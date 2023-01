Zentralschweizer Presse: Archivar schreibt Buch zur Geschichte

Ab 1814 erschien mit dem «Wochenblatt der vier löblichen Kantone Ury, Schwytz, Unterwalden und Zug» die erste Zeitung, die auf die gesamte Zentralschweiz ausgerichtet war. Lanciert hatte sie der junge Zuger Drucker Beat Joseph Blunschi, schreibt Max Huber in seinem Buch «Unter Druck». Das Blatt habe sich auf vorsichtige Weise auch mit politischen Themen befasst, was gelegentlich zu Verboten in Luzern und anderen Kantonen geführt habe. «Die stark unter geistlichem Einfluss stehenden Urschweizer Kantonsregierungen standen der Presse eher ablehnend gegenüber, gaben aber allmählich der Idee einer eigenen kantonalen Presse den Vorzug gegenüber einem von Zug, Luzern oder gar noch weiter entfernten Örtlichkeiten importierten Blatt.» Es entstanden erste Wochenblätter 1819 in Schwyz und 1838 in Altdorf. Ab 1848 erschien das «Nidwaldner Wochenblatt». Obwalden verfügte als einziger Kanton der Schweiz weder über eine Buchdruckerei noch über eine politische Zeitung, bis 1862 der Politiker Nikolaus Hermann in Sarnen eine Wochenzeitung gründete.

Die ersten Zeitungsgründungen waren liberal ausgerichtet, danach setzten sich in den Kantonshauptorten aber konservative Blätter durch. Ab 1848 und vor allem zwischen 1890 und 1914 entstanden in zahlreichen weiteren Ortschaften Zeitungsdruckereien. Längerfristig etablieren konnten sich Lokalzeitungen in Willisau, Sursee, Schüpfheim, Hochdorf, Ruswil, Beromünster, Sempach und Vitznau, ebenso in Lachen und Wollerau sowie in Einsiedeln, Küssnacht und Goldau, zwischenzeitlich auch in Escholzmatt, Triengen, Reiden, Wolhusen, Baar und Siebnen. Vor Ort gedruckt wird heute nur noch in Seewen-Schwyz, Wollerau, Beromünster und Vitznau.