Neueröffnung Exklusiv – Sascha Ruefer und Eliane Müller geben ihr erstes Interview als Liebes- und Wirtepaar Die Musikerin Eliane Müller und SRF-Journalist Sascha Ruefer sind seit Donnerstag offiziell Gastgeberpaar der Weinerei 1877 in Geuensee. Zwei Stunden bevor es losging, hatten wir die beiden auf einen Kaffee getroffen.

Eliane Müller und Sascha Ruefer in der Weinerei 1877. Bild: Pius Amrein (Geuensee, 2. Februar 2023)

Die Eröffnung Ihrer Bar steht kurz bevor. Wie entspannt ist das Warten auf die ersten Gäste?

Eliane Müller: Von meiner Seite her sehr angespannt. Nach dem gestrigen Abend bin ich jedoch etwas erleichtert. Wir haben eine grössere Gruppe Weinliebhaber empfangen.

Also quasi die Hauptprobe vor der Premiere. Ist diese geglückt?

Müller: Ich glaube, die Leute waren glücklich, und wir haben bestanden. Einige Gäste haben noch einmal einen Tisch für die Eröffnung reserviert, sodass wir am ersten Tag bereits pumpenvoll sein werden.

Ist der Moment vor der Eröffnung vergleichbar mit Lampenfieber vor dem ersten Auftritt mit einem neuen Song?

Müller: Meine Mutter thematisierte letzte Woche dasselbe. Sie sagte, es sei für mich doch eine fast alltägliche Situation, weil ich oft vor Leuten auftrete. Ist es aber nicht. Auf der Bühne präsentiere ich meine Songs, die ich wohl besser kenne und beherrsche als die Leute im Saal. Hier jedoch betreten wir Neuland, und das bedeutet, wir beide müssen dazulernen. Aber es gibt im Leben für jeden und jede irgendeinmal einen Neuanfang. Es liegt ja auch nicht alles in unseren Händen, wir können auf ein bestehendes Team zählen.

Wie bewegen Sie sich auf dem ungewohnten Terrain, Sascha Ruefer? Gibt es eine Nervosität wie vor einem WM-Final, den Sie kommentieren?

Sascha Ruefer: Nein. Wir befinden uns in einer anderen Situation als jemand, der ein neues Lokal eröffnet, weil wir etwas Bestehendes übernehmen, das super gelaufen ist. Wir haben den Vorteil, dass wir auf Leute zählen können, die ihr Handwerk verstehen. Wir sind keine Gastronomen, sondern Gastgeber mit der Unterstützung eines erstklassigen Teams im Rücken. Wir mussten unsere Rollen jedoch zuerst finden. Eliane ist an der Front und wird sich mehr engagieren, weil es auch ihr Ding ist. Ich ziehe mich etwas zurück und bewege mich im Hintergrund, von wo aus ich als Beobachter bestimmt auch Lehren ziehen kann.

Es ist unausweichlich, dass es verschiedene Ansichten gibt, wenn man gemeinsam ein Geschäft führt. Wer hat in der Weinerei das letzte Wort?

Müller: Wir haben unsere Bereiche aufgeteilt. Aber die Weinerei ist mein grosser Traum, und Sascha hat mir versichert, dass er mich dabei unterstützt. Deshalb: ich.

Zumal Sie ja das Wirtepatent haben!

Ruefer: Alles Administrative hat Eliane unter sich, und sie ist auch die Gastgeberin, die klar mehr Zeit in der Weinerei verbringen wird als ich. Meine Verantwortung liegt hauptsächlich beim Wein. Der wurde fristgerecht geliefert und lagert nun im Keller, weshalb für mich alles stimmt bis jetzt. Wenn man unsere Reise mit der Weinerei mit einer Autofahrt von zwei Personen vergleicht, ist es ebenfalls so, dass nur eine das Steuer in der Hand hält. Und das ist in unserem Fall Eliane, weil es ihr Traum ist, den wir verwirklichen.

In den letzten zwei Jahren haben auf Luzerner Kantonsgebiet mehr Wirtsleute wegen Konkurs den Kochlöffel abgeben müssen, als es Neugründungen gegeben hat. Was macht Sie zuversichtlich, dass Ihre Bar ein Hit wird?

Ruefer: Wir sind überzeugt von Hans Winikers Konzept, das er mit Herzblut aufgebaut hat. Wir haben es als Gäste geliebt und uns von seinem Engagement anstecken lassen. Das Personal ist noch dasselbe, und diese Leute verstehen ihren Job. Es ändert sich nichts Grundlegendes, nur weil wir jetzt da sind. Wir kommen aus den Ferien zurück, öffnen die Tür der Weinerei und weiter geht’s.

