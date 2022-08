Kirche Nottwil und Kirche Dagmersellen feiern Jubiläen

Nottwil / Dagmersellen «Kirche ist mehr als nur Gottesdienst feiern» – zwei Kirchen feiern Jubiläen Die Gotteshäuser in Nottwil und in Dagmersellen können im August Geburtstag feiern. Ersteres erhält Besuch vom Bischof. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Die Kirche St.Marien in Nottwil feiert das 150-Jahr-Jubiläum. Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 2. August 2022)

Die Pfarrkirche St.Marien in Nottwil hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Sie ist zwei Bränden zum Opfer gefallen: Einmal im Jahr 1497 und später 1866. Das zweite Feuer erforderte einen umfassenden Neubau, der 1872 feierlich eingeweiht werden konnte – und dieser kann nun sein 150-Jahr-Jubiläum feiern.

Für den Gebäudebau wurde der damals für kostengünstige und ansprechende Kirchenbauten bekannte Baumeister und Architekt Wilhelm Keller beauftragt. «Das war damals ein grosser finanzieller Kraftakt, den die Beteiligten geleistet haben. Ohne die grosszügige finanzielle Unterstützung des damaligen Pfarrers, Balthasar Helfenstein, wäre ein solcher Neubau nicht möglich gewesen», sagt Stephan Troxler, Jubiläums-OK-Mitglied.

Sie freuen sich über das Jubiläum (von links): Kirchenratspräsident Franz Vogel, Kirchenrätin Alice Egli, OK-Mitglied Stephan Troxler und OK-Präsident Robert Arnold vor der Kirche. Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 2. August 2022)

Noch heute habe die Kirche eine grosse Bedeutung für die Gemeinde und Bevölkerung von Nottwil. Zum Beispiel dank gemeinnütziger Anlässe, welche die Institution organisiere. «Die Kirche ist ausserdem ein Ort im Mittelpunkt der Gemeinde, wo man sich treffen und zur Ruhe kommen kann. Wir wollten daher für Kind und Kegel verschiedene Anlässe auf die Beine stellen und mit ihnen das Jubiläum feiern.»

Bischof Felix Gmür kommt nach Nottwil

Das OK hat dafür vier Tage ausgesucht. Erstmals wurde an Fronleichnam gefeiert. Nächster Termin ist der 14. August. Präsident Robi Arnold sagt: «Dieser Tag steht im Namen der Familien, weswegen es einen Brunch gibt und – ein Highlight für mich – ein 70-minütiges Kinderkonzert.» Einen Tag später beehrt sogleich Bischof Felix Gmür die Seegemeinde mit einem Festgottesdienst. Er wird begleitet von ehemaligen Schweizer Gardisten. Auch an diesem Tag gibt es ein Rahmenprogramm mit Trank und Speis. Das Jubiläum-Schlusskonzert findet dann am 8. Dezember statt.

Für das Jubiläum hat sich das OK mächtig ins Zeug gelegt. So wird auch unter der Woche mit Jubiläums-Brot, «Chilemüsli» und Cremeschnitten bei der Bäckerei Künzli oder mit Jubiläums-Wein sowie Kerzen an das Fest erinnert.

Bei der Organisation stand das OK unter enormen Zeitdruck, wie Arnold sagt. «Wegen Corona konnten wir erst im Februar mit der Planung beginnen. Auch die Suche nach Helferinnen und Helfern hat sich schwierig gestaltet. Nun haben wir deren 100 gefunden, die uns unterstützen. Das Jubiläum kann kommen.»

Dagmersellen feiert 200-Jahre-Jubiläum

Auch die katholische Kirche Dagmersellen kann einen Geburtstag feiern, was einigen hartnäckigen Einwohnerinnen und Einwohnern vor 200 Jahren zu verdanken ist. Sie haben viel Durchsetzungsvermögen bewiesen, Geld gespendet und Fronarbeit geleistet, damit ihnen erlaubt wurde, eine eigene Pfarrkirche zu bauen, beschreibt das Jubiläums-OK deren Einsatz.

Nun, 200 Jahre später, hat das Innere der Kirche pünktlich zum Jubiläum eine Auffrischung und an die heutigen Bedürfnisse angepasstes Mobiliar erhalten. Neben Gottesdiensten sollen nämlich auch andere Aspekte des Kirchenlebens Platz haben: Feste, Bildungsveranstaltungen, kulturelle Anlässe oder Begegnungsmöglichkeiten. «Dank der Innensanierung ist der Kirchenraum nun flexibler und multifunktionaler nutzbar. Dies wird in der Jubiläumswoche gleich ausgekostet», sagt Katharina Jost, Mitglied des OK.

Die Kirche in Dagmersellen. Bild: Manuela Jans-Koch (Dagmersellen, 7. Februar 2019)

Das Ziel des Jubiläums ist klar: «Wir haben die Absicht, mit den vielfältigen Veranstaltungen aufzuzeigen, dass Kirche viel mehr ist als Gottesdienst zu feiern», sagt Jost. Darum das Motto «Kirche und was drin steckt». Die Veranstaltungen finden in der Woche vom 15. bis 21. August statt. Es gibt einen Filmabend, der mit Liedern des Kirchenchors umrahmt wird, Open-Air-Konzerte im Kirchengarten, ein Podiumsgespräch zum Thema «Was in der Kirche steckt», eine Kirchennacht, «Spele i de Chele» oder ein rockiges Orgelkonzert.

Während der Jubiläumswoche feiert auch die Jubla Dagmersellen kräftig mit, denn sie wird 75 Jahre alt. Sie übernimmt die Verantwortung für einige Programmpunkte. Zudem wird ein kleines Zeltlager aufgebaut, wo spezielle Anlässe für Kinder sowie Leiterinnen und Leiter stattfinden.

Katharina Jost freut sich über die Vielfältigkeit und Kreativität der Anlässe. «Mein persönlicher Favorit – und da schlägt halt ein bisschen mein Theologin-Sein durch – ist der Anlass ‹Wir decken den Tisch›. Da treffen sich viele um einen grossen Tisch und teilen die mitgebrachten Speisen. So wird das, was in jedem Gottesdienst symbolisch gemacht wird, ganz reell, sinnlich und nährend erlebbar.»

Hinweis: Weitere Infos zu den Programmen unter www.pfarrei-nottwil.ch/150-jahre-pfarrkirche-st-marien/ und www.pastoralraum-huerntal.ch/jubilaeum-2022/. Anmeldungen für Brunch und Bankett in Nottwil sind noch bis 6. August möglich.

