Neues Gesetz Nicht registrierte Pistolen und Gewehre: Luzerner Polizei verzeichnet viele Nachmeldungen von Waffen Wegen des revidierten Waffengesetzes müssen bestimmte Waffen nachgemeldet werden. Die Frist läuft am 14. August ab. Im Kanton Luzern wird dies rege getan – was zu viel administrativem Aufwand führt. Niels Jost 02.08.2022, 05.00 Uhr

Gewehre, die bei einer Waffensammelaktion der Luzerner Polizei im Frühling abgegeben wurden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 23. April 2022)

Auslöser waren die verheerenden Terroranschläge in Europa: Um den Zugang zu halbautomatischen Waffen zu beschränken, verschärfte die EU ihre Waffenrichtlinien. Als Schengen-Mitglied musste auch die Schweiz ihr Waffengesetz anpassen. Die entsprechende Vorlage hiess die Stimmbevölkerung 2019 mit fast 64 Prozent gut.

Noch im selben Jahr trat das revidierte Gesetz in Kraft. Seither bedürfen bestimmte Waffen wie das Sturmgewehr 90, das nicht direkt von der Armee übernommen wird, einer Ausnahmebewilligung. Neu ist auch, dass solche Waffen, die noch nicht in einem kantonalen Waffenregister verzeichnet sind, nachgemeldet werden müssen. Und zwar innert dreier Jahre nach Inkrafttreten des revidierten Gesetzes, also bis am 14. August 2022.

Diese Waffen müssen nachgemeldet werden Wer bereits vor dem 15. August 2019 im Besitz einer der unten stehenden Waffen war und diese nicht registriert hat, muss dies bis am 14. August 2022 nachholen. – Pistolen mit mehr als 20 Schuss – Gewehre mit mehr als 10 Schuss – halbautomatische Gewehre, die mit Hilfe eines Klapp- oder Teleskopschafts oder ohne Hilfsmittel auf eine Länge unter 60 Zentimeter gekürzt werden können – zu halbautomatischen Feuerwaffen umgebaute Seriefeuerwaffen Von der Nachmeldepflicht ausgenommen sind Ordonnanzwaffen wie das Sturmgewehr 90 und die Armeepistole, die direkt nach dem Dienst übernommen werden. (jon)

Entsprechend viele Ausnahmebewilligungen hat die Luzerner Polizei erteilt. Seit 2019 sind es 765, wie es auf Anfrage heisst. Der Grossteil der Gesuche stammt von Schützinnen und Schützen, die ihre Waffe zu sportlichen Zwecken nutzen. Auch Personen, die Gewehre, Pistolen, Messer oder Seriefeuerwaffen sammeln, stellte die Polizei Ausnahmebewilligungen aus.

Zahlen von diesem Jahr liegen noch keine vor. Doch bis zum Ablauf der Frist dürften noch zahlreiche Gesuche gestellt werden. So verzeichnete die Polizei beispielsweise nach einer Waffensammelaktion in diesem Frühling «sehr viele» Nachmeldungen, wie es damals hiess. Mediensprecher Urs Wigger bestätigt:

«Im Moment machen die Luzerner Waffenbesitzer stark Gebrauch von der Nachmeldung.»

All diesen Personen werde nach einem Abgleich der Waffen eine kostenlose Besitzbestätigung ausgestellt.

Mehraufwand dank Personalaufstockung bewältigbar

Dass die Schweiz ihr Waffenrecht an die EU anpasste, sorgte für Kritik, vor allem aus Kreisen von Schützinnen und Waffenliebhabern. Ein Argument der Gegnerschaft war der befürchtete Mehraufwand für Behörden, die zusätzliche Gesuche bewilligen müssen. Bedenken, die der Luzerner Regierungsrat teilte, wie er im Vorfeld der Abstimmung bekanntgab.

Dazu schreibt Urs Wigger:

«Der administrative Aufwand ist klar grösser.»

Dieser könne aber derzeit bewältigt werden, unter anderem dank einer Personalaufstockung, die bereits vor zwei Jahren im entsprechenden Fachbereich getätigt worden sei.

Zahl der Waffenerwerbsscheine stagniert

Während mehr Ausnahmebewilligungen aufgrund des neuen Gesetzes erteilt wurden, stagniert die Gesamtzahl ausgestellter Waffenerwerbsscheine im Kanton Luzern im Mehrjahresvergleich. So wurden im vergangenen Jahr 1154 Gesuche bewilligt, mit denen eine oder mehrere Waffen oder deren Bestandteile erworben werden durften. Ein Höchststand an Waffenerwerbsscheinen wurde 2019 ausgestellt, nämlich 1705.

Keine Statistiken führt die Luzerner Polizei über die Anzahl abgelehnter Gesuche. Gemäss Angaben aus vergangenen Jahren – 2015 waren es 45 abgelehnte Gesuche, 2014 deren 35 – dürfte es sich hierbei um einen Bruchteil aller Anträge handeln. Einen negativen Beschluss erhält eine gesuchsstellende Person dann, wenn sie beispielsweise einen entsprechenden Eintrag im Strafregister hat, etwa aufgrund eines begangenen Gewaltdelikts.

Jährlich werden rund 400 Waffen beschlagnahmt

Gleichzeitig beschlagnahmt die Polizei jährlich um die 400 Waffen oder waffenähnliche Gegenstände, führt Wigger weiter aus. Dies entspreche in etwa dem Rahmen der vergangenen Jahre. Wigger: «Wir führen regelmässige Kontrollen bei den Waffenbesitzern durch. Dies einerseits im Rahmen von normalen Kontrollen im Sinne des Waffengesetzes, bei laufenden Strafverfahren oder andererseits bei konkreten Verdachtsmeldungen.»

Auffällig seien die zunehmenden Beschlagnahmungen bei Personen, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Über die Gründe, ob dies beispielsweise mit der Coronapandemie zusammenhänge, könne er nur spekulieren.