Denken Sie, dass Ihnen Ihre Bekanntheit entgegenkommt?

Müller: Da Sascha und ich ein grosses Netzwerk haben, werden wir dieses nutzen. So wird im April ein befreundeter Gastronom aus Lenzerheide mit seinem gesamten Team bei uns ein Menü aus Bündner Spezialitäten zubereiten.

Ruefer: Wir werden versuchen, das Gastroangebot in der Region, das ohnehin super ist, mitzugestalten und zu bereichern. Dabei sind wir uns bewusst, dass wir nicht wie in Sursee auf Laufkundschaft zählen können. Wer nach Geuensee fährt, kommt bewusst. Wir müssen den Leuten also auch etwas bieten, das in ihrem Gedächtnis bleibt. Wenn sie zufrieden sind, kommen sie wieder.

Viele Leute finden es top, dass Sie in die Gastroszene einsteigen, und glauben an Sie. Andere hegen Zweifel, weil Sie nicht ausgebildete Wirtsleute sind. Wie werden Sie als Gastgeber überzeugen?

Müller: Die Frage stellen wir uns auch. Den Druck von aussen spüren wir auch. Schlussendlich war es immer mein Traum. Wir gehen Schritt für Schritt vorwärts. In dieser Branche wird man sofort an der Leistung gemessen. Mein Ziel ist, zu beweisen, dass es funktioniert.

Ist es denkbar, dass Sie sich dereinst hauptberuflich auf die Weinerei konzentrieren?

Müller: Wir haben von Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr geöffnet und das bleibt auch so. In den letzten zwei Monaten habe ich fast ausschliesslich für die Weinerei gearbeitet. Das muss sich ändern, die Musik brauche ich und die hat mir wahnsinnig gefehlt. Sie bleibt meine erste Wahl.

Ruefer: Meine Rolle in der Weinerei bleibt im Hintergrund. Die nehme ich bewusst ein. Es soll nicht sein, dass die Leute denken, Ruefer hat einen Job beim SRF und kann locker noch nebenbei eine Bar führen. Mein Job beim Fernsehen ist extrem intensiv und mit sehr viel Verantwortung verbunden. Da kann ich nicht mit viel Aufwand eine Weinbar aufziehen. Ich unterstütze Eliane in meiner Freizeit und leiste meinen Part nach Möglichkeit. Aber ich bleibe in erste Linie der Fernsehjournalist.

Events mit Musik sind auch vorgesehen. Wann und wer wird als Erstes die Bühne betreten?

Müller: Am Eröffnungstag war mein Gitarrist Walter für die Unterhaltung zuständig. Weitere Events haben wir noch nicht geplant, zuerst lassen wir es anlaufen.

Bestimmt wollen manche Gäste Sie beide als Gastgeber erleben. Wie haben Sie die Gewissheit, dass jemand von Ihnen auf dem Platz ist?

Ruefer: Die gibt es nicht. Das ist auch nicht die Idee. Wir beide sind nicht Teil des Gastrokonzepts. Das Lokal heisst «Weinerei 1877» und nicht «Chez Eliane und Sascha». Die Leute sollen zu uns kommen, um einen gemütlichen Abend zu verbringen und Freude an einem schönen Wein zu haben. Dafür braucht es weder mich noch Eliane.

Müller: Es kann sein, dass man uns sporadisch gemeinsam hier antrifft.

Wann ist Eliane erstmals on Stage?

Müller: Vorerst nicht. Wir haben jedoch eine Anfrage für eine Geburtstagsparty in unserem Eventraum. Die Person hat ausserdem eine Offerte an mich und meine Band gestellt. Voraussichtlich wird mein erster Auftritt im August sein, aber in geschlossener Gesellschaft. Aber wer weiss, vielleicht finden wir ja auch für einen Flügel noch Platz in unserer Lokalität, das wär schon toll.

Die Smoker-Karte mit Zigarren und Schnäpsen ist online aufgeschaltet, die Speisekarte ist aber noch weiss. In welche Richtung geht die Reise kulinarisch?

Müller: Wir haben die Karte bewusst nicht aufgeschaltet. Wir setzen auf eine kleine Karte mit Tapas, Tartar und den besten Flammkuchen weit und breit. Leichtes Essen, das gut mit einem Glas Wein zu geniessen ist.

Das Geschäftliche ist also aufgegleist, wie geht es privat mit der Familie weiter?

Ruefer: Schauen Sie sich um, die grosse Terrasse im Sommer mit dem Weitblick ist Weltklasse und stets gut besucht. Wir haben einen grossen Grill, an dem ich ab und zu ein Filet zubereiten werde. Darauf freue ich mich, das findet in einem familiären Umfeld statt.

