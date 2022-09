Neue Fakultäten Uni-Rektor kontert Kritik der Hochschule Luzern: «Ich habe immer offen und transparent kommuniziert» Die Universität Luzern will zwei neue Fakultäten schaffen – zum Unmut der Hochschule Luzern, die «erhebliche Überschneidungen» befürchtet und fehlende Absprachen bemängelt. Das stimme nicht, sagt Uni-Rektor Bruno Staffelbach. Man habe sich regelmässig ausgetauscht. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 07.09.2022, 17.26 Uhr

In der Luzerner Hochschulwelt herrscht Nervosität. Dieser Tage kommen die Kantonsratsfraktionen zusammen und festigen ihre Haltungen zu den Geschäften, die an der Session von kommender Woche behandelt werden. Traktandiert ist unter anderem die Änderung des Universitätsgesetzes.

Die Universität Luzern will zwei neue Fakultäten schaffen, eine für Gesundheitswissenschaften und Medizin und eine für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Erstere ist weitgehend unbestritten, gegen die Psychologie-Fakultät regt sich aber Widerstand, auch unter den Parteien.

Just in die heisse Phase der Meinungsbildung in den Fraktionen kommt nun auch Kritik von der Hochschule Luzern (HSLU), neben Uni und Pädagogischer Hochschule (PH) einer von drei Playern der tertiären Bildung im Raum Luzern. Denn die Hochschule bietet einen eigenen Lehrgang in Wirtschaftspsychologie an.

Im Bereich Verhaltenswissenschaften komme es deshalb in Weiterbildung und Forschung zu «erheblichen Überschneidungen» zwischen Uni und Hochschule, sagte Christina Böckelmann, Direktorin des Departements Wirtschaft der HSLU, gegenüber unserer Zeitung. Böckelmann sagte zudem, bislang hätten keine Gespräche zwischen Uni und HSLU stattgefunden, um sicherzustellen, dass sich die Angebote nicht überschneiden.

Rektor Bruno Staffelbach im Universitätsgebäude. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2022)

An drei Sitzungen über neue Fakultäten gesprochen

Nun wehrt sich Uni-Rektor Bruno Staffelbach. Er sagt: «Es haben sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene Absprachen stattgefunden.» Die Hochschule habe bei der Stellungnahme zum Entwurf des Planungsberichts tertiäre Bildung, in dem die Ausbaupläne der Uni bereits behandelt wurden, auf mögliche Überschneidungen im Bereich Wirtschaftspsychologie hingewiesen. «Deshalb – und vorher schon – war für uns völlig klar, dass wir bei uns keine Wirtschaftspsychologie machen, weder in Lehre, Forschung noch Weiterbildung», so Staffelbach.

Der Uni-Rektor betont: «Die Hochschule bietet einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie an. Wir machen etwas völlig anderes.» Die Universität plane ein Studium nach den Vorgaben des Bundesgesetzes über die Psychologieberufe. Wer dieses Masterstudium abschliesst, darf die geschützte Berufsbezeichnung «Psychologin/Psychologe» tragen und als Psychologe arbeiten. Zudem plant die Uni auf Masterstufe drei Vertiefungen: Rechtspsychologie, Kinder- und Jugendpsychologie und Gesundheits- und Rehabilitationspsychologie.

«Immer offen und transparent kommuniziert»

Staffelbach verweist weiter auf die Absprachen auf operativer Ebene, nämlich im Rahmen der Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der Luzerner Hochschulen. «Auf dieser Ebene ist der Planungsbericht, in dem die Abrundung der Universität Luzern behandelt wird, an drei Sitzungen besprochen worden.» Laut dem Uni-Rektor sei dies an den Sitzungen vom Dezember 2020, im Mai 2021 sowie im Dezember 2021 geschehen.

«Bei diesen Sitzungen habe ich nicht den Eindruck erhalten, dass die Hochschule ein Problem mit den neuen Fakultäten hat», sagt Staffelbach. «Ich habe immer offen und transparent kommuniziert, gegenüber den anderen Hochschulen, aber auch gegenüber der Kommission Erziehung, Bildung und Kultur des Kantonsrats sowie gegenüber dem Regierungsrat.»

Der Uni-Rektor betont, dass es auch im Bereich Weiterbildung keine Überschneidungen mit der Hochschule geben würde. «In Wirtschaftspsychologie machen wir keine Weiterbildung. Im Bereich der Psychologie sind Weiterbildungen denkbar, aber nur in ‹unseren› Bereichen Gesundheit/Reha, Kinder/Jugend und Recht, also beispielsweise Kinder- und Jugendpsychologie, Gesundheitspsychologie und Psychotherapie.»

Zudem informierten sich die Hochschulen im Rahmen der Hochschulkoordinationskommission regelmässig über Programme in der Weiterbildung, so Staffelbach. «Wir haben immer darauf geachtet, dass wir uns nicht konkurrenzieren.» Allerdings sei dies naturgemäss bisher nicht für die künftigen Weiterbildungen in den geplanten Fakultäten erfolgt, da diese noch nicht bestünden, so der Uni-Rektor. «Zunächst wollen wir die Fakultät gründen.»

Labor soll Hochschulstandort stärken

Staffelbach hebt den Nutzen der Uni-Pläne für den ganzen Hochschulstandort Luzern hervor, namentlich mit dem geplanten verhaltenswissenschaftlichen Forschungslabor. «Das Labor soll für alle Hochschulen in Luzern offen sein, übrigens auch für das Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie. Es wäre fantastisch, wenn die Wirtschaftspsychologinnen und -psychologen der HSLU hier Forschungsprojekte durchführen würden.»

Der Uni-Rektor betont, sein Anliegen sei es, den Hochschulstandort Luzern zu stärken und nicht durch Konkurrenz zu schwächen. «Wir stärken ihn, indem wir thematisch ergänzen und wir stärken ihn, weil wir mit dem Forschungslabor neue Ressourcen einbringen.» Nach der jüngsten Kritik der HSLU konstatiert Staffelbach: «Offenbar ist es mir nicht gelungen, alle davon zu überzeugen, dass unsere Entwicklungspläne für den ganzen Hochschulraum Luzern gut sind.» Nun hofft der Uni-Rektor auf den Kantonsrat.

