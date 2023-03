Positive Kaiserschnittgeburt – dank Sichtfenster im Abdecktuch

Neues Angebot Mütter erleben Kaiserschnittgeburt positiver – dank Sichtfenster im Operationsvorhang Die Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals bietet neuerdings Fenster-Kaiserschnitte an. Damit soll für die werdenden Eltern eine Lücke im Geburtsgeschehen geschlossen werden. Susanne Balli Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Dass sich ihr Baby im Bauch mit dem Kopf nicht nach unten drehte, damit musste sich Petra Seiler (34) gegen Ende ihrer Schwangerschaft abfinden. Bald war klar, dass es aufgrund der Steisslage des Kindes einen Kaiserschnitt geben würde. Doch Petra Seiler hatte sich sehnlichst eine natürliche Geburt gewünscht. «Der Gedanke an einen Kaiserschnitt war für mich sehr enttäuschend, und ich konnte mich vor der Geburt nur schwer damit abfinden», sagt sie. Über ihre Hebamme, die beim Luzerner Kantonsspital (Luks) arbeitet, erfuhr sie von einer neuen Möglichkeit, der so genannten Fenster-Sectio, respektive dem Fenster-Kaiserschnitt.

Gestellte Szene: Beim Fenster-Kaiserschnitt sieht die werdende Mama durch ein steriles Sichtfenster, wie ihr Kind aus dem Bauch herausgeholt wird. Im Bild: Markus Hodel, Chefarzt der Luzerner Frauenklinik am Luks (rechts) und Oberarzt Vincent Uerlings. Bild: Luks (6. März 2023)

Bisher konnten Frauen bei einem Kaiserschnitt nicht sehen, was unterhalb ihrer Brust passiert, denn die aufgespannte, sterile Abdeckung in Form eines Tuchs verhindert die Sicht auf das Operationsgeschehen. Beim Fenster-Kaiserschnitt wird kurz vor dem Moment, bei dem das Kind aus dem Bauch der Mutter geholt wird, ein Stofffenster geöffnet. Ein darunterliegendes durchsichtiges Material ermöglicht der werdenden Mutter, zu sehen, wie das Baby aus ihrem Bauch heraus kommt. Auch der werdende Vater kann somit besser am Geburtsvorgang teilhaben.

Positive Rückmeldungen von Müttern

«Unsere Tochter vom ersten Moment an sehen zu können, war für uns ein unvergessliches und emotional wichtiges Erlebnis», sagt Petra Seiler. Sie habe von der Operation nichts gespürt, aber dennoch gesehen, wie die Kleine geboren worden sei. Der Arzt habe das Neugeborene dann sofort vor das durchsichtige Fenster gehalten, damit sie ihr Baby bewundern konnte. Erst danach sei ihre Tochter für einen kurzen Moment weggebracht worden, um die notwendigen medizinischen Checks durchzuführen.

Das Luks ist das erste Spital in der Zentralschweiz, das Fenster-Kaiserschnitte durchführt. Das Verfahren wurde durch das Inselspital in Bern in der Schweiz erstmals angewendet und weiterentwickelt, wie Markus Hodel, Chefarzt der Luzerner Frauenklinik, sagt. Seit zirka einem Jahr werde die Fenster-Sectio am Luks durchgeführt. «Bisher haben zirka 25 Frauen auf diese Art einen Kaiserschnitt miterlebt. Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten», sagt Hodel.

Fenster bleibt bei Notfallsituationen zu

Darum werden künftige Mütter, bei denen ein Kaiserschnitt nötig ist, nun von der Frauenklinik proaktiv über das neue Angebot informiert. Für die Fenster-Sectio gibt es aber einige zwingende Voraussetzungen. «Die Mütter müssen darüber gut informiert sein und das auch klar wollen. In einer Notfallsituation oder bei einer extrem schwierigen Geburt bleibt das Sichtfenster zu», erklärt Oberarzt Vincent Uerlings.

Dank dem Fenster-Kaiserschnitt sei die visuelle Barriere des Operationstuches nicht mehr da, dennoch könne die Geburt unter sterilen Bedingungen erfolgen. Das Fenster wird laut Uerlings erst geöffnet, wenn der Operateur das Okay dazu gibt. Vorher werde das Köpfchen des Kindes aus dem Bauch geholt und das Operationsfeld etwas gereinigt, falls nötig. Die Mutter sehe nur ihren Bauch und dann ihr Neugeborenes, das daraus genommen werde. «Natürlich kann dabei auch etwas Blut vorhanden sein, aber bei einer vaginalen Geburt gibt es zum Teil noch viel mehr Blut», sagt Uerlings.

Was das Sichtfenster für die gebärenden Frauen bedeuten kann, erklärt Christina Diebold, Hebamme und Teamleiterin Geburtshilfe: «Gerade für Frauen, die sich keinen Kaiserschnitt wünschten, ist die Fenster-Sectio eine gute Möglichkeit, besser in die Geburt eingebunden zu werden. Sie erleben das wichtige Ereignis bewusster mit, was sehr emotional sein kann.»

Luks: Keine Werbung für Kaiserschnitt

An der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals wurden im letzten Jahr zirka 2000 Geburten durchgeführt, rund ein Drittel davon sind Kaiserschnitte. «Mit der Fenster-Sectio geht es auf keinen Fall darum, den Kaiserschnitt zu propagieren. Sie ersetzt die natürliche Geburt nicht», sagt Chefarzt Markus Hodel. Doch für einen Teil der werdenden Mütter und deren Kinder sei der Kaiserschnitt der sicherste Weg. «Für Betroffene können wir nun ein besseres Geburtserlebnis anbieten.»

Bezüglich der Kosten unterscheidet sich laut Hodel die Fenster-Sectio praktisch nicht von einem Kaiserschnitt ohne Sichtfenster, denn die Operationsabdeckung mit dem Fenster, das geöffnet werden kann, komme bei allen Sectios zur Anwendung. Nur die Abläufe bei der Operation würden leicht angepasst, erklärt er.

Petra Seiler ist froh, konnte sie von der neuen Möglichkeit der Fenster-Sectio Gebrauch machen: «Für meinen Mann und mich war es sehr schön, die Geburt unseres Kindes trotz Kaiserschnitt so intensiv miterleben zu können.»