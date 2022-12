Neujahr «Man kann auch ohne den Lärm bunt feiern» – über Sinn und Unsinn von Silvesterfeuerwerken Die lauten Lichteffekte am Nachthimmel spalten die Gemüter Luzerns: Während sich die einen über Silvesterfeuerwerke freuen, empfinden sie andere als Nachtruhestörung. Miriam Abt Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Anlässlich der anstehenden Neujahrsfestivitäten wird auch der Luzerner Nachthimmel wieder mit Feuerwerken erleuchtet werden. Doch nicht alle freuen sich über die lauten Lichteffekte. Bild: Andreas Arnold / DPA

Kurz vor Mitternacht und draussen «chlöpft und tätscht» es so laut, dass sich die Hauskatze geduckt in eine Ecke verzieht. An den meisten anderen Tagen des Jahres ein Grund dafür, bei den Nachbarn zu klingeln und freundlich nachzufragen, was das eigentlich soll. Nicht so am 31. Dezember: Feuerwerke dürfen zum Jahreswechsel auch nach 22 Uhr noch abgeschossen werden.

Dass Privatpersonen Knallkörper und Raketen zünden – teilweise auch über die Festtage hinaus – kommt nicht überall gut an. Das zeigen etwa die Reaktionen unserer Leserschaft auf Beitrage der Vorjahre. Von «sinnloser Knallerei» und einem «bösen Start ins neue Jahr» ist die Rede. Petra Roos, Betriebsleiterin vom Tierheim an der Ron in Root, teilt diese Missgunst: «Man kann auch ohne den Lärm bunt feiern.»

Kontroverse führte zu Volksinitiative «Eine Schweiz ohne Feuerwerksknallerei» wünscht sich das Komitee der sogenannten Feuerwerksinitiative und streicht etwa den Aspekt heraus, dass Feuerwerke in der Schweiz keine tiefe Tradition haben. Sie verlangt ein Verbot von jeglichem Feuerwerk, das Lärm verursacht – für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung sollen laut dem Initiativtext aber Ausnahmebewilligungen möglich sein. Unterstützende der Initiative sind zahlreiche Schweizer Tierschutzvereine, aber auch etwa Pro Natura oder die Lärmliga Schweiz. Nach einer Laufzeit von knapp acht Monaten wurden bereits über 40 Prozent der benötigten Unterschriften gesammelt.

Eine Gefahr für Heim- und Wildtiere

Roos ist der Meinung, dass dem Tierwohl zuliebe auf die Feuerwerke verzichtet werden soll. «Tiere haben ein empfindlicheres Gehör, weshalb das ‹Geklöpfte› Panik und Stress auslöst.» Davon betroffen seien nicht nur Heimtiere, sondern insbesondere auch Landwirtschafts- und Wildtiere. Bei diesen komme hinzu, dass sie weniger Schutzmöglichkeiten haben und sich erschrecken sowie im Stress verletzen könnten.

Um das bei den eigenen Vierbeinern zu verhindern, empfiehlt Roos, freigängige Katzen an Neujahr im Haus zu halten. Mit Hunden gelte es, rechtzeitig vor der Eindämmerung und damit dem Start der Feuerwerke spazieren zu gehen und die Tiere nicht von der Leine zu lassen. Ebenfalls helfen würden verdunkelte Zimmer sowie geschlossene Türen und Fenster.

Lauter als die Neujahrsglocken

Neben der aufschreckenden Wirkung auf Tiere wird bemängelt, dass Feuerwerke teilweise die Neujahrsglocken überklingen: «Das schöne Glockengeläut, das das jeweilige alte Jahr aus- und das neue einläutet, ging völlig unter – schade!», schrieb etwa die Leserin Sonja Meier.

