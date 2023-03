Neuenkirch: CKW soll Hellbühler Fernwärmenetz kaufen

Neuenkirch Gemeinde will Fernwärmenetz an CKW verkaufen – das führt zu höheren Preisen für die Bezüger Im Ortsteil Hellbühl betreiben die Gemeinde Neuenkirch und das Sägewerk Dahinden AG seit 1994 ein Fernwärmenetz. Der Gemeinderat will das «defizitäre Geschäft» nun an die CKW verkaufen. Das Sägewerk zeigt sich offen dafür – stellt aber Bedingungen. Jonas Hess Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Die Pumpstation des Fernwärmenetzes in Hellbühl. Bild: PD

Die Sägerei Dahinden AG blickt auf eine lange Vergangenheit als Wärmeproduzentin in Hellbühl zurück. «Bereits 1991 haben wir das Schulhaus mit unserer Schnitzelheizung versorgt», sagt Geschäftsleiter Hans-Peter Dahinden. Kurz darauf habe man das Netz auf Wohnsiedlungen erweitern wollen. Das rief die Gemeinde auf den Plan. Sie baute ein Fernwärmenetz auf und fungierte ab 1994 als Eigentümerin. Damit gehört der Wärmeverbund Hellbühl zu den Ersten im Kanton Luzern.

Diese Vorreiterrolle hatte aber auch Schattenseiten. Erfahrungswerte fehlten. Nicht alle Entscheide seien richtig gewesen, so Dahinden. «Der grösste Fehler der Netzbetreiber war, dass man die Energiepreise für Neuanschlüsse nicht den aktuellen Marktpreisen angepasst hat.» Mit der Zeit habe man zwar korrigierend eingegriffen, Verträge mit langen Laufzeiten und sehr tiefen Preisen seien aber bis heute in Kraft.

Die günstige Energie führte dazu, dass der Wärmeverbund immer grösser wurde und heute 80 Prozent der knapp 1000 Hellbühlerinnen und Hellbühler mit Warmwasser versorgt. Dahinden: «Wir könnten auch 100 Prozent erreichen, teilweise sind aber die Leitungen zu klein.»

Nicht wirtschaftlich und zu wenig Kompetenz

Das bestätigt auch die Gemeinde Neuenkirch. Man habe verschiedene Anfragen für neue Anschlüsse erhalten, diese jedoch negativ beantworten müssen, da die Kapazitäten derzeit nicht vorhanden seien. «Mit der aktuellen Preispolitik kann das Netz längerfristig nicht wirtschaftlich weitergeführt werden», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Nun entschied die Gemeinde, das Fernwärmenetz für 1,1 Millionen Franken an die CKW zu verkaufen. Aufgrund «verschiedener Rückmeldungen, Fragen, Lob, aber auch Kritik» äussert sich der Gemeinderat in der erwähnten Mitteilung ausführlich zu seinen Verkaufsplänen.

Neben dem wirtschaftlichen Aspekt argumentiert die Gemeinde damit, dass der Betrieb eines Fernwärmenetzes keine öffentliche Aufgabe sei. Von den aktuell vier Fernwärmenetzen in der Gemeinde seien zwei in privaten Händen. Das zweite gemeindeeigene Netz neben Hellbühl beschränke sich auf die Schule und sei daher nicht öffentlich zugänglich.

Der Gemeinderat führt zudem ins Feld, dass die Kompetenz fehle, um das Netz nachhaltig zu betreiben. «Eine bestehende Fernwärmeanbieterin verfügt über mehr Erfahrung sowohl beim Betrieb als auch der Weiterentwicklung.» Diese Voraussetzungen erfülle die CKW, zeigt sich der Gemeinderat überzeugt. «Wir erachten die CKW mit ihrer professionellen Herangehensweise und ihrem Status als öffentlichem Unternehmen als wertvolle Partnerin.»

Preisanstieg unumgänglich

Dieser Einschätzung stimmt auch Hans-Peter Dahinden zu. Bei der CKW seien Profis am Werk und eine Zusammenarbeit ermögliche es, Synergien zu nutzen. Gleichzeitig stellt Dahinden klare Bedingungen: Die Wärme soll weiterhin aus dem Sägewerk kommen. «Wir möchten ausbauen, dies auch aufgrund neuer Projekte, die uns viel Abwärme beschert.»

Dass durch die Übernahme die Preise für die Wärmebezüger steigen werden, ist gemäss Dahinden unumgänglich. Er stelle aber «gewisse Ängste» in der Bevölkerung fest, dass es zu einem starken Anstieg kommen könnte.

Auf Anfrage sagt Marcel Schmid, Leiter Kommunikation bei der CKW, dass bei neuen Verträgen leichte Preisanpassungen nicht zu vermeiden seien. «Die Energiepreise haben sich in der Zwischenzeit verändert und es sind grössere Investitionen in die Produktionsanlage nötig.» Wie hoch der Preisanstieg sein wird, sagt Schmid nicht: «Die konkreten Preise kommunizieren wir an der Infoveranstaltung für die Wärmebezüger vom 30. März.»

Zu den Bedingungen von Dahinden sagt Schmid, dass die beiden Firmen die Absicht hätten, gemeinsam eine neue Wärmeproduktionsanlage zu realisieren. «Mehrere verschiedene Technologie- und Zusammenarbeitsvarianten werden derzeit geprüft. Nebst Wärme könnte auch die Stromproduktion ein Thema sein.»

Hinweis Am 30. März um 19.30 Uhr orientiert die Gemeinde Neuenkirch im Restaurant Berg & Berg in Hellbühl über den geplanten Verkauf des Fernwärmenetzes Hellbühl. Die Abstimmung soll an der Gemeindeversammlung vom 30. Mai stattfinden.

