Neuenkirch: Baufirma zieht nach Bundesgerichtsurteil um

Neuenkirch «Rettung in letzter Sekunde»: Baufirma bezieht nach Bundesgerichtsurteil neuen Standort Der Fall Neuenkirch machte national Schlagzeilen, weil das Bundesgericht die Gangart bei illegal erstellten Bauten verschärfte. Der lange Rechtsstreit nimmt für die betroffene Baufirma ein versöhnliches Ende. Christian Glaus Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Der neue Standort ist unscheinbar. Mitten im Industriegebiet Sempach Station, das auf Neuenkircher Boden liegt, fällt die Baufirma Muff nicht auf. Ganz im Gegenteil zum früheren Standort im Sellenboden, wo sich über Jahrzehnte das Magazin und das Lager des Kleinunternehmens befanden. Mitten in der Landwirtschaftszone, neben einem Bach und Bauernhäusern. Der Bau war in den 1970er-Jahren vom Neuenkircher Gemeinderat unrechtmässig in Eigenregie bewilligt worden. Im Laufe der Zeit kamen – teilweise mit provisorischen Bewilligungen – weitere Gebäude dazu.

Nach rund zehnjährigem Rechtsstreit kam im Frühling 2021, was kommen musste: In einem wegweisenden Urteil entschied das Bundesgericht, dass alle Bauten abgebrochen werden müssen. Die Lausanner Richter nutzten den Fall Neuenkirch, um die Rechtsprechung bei unbewilligten Bauten ausserhalb der Bauzone zu verschärfen. Firmeninhaber Geri Muff erhielt vom Gemeinderat bis September 2021 Zeit, um den Lagerplatz zu räumen. Die Frist für den Abbruch des Magazins würde noch bis August dieses Jahres laufen.

Bauunternehmer Geri Muff zeigt den neuen Standort an der Industriestrasse in Neuenkirch. Bild: Nadia Schärli (28. Juni 2022)

Lange Suche nach neuem Standort

Ersatz musste her – und zwar schnell. Den Lagerplatz konnte Muff schon vor rund knapp einem Jahr verlegen, die Suche nach einem neuen Standort für das Magazin gestaltete sich schwieriger. Im November vergangenen Jahres wurde er an der Industriestrasse in Neuenkirch, gleich neben dem Lagerplatz, fündig. «Es war Rettung in letzter Sekunde», erzählt der 48-jährige Bauunternehmer und spricht von einem Glücksfall.

«Der Besitzer kam auf mich zu und sagte mir, dass Platz frei werde. Vorher war ein Bootsbauer hier drin.»

Es sei ein Kraftakt gewesen, das Baugeschäft zu betreiben und nebenbei umzuziehen.

Geri Muff hat die Firma 2018 von seinem Cousin übernommen. Dass dieser eine schwere Hypothek anhaftet, sei ihm damals schon klar gewesen. Die Suche nach einem neuen Standort habe gut dreieinhalb Jahre gedauert, sagt Muff. Ihm war wichtig, in der Gemeinde bleiben zu können. Sein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern ist lokal stark verankert; die Nähe zu den Kundinnen und Kunden spielt eine zentrale Rolle. «Doch die Möglichkeiten in Neuenkirch sind eingeschränkt. Es gibt nur wenig Land in der richtigen Zone, welches die Besitzer gewillt sind, abzugeben», beschreibt er die schwierige Ausgangslage.

Miete treibt Kosten in die Höhe

Er habe «den idealen Standort gesucht – und den optimalen gefunden». Nun ist er fertig eingerichtet. In den Regalen sind Backsteine, Maschinen und weitere Baumaterialien versorgt. Vor dem grossen blauen Tor stehen Wasserflaschen bereit für die heissen Tage. In einem Baustellencontainer im Magazin befindet sich das Büro, daneben ein Tisch und zwei Stühle.

Gegenüber früher gibt es auch Nachteile. Was vor allem einschenkt: Das Land im Sellenboden gehört über die Muff Immobilien AG seinem Vater, am neuen Standort ist Geri Muff Mieter.

«Die Kosten sind massiv höher, obwohl wir weniger Platz haben.»

Die Wachstumsmöglichkeiten sind beschränkt. Dennoch möchte Muff längerfristig ein bis zwei neue Mitarbeitende einstellen, um die Mehrkosten abzufedern.

Muff ist froh, wenn er das Kapitel Sellenboden, das im Dorf für viel Wirbel gesorgt und schweizweit zu strengeren Regeln geführt hat, bald abschliessen kann. Die alten Bauten sind inzwischen abgebrochen. Die Rekultivierung des Lands brauche aber noch Zeit. Die Kosten dafür, sie liegen im sechsstelligen Bereich, trägt die Immobilienfirma seines Vaters. Geri Muff kann sich nun auf sein Baugeschäft konzentrieren, mit der Gewissheit: «Hier sind wir am richtigen Ort.»

