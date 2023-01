Sursee: Neuer Leiter für das Ressort Finanzen und Sicherheit

Neuorganisation Stadtrat ernennt Leiter für das Ressort Finanzen und Sicherheit Die Bereiche Finanzen, Steuern und Öffentliche Sicherheit der Stadt Sursee haben sich neu organisiert. Als Ressortleiter stösst per Ende Mai Thomas Huber zum Team. 27.01.2023, 10.15 Uhr

Thomas Huber. Bild: PD

Thomas Huber wird als Leiter für das Ressort Finanzen und Sicherheit auch Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Sursee vom Freitag. Huber ist 39 Jahre alt und wohnt in Pfaffnau. Aktuell leitet er den Bereich Finanzen und Steuern der Gemeinde Reiden.