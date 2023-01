Massenkarambolage auf A2 bei Knuwil: So stark blendete die Sonne

Neue Bilder aufgetaucht So stark blendete die Sonne kurz vor der Massenkarambolage auf der A2 Bei der Knutwilerhöhe auf der A2 kam es am Freitagmorgen zu einer Massenkarambolage mit mindestens 23 verletzten Personen. Jetzt zeigen Bilder, wie stark die Sonne kurz vor dem Unfall blendete. Martin Messmer Jetzt kommentieren 03.01.2023, 17.24 Uhr

Massenkarambolage im Morgenverkehr: Auf der A2 bei Knutwil kam es am Freitagmorgen zu einem Auffahrunfall mit 20 Fahrzeugen. 23 Personen wurden verletzt. Die Luzerner Polizei gab in ihrer Medienmitteilung als Unfallzeitpunkt «kurz 8.30 Uhr» an. Schon bald berichteten Augenzeugen, möglicherweise habe die blendende Sonne zur Karambolage geführt.

Neue Bilder zeigen nun, welche Sichtverhältnisse auf der A2 bei Knutwil am Freitagmorgen tatsächlich vorherrschten. Eine Frau, die in einem der am Unfall beteiligten Fahrzeuge als Beifahrerin direkt betroffen war, hat die Bilder laut eigenen Angaben gemacht. Sie teilte schriftlich mit: «Kurz vor der Unfallstelle schien die Sonne durch den Nebel und wurde immer intensiver. Das erste Bild ist zirka zwei Minuten vor dem Unfall entstanden, das dritte zirka eine halbe Minute davor.» Sie schickte fünf Bilder, das erste terminierte sie auf 8.37 Uhr, beim zweiten gab sie die Uhrzeit mit 8.39 Uhr an, bei den restlichen drei 8.39 Uhr. Die Frau war zum Unfallzeitpunkt mit einer Freundin auf der A2 unterwegs. «Wir konnten noch rechtzeitig bremsen, aber die Fahrer hinter uns leider nicht und sind uns aufgefahren.»

Dieses Bild hat eine Beifahrerin eines Autos gemacht, das kurz danach in die Massenkarambolage auf der A2 bei Knutwil am Freitag verwickelt war. Es wurde laut der verunfallten Frau um 8.37 Uhr aufgenommen. zvg Eine Minute später, um 8.38 Uhr, präsentierten sich die Sichtverhältnisse dann so. zvg Und für die folgenden drei Bilder gibt die Beifahrerin eines Unfallfahrzeuges die Uhrzeit 8.39 Uhr an. zvg Auch andere Augenzeugen verwiesen auf die stark blendende Sonne zum Zeitpunkt des Unfalles auf der A2. zvg Beim Unfall waren 20 Autos beteiligt. Mindestens 23 Personen wurden verletzt. zvg

Ein anderer Augenzeuge, Esmael Adzami, entkam dem Crash knapp. Er beschrieb die Sichtverhältnisse so: «Man kann es sich so vorstellen, als würde jemand mit der Taschenlampe direkt ins Gesicht zünden.»

Offizielle Unfallursache bleibt wohl noch monatelang offen

Offiziell hingegen steht die Unfallursache noch nicht fest - und das könnte noch lange so bleiben: Simon Kopp, Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft, sagte am Montag auf Anfrage, erste Antworten seien frühestens in ein paar Wochen, viel eher aber erst in einigen Monaten zu erwarten.

Ein Augenzeuge und ein Fahrlehrer über den Unfall auf der A2. Tele 1

