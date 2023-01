Geburt Baby Janina macht eine Punktlandung – 2023 kommt das schweizweit erste Kind in Sursee zur Welt 00.00 zeigte die Uhr an, als Janina Sahli im Kantonsspital Sursee zur Welt kam. Auch in Zug wurde in der Silvesternacht ein Mädchen geboren. Nach dem Rekordjahr 2021 sind die Geburtenzahlen aber rückläufig. Silvio Frei und Salome Erni Jetzt kommentieren 01.01.2023, 19.26 Uhr

Baby Janina gelang bei ihrer Geburt ein Rekord: Eine Sekunde nach Mitternacht erblickte sie im Luzerner Kantonsspital (Luks) in Sursee das Licht der Welt und ist damit das Neujahrsbaby der Schweiz. Ihren Spitzenplatz teilt sie mit dem St. Galler Baby Yoonis, das ebenfalls innert der allerersten Minute des neuen Jahres zur Welt kam.

Die Freude über die kleine Janina, das zweite Kind von Stefan und Claudia Sahli aus Dagmersellen, ist nach der eingeleiteten Geburt gross. Gesund, wohlauf und unbeschreiblich dankbar seien sie. Baby Janina wiegt 3170 Gramm und ist 50 Zentimeter gross. «Wir rechneten damit, dass Janina einen Tag früher zur Welt kommt», erzählt Stefan Sahli am Telefon. Er lobt die Betreuung im Spital Sursee und im Geburtshaus Terra Alta, wo sich die Familie nun in einem Familienzimmer erholt.

Dass der Nachwuchs ein Mädchen ist, wussten die Eltern zuvor nicht: «Wir wollten uns überraschen lassen», so Vater Stefan Sahli. Um den Namen auszuwählen, nahmen sie sich im Vorfeld viel Zeit. Nachdem die Auswahl immer enger wurde, blieben zwei Namen übrig. Den Ausschlag gab Mutter Claudia, erzählt Vater Stefan: «Nach der Geburt sagte meine Frau: ‹Janina, das ist es.›»

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen kam im Zuger Kantonsspital die kleine Mia Sofia zur Welt. Das 46 Zentimeter grosse und 2690 Gramm schwere Mädchen wurde um 4.09 Uhr geboren.

Mia Sofia kam im Zuger Kantonsspital um 4.09 Uhr in der Silvesternacht zur Welt. Bild: pd

Geburtenzahlen rückläufig – Obwalden trotzt dem Trend

Schweizweit sind die Geburtenzahlen 2022 gegenüber dem Rekordjahr 2021 rückläufig. An den drei Standorten des Luzerner Kantonsspital kamen im vergangenen Jahr 3266 Kinder zur Welt: 1950 in Luzern, 324 in Wolhusen und 992 in Sursee. Damit kam es zu 162 Geburten weniger als noch im Vorjahr. Auch das Geburtshaus Terra Alta verzeichnet einen leichten Geburtenrückgang, im letzten Jahr wurden 236 Kinder geboren, 143 davon als Wassergeburten.

In der Hirslanden-Klinik St. Anna in Luzern durfte man sich im vergangenen Jahr über 753 Neugeborene freuen, das sind rund hundert Kinder weniger als im Vorjahr. Dasselbe gilt in der Andreasklinik in Cham, wo 424 Neugeborene das Licht der Welt erblickten.

Im Zuger Kantonsspital gab es im Jahr 2022 ebenfalls weniger Geburten: 989 Babys sind auf die Welt gekommen, im Vorjahr waren es noch 1046 Babys. Das Kantonsspital Nidwalden verzeichnet mit 657 Kindern einen Rückgang um 2 Prozent, im Spital Muri kamen mit 630 Babys rund zehn Prozent weniger zur Welt. Die Leitende Hebamme im Spital Muri lässt sich in einer Mitteilung zitieren: «Die Leute haben wieder mehr Lust zu reisen als zu kuscheln».

Marjan ist das Neujahrsbaby aus dem Spital Muri. Der Junge kam um 01.44 Uhr zur Welt, ist 53 Zentimeter gross und wiegt 3’630 Gramm. Bild: pd

Einzig das Kantonsspital Obwalden trotz dem Trend. 274 Babys kamen auf die Welt, damit hat die Zahl der Geburten im Kantonsspital Obwalden um rund 4 Prozent zugenommen. Fast ein Drittel aller Geburten dort verliefen hebammengeleitet.

Die beliebtesten Namen

Im Spital Muri seien Namen in der ganzen Bandbreite von «Ivy Rose» bis «Linus Pirmin» gewählt worden. Die grosse Individualität gilt natürlich auch in anderen Kliniken. Die beliebtesten Namen im Kantonsspital Obwalden waren bei den Mädchen jedoch Lina und Amelie, bei den Buben standen Jaron und Lui/Louis an der Spitze. Bei den Hirslanden Kliniken inklusive St. Anna in Luzern und Andreasklinik in Cham waren die beliebtesten Mädchennamen Emilia, Sofia und Mia. Bei den Jungen besetzten die Namen Matteo, Gabriel und Noah im Jahr 2022 die vordersten Plätze. Das Kantonsspital Nidwalden vermeldet ebenfalls Matteo und die Mädchennamen Alina, Lena und Malea an der Spitze.

