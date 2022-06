Neue Elektroautos für die Polizei - der Umstieg ist nicht einfach

Neue Polizeifahrzeuge Polizei beschafft neue Elektroautos – die grosse Transformation bleibt aber noch aus Im vergangenen Jahr kaufte die Luzerner Polizei erste Elektrofahrzeuge. Nun sollen weitere hinzukommen. Die Stückzahlen bleiben mit jährlich 1 bis 3 Fahrzeugen zwischen 2024 und 2027 aber überschaubar. Längerfristig wird sich dies ändern müssen. Jonas Hess Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Luzerner Polizei ist seit März 2021 ein Mercdes eVito Tourer im Einsatz. Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 17. Juni 2021)

Im vergangenen Jahr machte die Luzerner Polizei den ersten Schritt in Richtung elektrische Zukunft. Damals beschaffte sie zwei Mercedes eVito Tourer für den Patrouillendienst bei Schwerverkehrskontrollen. Nun will sie ihren 200 Motorfahrzeuge zählenden Fuhrpark weiter elektrifizieren. Aus einer Ausschreibung im Kantonsblatt vom Mai geht hervor, dass die Polizei bis im Jahr 2027 jährlich ein bis drei Fahrzeuge beschaffen will. Auf Anfrage erklärt Bruno Meyer, Chef Technik und Logistik, dass für 2023 bereits feststeht, dass drei Elektroautos beschafft werden sollen.