Luzerner Veteranen tagten in Neuenkirch

Neuenkirch Luzerner Veteranen tagten am Wochenende An der Veteranentagung in Neuenkirch gab es hohen Besuch. Die Aktuarin gab ausserdem ihr Amt ab. 31.10.2022, 18.57 Uhr

Rund 360 Veteraninnen und Veteranen sowie Gäste aus Kreisen der Blasmusik und Politik nahmen an der 61. Veteranentagung am Sonntag, 30. Oktober in der Dreifachturnhalle Grünau in Neuenkirch teil. Gemäss Mitteilung besuchten auch Kantonsratspräsident Rolf Born und Regierungspräsident Guido Graf, in Begleitung der Standesweibelin Anita Imfeld, den Anlass.