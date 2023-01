Neuenkirch Ruhezeit massiv unterschritten: Portugiesen auf Autobahn gestoppt Die Polizei zog auf der Autobahn A2 zwei Fahrer aus Portugal aus dem Verkehr. Grund dafür waren nicht eingehaltene Ruhezeiten. 09.01.2023, 15.51 Uhr

Ganze acht Tage am Stück waren sie unterwegs, bevor sie am Freitagnachmittag gestoppt wurden: Die Rede ist von zwei portugiesischen Chauffeuren, die auf der Autobahn A2 in Neuenkirch durch die Polizei aufgegriffen wurden. Damit verletzten die beiden die vorgeschriebene Wochenruhezeit, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. So hätten die Fahrer nach sechs Einsatztagen eine zusammenhängende Wochenruhezeit von mindestens 24 Stunden einhalten müssen.