Neues Angebot Hilfe für Eltern, die ein Burn-out erleiden: Surseer Verein steht vor Bewilligung Nach einer ersten Absage hat der Non-Profit-Verein «Hauszeit mit Herz» nun ein Haus gefunden, um gestressten Mamis und Papis eine vorübergehende Bleibe zu geben. Im Herbst ist die Eröffnung geplant. Niels Jost 07.08.2022, 21.23 Uhr

In der Erziehung ihrer Kinder stossen vermutlich alle Eltern mal an ihre Grenzen. Auch eine postnatale Depression oder Beziehungsprobleme können Mamis und Papis an den Anschlag bringen.