Das Ein- und Ausläuten des Jahres mittels Kirchenglocken ist eine Lokaltradition, die von Pfarrei zu Pfarrei unterschiedlich gehandhabt wird. Üblicherweise läuten die Glocken zehn Minuten vor, und zehn Minuten nach Mitternacht, wie Hanspeter Wasmer erklärt. Er ist Bischofsvikar der Bistumsregion St.Viktor, der auch der Kanton Luzern angehört. Laut ist diese Tradition ebenfalls: «Die meisten Kirchen läuten mit allen Glocken, was die Wichtigkeit unterstreichen soll.»

Was die Feuerwerke angeht, hat Wasmer aber Verständnis: «Alles hat je seine Berechtigung.» Wer die Kirchenglocken zu Neujahr gerne höre, solle sich doch in der Nähe einer Kirche einfinden. «Dort wird das Geläut kaum von Knallern des Feuerwerks übertönt werden.»

Ebenfalls an Toleranz von beiden Seiten appelliert Daniel Bussmann, Geschäftsführer des Neudorfer Feuerwerkherstellers Bugano AG. Einerseits gelte es, Sicherheitsabstände einzuhalten und das Abfeuern auf «vernünftige» Zeiten zu beschränken: «Es ist nicht sinnvoll, Feuerwerk in der Nacht um zwei Uhr zu starten.» Auf der anderen Seite sollen jene, die keine Feuerwerke mögen, den Begeisterten «den 1. August und den 31. Dezember fürs Feuerwerk gönnen», so Bussmann.

Das sind die Spielregeln

Auch über diese beiden Tage hinaus ist mit einer gewissen Geräuschkulisse zu rechnen. So findet am Neujahrstag nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Pause wieder ein Feuerwerk über dem Luzerner Seebecken statt. Organisiert wird der «Neujahrszauber» von einer Reihe von Hotels sowie Luzern Tourismus – und die Feuerwerke liefert die Bugano AG.

Der Umweltaspekt von Feuerwerken Schweizweit entstehen gemäss Bundesamt für Umwelt durch das Abbrennen von Feuerwerken etwa 3000 Tonnen Feinstaub pro Jahr. Grundlage dieser Berechnung ist die durchschnittliche Verkaufsmenge an Feuerwerkskörpern zwischen 2010 und 2019. Damit machen Feuerwerke rund 2 Prozent der jährlichen Gesamtbelastung von Feinstaub aus. Um die ausgestossenen Schadstoffe zu kompensieren, spenden die Organisatoren des «Neujahrszaubers» an die Stiftung MyClimate, welche unterschiedliche Umweltprojekte begünstigt. Laut Gian Walker vom Hotel Schweizerhof belief sich diese Spende bei der letzten Durchführung – gemessen an der abgefeuerten Sprengmasse und multipliziert mit dem Faktor 100 – auf 1500 Franken. Auch dieses Jahr werde sich der Spendebetrag wieder in diesem Rahmen bewegen.

Der Kanton Luzern kennt keine Bewilligungspflicht, was das Abschiessen von Feuerwerken betrifft. Und das an keinem Tag des Jahres – sofern die Gemeinden keine eigenen Verordnungen festgelegt haben. Um «schärferes Geschoss» wie Indoor-Effekte oder Batterien zu beziehen, braucht es aber einen Erwerbsausweis. Gemäss Merkblatt des Kantons ist zudem die ortsübliche Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr zu beachten.

Aber für Letzteres gibt es Ausnahmen: «Für Teile der Bevölkerung gehören Feuerwerkskörper zu den Feierlichkeiten zu Silvester und Neujahr sowie zum Bundesfeiertag», heisst es beim Kanton Luzern. An diesen Tagen könne deshalb nicht von Nachtruhestörung gesprochen werden, wenn die Feierlichkeiten mit einem Feuerwerk besiegelt werden.

Sofern sich die Feuerwerke also im «ortsüblichen Rahmen» bewegen, sind sie kein Grund, um bei der Nachbarschaft sturmzuklingeln. Und wenn, dann um gemeinsam aufs neue Jahr anzustossen.

