkret stimmen sie über das Eigenkapital von 10 Millionen Franken für die Auslagerung des Alterswohnheims Meierhörli in eine gemeinnützige AG ab.

Sempach muss das Eigenkapital aber nur zu 60 Prozent tragen. Gemäss Achermann beteiligen sich Eich und Hildisrieden mit je 20 Prozent.

Ausstellung: Das Siegerprojekt der ARGE Meyer Gadient Architekten, Luzern / Rogger Ambauen, Emmenbrücke und Vetschpartner Landschaftsarchitekten, Zürich kann am 25. Juni zwischen 9 und 13 in der Festhalle Sempach begutachtet werden. Die Präsentation findet um 10 Uhr statt.

