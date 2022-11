Neudorf LU «Alles ist brutal schnell gegangen»: Eine der grössten Emmentaler-Käsereien der Schweiz schliesst Die Käserei Neudorf in Beromünster geht voraussichtlich 2024 zu. Die vier Angestellten verlieren ihren Job – offen ist, was mit dem Gebäude geschieht. Niels Jost Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Seit über 120 Jahren ist die Käserei fester Bestandteil von Neudorf. Mit einer Verarbeitungsmenge von jährlich rund neun Millionen Liter Milch gehört sie zu den schweizweit grössten Emmentaler-Käsereien. Doch voraussichtlich Ende April 2024 ist im Ortsteil von Beromünster Schluss: Die Käserei stellt den Betrieb ein, wie die «Bauern Zeitung» schreibt.

Der frühere Käsermeister Adrian Willimann in der Käserei Neudorf. Bild: Nadia Schärli (13. Oktober 2015)

Die Gründe sind vielfältig, sagt Adrian Ineichen, Präsident der Käserei Neudorf AG, auf Anfrage. Da wäre der wichtige, aber schwächelnde Export. Gerade in Deutschland sei der Markt wegen der Teuerung eingebrochen, so Ineichen. Die geringere Nachfrage habe auch nicht mit dem Inlandmarkt aufgeholt werden können, im Gegenteil: Dieser habe sich nach der Pandemie ebenfalls abgeschwächt, führt der Milchproduzent aus Neudorf aus.

Die Folge für «seine» Käserei sei, dass Emmentaler die Freigabe für die zu produzierende Käsemenge heruntergeschraubt habe. Eigentlich könnten in Neudorf 983 Tonnen hergestellt werden, von Emmentaler habe man letztes Jahr jedoch nur die Freigabe für 56 Prozent dieser Menge erhalten. Heuer dürften lediglich etwa 45 Prozent verkäst werden. Ineichen sagt:

«Unsere Käserei ist nicht ausgelastet, gleichzeitig bleiben die Kosten für die Anlagen und Löhne hoch. Das ist auf lange Zeit nicht mehr tragbar.»

Andere Käsesorten zu produzieren, sei nicht möglich, weil dafür andere technische Anlagen nötig wären. Ausserdem sei der Markt zu stark umkämpft, um einfach auf andere Sorten umstellen zu können.

Das unternimmt Emmentaler gegen Käserei-Schliessungen Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland (ES) «bedauert es immer», wenn eine Käserei schliesse. Im Falle von Neudorf würden die Produktionsmengen nicht verloren gehen, sondern auf andere Käsereien verteilt, schreibt Vizedirektor Alfred Rufer auf Anfrage. Laut der Website von ES produzieren aktuell 103 Käsereien in der Schweiz Emmentaler. Vor zehn Jahren waren es noch 144. ES unternehme verschiedene Massnahmen, um die Herstellung, Reifung und den Verkauf zu fördern. Dafür engagiere sich der Verband in der Ausgestaltung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. (jon)

Bauern liefern lieber an Molkerei

Ineichen nennt allerdings noch weitere Gründe für die Schliessung. So seien Investitionen in das Gebäude und die Anlagen von schätzungsweise drei Millionen Franken fällig. Ausserdem liege der Preis von Industriemilch aktuell höher als jener bei den Emmentaler-Käsereien. «Ich wüsste nicht, wie lange wir die Bauern so noch bei der Stange halten könnten», sagt er. «Wenn wir investiert hätten, wären wir wohl gezwungen gewesen, weniger für die angelieferte Milch zu bezahlen.»

Entsprechend deutlich haben die 42 Milchlieferanten Mitte November an einer ausserordentlichen Versammlung beschlossen, aus der Käse-Produktion auszusteigen. Etwa die Hälfte der Bauern werde ihre Milch künftig an die Käserei Seetal im Hitzkircher Ortsteil Hämikon liefern, die andere Hälfte werde Molkereien bedienen.

Angestellte leisteten «hervorragende Arbeit»

Der Entscheid schmerze, sagt Adrian Ineichen. Erst vor zwei Jahren haben die Genossenschafter die Käserei Michels AG als Betreiberin gegründet. Nun sagt Ineichen: «Alles ist brutal schnell gegangen.» Dem Team könne er keinen Vorwurf machen, «die haben hervorragende Arbeit geleistet».

Dennoch verlieren der Geschäftsführer und drei Angestellte ihren Job. Ersterer habe bereits für eine neue Stelle zugesagt. Doch auch die Fachleute in der Produktion dürften ohne Probleme einen Job finden, ist sich Ineichen sicher. «Der Fachkräftemangel ist in der Käsereibranche riesig.» Was mit dem Gebäude geschehe, sei unklar. Man werde 2023 nach Lösungen suchen.

